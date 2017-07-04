13:41 04 июля

В ООН завершается работа над конвенцией о полном запрете ядерного оружия

Участники конференции, проходящей в штаб-квартире ООН, завершают работу над текстом конвенции о полном запрете ядерного оружия, сообщает ТАСС .



Вчера председатель форума Элейн Уайт Гомес распространила среди делегаций третий по счету черновик документа, учитывающий поправки, предложенные ранее. Ни Россия, ни США в данной дискуссии не участвуют.


Делегации предприняли значительные усилия, стараясь обеспечить, чтобы положения этой конвенции выдержали испытания временем,
сказала Гомес.

Она призвала присутствующих «немедленно начать изучение» документа и внести возможные новые предложения, «чтобы к вечеру 5 июля текст принял окончательный вид». Седьмого июля конвенция должна быть принята и представлена на утверждение Генассамблеи ООН.

Сообщается, что основная часть документа включает 20 статей, в которых перечислены обязательства государств-участников конвенции, порядок декларации арсеналов оружия и материалов, описаны гарантии и механизмы имплементации конвенции.

В соответствии с проектом документа, «каждая страна, которая присоединится к конвенции, обязуется ни при каких условиях не разрабатывать, испытывать, производить, получать в свое распоряжение, обладать или накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением».

Помимо этого, государствам-участникам будет запрещено передавать ядерное оружие или помогать разрабатывать его другим странам.

Второй раунд переговоров по конвенции начался 15 июня. Пять ядерных держав, являющихся постоянными членами СБ ООН, (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания), не участвуют в конференции.

Ранее директор департамента МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Москва не ратифицирует антиядерную конвенцию, поскольку она противоречит национальным интересам России. По его словам, есть также опасения, что принятие документа «может негативно сказаться на положении дел на международной арене, прежде всего в сфере ядерного нераспространения».

Разработка запретительной конвенции объясняется стремлением незамедлительно устранить ядерную угрозу, как это декларируют участники переговоров. Задача, несомненно, благородная, но они избрали для ее решения, мягко говоря, не самый рациональный и продуктивный путь,
сказал Ульянов.

Использованы фотографии: http://politikus.ru
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Комментарии 55

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  1. Комментарий был удален.
    1. А Нас Рать Сегодня, 11:44
      Пять ядерных держав, являющихся постоянными членами СБ ООН, (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания), не участвуют в конференции.

      Ну кто бы сомневался! laughing
      Но эти пятеро, скорее всего и являются закулисными инициаторами этой движухи. fellow
      Конечно, чем больше владельцев ЯО в мире, тем меньше возможностей у "пятерки" диктовать свою волю, запугивать и принуждать другие страны. laughing
      Нет братцы кролики, так не пойдет, если разоружать - так всех поголовно, начиная с самых крупных "ядерных кукловодов". yes
      А Нас Рать
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
      2. Б.Т.В. Сегодня, 11:49
        Цитата: А Нас Рать
        Нет братцы кролики, так не пойдет, если разоружать - так всех поголовно, начиная с самых крупных "ядерных кукловодов


        Это, Вы, своим американским друзьям скажите.
        Б.Т.В.
        1. А Нас Рать Сегодня, 12:08
          Цитата: Б.Т.В.
          Это, Вы, своим американским друзьям скажите.

          Я где то говорил, что их это не касается? belay Они первые в списке. fellow
          А Нас Рать
      3. Владимирец Сегодня, 11:49
        Цитата: А Нас Рать
        Конечно, чем больше владельцев ЯО в мире, тем меньше возможностей у "пятерки" диктовать свою волю, запугивать и принуждать другие страны.
        Нет братцы кролики, так не пойдет, если разоружать - так всех поголовно, начиная с самых крупных "ядерных кукловодов".

        Ах Вы, умница, Израиль это, видимо, не касается, у него и ЯО то нет. bully Бедные, вы, несчастные... crying
        Владимирец
        1. pvv113 Сегодня, 12:38
          В том то и фишка, что ни наличие, ни отсутствие ЯО в Израиле не афишируется
          pvv113
      4. rotmistr60 Сегодня, 11:51
        Представитель страны, которая имеет ядерное оружие, но официально не признает этого говорит о "ядерных кукловодах"? Самому не смешно?
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:57
          Гена , здравствуй ! hi Этот хитрован израильский видимо считает , что поскольку Израиль официально не признаёт наличие ЯО , то и под договор не попадёт в случае его принятия и останется при своём .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:00
            Привет, Паша! hi Наверное на это и рассчитывают. Вот только как бы сами себя не перехитрили.
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
              Я такой исход вполне допускаю . Излишняя хитрость не есть благо .
              bouncyhunter
          2. А Нас Рать Сегодня, 12:04
            Цитата: bouncyhunter
            ...видимо считает , что поскольку Израиль официально не признаёт наличие ЯО, то и под договор не попадёт...

