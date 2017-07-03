Минобороны открывает два новых учебных заведения

Желающих обучаться в военных училищах много как в уже существующих учебных заведениях, так и в Петрозаводском президентском кадетском училище и Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища, которые Минобороны России открывает 1 сентября 2017 года,

Традиционно конкурс на поступление большой: на чуть более чем 2 тыс. мест допущено к вступительным испытаниям свыше 8,5 тыс. кандидатов – в среднем четыре человека на место. В отдельных учебных заведениях конкурс достигает 13 человек,

Получению таких хороших результатов, повышению мотивации на обучение и качеству подготовки во многом способствует ежегодное проведение предметных олимпиад среди обучающихся довузовских учебных заведений,