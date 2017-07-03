Донецкие хроники за неделю 24-30 июня от военкора «Маг»
На этой недели обстановка улучшилась, обстрелов стало в половину меньше, чем в предыдущие недели. Но все равно они имели место, из-за чего погибли мирные жители и военнослужащие НМ ДНР.
Также горячим оказался четверг, когда в 15 часов начались сильные обстрелы окрестностей ЯБП, а в 16:30 пошла атака пехоты и техники ВСУ на наши позиции в районе Васильевка. После не удачной атаки ВСУ отправили ДРГ, видимо на поиски раненых. И в тот же день обрушилась кровля университета торговли. Сначала в СМИ прошла информация, что совершен теракт. Позже, после прибытия бригад МЧС и пожарных, власти заявили, что трагедия произошла из-за сильного ливня.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
24.06.17, суббота
Утром и в обед было тихо.
17:50 ЯБП и окрестности позиционный бой с применением АГС и минометов 82-мм.
18:30 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ ведут обстрел из АГС, СПГ и минометов 120-мм. 18:30 поселок Сокольники (ЛНР) подвергся обстрелу 120-мм мин с направления Кряковка.
20:40 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ возобновили обстрел из АГС, СПГ и минометов 120-мм. 21:40 в районе Калиново (ЛНР) бой и обстрелы усилились, работают АГС, минометы 82 и 120-мм и БМП. 21:30 в районе Зайцево позиционные бои с применением минометов.
23:00 в районе Калиново (ЛНР) бои и обстрелы не утихают.
Наша разведка фиксирует концентрирование запрещенных Минскими договоренностями средств вооружения противника вдоль линии соприкосновения, а также рассредоточение подразделений по районам выполнения боевых задач. Так: - в районе населенного пункта Заря (19 км от фронта) отмечено местонахождение двенадцати единиц гаубиц «Акация» 152-мм;
- в н.п. Владимировка (16 км от фронта) отмечено прибытие ж/д эшелона с личным составом и тяжелым вооружением в т.ч. РСЗО БМ-21 «Град»;
- в н.п. Волноваха (17,5 км от фронта) на ж/д станции выявлено три ж/д эшелона товарных вагонов с боеприпасами для танков, РС для РСЗО, снаряды и пороховые заряды для 122 и 152-мм ствольной артиллерии.
- зафиксировано перемещение через н.п. Воздвиженка (30 км от фронта) в сторону н.п. Авдеевка колонны танков в количестве двадцати восьми единиц, также установлено прибытие в район н.п. Авдеевка, в зону ответственности 72-й омбр, территориального батальона "Харьков";
- в районе н.п. Константиновка (25 км от фронта) отмечено прибытие американских и канадских инструкторов, до 50 человек, для обучения военнослужащих ВСУ ведению наступательных действий по стандартам НАТО. По имеющимся данным, группа иностранных специалистов в ближайшее время планирует работать в районе н.п. Мариуполь.
- в н.п. Артемовск (20 км от фронта) отмечено местонахождение шести единиц САУ «Акация» 152-мм;
- в н.п. Новый Труд (36 км от фронта) отмечено прибытие четырех единиц 122-мм Д-30 и двенадцати единиц автомобильной техники с боеприпасами;
- в направлении Изюм–Славянск зафиксировано перемещение четырех ж/д составов с 18 цистернами с ГСМ для восполнения запасов топлива.
- на ж/д ст. Красный Лиман из пятой цистерны от головы состава во время остановки локомотива офицерами тыла ВСУ в ночное время было похищено 7 тонн топлива.
За сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 19 раз.
На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов противник выпустил 8 мин калибром 82-мм и 13 мин калибром 120-мм, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 12 мин калибром 120-мм.
На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.
25.06.17, воскресенье
05:00 – 11:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП периодически под обстрелом артиллерии.
07:00 около 7 утра в Луганске был взрыв. Но это был не обстрел, а детонация взрывного пакета.
20:00 в районе Станицы Луганской (ЛНР) был междусобойчик между ВСУ и нацбатами. Началось все со стрелкового, закончилось минометами, пожаром нескольких зданий и тремя ранеными. Причины бытовые.
20:10 в районе Майорска бой с применением танка.
21:10 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов 120-мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 9 раз.
На Донецком направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 6 мин калибром 82-мм и 14 мин калибром 120-мм, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Сосновское.
