15:11 03 июля

СМИ сообщают о массовых беспорядках в Иерусалиме

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщает о массовых беспорядках в Иерусалиме, которые начались по ходу траурной церемонии. Во время похорон палестинца прошла информация о том, что израильские спецслужбы в Иудее и Самарии арестовали 17 человек, которых подозревают в причастности к деятельности террористических организаций. Эта информация вызвала гнев толпы, которую пришлось усмирять израильской полиции.

Однако из усмирения акция переросла в настоящее побоище. По демонстрантам, как пишет турецкое информационное агентство «Анадолу» , открыли стрельбу резиновыми пулями. Кроме этого, толпу израильская полиция закидала гранатами со слезоточивым газом. В результате 35 человек среди палестинцев пострадали, один находится в критическом состоянии. О раненых среди сотрудников полиции не сообщается.




На этом фоне проступают сообщения о том, что израильские политические силы «Байт Йегуди» и «Ликуд» заявили о соглашении по поводу статуса Иерусалима. Представители политических сил отметили, что в соглашении говорится о незыблемости позиции «единого Иерусалима как столицы Израиля». Сегодня Кнессет намеревается принять решение, в каком из комитетов будет рассматриваться согласованный законопроект.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 44

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  1. Самаритянин Сегодня, 12:09
    Опять 25, что же ВЫ всё не успокоитесь...
    Самаритянин
    1. 210окв Сегодня, 12:12
      Сейчас коллеги с сайта-израильтяне подтянутся..Всех успокоят!
      210окв
      1. А Нас Рать Сегодня, 12:18
        Цитата: 210окв
        Сейчас коллеги с сайта-израильтяне подтянутся..Всех успокоят!

        Раздувают из мухи слона, собралось 100 профессиональных демонстрантов-провокаторов (на большее у организаторов видно денег не хватило), покидали камни, их разогнали за 10 мин еще утром, и все. request
        Но теперь у разномастных иностранных агентов влияния и их СМИ есть повод трубить о "массовых беспорядках". wassat
        Фигня полная. no Просто хотят шумиху вокруг законопроекта по Иерусалиму поднять.
        А Нас Рать
        1. Bronevick Сегодня, 12:21
          Почти как Хомяки Анального?
          Bronevick
          1. tomket Сегодня, 12:28
            Цитата: Bronevick
            Почти как Хомяки Анального?

            А Израильские СМИ как, за хомяка ванильного( в смысле вонючего) или резко осуждают?
            tomket
            1. А Нас Рать Сегодня, 12:36
              Цитата: tomket
              Цитата: Bronevick
              Почти как Хомяки Анального?

              А Израильские СМИ как, за хомяка ванильного( в смысле вонючего) или резко осуждают?

              Ест и есть, демократия блин. Но их песочить начали не по детски. Либерман пробивает законопрект о полном запрете финансирования израильских организаций и СМИ иностранными агентами влияния. Ибо нефиг гадить там где живешь.
              А Нас Рать
              1. Лопатов Сегодня, 13:02
                Цитата: А Нас Рать
                Либерман пробивает законопрект о полном запрете финансирования израильских организаций и СМИ иностранными агентами влияния. Ибо нефиг гадить там где живешь.

                Жуть... И Израиль решил пойти по пути кровавого антидемократического путинизьма...
                Лопатов
              2. Shurik70 Сегодня, 13:11
                Цитата: А Нас Рать
                Либерман пробивает законопрект о полном запрете финансирования израильских организаций и СМИ иностранными агентами влияния. Ибо нефиг гадить там где живешь.

                Неужели такого закона до сих пор нет?
                А вообще такие законы бесполезны. Вместо какого нибудь Гасан Абдурахман ибн Шахид будет газету финансировать какой ни будь Изя Айзберг, которого, в свою очередь, финансирует всё тот же Гасан Абдурахман. При чём не прямо финансирует, а как ни будь косвенно, что хрен проследишь. Чуть сложнее, но результат тот же.
                Мы, в России, сталкивались с аналогичными проблемами. Вроде затыкаешь рот какому ни будь "Дождю", перекрываешь финансирование тех нечистот, что они льют. Ан нет, находят обходные пути финансирования.
                Надо не финансовые потоки перекрывать, а деятелей сажать на максимально возможный срок. Попался на лжи - впаять максимум по статье "разжигание межнациональной или религиозной вражды". Причём делать это надо всем, и как можно скорее. Не только России и Израилю. Пожар Последней Мировой уже разгорается, надо тушить. ВСЕМ ТУШИТЬ !
                Shurik70
                1. А Нас Рать Сегодня, 13:32
                  Цитата: Shurik70
                  Неужели такого закона до сих пор нет?

