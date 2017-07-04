08:55 04 июля

В Европе появился главный энергетик

Мистер Трамп ведёт себя как продавец газа, желающий избавиться от конкурентов. Он летит в Европу с «политическим инструментом»: прибыв в Варшаву, Трамп расскажет «заинтересованным союзникам» о грядущих поставках американского СПГ в Евросоюз и долгожданном избавлении европейцев от «русского плена».

В Европе появился главный энергетик


Как передаёт «Рейтер» , Дональд Трамп намерен использовать быстрый рост добычи природного газа в США в качестве политического инструмента. Он встретится в Варшаве в четверг с лидерами десятка стран, которые находятся «в русском плену»: зависят от российских поставок энергоресурсов.


Экспорт американского газа поможет снизить зависимость от России. Трамп расскажет группе представителей из заинтересованных стран, что Вашингтон готов помочь союзникам, устроив так, чтобы американские компании поставляли побольше сжиженного природного газа (СПГ) в Центральную и Восточную Европу. Об этом заявили в Белом доме.

Трамп посетит саммит «Три моря» до встречи G20 в Германии, где он рассчитывает поговорить с Владимиром Путиным.

Среди целей проекта «Три моря» — расширение региональной энергетической инфраструктуры, включая терминалы СПГ и газопроводы. Среди членов инициативы: Польша, Австрия, Венгрия и прибалтийские соседи России. Наращивание поставок газа из США в регион поможет ослабить влияние России, которая пользуется экспортом энергоносителей как оружием, считает Джеймс Джонс, экс-чиновник НАТО.

За спиной Трампа маячат фигуры американских законодателей, в первую очередь из Республиканской партии. Многие из них хотят, чтобы он занимал в отношении России жёсткую позицию «из-за её вмешательства в выборы и в кризисы на Украине и в Сирии».

Ввоз газа из США в Европу «подорвёт стратегию Путина», уверен сенатор Кори Гарднер, республиканец из Колорадо, состоящий в сенатском комитете по иностранным делам.

К тому же Кремль зависим от нефте- и газодоходов: от них финансируется государственный бюджет. Поэтому захват американцами доли рынка в ЕС может нанести ущерб Москве. «Экспорт СПГ со стороны США во многом является самой угрожающей политикой США для России», — говорит Михал Барановски, директор Варшавского отделения Фонда Германа Маршалла.

Ожидается, что США станут третьим по величине экспортёром СПГ в мире уже к 2020 году (всего через четыре года после запуска первого экспортного терминала). «Cheniere Energy Inc.», открывшая первый экспортный терминал США по сжижению природного газа в 2016 году, отправила свой первый груз в Польшу в июне. Ожидается, что к 2020 году будет подключено ещё пять терминалов.

И всё же переизбыток предложения в мире может ограничить рост экспорта СПГ, независимо от того, поддерживает его Трамп, или нет.

Что касается России, напомним, то у неё — и это признают все эксперты, — в Евросоюзе имеется огромное преимущество: во-первых, географическая близость; во-вторых, сеть трубопроводов; в-третьих, конкурентоспособная цена: американский газ обойдётся потребителям дороже. Кроме того, у «Газпрома» все контракты долгосрочные, а поставки в Европу отличаются надёжностью.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: «Рейтер» / Carlos Barria
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:08
    о грядущих поставках американского СПГ в Евросоюз и долгожданном избавлении европейцев от «русского плена».
    Ну ва-а-ще! good laughing "Русский дешёвый газовый плен" или "американская дорогая газовая свобода !" wassat Там промышленники подсчитали и прослезились сейчас походу.И на контрольный Трансантлантический союз! И соревнуйтесь Европа у кого дешевле продукция, у Америке или у вас.
    Наблюдатель2014
    1. maxim947 Сегодня, 08:23
      борьба не за рынок, борьба за будущее страны.
      maxim947
      1. хрыч Сегодня, 08:53
        Цитата: maxim947
        борьба не за рынок, борьба за будущее страны.

