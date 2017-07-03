15:11 03 июля

Макрона обвинили в "легитимизации" Башара Асада

Во Франции разразился настоящий скандал по поводу заявления президента Эммануэля Макрона о сирийском лидере Башаре Асаде. Явно выбиваясь из «генерального русла» того, кого в последнее время именуют «Олланд №2», Макрон неожиданно для многих во Франции объявил, что не считает уход Асада с поста президента САР условием, которое непременно поспособствует разрешению сирийского конфликта.
Несколько дней назад Эммануэль Макрон заявил, что «не видит никого, кто мог бы стать легитимным преемником Башара Асада на посту сирийского президента». Помимо всего прочего Макрон назвал Асада "врагом сирийского народа, но не врагом народа французского".

Макрона обвинили в "легитимизации" Башара Асада


Французские СМИ и представители так называемой общественности после таких слов Макрона обвинили президента Франции в том, что он «легитимизирует режим Асада, который пролил много крови в Сирии». Примечательно, что в унисон с отдельными французскими общественниками заговорили и те, кого называют «сирийской интеллигенцией в изгнании». Это лица, которые в первую очередь поддерживают сочинительство самым кошмарных фейков о сирийском правительстве и сирийской армии, покрывая тем самым действия представителей международных террористических ячеек в самой Сирии.


«Согласованное» мнение французских и сирийских противников публикует Liberation - в виде письма Макрону.

Из материала:
Вы (Макрон) делаете большую ошибку (...) Она ослабляет позиции Франции на международной арене. Она также не способствует борьбе с терроризмом. Вы ставите Францию в положение сообщницы режима Асада, на счету которого множество преступлений против своего народа.


Теперь будет интересно понаблюдать за реакцией Макрона, которого фактически загоняют в угол, давая понять, что никакой собственной точки зрения у новоиспечённого президента Франции быть не может, как не было её и у его предшественника.

Использованы фотографии: Фейсбук/Макрон
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Комментарии 30

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  1. cniza Сегодня, 13:48
    Для Макрона его язык враг его , он бежит впереди его разума.
    cniza
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:51
      Сейчас судя по всему Макрон начнет оправдываться и говорить что его не правильно поняли .
      Spartanez300
      1. cniza Сегодня, 13:52
        Поймают его за пятую точку и получит по полной.
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 14:15
          Она ослабляет позиции Франции на международной арене.

          Чего laughing Позиции Франции на международной арене,это позиции коврика у дверей квартиры. laughing
          vovanpain
          1. lis-ik Сегодня, 14:43
            Цитата: vovanpain
            Она ослабляет позиции Франции на международной арене.

            Чего laughing Позиции Франции на международной арене,это позиции коврика у дверей квартиры. laughing

            Владимир. Добрый день. Мы все ставили на Ле пен, но не срослось. Честно говоря Макрон, лично меня удивил по многим позициям. Вспомните, что ему прочили, и подстилка Ротшильдов, и слаб на задний привод (лично я говорил), а оказалось у человека имеется собственное мнение. Очередной киндер-сюрприз.
            lis-ik
        2. bouncyhunter Сегодня, 14:17
          Дотрынделся , трепло . Бабушка Муркель его теперь в угол поставит и доступ к варенью перекроет ... wassat
          bouncyhunter
          1. Подрезчик Сегодня, 14:31
            Паша, его же Ротшильды поставили, сказали-управляй! А он мнение решил высказать, видимо не то, что надо. Накажут парня!
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:34
              Думаешь - углом дело не обойдётся ? За розги возьмутся и высекут зарвавшегося юнца ?
              bouncyhunter
              1. Подрезчик Сегодня, 14:47
                Помнишь фильм "Офицеры"? "Ба, будет он полы драить" laughing
                Подрезчик
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:52
                  Странный вопрос , Саня ! Такой фильм надо не просто помнить - знать наизусть ! soldier
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 15:02
                    Фильм - учебник.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 15:05
                      Для нас - да . И для адекватной молодёжи - да . А для толерастных козлопасов - нет . soldier
                      bouncyhunter
    2. Orionvit Сегодня, 14:01
      Бедняга думает, что его "выбрали" президентом от "большого" ума. Ну что же, ему ещё много предстоит узнать о закулисе западной политической системы. Странно, что он ещё этого не знал, ничего, быстро загонят в бутылку.
      Orionvit
    3. Tusv Сегодня, 14:04
      Цитата: cniza
      Для Макрона его язык враг его , он бежит впереди его разума.

