В ООН завершается работа над конвенцией о полном запрете ядерного оружия

Делегации предприняли значительные усилия, стараясь обеспечить, чтобы положения этой конвенции выдержали испытания временем,

Разработка запретительной конвенции объясняется стремлением незамедлительно устранить ядерную угрозу, как это декларируют участники переговоров. Задача, несомненно, благородная, но они избрали для ее решения, мягко говоря, не самый рациональный и продуктивный путь,