                  Есть закон обязывающий к прозрачности информации по источникам финансирования, запрета пока нет к сожалению.
                  Цитата: Shurik70
                  А вообще такие законы бесполезны. Вместо какого нибудь Гасан Абдурахман ибн Шахид будет газету финансировать какой ни будь Изя Айзберг, которого, в свою очередь, финансирует всё тот же Гасан Абдурахман. При чём не прямо финансирует, а как ни будь косвенно, что хрен проследишь. Чуть сложнее, но результат тот же.

                  А это сейчас так и происходит по большому счету, но все отслеживаемо. Именно расследования о финансировании дали улики и доказательства, необходимые для обоснования запрета.
                  Цитата: Shurik70
                  Мы, в России, сталкивались с аналогичными проблемами. Вроде затыкаешь рот какому ни будь "Дождю", перекрываешь финансирование тех нечистот, что они льют. Ан нет, находят обходные пути финансирования.

                  В России все серьезнее, у вас практически отсутствует настоящая, патриотически настроенная оппозиция (неважно сейчас по каким причинам). Поэтому место оппозиции занимают маскирующиеся под оппозицию агенты влияния. У нас этот трюк слабо прокатывает, сама оппозиция не любить делиться влиянием с самозванцами. request
                  Цитата: Shurik70
                  Надо не финансовые потоки перекрывать, а деятелей сажать на максимально возможный срок.

                  Это проблематично. Во первых - чрезмерное закручивание гаек, нарушает систему балансиров во власти, и открывает лазейки для узурпации оной и авторитаризма (а желающие всегда и везде найдутся). И с учетом израильском ментальности - это перманентная вооруженная борьба, пока балансир не восстановится.
                  Во вторых - мы не хотим оказаться в вашем положении, западные (и не только) СМИ и так выливают на нас по ушату навоза в день, и им только дай повод - заклюют. А потом пойдет всякая фигня в виде санкций и тд. Мы конечно переживем (бывало уже), но народ не оценит, и власть слетит. Народ не готов жертвовать своим благосостоянием ради того, что плохо понимает - вот и приходится искать сложные решения проблемы.
                  А Нас Рать
          2. А Нас Рать Сегодня, 12:42
            Цитата: Bronevick
            Почти как Хомяки Анального?

            Можно провести определенные аналогии. yes
            А Нас Рать
            1. Deadушка Сегодня, 13:57
              Цитата: А Нас Рать
              Можно провести определенные аналогии

              Там лучше ни, где не проводить( и ни чем), а то потом не отмоешься laughing
              Вам бы еще ЛГБТ и прочих извращенцев "придавить", а тож голосят поганцы.
              Deadушка
              1. А Нас Рать Сегодня, 14:13
                Цитата: Deadушка
                Вам бы еще ЛГБТ и прочих извращенцев "придавить", а тож голосят поганцы.

                Отож! request Но к счастью, погоды они не делают. Институт семьи крепок (евреи крепко чтут традиционализм), и рождаемость высокая.
                В конце то концов - формирование социальных устоев идет из воспитания в семье, если это воспитание основательно и усердно - никакие внешние факторы его не поколеблют (когда каждый родитель\глава семьи, относится к этому вопросу так серьезно, как будто весь род человеческий зависит от него одного, а не сваливает ответственность на школу, общество и тд.). А если воспитание слабо - государственные суррогаты (в виде запретов) мало помогут. request
                Я как то так это вижу. what
                Пы.Сы. - Респект мужикам на сайте, которые не ленятся заниматься реальным воспитанием своих детей. drinks
                А Нас Рать
          3. 210окв Сегодня, 12:44
            Зачем малолетних недоумков с большой буквы писать?
            Цитата: Bronevick
            Почти как Хомяки Анального?
            210окв
            1. А Нас Рать Сегодня, 13:54
              Цитата: 210окв
              Зачем малолетних недоумков с большой буквы писать?

              Тут тоже не все черно белое.
              Беда в том, что идею они пропагандируют правильную, но исполнители не те. По хорошему - власть да нужно чистить от коррупции, но доверять это Навльному нельзя.
              Их главный посыл - "Путин уходи", а это в корне глупо, менять шило на мыло. Власть нужно не менять, а заставлять ее честно выполнять свои функции.
              Если бы я организовывал эти протесты, то посыл был бы такой - "Путин, этот (конкретный) чиновник - казнокрад, посади его, мы (народ) тебя поддержим, грудью встанем".
              Путин тогда вместо угрозы своей власти, почувствовал бы народную поддержку (но с условием), что развязало бы ему руки на чистки в рядах высокопоставленных коррупционеров (как условие сохранение своей власти). И дать понять, что на его личные "грешки" (они у всех есть) - народ готов выписать индульгенцию (пусть это будет считаться гонораром за наведения порядка и чистоты во власти).
              Это - реально работоспособный метод, без революций, потрясений и новой вакханалии делёжки хлебных мест (кроме как для самих казнокрадов), нужна лишь волевое поведение от народа, и решимость Путина навести порядок.
              ИМХО (пусть и идеалистично). request
              Пы.Сы. - Я бы еще аннулировал результаты приватизации (раскулачил олигархов), и раздал бы акции предприятий в руки населения (как и подразумевалось по ваучерам). Капиталы должны зарабатываться трудом и мозгами (как Эпл или Форд к примеру) а не вороваться манипуляциями за счет финансового невежества населения. Но это уже утопия. feel
              А Нас Рать
        2. Комментарий был удален.
          1. А Нас Рать Сегодня, 12:40
            Цитата: самоход
            (и вообще живут строго по ветхому завету)

