МИД Украины работает над ужесточением правил въезда для россиян
В МИД Украины ведется активная работа по изучению возможностей усложнить въезд россиянам на территорию республики, в том числе рассматривается вариант въезда/выезда по биометрическим паспортам, передает Интерфакс .
По его словам, одним из вариантов может стать «ограничение въезда некоторых категорий граждан России», которые будут определяться в процессе взаимодействия со спецслужбами.
Другие варианты предусматривают введение визового режима либо въезд по биометрическим паспортам. Не исключается и полный запрет въезда на Украину с территории России.
Позднее он пояснил агентству «Интерфакс-Украина», что изменение порядка въезда/выезда лиц на территорию страны входит в компетенцию правительства. «Сам порядок поездок граждан регулируется межправительственным соглашением, соответственно это в полномочиях правительства изменять имеющееся на сегодня соглашение», – добавил представитель МИД.
Ранее идею ввести въезд на Украину для граждан РФ по биометрическим паспортам поддержали секретарь СНБО Александр Турчинов и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
Работа началась, МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Это одна из опций ... Решение по этому вопросу еще не было принято, и у нас есть много инструментов, каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из тех реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами, руководством государства,сказал директор политического департамента украинского МИД Алексей Макеев.
По его словам, одним из вариантов может стать «ограничение въезда некоторых категорий граждан России», которые будут определяться в процессе взаимодействия со спецслужбами.
Другие варианты предусматривают введение визового режима либо въезд по биометрическим паспортам. Не исключается и полный запрет въезда на Украину с территории России.
В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если будет с точки зрения национальной безопасности такая необходимость,заявил Макеев.
Позднее он пояснил агентству «Интерфакс-Украина», что изменение порядка въезда/выезда лиц на территорию страны входит в компетенцию правительства. «Сам порядок поездок граждан регулируется межправительственным соглашением, соответственно это в полномочиях правительства изменять имеющееся на сегодня соглашение», – добавил представитель МИД.
Ранее идею ввести въезд на Украину для граждан РФ по биометрическим паспортам поддержали секретарь СНБО Александр Турчинов и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
Использованы фотографии: Reuters
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти