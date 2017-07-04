Российские студенты приведут в порядок захоронения советских воинов в Литве
В литовском городе Рокишкис состоялось открытие лагеря волонтеров из Пскова и Великих Лук, которые займутся обустройством захоронений советских бойцов, сообщает РИА Новости .
«Отряд студентов-волонтеров из России миссии "На волнах исторической памяти" второй год подряд при поддержке посольства РФ в Литве занимается обустройством советских захоронений. В прошлом году волонтеры работали в Зарасайском районе, в этом году по приглашению мэра Рокишкиса студенты прибыли в этот балтийский город. Работу по обустройству захоронений организовывает общественная организация "Лига молодежи Псковской области"», – передает из Литвы корреспондент агентства.
По его словам, миссия «На волнах исторической памяти» завершится 14 июля.
Посол РФ в Литве Александр Удальцов на открытии лагеря отметил, что два проекта – литовский «Миссия Сибирь» и российский «На волнах исторической памяти» – имеют огромное историческое значение для двух стран.
Мэр города Рокишкис Антанас Вагонис отметил, что захоронения в Литве находятся под присмотром.
«Отряд студентов-волонтеров из России миссии "На волнах исторической памяти" второй год подряд при поддержке посольства РФ в Литве занимается обустройством советских захоронений. В прошлом году волонтеры работали в Зарасайском районе, в этом году по приглашению мэра Рокишкиса студенты прибыли в этот балтийский город. Работу по обустройству захоронений организовывает общественная организация "Лига молодежи Псковской области"», – передает из Литвы корреспондент агентства.
Мы посетим семь захоронений, собираемся попасть в Латвию, где планируем возложить цветы на двух захоронениях. Желающих ребят принять участие в проекте было много – более 400 человек, проводилось собеседование. Всего вместе с нами приехало 18 человек,сказал председатель совета общественного движения «Лига молодежи Псковской области» Константин Белов.
По его словам, миссия «На волнах исторической памяти» завершится 14 июля.
Посол РФ в Литве Александр Удальцов на открытии лагеря отметил, что два проекта – литовский «Миссия Сибирь» и российский «На волнах исторической памяти» – имеют огромное историческое значение для двух стран.
Историю необходимо знать, наша совместная история не всегда была однозначной. Мы пережили депортации, пережили много других моментов. Я думаю, те ребята, кто ездит в Россию в Сибирь, они общаются с русскими, с теми, кто там остался. Это общение очень важно. Здесь в Литве тоже есть чем заняться,сказал дипломат.
Мэр города Рокишкис Антанас Вагонис отметил, что захоронения в Литве находятся под присмотром.
Все могилы, и вы это увидите, находятся под хорошим присмотром, мы с уважением относимся к любому человеку, покоящемуся на нашей земле,сказал он.
Нашим народам пора начинать войну, только нам нужно завоевывать не земли, а завоевывать сердца. Тогда это будет самая лучшая война, объявленная между Литвой и Россией,добавил мэр.
Использованы фотографии: РИА Новости / Константин Чалабов
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