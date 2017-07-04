Представитель ЛНР сомневается, что Киев начнет обсуждение «формулы Макрона»
Власти Украины вряд ли вынесут «формулу Макрона» на обсуждение в рамках переговоров в Минске, не согласовав ее в «нормандском формате», передает РИА Новости заявление представителя ЛНР в контактной группе Родиона Мирошника.
26 июня после встречи с французским коллегой Порошенко заявил о достижении договоренности подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате», который может получить название «формула Макрона».
Он подчеркнул, что Макрон выразил готовность «активизировать процесс переговоров» для достижения реального результата, «тормозом для которых является сам Киев». Представитель республики полагает, что вряд ли стоит ждать от Киева предложений, «которые будут базироваться на реальной основе и учитывать интересы сторон».
Напомним, в «нормандский формат» входят РФ, Франция, Германия и Украина.
26 июня после встречи с французским коллегой Порошенко заявил о достижении договоренности подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате», который может получить название «формула Макрона».
"Формула Макрона" – это изобретение Порошенко, за которым практически нет никакого содержания, сам же Макрон многократно на брифинге заявлял, что нет альтернативы минским соглашениям и их необходимо выполнять сторонам конфликта,сказал Мирошник агентству.
Он подчеркнул, что Макрон выразил готовность «активизировать процесс переговоров» для достижения реального результата, «тормозом для которых является сам Киев». Представитель республики полагает, что вряд ли стоит ждать от Киева предложений, «которые будут базироваться на реальной основе и учитывать интересы сторон».
Киев всячески стремится договариваться с кем угодно, кроме Донбасса. Поэтому крайне маловероятно, что Киев вынесет на обсуждения какой-либо документ, не согласовав его с США или "нормандским форматом". Киев на это пойдёт только под реальным давлением гарантов, которые пока эту функцию не выполняют,добавил Мирошник.
Напомним, в «нормандский формат» входят РФ, Франция, Германия и Украина.
Использованы фотографии: Reuters
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