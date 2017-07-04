13:41 04 июля

Представитель ЛНР сомневается, что Киев начнет обсуждение «формулы Макрона»

Власти Украины вряд ли вынесут «формулу Макрона» на обсуждение в рамках переговоров в Минске, не согласовав ее в «нормандском формате», передает РИА Новости заявление представителя ЛНР в контактной группе Родиона Мирошника.

Представитель ЛНР сомневается, что Киев начнет обсуждение «формулы Макрона»


26 июня после встречи с французским коллегой Порошенко заявил о достижении договоренности подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате», который может получить название «формула Макрона».


"Формула Макрона" – это изобретение Порошенко, за которым практически нет никакого содержания, сам же Макрон многократно на брифинге заявлял, что нет альтернативы минским соглашениям и их необходимо выполнять сторонам конфликта,
сказал Мирошник агентству.

Он подчеркнул, что Макрон выразил готовность «активизировать процесс переговоров» для достижения реального результата, «тормозом для которых является сам Киев». Представитель республики полагает, что вряд ли стоит ждать от Киева предложений, «которые будут базироваться на реальной основе и учитывать интересы сторон».

Киев всячески стремится договариваться с кем угодно, кроме Донбасса. Поэтому крайне маловероятно, что Киев вынесет на обсуждения какой-либо документ, не согласовав его с США или "нормандским форматом". Киев на это пойдёт только под реальным давлением гарантов, которые пока эту функцию не выполняют,
добавил Мирошник.

Напомним, в «нормандский формат» входят РФ, Франция, Германия и Украина.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 19

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  1. Денис-Скиф Сегодня, 10:59
    "Киев начнет" Что? Где?
    Денис-Скиф
    1. сибиралт Сегодня, 11:34
      Признать ЛДНР, да выйти из этих "Минсков". По факту никто ничего не решает и не собирается решать, а санкции за неисполнения только России. Может, хватит играть в поддавки?
      сибиралт
      1. To be or not to be Сегодня, 11:44
        "Голос Макрона тоньше писка.
        Кто его услышит? Да еще в Минске- Разве жена!
        И то, если не на базаре, а близко.
        (В. Маяковский, поэма «В. И. Ленин»)"
        To be or not to be
  2. Мар.Тира Сегодня, 11:04
    Тормозом является хозяин Порошенко(Госдеп США),а не Киев.Макрон это ширма,новая.
    Мар.Тира
  3. iliitchitch Сегодня, 11:12
    "формула макрона" . Это ж надо . Ну вы , пацаны , даёте . Энтропии многовато . Вопрос Решать надо , а тут макрон какой-то . И решим скоро вопрос без всяких там эммануэлек . Не их это дело собачье . Но влезть и нагадить ... Да как же без этого , цэ европа ж .
    iliitchitch
    1. cniza Сегодня, 11:17
      Цитата: iliitchitch
      "формула макрона" . Ну вы , пацаны , даёте . Энтропии многовато .


      Не знаю как формулу , а вот позу Макрона точно никто обсуждать не будет , сам себя поставил. lol
      cniza
      1. iliitchitch Сегодня, 11:26
        Цитата: cniza
        Не знаю как формулу , а вот позу Макрона точно никто обсуждать не будет , сам себя поставил.


        Судьба такой , может ? laughing Да и фиг с ними .
        iliitchitch
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:17
    «формулы Макрона»

    Какая там формула и кто ее будет выполнять? Молодой француз решил показать себя, взял несколько выдержек из Минска-2, присвоил авторство себе не забыв при этом обвинить Россию в агрессии.
    rotmistr60
    1. iliitchitch Сегодня, 11:29
      Цитата: rotmistr60
      Какая там формула и кто ее будет выполнять? Молодой француз решил показать себя, взял несколько выдержек из Минска-2, присвоил авторство себе не забыв при этом обвинить Россию в агрессии.


