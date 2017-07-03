Минобороны открывает два новых учебных заведения
Первого сентября примут первых воспитанников Петрозаводское президентское кадетское училище и Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища, передает ТАСС сообщение начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина.
Прием кандидатов на обучение начинается 1 июля.
Генерал подчеркнул, что «почти 90% выпускников училищ продолжают военную карьеру и поступают в высшие военно-учебные заведения страны». Около 65% воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны РФ – "хорошисты" и "отличники", добавил он.
Этому также способствует «созданная в военных учебных заведениях единая образовательная среда и возможность дистанционного обучения», сказал Горемыкин.
В настоящее время в системе Минобороны функционирует 27 довузовских учебных заведений, в 25 их них учатся только мальчики. Обучение девочек проводится в пансионе воспитанниц Минобороны. Кызылское президентское кадетское училище – единственное довузовское учебное заведение, в котором обучаются как мальчики, так и девочки.
Желающих обучаться в военных училищах много как в уже существующих учебных заведениях, так и в Петрозаводском президентском кадетском училище и Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища, которые Минобороны России открывает 1 сентября 2017 года,сказал журналистам Горемыкин.
Прием кандидатов на обучение начинается 1 июля.
Традиционно конкурс на поступление большой: на чуть более чем 2 тыс. мест допущено к вступительным испытаниям свыше 8,5 тыс. кандидатов – в среднем четыре человека на место. В отдельных учебных заведениях конкурс достигает 13 человек,отметил он.
Генерал подчеркнул, что «почти 90% выпускников училищ продолжают военную карьеру и поступают в высшие военно-учебные заведения страны». Около 65% воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны РФ – "хорошисты" и "отличники", добавил он.
Получению таких хороших результатов, повышению мотивации на обучение и качеству подготовки во многом способствует ежегодное проведение предметных олимпиад среди обучающихся довузовских учебных заведений,отметил генерал.
Этому также способствует «созданная в военных учебных заведениях единая образовательная среда и возможность дистанционного обучения», сказал Горемыкин.
В настоящее время в системе Минобороны функционирует 27 довузовских учебных заведений, в 25 их них учатся только мальчики. Обучение девочек проводится в пансионе воспитанниц Минобороны. Кызылское президентское кадетское училище – единственное довузовское учебное заведение, в котором обучаются как мальчики, так и девочки.
Использованы фотографии: https://ptzgovorit.ru
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