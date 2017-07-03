15:11 03 июля

Минобороны открывает два новых учебных заведения

Первого сентября примут первых воспитанников Петрозаводское президентское кадетское училище и Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища, передает ТАСС сообщение начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина.

Минобороны открывает два новых учебных заведения


Желающих обучаться в военных училищах много как в уже существующих учебных заведениях, так и в Петрозаводском президентском кадетском училище и Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища, которые Минобороны России открывает 1 сентября 2017 года,
сказал журналистам Горемыкин.


Прием кандидатов на обучение начинается 1 июля.

Традиционно конкурс на поступление большой: на чуть более чем 2 тыс. мест допущено к вступительным испытаниям свыше 8,5 тыс. кандидатов – в среднем четыре человека на место. В отдельных учебных заведениях конкурс достигает 13 человек,
отметил он.

Генерал подчеркнул, что «почти 90% выпускников училищ продолжают военную карьеру и поступают в высшие военно-учебные заведения страны». Около 65% воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны РФ – "хорошисты" и "отличники", добавил он.

Получению таких хороших результатов, повышению мотивации на обучение и качеству подготовки во многом способствует ежегодное проведение предметных олимпиад среди обучающихся довузовских учебных заведений,
отметил генерал.

Этому также способствует «созданная в военных учебных заведениях единая образовательная среда и возможность дистанционного обучения», сказал Горемыкин.

В настоящее время в системе Минобороны функционирует 27 довузовских учебных заведений, в 25 их них учатся только мальчики. Обучение девочек проводится в пансионе воспитанниц Минобороны. Кызылское президентское кадетское училище – единственное довузовское учебное заведение, в котором обучаются как мальчики, так и девочки.

Использованы фотографии: https://ptzgovorit.ru
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Комментарии 26

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  1. 210окв Сегодня, 12:02
    Безусловно дело важное.А вот когда воссоздадут легендарную Качу?
    210окв
    1. RASKAT Сегодня, 12:07
      А когда воссоздадут или откроют новое училище морской пехоты? А то вроде как в Пушкине последнее закрыли так и все. Может кафедру какую стоит открыть. Если ее уже нет конечно. winked
      RASKAT
      1. 210окв Сегодня, 12:10
        Сколько всего позакрывали,на две страницы хватит..Понятно что все эти училища поголовно и не нужны.Но есть знаковые,которые я так считаю,необходимо возродить.
        210окв
      2. Serg65 Сегодня, 12:38
        Цитата: RASKAT
        А когда воссоздадут или откроют новое училище морской пехоты? А то вроде как в Пушкине последнее закрыли так и все. Может кафедру какую стоит открыть

        В ЛВОК им. Кирова морпехов начали готовить только в 1989-м. Офицеров МП профильно готовят в ДВИ им. Рокоссовского ( бывший ДВВОКУ), КВАКУ (Коломенское артиллерийское) и РВВДКУ. Профильного училища МП с 1955 года не существует.
        Serg65
    2. сибиралт Сегодня, 12:08
      Главное, чтобы места были полностью бюджетные.
      сибиралт
  2. iliitchitch Сегодня, 12:04
    И кто сказал , что у нас всё плохо ? Длинная пасть у того запада просто . "Дай , хочу . пограбить". Ну , похочи .
    iliitchitch
  3. Million Сегодня, 12:07
    Не хватает военных учебных заведений? Опять нагрузка на бюджет.
    Million
    1. Alekseits Сегодня, 12:21
      "Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую" - это истина проверенная временем и никто ее еще не отменял.
      Alekseits
      1. Million Сегодня, 12:46
        Какого хрена тогда сокрашали армию.увольняли офицеров?
        Million
    2. Serg65 Сегодня, 12:40
      Цитата: Million
      Не хватает военных учебных заведений? Опять нагрузка на бюджет.

