Представитель ЛНР сомневается, что Киев начнет обсуждение «формулы Макрона»

"Формула Макрона" – это изобретение Порошенко, за которым практически нет никакого содержания, сам же Макрон многократно на брифинге заявлял, что нет альтернативы минским соглашениям и их необходимо выполнять сторонам конфликта,

Киев всячески стремится договариваться с кем угодно, кроме Донбасса. Поэтому крайне маловероятно, что Киев вынесет на обсуждения какой-либо документ, не согласовав его с США или "нормандским форматом". Киев на это пойдёт только под реальным давлением гарантов, которые пока эту функцию не выполняют,