На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.
26.06.17, понедельник
11:00 Трагический инцидент произошел с жителем подконтрольной киевским силовикам территории. При пересечении КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны скончался. По словам свидетелей, сегодня утром Чепуренко Виктор Григорьевич 1961 года рождения, на пункте пропуска по надуманным причинам был задержан украинскими пограничниками. Мужчину не пропускали около 3 часов, держа под палящим солнцем. Около 11:00 утра, мужчина потерял сознание и скончался на месте. На данный момент, тело переправлено в морг города Луганска.
20:55 ЛНР район Луганск-Счастье шумит.
21:10 поселок Веселая Гора (ЛНР) под обстрелом АГС, СПГ и 82-мм мин со стороны позиций ВСУ в поселке Счастье.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 11 раз.
На Донецком направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 6 танковых снарядов, 8 мин калибром 82-мм и 3 мины калибром 120-мм, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 10 мин калибром 82-мм и 5 мины калибром 120-мм.В результате обстрела получили повреждения:
- насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода в Ясиноватском районе, с. Васильевка. Станция продолжает работать в штатном режиме;
- в Петровском районе Донецк, частично повреждены частный дом по ул.Карнавальной д.30 и автостанция «Трудовская»;
- в н.п. Коминтерново по ул. Анны Ахматовой 54, поврежден частный дом.
27.06.17, вторник
01:20 Молодежное (ЛНР) под обстрелом 82-мм минометов.
03:30 Петровский район Донецка под обстрелом 120-мм минометов.
04:50 Светлодарская дуга ВСУ ведет минометный обстрел по полям и высотам.
Утром и днем было затишье.
20:30 Калиново (ЛНР) начался бой с применением минометов.
21:00 Сокольники (ЛНР) под сильным обстрелом СПГ-9, АГС и минометов.
21:20 район Первомайска (ЛНР) и окрестностей под сильным обстрелом.
22:30 район Первомайска (ЛНР) обстрел усилился.
Отмечается применение украинской стороной БПЛА для корректировки огня артиллерии при обстрелах населенных пунктов Республики. Один из таких беспилотных средств после пересечения линии соприкосновения был сбит силами ПВО ВС Республики. В связи с чем в наши руки попали уникальные съемки с украинского беспилотника, начиная со взлета и сам полет над позициями тяжелых вооружений ВСУ, находящихся в непосредственной близости от линии разграничения. Эти кадры мы вам сегодня представим. http://armiyadnr.su/uploads/posts/2017-06/1498828592_slayd8.jpg
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 21 раз.
На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник выпустил 6 танковых снарядов, 27 мин калибром 82-мм и 30 мин калибром 120-мм, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 6 мин калибром 120-мм.
На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.
28.06.17, среда
Утром было и в обед было тихо.
15:50 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.
16:00 Старомихайловка под минометным обстрелом.
16:50 в результате обстрела поселка Старомихайловка подразделениями ВСУ погиб мирный житель Шаталов Игорь Владимирович, 1961 г.р. Обстрел велся из минометов калибром 120-мм и БМП с направления позиций ВСУ в районе Красногоровка. Всего ВСУ выпустили 20 мин. Мы связываем данный обстрел с той же провокацией, которая была спланирована при участии замначальника полиции Донецкой области и реализована силами 1-го батальона 72-й бригады ВСУ, в состав которой входят каратели "Правого сектора".
20:35 Петровский район Донецка четыре часа продолжает страдать от обстрелов из к/к пулеметов и минометов.
21:00 в районе ЯБП идет сильный бой с применением гранатометов, минометов и БМП.
21:10 трасса Бахмутка (ЛНР) также подвергается варварским обстрелам с 12щ0-мм минометов.
23:20 Докучаевск и окрестности идут позиционные бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов.
23:20 Петровский район Донецка также идут позиционные бои.
23:20 в районе ЯБП артиллерия ВСУ работает по квадратам, осколки долетают до Ясиноватой.
23:30 Зайцево снайперские и пулеметные дуэли.
За сутки в результате обстрела поселка Старомихайловка подразделениями ВСУ погиб мирный житель Шаталов Игорь Владимирович, 1961 г.р.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 31 раз.
На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов противник выпустил 12 мин калибром 82-мм и 95 мин калибром 120-мм, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении по районам четырех населенных пунктов противник выпустил 6 мин калибром 120-мм кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Горловском направлении по районам двух населенных пунктов противник применил гранатометы и стрелковое оружие.
