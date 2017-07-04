08:54 04 июля

Мария Захарова высказалась о "химическом шоу"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова публикует очередное свидетельство подготовки западной провокации в отношении официальных властей Сирии. Саму провокацию Мария Захарова называет «химическим шоу». В Фейсбуке официальный представитель главного внешнеполитического ведомства страны пишет :
"Химическое шоу" набирает обороты. Ещё одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, - сообщение о "применении отравляющего газа в Восточной Гуте". Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб", фиксирует начало "химической атаки" и её осуждает. Особенно хочется отметить безукоризненный английский язык - именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы. Это не разговорный английский, не бытовой и не литературный. Это язык международно-правового общения. Именно эти фразы потом будут предлагаться западными коллегами для работы , например, над заявлением Председателя Совбеза с осуждением "химических атак режима против мирных граждан".
Но и это только прелюдия.


Мария Захарова высказалась о "химическом шоу"



Напомним, что на днях в западных СМИ появились материалы о том, что «режим Асада готовит очередную химическую атаку». А в минувшую субботу сирийский сайты, контролируемые вооружённой оппозицией, заявили, что в результате «химической атаки» в Айн-эт-Терме отравились 30 представителей вооружённой оппозиции.

При этом такие сайты не удосуживаются прокомментировать поистине извращённую логику: неужели Асад настолько "глуп и невменяем", чтобы на фоне тотальных проверок по поводу возможного использования химоружия отдавать приказы о его применении – да ещё и при учёте того, что те же США подтвердили вывоз химоружия с подконтрольных правительственным силам территорий. Это очередное проявление желания выставить легитимного сирийского президента «умалишённым кровавым тираном» - для культивации ненависти к Асаду через западные и прозападные СМИ.


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Комментарии 7

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:25
    ... да, и ко всему химики-нобелевки отказались посетить тот район, для них также "всё ясно".... теперь жди ударов по Сирии, и что предпримем мы?...
    a.s.zzz888
  2. anjey Сегодня, 07:34
    интересно что и турки дуют в свою трубу этой дезинформации,стелятся под полосатотряпочных -вот он хитропопый менталитет востока
    anjey
  3. Познающий Сегодня, 07:34
    Ой-ц, давно пора превентивно все "работать"... есть разведка, есть "чуйка",- сработать на опережение...,- де есть в Мосуле какое-то химическое, с доказательством...... И пусть разыскивают оправдание те что "за лужей", с коалицией...
    Познающий
  4. Masya Masya Сегодня, 07:37
    так их, жги! Мария!!! good
    Masya Masya
  5. Altona Сегодня, 07:59
    Напомнило девочку Бану Алабед, которая не знает ни слова по-английски в реале, зато в Твиттере, с калифорнийского IP-адреса изъясняется на американской версии английского языка.
    Altona
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:14
    "Химическое шоу" набирает обороты

    Ну привыкли американцы использовать по нескольку раз методы, которые когда-то принесли для них пользу, что поделаешь. Но нельзя же до бесконечности, нужно и меру знать.
    rotmistr60
  7. Monster_Fat Сегодня, 08:20
    А толку? «А Васька слушает, да ест»....
    Monster_Fat
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