      Наверняк , с мужем сначала посоветовалась .
      iliitchitch
    2. cniza Сегодня, 11:31
      "Сам напал пусть сам и защищается" , разъехалась его задница между двумя стульями , пусть теперь выкручивается как хочет.
      cniza
      1. iliitchitch Сегодня, 11:58
        Цитата: cniza
        пусть теперь выкручивается как хочет.


        А чего ж тут выкручиваться ? Русские виноваты , всего и делов . Вонючки размером с 2 микроба , но цивилизация у них , да . Полпланеты угробили эти цивилизованные и ЧИК , и забыли . Да у нас любая Губерния больше , чем вся их кодла оптом .
        Мы уж лучше сами нибудь-как ... Скифы мы .
        Самые умные у них - швейцарцы . Эти "Я не при делах" , типа . Папу римского охраняю .
        iliitchitch
        1. cniza Сегодня, 12:04
          Скифы мы .


          На том и стоим.
          cniza
  5. Paranoid50 Сегодня, 11:19
    Напомним, в «нормандский формат» входят РФ, Франция, Германия и Украина.
    Дык,понятно,что это не группа на ЧМ по футболу(там в таком составе ловить нечего,как,впрочем и в любом другом) . А так, всё как всегда : Петрыга дежурно лизнул. Только,похоже, Макрон слегка в непонятках(опыта маловато) - ему-то кого и куда лизать? request Ну,да ладно,разберётся - не маленький(хоть и с мамкой живёт). yes
    Paranoid50
    1. iliitchitch Сегодня, 12:25
      Цитата: Paranoid50
      Дык,понятно,что это не группа на ЧМ по футболу(там в таком составе ловить нечего,как,впрочем и в любом другом) .


      Чёрт , а ведь БЫЛО же . 88-й , Лобановский , Бесков , Ахалкаци тренеры на скамеечке (характерно , правда?) .
      Не повезло чуток . Нарвались на гуллита с ваней бастовым . Составчик-то у нас убойный был .
      iliitchitch
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:33
        Цитата: iliitchitch
        Чёрт , а ведь БЫЛО же . 88-й

        "Было,помню.. но время идёт!" Хе,сборная была филиалом киевского "ДИНАМО" , плюс Дасаев. Базовый принцип сработал.
        Paranoid50
        1. iliitchitch Сегодня, 12:46
          Цитата: Paranoid50
          "Было,помню.. но время идёт!" Хе,сборная была филиалом киевского "ДИНАМО" , плюс Дасаев. Базовый принцип сработал.


          Не согласен . Чивадзе да Бубнов , например . Серьёзные ребята . Не было никакого "базового принципа" , зря Вы так . 11 дармоедов на поляне , а команда 23 .
          iliitchitch
          1. Paranoid50 Сегодня, 12:50
            Цитата: iliitchitch
            Чивадзе да Бубнов , например

            Дык,кто ж их не помнит. Один нынче(Бубен) мега-эксперт. Только в 1988-м их в сборной уже не было(Чивадзе закончил в1987-м). А в 88-м даже наш Дмитриев,ни разу не сыграв,медаль привёз.
            Paranoid50
            1. iliitchitch Сегодня, 13:20
              Цитата: Paranoid50
              Дык,кто ж их не помнит. Один нынче(Бубен) мега-эксперт. Только в 1988-м их в сборной уже не было(Чивадзе закончил в1987-м). А в 88-м даже наш Дмитриев,ни разу не сыграв,медаль привёз.


              Ну хорошо , было-не было , не люблю "вику" лохматить лишний раз . Всё же не упомнишь . Да нормально Бубнов причёсывает дармоедов . Ещё бы им нравилось .
              Главное - витю гусева на первом комментировать не ставить , а то опять проиграем - народная примета . wassat
              iliitchitch
    2. iliitchitch Сегодня, 12:56
      Цитата: Paranoid50
      Ну,да ладно,разберётся - не маленький(хоть и с мамкой живёт).


      Пеар у него такой , так понимаю . Для них такое айс .
      Любоффь зла , да . Ну на таком-то уровне это косяк .
      iliitchitch
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