Рогозин: ВМФ РФ полностью обеспечен необходимой номенклатурой ядерных силовых установок

По моему мнению, в том, что касается ядерных силовых установок, полный порядок,

Вопрос только в одном – в позиции министерства обороны. Они – главный заказчик и, исходя из анализа военных угроз, формируют задачи, которые должна решить военная наука и должен решить оборонно-промышленный комплекс. Но каких-то проблем, связанных с решениями конструкторско-производственно-технологического характера, я не вижу

Конечно, главный акцент, который мы делаем сегодня по Военно-морскому флоту, – это "мускулистые" корабли, обладающие возможностью носить огромное количество вооружений. То есть наш условный корвет меньшего водоизмещения должен быть по мощи равен условному крейсеру, который находится на вооружении в западных ВМС,