      Да, да, да!!!! А теперь про пенсии что нибудь, пожалуйста???!!!!!
      Serg65
      1. Million Сегодня, 12:48
        А если подумать? Бить кулаком себе в грудь каждый может
        Million
        1. Serg65 Сегодня, 13:02
          Цитата: Million
          А если подумать? Бить кулаком себе в грудь каждый может

          Вот именно, "А если подумать?"
          Желающих обучаться в военных училищах много как в уже существующих учебных заведениях, так и в Петрозаводском президентском кадетском училище и Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища

          Почему желающих много? - Это первый для вас вопрос!
          Может ли подросток из необеспеченной семьи получить хорошее образование (зачастую платное) в элитной школе? - Это второй для вас вопрос!
          «почти 90% выпускников училищ продолжают военную карьеру и поступают в высшие военно-учебные заведения страны»

          Т.е. в военное училище приходит абитуриент не с улицы, а уже знакомый с системой, морально и физически подготовленный. Плохо ли это? - Это третий для вас вопрос!
          Serg65
          1. Million Сегодня, 13:10
            В нашем городе закрыли старейшее военное училище неск.лет назад. 90%выпускников сразу же увольнялись в запас,даже не начав службу.
            Million
            1. Serg65 Сегодня, 14:11
              Цитата: Million
              В нашем городе закрыли старейшее военное училище неск.лет назад

              Если не секрет, как называлось училище?
              Serg65
          2. Million Сегодня, 13:12
            Умный подросток из необеспеченной семьи тоже может получить отличное образование,если он действительно умный
            Million
            1. Serg65 Сегодня, 14:12
              Цитата: Million
              Умный подросток из необеспеченной семьи тоже может получить отличное образование,если он действительно умный

              Назовите мне способы что бы добиться этого, только не оторванные от жизни.
              Serg65
              1. Million Сегодня, 14:25
                Учиться,учиться и учиться! И сдать егэ
                Million
                1. Serg65 Сегодня, 14:43
                  Цитата: Million
                  Учиться,учиться и учиться! И сдать егэ

                  Я же вас просил не отрываться от жизни, а вы словами Ленина заговорили bully
                  Т.е. название военного училища для меня останется тайной?
                  Serg65
          3. Комментарий был удален.
  4. vladimirvn Сегодня, 12:29
    Вот оно, будущее России. Крепкие физически, с хорошим образованием, патриоты в душе. В Добрый путь!
    vladimirvn
  5. Monster_Fat Сегодня, 12:42
    Ох, ты бози мой, какое достижение-"аж целых 2"! А сколько военных учебных заведений закрыли за время правления "солнцеликого"? Вот данные за 2012 год http://kitai-gorod.livejournal.com/202671.html
    Смотрим, читаем, "радуемся", потом думаем....если еще есть "чем".... winked
    Monster_Fat
    1. Million Сегодня, 12:51
      Некоторым думать нечем. Ура-патриотизм голову отключает.
      Million
      1. Alekseits Сегодня, 13:02
        Это Вы о себе? Правильно, я то же так думаю. laughing
        Alekseits
        1. Million Сегодня, 13:16
          Вы еще обидьтесь на меня.,.
          Million
    2. слава1974 Сегодня, 13:47
      А сколько военных учебных заведений закрыли за время правления "солнцеликого"? Вот данные за 2012 год

      Список составлен по формальным признакам и не в полной мере отражает действительность. Например :
      "Военные ВУЗы ВВС, закрытые при Путине:
      1. Военно-воздушная орденов Красного Знамени и Кутузова I степени Краснознаменная академия имени Ю.А. Гагарина (2008 г.);
      2. Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия им. профессора Н.Е. Жуковского (2008 г.);"
      Эти ВВУЗы не закрыты, а объединены и передислоцированы в г.Воронеж.
      какое достижение-"аж целых 2"!

      Это учебные заведения дающие среднее образование, а не высшее. Поэтому с военными училищами их сравнивать не корректно.
      слава1974
      1. Monster_Fat Сегодня, 14:14
        Эти ВВУЗы не закрыты, а объединены и передислоцированы в г.Воронеж.


        Родители моей жены говорят, что в их поселке закрыли больничный пункт так же, как и в соседних деревнях и теперь им надо ездить за медпомощью в райцентр за 80 км. Администрация тоже говорит, что эти больничные пункты на самом деле не закрыты-они просто "оптимизированы", "объеденены" на основе более крупного райцентровского....с целью "повысить качество оказания медицинской помощи населению...." lol
        Monster_Fat
        1. слава1974 Сегодня, 14:24
          Про медпункт согласен. Но это не ведение МО.
          А вот ехать поступать в Воронеж или в Москву , разница не критичная. Не так ли?
          слава1974
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