            Хватит байки травить. Израиль - светское государство в основополагающих вопросах. stop
            А Нас Рать
            1. самоход Сегодня, 12:47
              красивые слова. чуть не заплакал...
              на какие там вы основы полагаете?
              здесь больше вопрос о территориях. не подскажете кто там где и при каких условиях территории аннексировал (если так можно выразиться)? ваши основы - свое мнение помноженное на силу.
              самоход
          2. kpotr Сегодня, 13:12
            Вот жеж окупанты
            kpotr
        3. saturn.mmm Сегодня, 13:32
          Цитата: А Нас Рать
          Раздувают из мухи слона

          Похоже работа Моссада, спровоцировали толпу а потом ее и разогнали. Нефиг каким то палестинцам церемонии проводить в израильской столице.
          saturn.mmm
          1. А Нас Рать Сегодня, 14:20
            Цитата: saturn.mmm
            Похоже работа Моссада

            Мелко берете, это сами рептилоиды с альфа-центавра постарались, они мне сами рассказали. yes А еще - демонстрантам заплатили алмазами добытыми в кольцах Сатурна. Алмазы редки в природе, поэтому демонстрантов мало было, на всех алмазов не хватило. request А то бы они ээххх...! wassat
            А Нас Рать
    2. самоход Сегодня, 12:22
      Цитата: Самаритянин
      Опять 25, что же ВЫ всё не успокоитесь...

      а как Вы хотели быть оккупантом 20 с хвостиком лет?
      ничего в жизни не дается даром, ничего при смерти не проходит даром...
      самоход
    3. KUOLEMA Сегодня, 12:30
      Угнетенный народ Израиля борется с кровавыми эксплуататорами и гнетом буржуазии эвона как господаре подайте на булыжники для домиков бездомным пролетариям
      KUOLEMA
    4. сибиралт Сегодня, 12:35
      Израильтяне мастера по гражданским гранаты кидать, да бомбить по подозрению.
      сибиралт
  2. cniza Сегодня, 12:10
    Весь ближний восток скоро полыхнет , а США руки греет.
    cniza
    1. наблюдательный парень Сегодня, 13:14
      Цитата: cniza
      Весь ближний восток скоро полыхнет , а США руки греет.

      Он всю жизнь полыхает.Да чего с них взять,южане,кровь кипит.В начале убивают потом думают.А с демографией всё равно всё путём.
      наблюдательный парень
  3. Logall Сегодня, 12:12
    как в сказке: была у зайца изба лубяная, а у Лисы ледяная...
    Положили им страну, им мало.
    Обижаться когда про их хитропопость и жадность шутят...
    Logall
  4. Комментарий был удален.
    1. А Нас Рать Сегодня, 12:49
      Цитата: anjey
      израиль государство для евреев остальные баласт

      Не совсем верно. Израиль - государство для израильтян, а это и друзы, и христиане, и произраильских арабов хватает - они все приветствуются. А вот анти-израильски настроенным элементам тут действительно не рады. Большая часть населения с удовольствием лишила бы гражданства и нахлебников ультраортодоксов, которые против существования Израиля (но закон к сожалению не позволяет recourse ).
      А Нас Рать
      1. наблюдательный парень Сегодня, 12:57
        Цитата: А Нас Рать
        Израиль - государство для израильтян,, а это и друзы, и христиане, и произраильских арабов хватает - они все приветствуются.