            Разумеется не попадет, поскольку сидит там для массовки, и подписывать ничего не планирует. (Как впрочем и КНДР, и Индия с Пакистаном). Мы похожи на фраеров или наивных дурачков? request
            А Нас Рать
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:10
              Да я Израиль и не считаю наивными , просто прикидываю расклад .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:20
                Паша , а мне кажется это все для того что бы было о чем поговорить и копья поломать , не затрагивая кровоточащих проблем.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:27
                  Имитация бурной деятельности ? wink
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 12:34
                    Угу , ведь понятно , что полностью уничтожить Я.О. не возможно и этого не будет никогда.
                    cniza
          3. pvv113 Сегодня, 12:39
            Привет, Паша!
            На любую хитрую ... есть болт с левой резьбой laughing
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:45
              Израиль с тобой не согласится . Они считают что с тыла их США надёжно прикрывает . wink Привет , Володя ! hi
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 12:53
                Крыша дело хорошее, но и она не вечная
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:57
                  И забывать об этом не стоит .
                  bouncyhunter
        2. А Нас Рать Сегодня, 12:07
          Цитата: rotmistr60
          Представитель страны, которая имеет ядерное оружие, но официально не признает этого говорит о "ядерных кукловодах"

          Потому что каждый из членов "пятерки" прибегал к ядерному шантажу других стран для решения своих политических целей.
          Мы что то подобное разве делали? request
          А Нас Рать
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:16
            ...прибегал к ядерному шантажу...Мы что то подобное разве делали?

            А когда Россия (СССР) прибегала к ядерному шантажу? Наше ЯО -сдерживающий фактор для слишком "крутых". Не путайте нас с американцами, которые умудрились первыми и единственными применили атомное оружие.
            rotmistr60
            1. А Нас Рать Сегодня, 12:24
              Цитата: rotmistr60
              А когда Россия (СССР) прибегала к ядерному шантажу?

              Как минимум 3 раза - в 56-м, 67-м, и 73-м годах. fellow
              Цитата: rotmistr60
              Наше ЯО -сдерживающий фактор для слишком "крутых"

              Да да, и вообще вы агнцы безвинные. lol
              Цитата: rotmistr60
              Не путайте нас с американцами

              Не путаю, в холодную войну правил практически не было, и грешков за вами и штатами одинаково, и цветных революций, и спонсирования разных экстремистов, и тд. (ну разве кроме Хиросимы и Нагасаки).
              А Нас Рать
              1. rotmistr60 Сегодня, 12:31
                в 56-м, 67-м, и 73-м годах.

                Что-то не помню "ядерного шантажа" при событиях в Венгрии, Чехословакии. А в 73, что мы "натворили"?
                rotmistr60
                1. А Нас Рать Сегодня, 12:35
                  Цитата: rotmistr60
                  Что-то не помню "ядерного шантажа" при событиях в Венгрии, Чехословакии. А в 73, что мы "натворили"?

                  А кто подлодки с ЯО к берегам Израиля подгонял, и тактические ракеты с ЯО в Египте размещать угрожал? wink Пушкин? laughing
                  Каждый раз, когда арабы получали по ушам - Кремль начинал потрясать "ядерной дубиной". yes
                  А Нас Рать
                  1. rotmistr60 Сегодня, 12:40
                    С вами все ясно. Пишите чушь и сами себе верите. Это попахивает русофобством.
                    rotmistr60
                    1. А Нас Рать Сегодня, 13:12
                      Цитата: rotmistr60
                      С вами все ясно. Пишите чушь и сами себе верите.

                      Эта "чушь" задокументирована в исторических архивах.
                      Цитата: rotmistr60
                      Это попахивает русофобством.

                      Это попахивает нетерпимостью к "неудобным фактам".
                      У меня нет предвзятости к России или русскими, я сам наполовину русский - мне просто не нравятся определенные действия\политика СССР\России.
                      Вы же критикуете разные действия Израиля - или вы готовы признать это антисемитизмом? wink
                      А Нас Рать
              2. Banshee Сегодня, 12:47
                Цитата: А Нас Рать
                Цитата: rotmistr60
                А когда Россия (СССР) прибегала к ядерному шантажу?

