08:54 04 июля

По каким причинам греческий катер береговой охраны обстрелял турецкий сухогруз?

Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает об инциденте в Эгейском море. В сообщении со ссылкой на министерство внутренних дел Турции говорится о том, что катер береговой охраны Греции открыл огонь по торговому судну, двигавшемуся по маршруту в районе греческого острова Родос. Сухогруз шёл под флагом Турции.

По каким причинам греческий катер береговой охраны обстрелял турецкий сухогруз?


После сообщений об обстреле турецкого сухогруза было принято решение направить к месту происшествия два катера турецкой береговой охраны и десантно-штурмовой катер турецких военно-морских сил.


Известно, что после обстрела со стороны греческого патрульного катера турецкое судно было возвращено в территориальные воды Турции. Зафиксированы повреждения корпуса – следы от пуль. В общей сложности – 36.

На данный момент ведётся допрос экипажа турецкого торгового судна, а также устанавливаются детали произошедшего в контакте с греческой стороной.

Выясняется, что при движении по маршруту Искендерун – Измитский залив Мраморного моря судно попытались остановить греческие пограничники, заявив о подозрениях в несоответствии груза заявленному в документах. Греки потребовали у капитана сухогруза пришвартоваться в одном из портов Родоса для досмотра груза, находящегося на корабле. Турецкий капитан требование проигнорировал, после чего и был открыт огонь по сухогрузу «ACT».

Использованы фотографии: © AFP 2017 / Louisa Gouliamaki
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 08:31
    Во дают греки..НАТО Бьет своих..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 08:45
      Греки и турки ещё долго не примирятся , поэтому правду об этом обстреле мы никогда не узнаем.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 08:53
        По каким причинам греческий катер береговой охраны обстрелял турецкий сухогруз?
        По причине большой взаимной любви и дружбы между странами НАТО laughing
        Чёрный
  2. Shurik70 Сегодня, 08:32
    По каким причинам греческий катер береговой охраны обстрелял турецкий сухогруз?

    По той же причине, по которой русские собьют, а не будут мирно выправаживать, турецкий самолет, когда он нарушит нашу границу.
    Shurik70
    1. raki-uzo Сегодня, 08:41
      Турция будет предупреждать.
      Турция будет предупреждать еще раз.
      Турция будет предупреждать еще несколько раз.
      *%##?$$^#
      А потом мы сдружимся и с Грецией.
      raki-uzo
      1. Shurik70 Сегодня, 08:47
        Цитата: raki-uzo
        Турция будет предупреждать.
        Турция будет предупреждать еще раз.
        Турция будет предупреждать еще несколько раз.
        *%##?$$^#
        А потом мы сдружимся и с Грецией.

        В отличии от турок, если русские скажут, что самолет нарушил наши границы, то и обломки самолета будут лежать на территории России.
        Shurik70
  3. anjey Сегодня, 08:34
    турки борзые,вполне возможно оружейный трафик работает для зеленых
    anjey
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:43
      Очень даже возможно ! Не зря же турки не остановились даже под обстрелом . Мутно пока.
      Uncle Lee
  4. Толстоевский Сегодня, 08:37
    Работайте, братья!
    Толстоевский
  5. VadimSt Сегодня, 08:39
    Стравить их всех по историческому противостоянию - греков, болгар, турок, немцев, французов, англичан, пусть ломают друг об друга зубы.
    VadimSt
  6. garnik Сегодня, 08:40
    Все правильно. Желательно так же действовать против турецких военных, нарушающих государственную границу.
    garnik
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 08:46
    И вообще греки турков "любят".
    Ретвизан 8
  8. Masya Masya Сегодня, 08:54
    было принято решение направить к месту происшествия два катера турецкой береговой охраны и десантно-штурмовой катер турецких военно-морских сил.

    завтра ещё ответка прилетит, в виде ВВС Турции...
    Masya Masya
Картина дня