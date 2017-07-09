«…Фамильярного обхождения не иметь»

Термин «мундир» с начала XVIII века во многих армиях, в том числе в русской, имел собирательный характер для обозначения всего военного обмундирования и снаряжения. Существовало выражение «построить мундир», означавшее приобретение вообще всей форменной одежды, оружия, амуниции и так далее. Можно сказать, что с этого времени появилось такое понятие, как «честь мундира», закреплённое в одной из статей Морского устава, принятого в 1720 году.Изменения облика русского морского мундира XVIII века тесно связаны, как и многое во флоте, с голландским и английским влиянием, тенденциями моды и спецификой корабельной службы. Офицеры флота при Петре I не имели строго регламентированного и утверждённого Адмиралтейств-коллегией мундира. Офицерские кафтаны европейского покроя были самых различных расцветок. Парадное платье украшалось золотым или серебряным позументом по усмотрению владельца кафтана. Офицеры-иноземцы при поступлении на русскую службу часто носили своё привычное платье, и это обстоятельство было указано в контракте, как иногда и нежелание менять подданство.Первая попытка регламентировать офицерский мундир на флоте относится к 1732 году. Адмиралтейств-коллегия предлагала офицерам синий кафтан с красными обшлагами. В 1735 году для офицеров флота была впервые установлена форма одежды: зелёный кафтан с красными обшлагами, красный камзол, галун и обшлаговые пуговицы, служившие ранее только украшением мундира, начинают выполнять функцию знаков различия.В 1745 году офицеры и флагманы флота получили новые мундиры: белый кафтан с зелёными обшлагами, зелёный камзол, белые штаны. Количество и размер золотого галуна на мундире определяли чин владельца.В 1762 году появляется и первое упоминание о клановости чинов: «...военнослужащим штаб- и обер-офицерам статского платья не носить, а особливо унтер-офицерам, под лишением чина. Штаб- и обер-офицерам с унтер-офицерами фамильярного обхождения и компании отнюдь не иметь». А для поднятия престижа флота с 1763 года генерал-адмиралами стали назначать членов императорской фамилии. Изменения в морском мундире последовали в 1764 году: белый кафтан, зелёные камзол и штаны украшались у флагманов золотым шитьём в виде дубовых листьев. На обшлагах адмирал имел три пуговицы, вице-адмирал — две, контр-адмирал — одну. Для корабельных офицеров на левое плечо вводился погон в виде вытканной тесьмы с золотой или серебряной кистью на конце.С середины XVIII века морские офицеры для повседневного ношения получили вицмундир, то есть мундир без шитья. Новая форма для офицеров и адмиралов флота была введена в 1796 году: тёмно-зелёный кафтан с белым воротником, белый камзол и штаны. Покрой стал уже, обшлага уменьшились в размерах. На клапанах обшлагов появились нашивки, обозначавшие принадлежность офицера к флотской дивизии.С наступлением XIX века морской мундир кардинально меняет покрой от длиннополого кафтана к фрачному. В 1801 году флотский двубортный мундир включает высокий стоячий воротник белого цвета, на котором для различия чинов флагманов вводятся золотые нашивки. Императорским указом с 1803 года для офицеров и флагманов флота вводится тёмно-зелёный мундир со стоячим тёмно-зелёным воротником, тёмно-зелёные штаны, чёрная шляпа с золотой петлицей и наряду со шпагой кортик.На воротниках появляется вышитый металлической нитью рисунок в виде якоря, перевитого канатом, просуществовавший с небольшими изменениями практически 150 лет. В качестве новых знаков различия вводятся погоны, заменённые в 1807 году на эполеты. Вышитые на них чёрным шёлком двуглавые орлы являлись знаком различия для адмиралов и генералитета. Для них же с 1809 года устанавливается особое шитьё на воротнике и обшлагах в виде дубовых листьев, под которыми располагается изображение перевитого канатами якоря. Для различия чинов штаб- и обер-офицеров в 1830 году на эполеты были введены кованые звёздочки, а на гладких пуговицах появляется изображение якоря.Головным убором морского офицера с 1810-х годов становится кивер с этишкетом, гербом и кокардой, впоследствии неоднократно изменявший в 1820–1840-е годы свои размер и конфигурацию. В 1844 году для повседневного использования введена тёмно-зелёная фуражка с козырьком. С 1857 года приказано фуражки носить только с овальной кокардой. В 1855 году фрачные мундиры были заменены длиннополыми полукафтанами со стоячим воротником. В связи с тем что флотским офицерам береговых батарей было разрешено ношение солдатских шинелей, для различия чинов наряду с эполетами вводятся галунные погоны. С 1857 года отставным адмиралам и генералам разрешалось ношение мундира, но без погон и эполет. А в 1890-е годы были введены наплечные знаки особой формы.В 1870 году офицеры флота получают сюртук так называемого гражданского покроя с открытым отложным воротником. Головными уборами офицеров второй половины XIX века служили чёрная двуугольная шляпа с галунной петлицей и тёмно-зелёная фуражка с тремя белыми выпушками, в летнее время — с белым полотняным чехлом. С 1881 года новым предметом флотской одежды для ношения вне службы стала двубортная тужурка чёрного цвета с отложным воротником и лацканами — укороченное пальто.В 1894 году появился однобортный белый полотняный китель. Верхней одеждой офицеров и адмиралов с 1803 года являлась серая суконная шинель с пелериной, с 1855 года — тёмно-зелёный двубортный плащ, а с 1891 года — чёрное суконное двубортное пальто.Основными предметами формы одежды офицеров флота начала XX века были мундир со стоячим воротником и открытый сюртук с отложным воротником, белый полотняный китель, двубортная тужурка. В 1901 году вводится чёрная плащ-накидка с капюшоном, в 1908 году вместо портупеи — серебристый шарф с бляхой. Синий суконный однобортный китель, определивший надолго образ морского офицера, появляется на флоте в 1910 году.Незадолго до Первой мировой войны, в 1911 году, были введены правила ношения морской формы одежды, просуществовавшие вплоть до 1917 года. Впервые для удобства при назначении соответствующей формы одежды за каждым её вариантом были закреплены номера от 1 до 13. Нумерация флотской формы одежды в сокращённом виде сохранилась до настоящего времени. Таким образом, регламентировалось различное сочетание предметов формы одежды, в число которых входили: шинель, пальто, плащ-накидка, парадный мундир, вицмундир — сюртук, синий и белый кители, чёрные и белые брюки и серые перчатки. При соответствующих формах одежды носились эполеты, погоны, аксельбанты, ордена, звёзды, ленты, знаки, морская сабля или кортик, револьвер со снаряжением.При Временном правительстве, с апреля 1917 года, произошли большие изменения в предметах офицерского обмундирования. Вместо наплечных погон устанавливались нарукавные нашивки из чёрной или золотистой тесьмы, варьировавшиеся в зависимости от чина.Для моряков флота Советской России в том же 1919 году был создан проект образцов форменной одежды и знаков различия. Однако в условиях Гражданской войны его осуществить не удалось. И только в 1921 году приказом Реввоенсовета была установлена первая советская военно-морская форма, обязательная в строю и на службе. Для командного состава был утверждён образец обмундирования — фуражка и зимняя шапка, пальто (с 1925 года — шинель) цвета маренго, чёрная тужурка и брюки, тёмно-синий и белый кители.