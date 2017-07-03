Рябков: претензии США и ЕС по минским договоренностям нелогичны

Парадокс в том, что США, как, впрочем, и другие западные страны, в центр политики на российском направлении поставили требование о полном выполнении нами Минских договоренностей. Но в очередной раз приходится обращать внимание коллег в Вашингтоне и столицах ЕС, что это требование не по адресу,

Нам вменяют невыполнение Минских соглашений и требуют противоположной последовательности. То есть говорят о том, что Россия должна каким-то мистическим образом обеспечить восстановление контроля Киевом над этой территорией, тогда возникнут предпосылки для отмены санкций. Но это даже не то, что ставить телегу впереди лошади, эти требования нелогичные и противоречащие самим Минским соглашениям,

Это очень удобная позиция, когда проблемой можно не заниматься, а оставлять санкционный прессинг и даже его наращивать,