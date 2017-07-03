11:40 03 июля

МИД Украины работает над ужесточением правил въезда для россиян

В МИД Украины ведется активная работа по изучению возможностей усложнить въезд россиянам на территорию республики, в том числе рассматривается вариант въезда/выезда по биометрическим паспортам, передает Интерфакс .

МИД Украины работает над ужесточением правил въезда для россиян


Работа началась, МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Это одна из опций ... Решение по этому вопросу еще не было принято, и у нас есть много инструментов, каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из тех реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами, руководством государства,
сказал директор политического департамента украинского МИД Алексей Макеев.


По его словам, одним из вариантов может стать «ограничение въезда некоторых категорий граждан России», которые будут определяться в процессе взаимодействия со спецслужбами.

Другие варианты предусматривают введение визового режима либо въезд по биометрическим паспортам. Не исключается и полный запрет въезда на Украину с территории России.

В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если будет с точки зрения национальной безопасности такая необходимость,
заявил Макеев.

Позднее он пояснил агентству «Интерфакс-Украина», что изменение порядка въезда/выезда лиц на территорию страны входит в компетенцию правительства. «Сам порядок поездок граждан регулируется межправительственным соглашением, соответственно это в полномочиях правительства изменять имеющееся на сегодня соглашение», – добавил представитель МИД.

Ранее идею ввести въезд на Украину для граждан РФ по биометрическим паспортам поддержали секретарь СНБО Александр Турчинов и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 11:14
    Отрубят они в итоге все пути-дороги с Россией.Кому это будет лучше?Гастерам с руины точно лучше не будет..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 11:17
      Называется "наши руки не для скуки" , лишь сделать хуже России , а что за этим последует их не интересует.
      cniza
    2. vovanpain Сегодня, 11:35
      В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если будет с точки зрения национальной безопасности такая необходимость,

      Валяйт болезные,валяйте,гастеры в России вам большое такое спасибо скажут. fool
      vovanpain
    3. Зяблицев Сегодня, 11:38
      Я много раз отмечал, что каждый день хожу мимо Новой Голландии и вижу микроавтобусы и машины с украинскими номерами привозящих рабочих..., есть машины с белорусскими флагами, а таджики и узбеки приходят откуда то пешком... laughing , но я не об этом! Судя по говору мужиков - западенцы в массе своей, вот, если честно, мне их по человечески жалко, а если абстрагироваться от сантиментов, то закрыть одномоментно границы с Украиной и везти визовый режим...Кстати таджики и узбеке меня полностью поддерживают в этом вопросе! laughing
      Зяблицев
  2. KUOLEMA Сегодня, 11:15
    Да вобще их не пускать а то еще на безвиз нацеляться начнут массово гражданство менять вон депутаты госдумы первыми отметились уже
    KUOLEMA
  3. Spartanez300 Сегодня, 11:17
    Как вообще можно ездить в эту укранацисткую утопию .
    Spartanez300
  4. Masya Masya Сегодня, 11:19
    вот, ведь, маются болезные...безвиз ввести, ответка прилетит...СТРАШНО!!! а сделать, нагадить очень хочется... а мозга то нет... придумать не получается... wink
    Masya Masya
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:20
    активная работа по изучению возможностей усложнить въезд россиянам на территорию республики

    Я вчера еще писал, что время настало с нашей стороны объявить въезд в Россию по визам. А те, кто находится в нашей стране должны пройти регистрацию, проверку на причастность к ВСУ и радикальным батальонам. Всех кто не прошел проверку в 24 часа вон из России. Эти чудаки из Киева уже открыто заявляют, что победят Россию своей миграцией. И обратите внимание сколько украинских флагов на не санкционированных сборищах. Так может самим нужно успеть поставить точку.
    rotmistr60
  6. iliitchitch Сегодня, 11:22
    Пусть лопату возьмут и прикопаюцца на пару метров , вот чтобы без запахов . Рюсски этим людям виноваты , как всегда , да кто б сомневалсИ .
    iliitchitch
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