        СПГ требует трубопроводную сеть к побережью (если не шельф), стребует завод по сжижению и флот газовозов (одних из самых дорогих кораблей), соответственно сжиженный газ надо переводить обратно в газ и пр. Поэтому стал понятным наезд на Катар, он именно конкурент по СПГ. РФ конечно нет, верней США РФ не конкурент. Однако попробовать стоило. Польша - самое подходящее для этого, ибо в отличии от немцев, считающих каждый пфенинг, могут себе в убыток брать штатовский газ, правда есть нюанс, сама польша на дотациях ЕС, поэтому по сути платить то за газ будут те же немцы laughing
        хрыч
    2. cniza Сегодня, 08:24
      США начинает атаку и относится к этому надо серьезно , раненый зверь - самый опасный зверь.
      cniza
    3. vovanpain Сегодня, 08:27
      Ввоз газа из США в Европу «подорвёт стратегию Путина», уверен сенатор Кори Гарднер

      Пока подорвало пуканы в Германии и Австрии,там за голову схватились,посчитав во что обойдется им сжиженый сланцевый газ из США yes
      vovanpain
    4. BerBer Сегодня, 08:29
      Убить трёх зайцев.
      1. Сделать неконкурентной экономику Европы.
      2. Продать свой газ.
      3. Потеснить Россию и естественно лишить бюджетных поступлений.
      Интересно они совсем наглость потеряли или как. Поэтому, баба Меркель в бешенстве.
      Мало того, наводнили Европу беженцами.
      BerBer
      1. костя андреев Сегодня, 08:35
        Соласен с вашими выводами! Наверно не наглость потеряли, а просто выхода нет!!
        костя андреев
    5. Orionvit Сегодня, 08:31
      Украину уже себе уши, назло бабушке отморозила, и выбрала "дорогую газовую свободу". И то как всегда через одно место, покупают тот же газ, но уже дороже. Кстати, анироссийская истерия нагнетается огромными темпами. и будет не удивительно, если европейских промышленников нагнут "политической волей". И другой вариант, чтобы нагадить России, штаты даже в убыток себе, могут снизить цены на свой газ, и опять таки обязать Европу покупать. Политика однако, это такая вещь, которая иногда стоит очень далеко от логики, и политические выгоды, могут перевешивать экономические.
      Orionvit
  2. Masya Masya Сегодня, 08:17
    Мистер Трамп ведёт себя как продавец газа, желающий избавиться от конкурентов.

    бизнесмен он и есть... натуру ни куда не спрячешь... другого как- то и не ожидалось...
    Masya Masya
  3. brasist Сегодня, 08:20
    Коммерсант он и есть коммерсант - "ничего личного вы нам бабки мы вам независимость а кто не согласен потрясём пробиркой".
    brasist
  4. Uncle Lee Сегодня, 08:21
    появился главный энергетик

    Я подумал это Чубайс ! Энергетики всегда рыжие !
    Uncle Lee
  5. anjey Сегодня, 08:22
    вот и давят Россию как конкурента правдами и неправдами, а Россия стоит и крепчает!
    anjey
  6. Langf Сегодня, 08:43
    Поляки похожи на мазохистов: придумали себе "плен" и мужественно "страдают" от оного. Трамп, это же Винни-Пух: хрен из норки потом вытолкнешь. Взяли бы в аренду нашего рыжего наноэнергетика и не истязались: он и на пальцах умеет разводить, и на трубах. Родиной не болеет, совестью не страдает - всё то, что нужно.
    Langf
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:48
    Оригинальный способ продавать свою "тухлятину". Надо объявить товар соседа "неправильным". И того, этого... Интересно, как Трамп собирается возместить Российские объемы. Хотя бы по "Северному потоку -2"? Смахивает на популизм wassat
    Горный стрелок
Картина дня