В результате бесчеловечного преступления ВСУ в н.п. Красногоровка пострадала гражданская инфраструктура и разрушены домостроения по:
- ул. Днепропетровская 38 – повреждена кровля дома;
- ул. Шевченко 41 – повреждено остекление окон, линия электропередач.
- повреждена газопроводная труба газораспределительного пункта № 5 в н.п. Ясное.
29.06.17, четверг
С утра было тихо.
13:40 ЯБП под сильным арт обстрелом.
15:00 ЯБП под обстрелом 82-мм минометов.
15:05 Зайцево под обстрелом гранатометов и минометов.
16:30 после мощной артиллерийской подготовки с применением 122-мм и 152-мм систем по району н.п. Васильевка подразделения ВСУ перешли в атаку силами до двух отделений, при поддержке 2-х танков, 2-х БМП и 1-го БТР, пытаясь захватить наши позиции. Подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть огонь на поражение. Атака противника была отбита. В результате бездумной попытки захватить наши позиции, противник потерял 1 БМП, 1 БТР и до 5 убитыми. Бросив убитых и раненных, противник бежал с поля боя.
18:30 трасса Бахмутка в районе Желобок (ЛНР) под обстрелом 82-мм минометов.
19:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП бои продолжаются, активно работает артиллерия.
19:50 после боя под н.п. Васильевка была замечена ДРГ противника. В настоящее время ведется ее преследование.
19:55 частичное обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе столицы ДНР, произошло в результате подмыва стены из-за обильных осадков.
В результате дождя, который шел этот в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания. В результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож. Она госпитализирована службой скорой помощи.
22:10 Докучаевск и окраины под обстрелом из минометов 82 и 120-мм.
22:30 поселок Молодежное (ЛНР) под обстрелом ВСУ со стороны Попасной, работают к/к пулеметы, АГС и периодически минометы.
23:00 в районе ЯБП и окрестностях с обеда продолжаются бои и обстрелы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 44 раза.
По территории Республики противник выпустил 98 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 184 мины калибром 82 и 120-мм и 63 танковых снаряда.
30.06.17, пятница
04:00 в районе ЯБП и окрестностях после четырех часового затишья, снова начался обстрел минами и снарядами.
До вечера было затишье.
18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои без тяжелого вооружения.
21:20 Петровский район Донецка бои с применением АГС и минометов 82 и 120-мм.
21:20 Красногоровка – Старомихайловка бой с применением минометов.
21:30 западные окраины Донецка стали подвергаться арт обстрелам.
22:20 на Светлодарской дуге сильные бои с применением минометов и артиллерии.
23:25 Петровский район Донецка несколько часов подвергается сильным обстрелам.
Наша разведка зафиксировала начало движения колонны танков ВСУ (до батальона) из района н.п. Тоненькое в направлении н.п. Пески. Ожидаются серьезные провокации. Обращаем внимание СММ ОБСЕ на грубое нарушение украинской стороной Минских соглашений, в отношении присутствия вблизи линии соприкосновения запрещенных вооружений.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз.
На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов противник выпустил 10 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 50 танковых снарядов, 6 мин калибром 82-мм и 67 мин калибром 120-мм.
В результате обстрела с позиций 3-го мб 72-й омбр ВСУ повреждения получила линия электропередач, обеспечивающая питанием Донецкую фильтровальную станцию. В настоящее время станция обесточена. Данный факт подтверждает, что противник продолжает вести целенаправленные объекты по объектам жизнеобеспечения Республики.
На Мариупольском направлении по районам двух населенных пунктов противник выпустил 19 мин калибром 120-мм.
На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов.
За прошедшую неделю есть жертвы среди мирного населения. В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель и ранена жительница. Также, на этой неделе один военнослужащий НМ ДНР погиб, шестеро получили ранения.
Всего за неделю противник обстрелял нас 185 раз, и применил по территории Республики 847 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин.
Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати восьми населённых пунктов Республики, в семи из них повреждено и разрушено тридцать два домостроения. Кроме того, в населенном пункте Докучаевск, Васильевка, Ясное повреждено газо-водо- и электроснабжение.
Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также н.п. Крутая Балка, Александровка, Коминтерново, Васильевка и Горловка.
Всем терпения и здоровья!