                Как минимум 3 раза - в 56-м, 67-м, и 73-м годах. fellow
                Цитата: rotmistr60
                Наше ЯО -сдерживающий фактор для слишком "крутых"

                Да да, и вообще вы агнцы безвинные. lol
                Цитата: rotmistr60
                Не путайте нас с американцами

                Не путаю, в холодную войну правил практически не было, и грешков за вами и штатами одинаково, и цветных революций, и спонсирования разных экстремистов, и тд. (ну разве кроме Хиросимы и Нагасаки).


                Ну да, конечно, Хиросима и Нагасаки это такая мелочь, не правда ли?
                Banshee
                1. А Нас Рать Сегодня, 13:08
                  Цитата: Banshee
                  Ну да, конечно, Хиросима и Нагасаки это такая мелочь, не правда ли?

                  Где я утверждал что это мелочь? request
                  Но отсутствие настолько злых поступков в истории СССР, не дарует индульгенции на все остальное. request Если бы СССР не пользовался такими же методами как и США, он не добился бы такого влияния в мире - невозможно получить стратегический паритет, ограничивая себя в тактических приемах. Элементарная логика (помимо исторических фактов). request
                  А Нас Рать
          2. Deadушка Сегодня, 12:24
            Цитата: А Нас Рать
            Потому что каждый из членов "пятерки" прибегал к ядерному шантажу других стран для решения своих политических целей.

            Да, ну... это мы то шантажировали кого-то?!
            Или вы имеете в виду, что в случае необходимости мы можем применить его(ЯО)?
            Так и ваши этого не скрывают и не скрывали.... и в таком случае фраза -
            Мы что то подобное разве делали?
            как бы лукавство. yes
            Deadушка
          3. pvv113 Сегодня, 12:40
            Вы пока шантажируете без ЯО hi
            pvv113
            1. А Нас Рать Сегодня, 13:10
              Цитата: pvv113
              Вы пока шантажируете без ЯО

              Примеры пожалуйста! wink
              Что за привычка у посетителей сайта появилась - набросать без аргументов? request
              А Нас Рать
  2. Владимирец Сегодня, 11:31
    «каждая страна, которая присоединится к конвенции, обязуется ни при каких условиях не разрабатывать, испытывать, производить, получать в свое распоряжение, обладать или накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением».

    laughing Конвенцию примут страны, у которых никогда не было ЯО, у кого оно есть никогда её не поддержат. Из серии: не догоню, так согреюсь.
    Владимирец
    1. Комментарий был удален.
    2. хрыч Сегодня, 11:51
      Цитата: Владимирец
      страны, у которых никогда не было ЯО

      Комментарии излишни:
      Ни Россия, ни США в данной дискуссии не участвуют.

      Тут бюрократический попил бабла, когда заседают, голосуют, сочиняют, кушают и "идут гулять лесом"... Американцы триллион желают вложить в разваливающие стратегические силы, мы доделываем Баргузин и Сармат. Понятно, что оснащение Калибрами флота от Крейсеров до Сторожевиков, имеет значение, как носителей ЯО. А тут собрались какие-то чудаки и мол мы упирались зря laughing
      хрыч
  3. dojjdik Сегодня, 11:33
    ага ашарашкина конторка решила туману напустить-когда уж перестанут туда налог платить; запретить вы это оружие сможете только после третьей мировой если конечно от вашей оон хотя бы первый этаж останется
    dojjdik
  4. faiver Сегодня, 11:35
    готовят никому не нужную бумажку? имитация бурной деятельности....
    девять стран которые обладают данным оружием никогда сей документ не подпишут, десятая страна которая разрабатывает тоже...
    faiver
  5. Jovanni Сегодня, 11:40
    В ООН завершается работа над конвенцией о полном запрете ядерного оружия

    А вот хрен вам, а не мятный пряник...
    Jovanni
  6. NUR Сегодня, 11:42
    У кого есть тот не отдаст, кто разрабатывает не скажет.
    NUR
  7. Балу Сегодня, 11:47
    И кто ж ее подпишет? Пока существует ФША никто не захочет становится мишенью.
    Балу
  8. НЕКСУС Сегодня, 11:47
    Я так понимаю,по заданию Вашингтона,ООН готовит правовую базу под запрет вообще ЯО.То есть,пытаются обезоружить страны,у которых ЯО является сдерживающим фактором от агрессии США,таких как РФ,Корея ,Китай...надо себе задать простой вопрос,что будет,если у той же РФ не станет ядерной триады?Уверен ,ответ очевиден-Будет война.А в вопросе неядерного вооружения,количества КР и тд,США превосходит любое государство. И по сути ,матрассам ЯО и не надо.
    НЕКСУС
  9. sabakina Сегодня, 11:49
    «каждая страна, которая присоединится к конвенции, обязуется ни при каких условиях не разрабатывать, испытывать, производить, получать в свое распоряжение, обладать или накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением».

