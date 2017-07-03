СМИ сообщают о массовых беспорядках в Иерусалиме
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщает о массовых беспорядках в Иерусалиме, которые начались по ходу траурной церемонии. Во время похорон палестинца прошла информация о том, что израильские спецслужбы в Иудее и Самарии арестовали 17 человек, которых подозревают в причастности к деятельности террористических организаций. Эта информация вызвала гнев толпы, которую пришлось усмирять израильской полиции.
Однако из усмирения акция переросла в настоящее побоище. По демонстрантам, как пишет турецкое информационное агентство «Анадолу» , открыли стрельбу резиновыми пулями. Кроме этого, толпу израильская полиция закидала гранатами со слезоточивым газом. В результате 35 человек среди палестинцев пострадали, один находится в критическом состоянии. О раненых среди сотрудников полиции не сообщается.
На этом фоне проступают сообщения о том, что израильские политические силы «Байт Йегуди» и «Ликуд» заявили о соглашении по поводу статуса Иерусалима. Представители политических сил отметили, что в соглашении говорится о незыблемости позиции «единого Иерусалима как столицы Израиля». Сегодня Кнессет намеревается принять решение, в каком из комитетов будет рассматриваться согласованный законопроект.
Однако из усмирения акция переросла в настоящее побоище. По демонстрантам, как пишет турецкое информационное агентство «Анадолу» , открыли стрельбу резиновыми пулями. Кроме этого, толпу израильская полиция закидала гранатами со слезоточивым газом. В результате 35 человек среди палестинцев пострадали, один находится в критическом состоянии. О раненых среди сотрудников полиции не сообщается.
На этом фоне проступают сообщения о том, что израильские политические силы «Байт Йегуди» и «Ликуд» заявили о соглашении по поводу статуса Иерусалима. Представители политических сил отметили, что в соглашении говорится о незыблемости позиции «единого Иерусалима как столицы Израиля». Сегодня Кнессет намеревается принять решение, в каком из комитетов будет рассматриваться согласованный законопроект.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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