ПС* (Правый сектор*) - запрещен в России
Также горячим оказался четверг, когда в 15 часов начались сильные обстрелы окрестностей ЯБП, а в 16:30 пошла атака пехоты и техники ВСУ на наши позиции в районе Васильевка. После не удачной атаки ВСУ отправили ДРГ, видимо на поиски раненых. И в тот же день обрушилась кровля университета торговли. Сначала в СМИ прошла информация, что совершен теракт. Позже, после прибытия бригад МЧС и пожарных, власти заявили, что трагедия произошла из-за сильного ливня.
Пожар на шахте Куйбышевская после обстрела
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
24.06.17, суббота
Утром и в обед было тихо.
17:50 ЯБП и окрестности позиционный бой с применением АГС и минометов 82-мм.
18:30 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ ведут обстрел из АГС, СПГ и минометов 120-мм. 18:30 поселок Сокольники (ЛНР) подвергся обстрелу 120-мм мин с направления Кряковка.
20:40 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ возобновили обстрел из АГС, СПГ и минометов 120-мм. 21:40 в районе Калиново (ЛНР) бой и обстрелы усилились, работают АГС, минометы 82 и 120-мм и БМП. 21:30 в районе Зайцево позиционные бои с применением минометов.
23:00 в районе Калиново (ЛНР) бои и обстрелы не утихают.
Наша разведка фиксирует концентрирование запрещенных Минскими договоренностями средств вооружения противника вдоль линии соприкосновения, а также рассредоточение подразделений по районам выполнения боевых задач. Так: - в районе населенного пункта Заря (19 км от фронта) отмечено местонахождение двенадцати единиц гаубиц «Акация» 152-мм;
- в н.п. Владимировка (16 км от фронта) отмечено прибытие ж/д эшелона с личным составом и тяжелым вооружением в т.ч. РСЗО БМ-21 «Град»;
- в н.п. Волноваха (17,5 км от фронта) на ж/д станции выявлено три ж/д эшелона товарных вагонов с боеприпасами для танков, РС для РСЗО, снаряды и пороховые заряды для 122 и 152-мм ствольной артиллерии.
- зафиксировано перемещение через н.п. Воздвиженка (30 км от фронта) в сторону н.п. Авдеевка колонны танков в количестве двадцати восьми единиц, также установлено прибытие в район н.п. Авдеевка, в зону ответственности 72-й омбр, территориального батальона "Харьков";
- в районе н.п. Константиновка (25 км от фронта) отмечено прибытие американских и канадских инструкторов, до 50 человек, для обучения военнослужащих ВСУ ведению наступательных действий по стандартам НАТО. По имеющимся данным, группа иностранных специалистов в ближайшее время планирует работать в районе н.п. Мариуполь.
- в н.п. Артемовск (20 км от фронта) отмечено местонахождение шести единиц САУ «Акация» 152-мм;
- в н.п. Новый Труд (36 км от фронта) отмечено прибытие четырех единиц 122-мм Д-30 и двенадцати единиц автомобильной техники с боеприпасами;
- в направлении Изюм–Славянск зафиксировано перемещение четырех ж/д составов с 18 цистернами с ГСМ для восполнения запасов топлива.
- на ж/д ст. Красный Лиман из пятой цистерны от головы состава во время остановки локомотива офицерами тыла ВСУ в ночное время было похищено 7 тонн топлива.
За сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 19 раз.
На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов противник выпустил 8 мин калибром 82-мм и 13 мин калибром 120-мм, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 12 мин калибром 120-мм.
На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.
25.06.17, воскресенье
05:00 – 11:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП периодически под обстрелом артиллерии.
07:00 около 7 утра в Луганске был взрыв. Но это был не обстрел, а детонация взрывного пакета.
20:00 в районе Станицы Луганской (ЛНР) был междусобойчик между ВСУ и нацбатами. Началось все со стрелкового, закончилось минометами, пожаром нескольких зданий и тремя ранеными. Причины бытовые.
20:10 в районе Майорска бой с применением танка.
21:10 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов 120-мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 9 раз.
На Донецком направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 6 мин калибром 82-мм и 14 мин калибром 120-мм, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Сосновское.
На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.
