Российские студенты приведут в порядок захоронения советских воинов в Литве

Мы посетим семь захоронений, собираемся попасть в Латвию, где планируем возложить цветы на двух захоронениях. Желающих ребят принять участие в проекте было много – более 400 человек, проводилось собеседование. Всего вместе с нами приехало 18 человек,

Историю необходимо знать, наша совместная история не всегда была однозначной. Мы пережили депортации, пережили много других моментов. Я думаю, те ребята, кто ездит в Россию в Сибирь, они общаются с русскими, с теми, кто там остался. Это общение очень важно. Здесь в Литве тоже есть чем заняться,

Все могилы, и вы это увидите, находятся под хорошим присмотром, мы с уважением относимся к любому человеку, покоящемуся на нашей земле,

Нашим народам пора начинать войну, только нам нужно завоевывать не земли, а завоевывать сердца. Тогда это будет самая лучшая война, объявленная между Литвой и Россией,