Украина требует компенсацию за Керченский мост

На Украине продолжается обсуждения вопроса о том, как противодействовать России в реализации проекта Керченского моста. Если первоначально украинские майданные «эксперты» в один голос заявляли о том, что «построить Керченский мост невозможно», то теперь, наблюдая за реализацией одного из крупнейших проектов в мире, решили пойти по привычному пути. Привычный путь – потребовать у России «компенсацию».Заявлено, что в связи с «нарушением экологической системы Азовского моря» Россия «должна» выплатить Украине никак не меньше полумиллиарда гривен. О том, какой именно «ущерб» экосистеме Азовского моря наносит строительство моста, украинские «эксперты» не сообщают. А не сообщают по той простой причине, что никаких исследований они не проводили, зато проводили такие исследования независимые эксперты, занимающиеся мониторингом строительства объекта. В группе экспертов – и специалисты из Европы и Юго-Восточной Азии. Никаких нарушений экологической безопасности при строительстве Керченского моста экспертной группой не выявлено. Даже постоянно «озабоченный» «Гринпис» никаких особых претензий в связи со строительством не выдвигает.Между тем, упомянутые украинские «эксперты» почему-то никак не обеспокоены реальными экологическими проблемами на самой Украине. Это не только подготовка к созданию могильника для ядерных отходов со всей Европы в Чернобыльской зоне, но и «мусорные» скандалы в разных регионах Украины (Львовская, Херсонская области и другие регионы «незалежной»).Возвращаясь к теме Крыма, стоит сообщить о данных по туристической статистике. В текущем году наблюдается спад туристической активности россиян на Крымском полуострове - примерно на треть. Основной причиной туроператоры называют открытие турецких курортов. Можно сколько угодно говорить о патриотизме и непатриотизме, но организаторам отдыха на российских курортах (не только крымских) - на заметку: на ценовую политику и уровень сервиса нужно обращать пристальное внимание, тем более что конкуренты делают свой дело и отнюдь не дремлют.