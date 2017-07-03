15:11 03 июля

Рогозин: ВМФ РФ полностью обеспечен необходимой номенклатурой ядерных силовых установок

Российский флот полностью обеспечен всей необходимой номенклатурой ядерных силовых установок, это позволяет создавать корабли различного класса, передает РИА Новости заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Рогозин: ВМФ РФ полностью обеспечен необходимой номенклатурой ядерных силовых установок


По моему мнению, в том, что касается ядерных силовых установок, полный порядок,
сказал Рогозин в интервью агентству.


По его словам, «госкорпорация "Росатом" создала всю номенклатуру атомных реакторов, восстановлено производство турбин на заводе "Киров-Энергомаш" в Санкт-Петербурге, что позволяет создавать силовые машины как для гражданских, так и для военных судов и кораблей – начиная от атомных ледоколов, заканчивая тяжелыми крейсерами».

Вопрос только в одном – в позиции министерства обороны. Они – главный заказчик и, исходя из анализа военных угроз, формируют задачи, которые должна решить военная наука и должен решить оборонно-промышленный комплекс. Но каких-то проблем, связанных с решениями конструкторско-производственно-технологического характера, я не вижу
, добавил вице-премьер.

Он также отметил, что в настоящее время командование ВМФ делает акцент на «мускулистые» корабли.

Конечно, главный акцент, который мы делаем сегодня по Военно-морскому флоту, – это "мускулистые" корабли, обладающие возможностью носить огромное количество вооружений. То есть наш условный корвет меньшего водоизмещения должен быть по мощи равен условному крейсеру, который находится на вооружении в западных ВМС,
сказал Рогозин.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Комментарии 26

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  1. vch Сегодня, 14:01
    Говорит то он правильно.....Вот бы еще все что говорит и исполнялось бы.....
    vch
    1. Искандер Ш Сегодня, 14:12
      Цитата: vch
      Вот бы еще все что говорит и исполнялось бы.....



      Ни сколько не сомневаюсь в возможности создания, только на вот на какие шишы.
      Искандер Ш
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:02
    По моему мнению, в том, что касается ядерных силовых установок, полный порядок,

    Что-то этот глас Кремля раздражать меня начинает...Как говорит один мой знакомый-Болтает,лишь бы не замерзнуть.
    НЕКСУС
    1. vch Сегодня, 14:33
      Вот и я о том же. Как послушаешь Рогозина - так у нас все тип-топ..... А на практике. Разговаривал в воскресенье с сыном..... Не буду говорить в каких войсках служит -сами догадаетесь. В общем в тех, о которых чаще всего говорят, что мы на 10 лет обогнали амеров. Так вот. Пришло четыре комплекта оборудования с завода. Два вообще не работают, а два выдают только по 20-30% от заявленных показателей..... Вызвали спецов с завода. Те что то ковырялись, ковырялись. Мощность немного подняли, да так и уехали "разбираться"..... Вот у меня вопрос. А что, у нас военная приемка вообще не работает? Я помню как в юности год работал в "почтовом ящике" слесарем..... Один раз (по неопытности) снял фаску на детали на 0,5 мм больше. Так скандал был на весь завод..... Все мое руководство (вплоть до гл.инженера) без премии осталось...... А сейчас????
      vch
      1. voyaka uh Сегодня, 14:50
        То же самое было и в советские времена. Был у нас родственник, который
        работал "на космос". Приезжал в Ленинград, заказывать какие-то сложные нестандартные
        детальки на один из Лен-ских заводов. Ругался: первый раз - все брак 100%, второй раз -
        оп! - одну выточили по размерам (он проверял с микрометром) -ура!, третий - половина. И т.д.
        А ведь ему лично директор завода выделял лучших токарей и фрезеровшиков 6-х разрядов
        на лучших станках. Помню, как он возмущался: "Витя (токарь) оправдывается: ну, не получилось,
        с утра бывает... после обеда опять попробую"
        voyaka uh
        1. vch Сегодня, 14:52
          Да нет, у нас контора тоже на космос работала...... Таких вещей никогда не было, а если бы случилось - все руководство бы полетело..... Военпреды свирепствовали по черному.....
          vch
    2. Ierarh Сегодня, 15:09
      Дико извиняюсь, а на всю эту шваль типо рогозиночубайсов хоть пара Судоплатовых найдётся?
      Ierarh
  3. voyaka uh Сегодня, 14:09
    В очках Рогозгин гораздо приличее выглядит.
    А то такой весельчак, и так забалтывает, что хочется проверить на месте
    ли кошелек... wink
    voyaka uh
    1. Logall Сегодня, 14:15
      Сколько у Вас в кошельке, раз он Рогозина интересует?
      Logall
    2. Tusv Сегодня, 14:17
      Цитата: voyaka uh
      А то такой весельчак, и так забалтывает, что хочется проверить на месте