26.06.17, понедельник
11:00 Трагический инцидент произошел с жителем подконтрольной киевским силовикам территории. При пересечении КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны скончался. По словам свидетелей, сегодня утром Чепуренко Виктор Григорьевич 1961 года рождения, на пункте пропуска по надуманным причинам был задержан украинскими пограничниками. Мужчину не пропускали около 3 часов, держа под палящим солнцем. Около 11:00 утра, мужчина потерял сознание и скончался на месте. На данный момент, тело переправлено в морг города Луганска.
20:55 ЛНР район Луганск-Счастье шумит.
21:10 поселок Веселая Гора (ЛНР) под обстрелом АГС, СПГ и 82-мм мин со стороны позиций ВСУ в поселке Счастье.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 11 раз.
На Донецком направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 6 танковых снарядов, 8 мин калибром 82-мм и 3 мины калибром 120-мм, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 10 мин калибром 82-мм и 5 мины калибром 120-мм.В результате обстрела получили повреждения:
- насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода в Ясиноватском районе, с. Васильевка. Станция продолжает работать в штатном режиме;
- в Петровском районе Донецк, частично повреждены частный дом по ул.Карнавальной д.30 и автостанция «Трудовская»;
- в н.п. Коминтерново по ул. Анны Ахматовой 54, поврежден частный дом.
27.06.17, вторник
01:20 Молодежное (ЛНР) под обстрелом 82-мм минометов.
03:30 Петровский район Донецка под обстрелом 120-мм минометов.
04:50 Светлодарская дуга ВСУ ведет минометный обстрел по полям и высотам.
Утром и днем было затишье.
20:30 Калиново (ЛНР) начался бой с применением минометов.
21:00 Сокольники (ЛНР) под сильным обстрелом СПГ-9, АГС и минометов.
21:20 район Первомайска (ЛНР) и окрестностей под сильным обстрелом.
22:30 район Первомайска (ЛНР) обстрел усилился.
Отмечается применение украинской стороной БПЛА для корректировки огня артиллерии при обстрелах населенных пунктов Республики. Один из таких беспилотных средств после пересечения линии соприкосновения был сбит силами ПВО ВС Республики. В связи с чем в наши руки попали уникальные съемки с украинского беспилотника, начиная со взлета и сам полет над позициями тяжелых вооружений ВСУ, находящихся в непосредственной близости от линии разграничения. Эти кадры мы вам сегодня представим. http://armiyadnr.su/uploads/posts/2017-06/1498828592_slayd8.jpg
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 21 раз.
На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник выпустил 6 танковых снарядов, 27 мин калибром 82-мм и 30 мин калибром 120-мм, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 6 мин калибром 120-мм.
На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.
28.06.17, среда
Утром было и в обед было тихо.
15:50 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.
16:00 Старомихайловка под минометным обстрелом.
16:50 в результате обстрела поселка Старомихайловка подразделениями ВСУ погиб мирный житель Шаталов Игорь Владимирович, 1961 г.р. Обстрел велся из минометов калибром 120-мм и БМП с направления позиций ВСУ в районе Красногоровка. Всего ВСУ выпустили 20 мин. Мы связываем данный обстрел с той же провокацией, которая была спланирована при участии замначальника полиции Донецкой области и реализована силами 1-го батальона 72-й бригады ВСУ, в состав которой входят каратели "Правого сектора".
20:35 Петровский район Донецка четыре часа продолжает страдать от обстрелов из к/к пулеметов и минометов.
21:00 в районе ЯБП идет сильный бой с применением гранатометов, минометов и БМП.
21:10 трасса Бахмутка (ЛНР) также подвергается варварским обстрелам с 12щ0-мм минометов.
23:20 Докучаевск и окрестности идут позиционные бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов.
23:20 Петровский район Донецка также идут позиционные бои.
23:20 в районе ЯБП артиллерия ВСУ работает по квадратам, осколки долетают до Ясиноватой.
23:30 Зайцево снайперские и пулеметные дуэли.
За сутки в результате обстрела поселка Старомихайловка подразделениями ВСУ погиб мирный житель Шаталов Игорь Владимирович, 1961 г.р.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 31 раз.
На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов противник выпустил 12 мин калибром 82-мм и 95 мин калибром 120-мм, кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении по районам четырех населенных пунктов противник выпустил 6 мин калибром 120-мм кроме того применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Горловском направлении по районам двух населенных пунктов противник применил гранатометы и стрелковое оружие.