      Ну да. Встретися Путиным в начале пути это верх смелости. КГБ у нас только для профанации и дезинформации отменили bully
      Tusv
    4. сибиралт Сегодня, 14:06
      Если французы не враги сирийскому народу, то пусть ожидают очередных беженцев, после того как Макрон начнет бомбить Сирию laughing
      сибиралт
  2. НЕКСУС Сегодня, 13:49
    Помимо всего прочего Макрон назвал Асада "врагом сирийского народа, но не врагом народа французского".

    Попытка усидеть на трех стульях одновременно,ведет к разрыву пятой точки ...причем не только вдоль,но и поперег и крест на крест.
    НЕКСУС
    1. Orionvit Сегодня, 14:10
      Поразительная "гибкость" позиции. Если Асад враг Сирийского народа, и друг Французского, на кой спрашивается скидывать друга? Или нужно замочить друга, что бы угодить какому то там Сирийскому народу? И как можно "легитимизировать" и без того, легитимного президента? Короче, одни вопросы. И последний вопрос, политики там на западе вообще с головой не дружат? Похоже на то.
      Orionvit
  3. Искандер Ш Сегодня, 13:49
    Liberation, а что ещё может написать либеральная газета.
    Искандер Ш
  4. Монос Сегодня, 13:50
    Теперь будет интересно понаблюдать за реакцией Макрона, которого фактически загоняют в угол,

    Ничего страшного. Отработает назад. Они там на Западе такие гибкие...
    Монос
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:51
      Цитата: Монос
      Отработает назад.

      А либералы только этим местом и отрабатывают. wink
      НЕКСУС
  5. 3315061 Сегодня, 13:51
    Каддафи и Хуссейна устранили под шумок, только Ливия и Ирак всё глубже погружаются в хаос. А рыбку в мутной воде всегда ловить проще...
    3315061
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:55
      Цитата: 3315061
      А рыбку в мутной воде всегда ловить проще...

      Если глядеть ,как это делают матрассы,фигача "мутный водоем" тротилом,то конечно проще... wassat Я бы даже сказал,проще некуда.
      НЕКСУС
  6. Logall Сегодня, 13:53
    "Говори, что думаешь. И думай, что говоришь."
    Его учительница, она же жена, не учила истинам? Суются на восток, и не удосужились изучить восточной философии...
    Logall
  7. vch Сегодня, 13:53
    У Макрона семь пятниц на неделе. Сегодня говорит одно - завтра другое. Вертится, как уж на сковородке. Только три дня назад он говорил, что французские ВВС готовы бомбить войска Асада, а сегодня Асад практически друг французского народа......
    vch
    1. Azim77 Сегодня, 14:35
      У него роль такая по сценарию - типа смелый, активный, яркий молодой лидер. Французский а-ля Путин (весь Запад спит и мечтает о таком лидере), но с западными "ценностями". Вот его и пытаются за уши вырастить, хотя бы до пупка президента РФ. И все, что он говорит на публику, заранее пишут ему на бумажке и он заучивает и произносит текст сперва перед зеркалом.
      Azim77
      1. vch Сегодня, 14:43
        Так ведь он своими противоречивыми заявлениями становится уже посмешищем а-ля Буш мл. Куда ему с такими фейками до В.В.
        vch
  8. 100502 Сегодня, 14:07
    Два самых кровавых режима это сша и ес и об этом говорят факты, сеят хаос и смерть по всему шару земному а политика это ширма за которой сидят людоеды
    100502
  9. Masya Masya Сегодня, 14:07
    Фигаро здесь, Фигаро там... а что у мамочки , которая Меркель не спросит? может, выглядел бы поумней...
    Masya Masya
  10. Altona Сегодня, 14:17
    Я уже стал плохо понимать в отрыве от контекста термин "легитимизация". Легитимным правителя могут сделать только свободные выборы. Эти выборы выиграл действующий президент Сирии Башар Асад. Ярлыки на "легитимизацию" от Макрона, Обамы, "свободного мира", "вооруженной оппозиции", "независимой интеллигенции" не имеют никакой юридической силы. Все эти политические визги ни о чём. Если Асад мешает вашему бизнесу, а точнее междусобойному демократическому гешефтику, то так и скажите. Не надо прикрываться "кровью сирийского народа", которому вы не послали ни одной таблетки и ни крошки хлеба.
    Altona
  11. Incvizitor Сегодня, 14:44
    Макрон назвал Асада "врагом сирийского народа, но не врагом народа французского".

    Мне он стал Кличко напоминать, по сути как Олланд но смешнее.
    Incvizitor
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