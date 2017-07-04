В Европе появился главный энергетик
Мистер Трамп ведёт себя как продавец газа, желающий избавиться от конкурентов. Он летит в Европу с «политическим инструментом»: прибыв в Варшаву, Трамп расскажет «заинтересованным союзникам» о грядущих поставках американского СПГ в Евросоюз и долгожданном избавлении европейцев от «русского плена».
Как передаёт «Рейтер» , Дональд Трамп намерен использовать быстрый рост добычи природного газа в США в качестве политического инструмента. Он встретится в Варшаве в четверг с лидерами десятка стран, которые находятся «в русском плену»: зависят от российских поставок энергоресурсов.
Экспорт американского газа поможет снизить зависимость от России. Трамп расскажет группе представителей из заинтересованных стран, что Вашингтон готов помочь союзникам, устроив так, чтобы американские компании поставляли побольше сжиженного природного газа (СПГ) в Центральную и Восточную Европу. Об этом заявили в Белом доме.
Трамп посетит саммит «Три моря» до встречи G20 в Германии, где он рассчитывает поговорить с Владимиром Путиным.
Среди целей проекта «Три моря» — расширение региональной энергетической инфраструктуры, включая терминалы СПГ и газопроводы. Среди членов инициативы: Польша, Австрия, Венгрия и прибалтийские соседи России. Наращивание поставок газа из США в регион поможет ослабить влияние России, которая пользуется экспортом энергоносителей как оружием, считает Джеймс Джонс, экс-чиновник НАТО.
За спиной Трампа маячат фигуры американских законодателей, в первую очередь из Республиканской партии. Многие из них хотят, чтобы он занимал в отношении России жёсткую позицию «из-за её вмешательства в выборы и в кризисы на Украине и в Сирии».
Ввоз газа из США в Европу «подорвёт стратегию Путина», уверен сенатор Кори Гарднер, республиканец из Колорадо, состоящий в сенатском комитете по иностранным делам.
К тому же Кремль зависим от нефте- и газодоходов: от них финансируется государственный бюджет. Поэтому захват американцами доли рынка в ЕС может нанести ущерб Москве. «Экспорт СПГ со стороны США во многом является самой угрожающей политикой США для России», — говорит Михал Барановски, директор Варшавского отделения Фонда Германа Маршалла.
Ожидается, что США станут третьим по величине экспортёром СПГ в мире уже к 2020 году (всего через четыре года после запуска первого экспортного терминала). «Cheniere Energy Inc.», открывшая первый экспортный терминал США по сжижению природного газа в 2016 году, отправила свой первый груз в Польшу в июне. Ожидается, что к 2020 году будет подключено ещё пять терминалов.
И всё же переизбыток предложения в мире может ограничить рост экспорта СПГ, независимо от того, поддерживает его Трамп, или нет.
Что касается России, напомним, то у неё — и это признают все эксперты, — в Евросоюзе имеется огромное преимущество: во-первых, географическая близость; во-вторых, сеть трубопроводов; в-третьих, конкурентоспособная цена: американский газ обойдётся потребителям дороже. Кроме того, у «Газпрома» все контракты долгосрочные, а поставки в Европу отличаются надёжностью.
Как передаёт «Рейтер» , Дональд Трамп намерен использовать быстрый рост добычи природного газа в США в качестве политического инструмента. Он встретится в Варшаве в четверг с лидерами десятка стран, которые находятся «в русском плену»: зависят от российских поставок энергоресурсов.
Экспорт американского газа поможет снизить зависимость от России. Трамп расскажет группе представителей из заинтересованных стран, что Вашингтон готов помочь союзникам, устроив так, чтобы американские компании поставляли побольше сжиженного природного газа (СПГ) в Центральную и Восточную Европу. Об этом заявили в Белом доме.
Трамп посетит саммит «Три моря» до встречи G20 в Германии, где он рассчитывает поговорить с Владимиром Путиным.
Среди целей проекта «Три моря» — расширение региональной энергетической инфраструктуры, включая терминалы СПГ и газопроводы. Среди членов инициативы: Польша, Австрия, Венгрия и прибалтийские соседи России. Наращивание поставок газа из США в регион поможет ослабить влияние России, которая пользуется экспортом энергоносителей как оружием, считает Джеймс Джонс, экс-чиновник НАТО.
За спиной Трампа маячат фигуры американских законодателей, в первую очередь из Республиканской партии. Многие из них хотят, чтобы он занимал в отношении России жёсткую позицию «из-за её вмешательства в выборы и в кризисы на Украине и в Сирии».
Ввоз газа из США в Европу «подорвёт стратегию Путина», уверен сенатор Кори Гарднер, республиканец из Колорадо, состоящий в сенатском комитете по иностранным делам.
К тому же Кремль зависим от нефте- и газодоходов: от них финансируется государственный бюджет. Поэтому захват американцами доли рынка в ЕС может нанести ущерб Москве. «Экспорт СПГ со стороны США во многом является самой угрожающей политикой США для России», — говорит Михал Барановски, директор Варшавского отделения Фонда Германа Маршалла.
Ожидается, что США станут третьим по величине экспортёром СПГ в мире уже к 2020 году (всего через четыре года после запуска первого экспортного терминала). «Cheniere Energy Inc.», открывшая первый экспортный терминал США по сжижению природного газа в 2016 году, отправила свой первый груз в Польшу в июне. Ожидается, что к 2020 году будет подключено ещё пять терминалов.
И всё же переизбыток предложения в мире может ограничить рост экспорта СПГ, независимо от того, поддерживает его Трамп, или нет.
Что касается России, напомним, то у неё — и это признают все эксперты, — в Евросоюзе имеется огромное преимущество: во-первых, географическая близость; во-вторых, сеть трубопроводов; в-третьих, конкурентоспособная цена: американский газ обойдётся потребителям дороже. Кроме того, у «Газпрома» все контракты долгосрочные, а поставки в Европу отличаются надёжностью.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: «Рейтер» / Carlos Barria
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