В результате бесчеловечного преступления ВСУ в н.п. Красногоровка пострадала гражданская инфраструктура и разрушены домостроения по:
- ул. Днепропетровская 38 – повреждена кровля дома;
- ул. Шевченко 41 – повреждено остекление окон, линия электропередач.
- повреждена газопроводная труба газораспределительного пункта № 5 в н.п. Ясное.
Убийство и пленение военнослужащих НМ ЛНР Украинской ДРГ
29.06.17, четверг
С утра было тихо.
13:40 ЯБП под сильным арт обстрелом.
15:00 ЯБП под обстрелом 82-мм минометов.
15:05 Зайцево под обстрелом гранатометов и минометов.
16:30 после мощной артиллерийской подготовки с применением 122-мм и 152-мм систем по району н.п. Васильевка подразделения ВСУ перешли в атаку силами до двух отделений, при поддержке 2-х танков, 2-х БМП и 1-го БТР, пытаясь захватить наши позиции. Подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть огонь на поражение. Атака противника была отбита. В результате бездумной попытки захватить наши позиции, противник потерял 1 БМП, 1 БТР и до 5 убитыми. Бросив убитых и раненных, противник бежал с поля боя.
18:30 трасса Бахмутка в районе Желобок (ЛНР) под обстрелом 82-мм минометов.
19:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП бои продолжаются, активно работает артиллерия.
19:50 после боя под н.п. Васильевка была замечена ДРГ противника. В настоящее время ведется ее преследование.
19:55 частичное обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе столицы ДНР, произошло в результате подмыва стены из-за обильных осадков.
В результате дождя, который шел этот в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания. В результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож. Она госпитализирована службой скорой помощи.
22:10 Докучаевск и окраины под обстрелом из минометов 82 и 120-мм.
22:30 поселок Молодежное (ЛНР) под обстрелом ВСУ со стороны Попасной, работают к/к пулеметы, АГС и периодически минометы.
23:00 в районе ЯБП и окрестностях с обеда продолжаются бои и обстрелы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 44 раза.
По территории Республики противник выпустил 98 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 184 мины калибром 82 и 120-мм и 63 танковых снаряда.
Артиллерия ВСУ бьет по Донецку
30.06.17, пятница
04:00 в районе ЯБП и окрестностях после четырех часового затишья, снова начался обстрел минами и снарядами.
До вечера было затишье.
18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои без тяжелого вооружения.
21:20 Петровский район Донецка бои с применением АГС и минометов 82 и 120-мм.
21:20 Красногоровка – Старомихайловка бой с применением минометов.
21:30 западные окраины Донецка стали подвергаться арт обстрелам.
22:20 на Светлодарской дуге сильные бои с применением минометов и артиллерии.
23:25 Петровский район Донецка несколько часов подвергается сильным обстрелам.
Наша разведка зафиксировала начало движения колонны танков ВСУ (до батальона) из района н.п. Тоненькое в направлении н.п. Пески. Ожидаются серьезные провокации. Обращаем внимание СММ ОБСЕ на грубое нарушение украинской стороной Минских соглашений, в отношении присутствия вблизи линии соприкосновения запрещенных вооружений.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз.
На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов противник выпустил 10 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 50 танковых снарядов, 6 мин калибром 82-мм и 67 мин калибром 120-мм.
В результате обстрела с позиций 3-го мб 72-й омбр ВСУ повреждения получила линия электропередач, обеспечивающая питанием Донецкую фильтровальную станцию. В настоящее время станция обесточена. Данный факт подтверждает, что противник продолжает вести целенаправленные объекты по объектам жизнеобеспечения Республики.
На Мариупольском направлении по районам двух населенных пунктов противник выпустил 19 мин калибром 120-мм.
На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов.
За прошедшую неделю есть жертвы среди мирного населения. В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель и ранена жительница. Также, на этой неделе один военнослужащий НМ ДНР погиб, шестеро получили ранения.
Всего за неделю противник обстрелял нас 185 раз, и применил по территории Республики 847 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин.
Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати восьми населённых пунктов Республики, в семи из них повреждено и разрушено тридцать два домостроения. Кроме того, в населенном пункте Докучаевск, Васильевка, Ясное повреждено газо-водо- и электроснабжение.
Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также н.п. Крутая Балка, Александровка, Коминтерново, Васильевка и Горловка.
Анализ нарушений режима прекращения огня
Всем терпения и здоровья!
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