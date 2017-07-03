Рогозин: ВМФ РФ полностью обеспечен необходимой номенклатурой ядерных силовых установок
Российский флот полностью обеспечен всей необходимой номенклатурой ядерных силовых установок, это позволяет создавать корабли различного класса, передает РИА Новости заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина.
По его словам, «госкорпорация "Росатом" создала всю номенклатуру атомных реакторов, восстановлено производство турбин на заводе "Киров-Энергомаш" в Санкт-Петербурге, что позволяет создавать силовые машины как для гражданских, так и для военных судов и кораблей – начиная от атомных ледоколов, заканчивая тяжелыми крейсерами».
Он также отметил, что в настоящее время командование ВМФ делает акцент на «мускулистые» корабли.
По моему мнению, в том, что касается ядерных силовых установок, полный порядок,сказал Рогозин в интервью агентству.
По его словам, «госкорпорация "Росатом" создала всю номенклатуру атомных реакторов, восстановлено производство турбин на заводе "Киров-Энергомаш" в Санкт-Петербурге, что позволяет создавать силовые машины как для гражданских, так и для военных судов и кораблей – начиная от атомных ледоколов, заканчивая тяжелыми крейсерами».
Вопрос только в одном – в позиции министерства обороны. Они – главный заказчик и, исходя из анализа военных угроз, формируют задачи, которые должна решить военная наука и должен решить оборонно-промышленный комплекс. Но каких-то проблем, связанных с решениями конструкторско-производственно-технологического характера, я не вижу, добавил вице-премьер.
Он также отметил, что в настоящее время командование ВМФ делает акцент на «мускулистые» корабли.
Конечно, главный акцент, который мы делаем сегодня по Военно-морскому флоту, – это "мускулистые" корабли, обладающие возможностью носить огромное количество вооружений. То есть наш условный корвет меньшего водоизмещения должен быть по мощи равен условному крейсеру, который находится на вооружении в западных ВМС,сказал Рогозин.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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