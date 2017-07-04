По каким причинам греческий катер береговой охраны обстрелял турецкий сухогруз?
Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает об инциденте в Эгейском море. В сообщении со ссылкой на министерство внутренних дел Турции говорится о том, что катер береговой охраны Греции открыл огонь по торговому судну, двигавшемуся по маршруту в районе греческого острова Родос. Сухогруз шёл под флагом Турции.
После сообщений об обстреле турецкого сухогруза было принято решение направить к месту происшествия два катера турецкой береговой охраны и десантно-штурмовой катер турецких военно-морских сил.
Известно, что после обстрела со стороны греческого патрульного катера турецкое судно было возвращено в территориальные воды Турции. Зафиксированы повреждения корпуса – следы от пуль. В общей сложности – 36.
На данный момент ведётся допрос экипажа турецкого торгового судна, а также устанавливаются детали произошедшего в контакте с греческой стороной.
Выясняется, что при движении по маршруту Искендерун – Измитский залив Мраморного моря судно попытались остановить греческие пограничники, заявив о подозрениях в несоответствии груза заявленному в документах. Греки потребовали у капитана сухогруза пришвартоваться в одном из портов Родоса для досмотра груза, находящегося на корабле. Турецкий капитан требование проигнорировал, после чего и был открыт огонь по сухогрузу «ACT».
После сообщений об обстреле турецкого сухогруза было принято решение направить к месту происшествия два катера турецкой береговой охраны и десантно-штурмовой катер турецких военно-морских сил.
Известно, что после обстрела со стороны греческого патрульного катера турецкое судно было возвращено в территориальные воды Турции. Зафиксированы повреждения корпуса – следы от пуль. В общей сложности – 36.
На данный момент ведётся допрос экипажа турецкого торгового судна, а также устанавливаются детали произошедшего в контакте с греческой стороной.
Выясняется, что при движении по маршруту Искендерун – Измитский залив Мраморного моря судно попытались остановить греческие пограничники, заявив о подозрениях в несоответствии груза заявленному в документах. Греки потребовали у капитана сухогруза пришвартоваться в одном из портов Родоса для досмотра груза, находящегося на корабле. Турецкий капитан требование проигнорировал, после чего и был открыт огонь по сухогрузу «ACT».
Использованы фотографии: © AFP 2017 / Louisa Gouliamaki
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