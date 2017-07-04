13:42 04 июля

Российские студенты приведут в порядок захоронения советских воинов в Литве

В литовском городе Рокишкис состоялось открытие лагеря волонтеров из Пскова и Великих Лук, которые займутся обустройством захоронений советских бойцов, сообщает РИА Новости .

Российские студенты приведут в порядок захоронения советских воинов в Литве


«Отряд студентов-волонтеров из России миссии "На волнах исторической памяти" второй год подряд при поддержке посольства РФ в Литве занимается обустройством советских захоронений. В прошлом году волонтеры работали в Зарасайском районе, в этом году по приглашению мэра Рокишкиса студенты прибыли в этот балтийский город. Работу по обустройству захоронений организовывает общественная организация "Лига молодежи Псковской области"», – передает из Литвы корреспондент агентства.


Мы посетим семь захоронений, собираемся попасть в Латвию, где планируем возложить цветы на двух захоронениях. Желающих ребят принять участие в проекте было много – более 400 человек, проводилось собеседование. Всего вместе с нами приехало 18 человек,
сказал председатель совета общественного движения «Лига молодежи Псковской области» Константин Белов.

По его словам, миссия «На волнах исторической памяти» завершится 14 июля.

Посол РФ в Литве Александр Удальцов на открытии лагеря отметил, что два проекта – литовский «Миссия Сибирь» и российский «На волнах исторической памяти» – имеют огромное историческое значение для двух стран.

Историю необходимо знать, наша совместная история не всегда была однозначной. Мы пережили депортации, пережили много других моментов. Я думаю, те ребята, кто ездит в Россию в Сибирь, они общаются с русскими, с теми, кто там остался. Это общение очень важно. Здесь в Литве тоже есть чем заняться,
сказал дипломат.

Мэр города Рокишкис Антанас Вагонис отметил, что захоронения в Литве находятся под присмотром.

Все могилы, и вы это увидите, находятся под хорошим присмотром, мы с уважением относимся к любому человеку, покоящемуся на нашей земле,
сказал он.

Нашим народам пора начинать войну, только нам нужно завоевывать не земли, а завоевывать сердца. Тогда это будет самая лучшая война, объявленная между Литвой и Россией,
добавил мэр.

Использованы фотографии: РИА Новости / Константин Чалабов
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Комментарии 21

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:42
    Молодцы ребята честь и хвала им , дело благое .
    Spartanez300
    1. cniza Сегодня, 10:48
      Цитата: Spartanez300
      Молодцы ребята честь и хвала им , дело благое .


      Спасибо , хорошее поколение подрастает , на душе становится спокойней.
      cniza
      1. роман66 Сегодня, 10:50
        не побили бы, там всякого..... хватает
        роман66
        1. cniza Сегодня, 10:52
          Пусть попробуют.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
            Такие новости из откровенно русофобских стран особенно радуют .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 11:02
              Есть нормальные люди на местах , это политики кипятком писают.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
                Это уже давно не секрет . Не все поддаются промывке мозгов через СМИ .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:08
                  Народная дипломатия хороший инструмент.
                  cniza
      2. лёха 777 Сегодня, 10:51
        Так это не литовцы,это русские...
        лёха 777
      3. Подрезчик Сегодня, 11:15
        Витя, обрати внимание "...по приглашению мэра.." и "...захоронения под присмотром...". Значит не все так однозначно! А ребята-молодцы!!!
        Подрезчик
  2. Владимирец Сегодня, 10:58
    "Желающих ребят принять участие в проекте было много – более 400 человек"

    Даю прибалтам подсказку: русские под видом "памяти" собираются перебросить в Литву м/с батальон, а потом ещё и в Латвию. bully
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:14
      Женя , привет ! hi Ярые русофобы твою идею с радостью схавают , если , конечно , им не западло слушать русского . lol
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 11:22
        Цитата: bouncyhunter
        им не западло слушать русского .

        Ну Путина же они слушают и даже цитируют. winked Привет, Паша. hi
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
          Тогда мне только остаётся констатировать и хвалить широту твоей души : безвозмездно (ну то есть - даром) такую идею прибалтийским русофобам подогнал , а ведь мог и продать . Прибалты , цените !!! lol
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 11:28
            Цитата: bouncyhunter
            а ведь мог и продать .

            Я надеюсь на порядочность, пары "рижского бальзама" хватит. winked
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:34
              Вот и посмотрим , пройдут ли прибалты проверку на вшивость . wink Ежели пришлют - на дегустацию пригласишь ?
              bouncyhunter
              1. Владимирец Сегодня, 11:36
                Цитата: bouncyhunter
                Ежели пришлют - на дегустацию пригласишь ?

                А то! Только привози с собой:


                А то его в чистом виде трудно "дегустировать". smile
                Владимирец
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
                  Это само собой - мы же не извращенцы "рижский" чистоганом пить . yes Я , пожалуй , ещё и такой прихвачу :
                  bouncyhunter
                  1. Владимирец Сегодня, 11:46
                    Цитата: bouncyhunter
                    Я , пожалуй , ещё и такой прихвачу :

                    Я не буду против. winked Паша, нас сейчас забанят за рекламу и флуд. smile
                    Владимирец
  3. Masya Masya Сегодня, 11:17
    Нам никуда от памяти не деться
    Исчезнет всё, придут другие люди
    Но будет в них всё также биться сердце,
    Забудет ум, а сердце помнить будет...
    Masya Masya
  4. Evgenijus Сегодня, 11:26
    Как проживающий в Литве, подтверждаю, что воинские захоронения в Литве содержаться в нормальном состоянии. Про отличное говорить не приходится, время, да не всегда качественные материалы памятников делают свое дело. Обсыпается штукатурка, не держаться крепко мемориальные плиты, отрываемые морозом в зимние дни. На все это нужны деньги и не малые. А бюджеты самоуправлений городов и поселков - все в финансовых дырах, на все не хватает, да тем более центральная власть не горит желанием решать вопрос этих захоронений с Россией. Нужны правовые законодательные акты. Все держится, весь порядок на добрых людях, на ветеранах войны, на местных жителях. Не все сошли с ума в Литве. И конечно, большую работу проводят по организации работ с захоронениями и памятниками работники российского Посольства и Консульства.
    Evgenijus
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