        Ню-ню-ню-ню-не,только вот официальное название еврейское государство Израиль.Самуил,ты как всегда, соловьём сладкоголосым заливаешься.
        наблюдательный парень
        1. А Нас Рать Сегодня, 14:25
          Цитата: наблюдательный парень
          вот официальное название еврейское государство

          Валера, не дури мне голову, ты прекрасно знаешь, что в мире нет черно-белых вещей, а я не буду сейчас раскатывать юридическую статью на пол ветки.
          Если вкратце - это юридическая препона от нежелательной иммиграции, и на уже обладающих гражданством никак не отражается. request
          А Нас Рать
          1. наблюдательный парень Сегодня, 14:58
            Цитата: А Нас Рать
            Если вкратце - это юридическая препона от нежелательной иммиграции

            К нежелательной иммиграции ,видимо, относятся лица ,вообще без примеси еврейской крови.
            наблюдательный парень
    2. Макаров Сегодня, 12:58
      ты бы видел сколько там арабесов шарится...и в их районы лучше не заходить
      Макаров
    3. Rusj Сегодня, 13:21
      Баласт это ты и ты позор своих родителей ! Твои слова это слова истинного расиста .
      Rusj
  5. gukoyan Сегодня, 12:18
    Никогда на земле Иерусалима не будет тишины...
    gukoyan
  6. роман66 Сегодня, 12:18
    ждет палестинцев судьба индейцев. в конце концов, сейчас одеяла в ход пойдут
    роман66
    1. 3officer Сегодня, 12:30
      Цитата: роман66
      ждет палестинцев судьба индейцев. в конце концов,

      Откроют казино в районе Хайфы и начнут хлестать "огненную воду" не платя налогов wassat
      3officer
  7. Комментарий был удален.
    1. наблюдательный парень Сегодня, 12:26
      Цитата: Taran 75
      палестинцам надо бы помочь , оружием

      Это чё,опять за бесплатно нищебродов поддерживать? fool
      Хуситам лучше подкинуть оружие,даже за спасибо,они богоугодное дело делают,сауду пачками мочат.
      наблюдательный парень
    2. bobba94 Сегодня, 12:30
      После смерти Ясира Арафата, между его соратниками и вдовой Арафата несколько лет шла настоящая война за 400 млн. долларов, хранившихся в банках Швейцарии и Франции на имя это незабвенного борца за освобождение Палестины. Победила дружба - поделили поровну. Ты, Taran, шли им есчо, они примут с благодарностью.
      bobba94
      1. А Нас Рать Сегодня, 12:59
        Цитата: bobba94
        между его соратниками и вдовой Арафата несколько лет шла настоящая война за 400 млн. долларов

        Какие 400 миллионов?! belay Там полновесных 4,5 миллиарда было! fellow
        Из Газы войска вывели почти 10! лет назад, и с тем количеством денег, которые туда вбухал мир (от арабских шейхов, до ООН) - там можно было второй Сингапур построить. Но они даже не пытались! 90% денег оседает в карманах главарей ХАМАС и их приближенных, а 10% идет на оружие и туннели. Надо ведь создавать видимость "борьбы с оккупацией", а то спонсоры баксопровод перекроют. request А брать на себя ответственность и прилагать усилия к развитию и управлению в случае признания их государственности - они не хотят, их "и так неплохо кормят". recourse
        А Нас Рать
    3. А Нас Рать Сегодня, 12:52
      Цитата: Taran 75
      палестинцам надо бы помочь , оружием

      О! Комрад призывает к финансированию террора! fellow Россия же осуждает подобное, нет? wink
      А Нас Рать
    4. saturn.mmm Сегодня, 13:37
      Цитата: Taran 75
      палестинцам надо бы помочь , оружием

      Оружие им не надо, денег подбрось, сними сбережения долгони у друзей и помоги палестинцам.
      saturn.mmm
  8. Taran 75 Сегодня, 12:38
    Цитата: bobba94
    Ты, Taran, шли им есчо, они примут с благодарностью.

    как скажешь laughing ЕСЧО вышлю lol
    Taran 75
  9. Макаров Сегодня, 12:57
    А на фото камни как бы лежат потому что там пустыни и камней много...безобидные палестинцы просто ракеты с собой забыли на похороны прихватить...а так все как всегда...
    Макаров
  10. Прутков Сегодня, 13:13
    Борьба навальских мальчиков на арабо-еврейский лад
    Прутков
  11. Taran 75 Сегодня, 13:15
    Цитата: А Нас Рать
    О! Комрад призывает к финансированию террора! Россия же осуждает подобное, нет?

    а ви таки провокатор wink так я тут и все написал о чем думаю .... bully забанить не получится wink lol
    Taran 75
  12. brigadir Сегодня, 13:57
    Самое смешное, что похороны-то - молодого араба, который, обдолбаный, полез купаться в озере Кинерет и там утоп.
    Сколько было затрачено средств что-бы выловить его труп оттуда? Дали возможность семье его похоронить как положено. Вместо что-бы "безмерно скорбя по зря загубленной молодой душе" похоронить спокойно, камни кидать вздумалось.
    Вообще-то это что-то новое. Раньше такие беспорядки только на похоронах всяческих "шахидов" возникали, а теперь их вон уже ка понесло. Просто похороны превращаются в непотребство.

    Ксати, довольно много полицейских пострадало. А армия в этом не принимала участия вообще. Это-же Иерусалим. Там армии нет. Только полиция.
    brigadir
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