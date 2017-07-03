Рябков: претензии США и ЕС по минским договоренностям нелогичны
Претензии Вашингтона и Брюсселя к России по выполнению минских соглашений нелогичны. Выбранный ими подход удобен для того, чтобы не решать проблемы и сохранять антироссийские санкции, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
Он напомнил, что Москва – не сторона Минских соглашений, а их гарант. По словам замминистра, «в минских соглашения отражена определенная последовательность шагов: на первом плане стоят вопросы особого статуса Донбасса, на втором – восстановление контроля над границей между юго-востоком Украины и РФ».
По его словам, в связи с таким положением дел «в Вашингтоне и Европе делают вывод: значит, санкции в отношении России останутся».
Парадокс в том, что США, как, впрочем, и другие западные страны, в центр политики на российском направлении поставили требование о полном выполнении нами Минских договоренностей. Но в очередной раз приходится обращать внимание коллег в Вашингтоне и столицах ЕС, что это требование не по адресу,сказал Рябков.
Он напомнил, что Москва – не сторона Минских соглашений, а их гарант. По словам замминистра, «в минских соглашения отражена определенная последовательность шагов: на первом плане стоят вопросы особого статуса Донбасса, на втором – восстановление контроля над границей между юго-востоком Украины и РФ».
Нам вменяют невыполнение Минских соглашений и требуют противоположной последовательности. То есть говорят о том, что Россия должна каким-то мистическим образом обеспечить восстановление контроля Киевом над этой территорией, тогда возникнут предпосылки для отмены санкций. Но это даже не то, что ставить телегу впереди лошади, эти требования нелогичные и противоречащие самим Минским соглашениям,подчеркнул Рябков.
По его словам, в связи с таким положением дел «в Вашингтоне и Европе делают вывод: значит, санкции в отношении России останутся».
Это очень удобная позиция, когда проблемой можно не заниматься, а оставлять санкционный прессинг и даже его наращивать,заключил заместитель министра.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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