    Ага, значит иметь всё таки можно. Перечитал ещё раз и не понял:"не обладать, а также не применять". Как можно применить то, чего нет?
    sabakina
    1. faiver Сегодня, 12:03
      с этим вопросом к израилю laughing , у них же нет ядерного оружия, но применить могут laughing
      faiver
      1. А Нас Рать Сегодня, 13:35
        Цитата: faiver
        с этим вопросом к израилю laughing , у них же нет ядерного оружия, но применить могут laughing

        Угу. laughing "А ручки то - вот они" laughing
        А Нас Рать
  10. Alex66 Сегодня, 11:58
    Как можно запретить ядерное оружие? С таким же успехом можно запрещать тротил или порох. ЯО уже есть и с ним надо жить, учиться обращаться, но запрещать, только тогда, когда будет соизмеримая замена.
    Alex66
  11. Bronevick Сегодня, 12:03
    Нам надо разработать конвенцию на запрет авианосцов, десантных кораблей вертолётоносцев, ударных беспилотников, размещении войск не в своей стране.
    Bronevick
    1. faiver Сегодня, 12:08
      пять баллов good laughing
      faiver
  12. Deadушка Сегодня, 12:16
    Ранее директор департамента МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Москва не ратифицирует антиядерную конвенцию, поскольку она противоречит национальным интересам России. По его словам, есть также опасения, что принятие документа «может негативно сказаться на положении дел на международной арене, прежде всего в сфере ядерного нераспространения».
    good
    Эту "тему" нужно было проталкивать в 90-е когда Россию-СССР добивали, был шан....
    а теперь не получится. negative
    Deadушка
    1. Владимирец Сегодня, 12:20
      Цитата: Deadушка
      Эту "тему" нужно было проталкивать в 90-е когда Россию-СССР добивали, был шан....
      а теперь не получится.

      Вы на 100% уверены, что невозможен приход людей типа Горбачева? Ещё как возможен, если конвенция будет готова, а к власти дорвутся персонажи типа Касьянова, Каспарова, Навального и иже с ними, они первым делом её подмахнут. yes
      Владимирец
      1. Deadушка Сегодня, 12:40
        Теперь на 100% уверен, что будет потом я не знаю. По этому и писал про настоящее время. yes
        Что будет потом вообще ни кто не знает, может "Нибиру" прилетит и всем "анунака" наступит laughing
        Deadушка
        1. Владимирец Сегодня, 12:43
          Цитата: Deadушка
          Что будет потом вообще ни кто не знает, может "Нибиру" прилетит и всем "анунака" наступит

          Может, может, но они работают на перспективу.
          Владимирец
  13. kdakda Сегодня, 12:22
    Надеюсь Россия в этом договоре участвовать не будет.Эти заряды гарантия не нападения на нас очень надолго.
    kdakda
  14. Vadmir Сегодня, 12:22
    Благодаря ядерному оружию более 70 лет нет мировых войн, только относительно мелкие локальные конфликты. Опасно не только запрещать ядерное оружие но даже сокращать его количество - только до тех пор пока существует угроза гарантированного взаимного уничтожения в мире не будет новой "большой войны" с миллионными жертвами.
    Vadmir
  15. Skay Сегодня, 12:32
    Мыши котам условия ставят.
    Skay
  16. nikolaev Сегодня, 12:43
    ЧЕГО СТОЯТ обязательства , обещания и договора запада мы все прекрасно знаем на примере СССР, Сирии, Югославии, Ливии, Ирака . И какую роль играют "миротворческие" усилия запад и ее представителя -ООН во всех перечисленных и многих других странах: под благовидными предлогами все направленно на усыплении бдительности с последующим разоружением и уничтожением.
    nikolaev
  17. Николай Фёдоров Сегодня, 12:43
    Собрались кролики на всемирную конференцию кроликов и постановили: ОТНЫНЕ МЯСО ЕСТЬ ЗАПРЕЩЕНО. Медведь с орлом в конференции не участвовали... laughing
    Николай Фёдоров
    1. А Нас Рать Сегодня, 13:39
      Цитата: Николай Фёдоров
      Собрались кролики на всемирную конференцию кроликов и постановили: ОТНЫНЕ МЯСО ЕСТЬ ЗАПРЕЩЕНО. Медведь с орлом в конференции не участвовали... laughing

      В точку!!! fellow
      А Нас Рать
  18. asiat_61 Сегодня, 12:59
    Только благодаря ЯО, мы до сих пор существуем как государство.Остальное болтовня.Северная Корея и США, вот наглядный пример.А так же Ирак, Ливия, и почти срослось в Сирии.
    asiat_61
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