11:40 03 июля

Рябков: претензии США и ЕС по минским договоренностям нелогичны

Претензии Вашингтона и Брюсселя к России по выполнению минских соглашений нелогичны. Выбранный ими подход удобен для того, чтобы не решать проблемы и сохранять антироссийские санкции, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Рябков: претензии США и ЕС по минским договоренностям нелогичны


Парадокс в том, что США, как, впрочем, и другие западные страны, в центр политики на российском направлении поставили требование о полном выполнении нами Минских договоренностей. Но в очередной раз приходится обращать внимание коллег в Вашингтоне и столицах ЕС, что это требование не по адресу,
сказал Рябков.


Он напомнил, что Москва – не сторона Минских соглашений, а их гарант. По словам замминистра, «в минских соглашения отражена определенная последовательность шагов: на первом плане стоят вопросы особого статуса Донбасса, на втором – восстановление контроля над границей между юго-востоком Украины и РФ».

Нам вменяют невыполнение Минских соглашений и требуют противоположной последовательности. То есть говорят о том, что Россия должна каким-то мистическим образом обеспечить восстановление контроля Киевом над этой территорией, тогда возникнут предпосылки для отмены санкций. Но это даже не то, что ставить телегу впереди лошади, эти требования нелогичные и противоречащие самим Минским соглашениям,
подчеркнул Рябков.

По его словам, в связи с таким положением дел «в Вашингтоне и Европе делают вывод: значит, санкции в отношении России останутся».

Это очень удобная позиция, когда проблемой можно не заниматься, а оставлять санкционный прессинг и даже его наращивать,
заключил заместитель министра.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 13

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:53
    Это заявление к тому, что санкции нам полезны и мы от них лучше заживем или как?
    Вождь краснокожих
    1. Зяблицев Сегодня, 11:05
      Я уже отмечал, да и многие, кто смотрел подписи под Минскими соглашениями, смогут сделать вывод, что не только Россия, но даже Украина по сути де-юре не является участницей...Именно это и раскрывает сущность той линии поведения Украинского руководства, постоянное нарушение перемирия и т.п. Почему обывателю об этом никто не рассказывает и зачем так сделано - вот в чем вопрос? А значит все давно порешали уже и про Донбасс и про будущее Украины!
      Зяблицев
    2. vovanpain Сегодня, 11:08
      Цитата: Вождь краснокожих
      Это заявление к тому, что санкции нам полезны и мы от них лучше заживем или как?

      Вы не знаю,а у нас на полках магазинов наконец то наши продукты,наш завод освоил ГТУ морской тематики,полезны санкции,полезны. yes
      Парадокс в том, что США, как, впрочем, и другие западные страны, в центр политики на российском направлении поставили требование о полном выполнении нами Минских договоренностей.

      Ой е,в Вашингтоне ку ку fool нам что Киев брать?И выполнять за Пороха с ЛДНР?Мы гаранты,а не подписанты.Хотя что для амерзцев договоры как дышло,куда повернул,туда и вышло. yes
      vovanpain
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:53
    Всем давно понятно что это только предлог для давления на Россию , а под этим предлогом только сиди и придумывай чем еще можно нагадить России .
    Spartanez300
  3. слава1974 Сегодня, 10:54
    Запад формирует свою матрицу и мы вынуждены в ней жить и бороться. Будем ждать когда появятся наши Морфиус и Нео, чтобы перевести борьбу на другой уровень.
    слава1974
    1. Logall Сегодня, 11:06
      Цитата: слава1974
      Запад формирует свою матрицу и мы вынуждены в ней жить и бороться. Будем ждать когда появятся наши Морфиус и Нео, чтобы перевести борьбу на другой уровень.

      Это их герои, они нам не помогут. Нам нужны наши герои:
      "Алигатор" Гена, леший "ТопольМ", "Воевода" Черномор, и т.д....
      Logall
  4. новичок Сегодня, 10:55
    сколько можно из пустого в порожнее. эти требования к нам не то что не логичные, они просто незаконны по межд.праву и полностью перечёркивают сами минские соглашения.
    новичок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:04
      Цитата: новичок
      эти требования к нам не то что не логичные.

      искать логику у саш? да это всё равно, что искать чёрную кошку в тёмной комнате. тем более когда её там нет
      ЛукичЪ
      1. новичок Сегодня, 11:14
        а тут в соглашении янки вообще никто. логику тут нечего искать, это соглашение (а оно может быть и нелогичным) надо исполнять. а почему мы не увязываем какие нибудь дополнительнве ограничения с невыполнением минских соглашений лягушатниками с готами?
        новичок
  5. cniza Сегодня, 10:55
    Уже аскома от этих соглашений , когда уже будут решения и конкретные действия , сколько ещё Донбассу ждать.
    cniza
  6. andr327 Сегодня, 11:05
    Пора вводить санкции по невыполнению Минских соглашений Германией и Францией. Франции это будет как-то уже побоку, а Меркель на выборы идти надо.
    andr327
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    претензии США и ЕС по минским договоренностям нелогичны

    Мужики из МИДа, "к вам обращаюсь Я, друзья мои". И все, сразу были бы приняты адекватные меры, законченно дипломатическое словоблудие, которое совсем не волнует т.н. "партнеров". Мне кажется, что в течение 48 часов были бы решены все острые проблемы.
    rotmistr60
  8. Гравёр Сегодня, 11:35
    ...Прощай, немытая Россия,
    Страна рабов, страна господ,
    И вы, мундиры голубые,
    И ты, им преданный народ...
    И хотя прошли века, поменялось мало чего,правильно классики мыслили,да и учителя в школах,что тогда,что щас, чем больше холопа бей,тем больше будет любить и преданней доказывать как же всё хорошо в РФ,мне действительно хотелось бы высказаться,но людям с промытыми мозгами,которым кроме Сирии,Украины и других забугорских проблем,не коим образом не чего не надо,бессмыслено что либо доказывать.
    .................P/S : Предлагаю купить Бассейн для Уточки,миллионов за 900,кто из Зомби за,ставим+
    Гравёр
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