      Рогозин это только символ достатка, между Димоном и ВПК или связь без брака. На Самом деле есть очень основательные ФЗ, чтобы всякие Альфа банки Уралвагоны не отжимали
      Tusv
    3. НЕКСУС Сегодня, 14:18
      Цитата: voyaka uh
      А то такой весельчак, и так забалтывает, что хочется проверить на месте
      ли кошелек...

      Это очень странно слышать от еврея. laughing
      НЕКСУС
      1. voyaka uh Сегодня, 14:23
        Надо проверить, может, у меня есть одесские корни laughing drinks
        voyaka uh
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:34
          Цитата: voyaka uh
          Надо проверить, может, у меня есть одесские корни laughing drinks

          - Скажите, вы одессит?
          - А что, у вас что-то пропало?
          laughing
          НЕКСУС
        2. Tusv Сегодня, 14:52
          Цитата: voyaka uh
          Надо проверить, может, у меня есть одесские корни

          Одессита проверяют на чувство юмора. У Вас есть юмор только в нике. Какой Вы нафиг Одессит. Не Ну Вы пишете со всей своей Еврейской сознательностью и чито?
          Tusv
          1. voyaka uh Сегодня, 14:55
            "У Вас есть юмор только в нике"////

            В нике? Какой такой юмор? belay Серьезный солидный ник, все как у людей. wassat
            voyaka uh
    4. истопник Сегодня, 14:52
      Цитата: voyaka uh
      В очках Рогозгин гораздо приличее выглядит.
      А то такой весельчак, и так забалтывает, что хочется проверить на месте
      ли кошелек... wink

      Значит, человек на своём месте, если даже еврея заставляет время от времени ощупывать свои карманы.
      истопник
      1. voyaka uh Сегодня, 14:59
        Логично. Поэтому у него и достижения такие - целый космодром прощупал.
        voyaka uh
  4. wku Сегодня, 14:13
    Кроме АПЛ в России единственный атомный крейсер "Петр Великий"

    "Российский флот полностью обеспечен всей необходимой номенклатурой ядерных силовых установок"
    и в чём достижение, если это то это констатация факта, такая, как например, что все подразделения ВС РФ обеспечены постельным бельём к примеру.
    нужно дать последний шанс Рогозину заняться работой - отключить у него интернет, включая мобильный, а если не поможет принимать кадровое решение!
    wku
    1. kepmor Сегодня, 14:19
      кадровые решения уже давно надо применять ко всему правительству,НО...светлейшему с ним комфортнее...
      kepmor
  5. Masya Masya Сегодня, 14:22
    красивый дядька, а как говорит, вообще заслушаешься... wink не знаю как кто, но ведь веришь! belay
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:32
      Ну вот , Марина , и в твои ушки проник его сладкий яд ... lol
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 14:43
        да ладно... телевизор не смотрю, радио не слушаю... ВО- вот вся информация... ну Рогозин ведь красавчик правда, не все же вам Марию Захарову обсуждать... lol
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:54
          Некоторые морально нестойкие типусы осмелились сравнивать нашу Машу с ихней Псакой в пользу последней . Ну как я мог промолчать ? bully
          bouncyhunter
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:40
      Чем елейней голос у человека,тем бОльшая сволочь он по жизни. wink
      НЕКСУС
      1. Masya Masya Сегодня, 14:57
        Цитата: НЕКСУС
        Чем елейней голос у человека,тем бОльшая сволочь он по жизни. wink

        Елей не главное... харизма!!!! ведь врёт, как дышит... wink слушала бы и слушала....
        Masya Masya
  6. san4es Сегодня, 14:32
    ...Мускулистые корабли, обладающие огромным кол-вом вооружений

    ...Типа такого, на 500 ПУ

    ..или поменьше?


    ...Мечтать вредно am
    san4es
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