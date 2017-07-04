Мария Захарова высказалась о "химическом шоу"

"Химическое шоу" набирает обороты. Ещё одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, - сообщение о "применении отравляющего газа в Восточной Гуте". Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб", фиксирует начало "химической атаки" и её осуждает. Особенно хочется отметить безукоризненный английский язык - именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы. Это не разговорный английский, не бытовой и не литературный. Это язык международно-правового общения. Именно эти фразы потом будут предлагаться западными коллегами для работы , например, над заявлением Председателя Совбеза с осуждением "химических атак режима против мирных граждан".

Но и это только прелюдия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова публикует очередное свидетельство подготовки западной провокации в отношении официальных властей Сирии. Саму провокацию Мария Захарова называет «химическим шоу». В Фейсбуке официальный представитель главного внешнеполитического ведомства страны пишет Напомним, что на днях в западных СМИ появились материалы о том, что «режим Асада готовит очередную химическую атаку». А в минувшую субботу сирийский сайты, контролируемые вооружённой оппозицией, заявили, что в результате «химической атаки» в Айн-эт-Терме отравились 30 представителей вооружённой оппозиции.При этом такие сайты не удосуживаются прокомментировать поистине извращённую логику: неужели Асад настолько "глуп и невменяем", чтобы на фоне тотальных проверок по поводу возможного использования химоружия отдавать приказы о его применении – да ещё и при учёте того, что те же США подтвердили вывоз химоружия с подконтрольных правительственным силам территорий. Это очередное проявление желания выставить легитимного сирийского президента «умалишённым кровавым тираном» - для культивации ненависти к Асаду через западные и прозападные СМИ.