Макрона обвинили в "легитимизации" Башара Асада

Вы (Макрон) делаете большую ошибку (...) Она ослабляет позиции Франции на международной арене. Она также не способствует борьбе с терроризмом. Вы ставите Францию в положение сообщницы режима Асада, на счету которого множество преступлений против своего народа.

Во Франции разразился настоящий скандал по поводу заявления президента Эммануэля Макрона о сирийском лидере Башаре Асаде. Явно выбиваясь из «генерального русла» того, кого в последнее время именуют «Олланд №2», Макрон неожиданно для многих во Франции объявил, что не считает уход Асада с поста президента САР условием, которое непременно поспособствует разрешению сирийского конфликта.Несколько дней назад Эммануэль Макрон заявил, что «не видит никого, кто мог бы стать легитимным преемником Башара Асада на посту сирийского президента». Помимо всего прочего Макрон назвал Асада "врагом сирийского народа, но не врагом народа французского".Французские СМИ и представители так называемой общественности после таких слов Макрона обвинили президента Франции в том, что он «легитимизирует режим Асада, который пролил много крови в Сирии». Примечательно, что в унисон с отдельными французскими общественниками заговорили и те, кого называют «сирийской интеллигенцией в изгнании». Это лица, которые в первую очередь поддерживают сочинительство самым кошмарных фейков о сирийском правительстве и сирийской армии, покрывая тем самым действия представителей международных террористических ячеек в самой Сирии.«Согласованное» мнение французских и сирийских противников публикует Liberation - в виде письма Макрону.Из материала:Теперь будет интересно понаблюдать за реакцией Макрона, которого фактически загоняют в угол, давая понять, что никакой собственной точки зрения у новоиспечённого президента Франции быть не может, как не было её и у его предшественника.