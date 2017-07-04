В ООН завершается работа над конвенцией о полном запрете ядерного оружия
Участники конференции, проходящей в штаб-квартире ООН, завершают работу над текстом конвенции о полном запрете ядерного оружия, сообщает ТАСС .
Вчера председатель форума Элейн Уайт Гомес распространила среди делегаций третий по счету черновик документа, учитывающий поправки, предложенные ранее. Ни Россия, ни США в данной дискуссии не участвуют.
Она призвала присутствующих «немедленно начать изучение» документа и внести возможные новые предложения, «чтобы к вечеру 5 июля текст принял окончательный вид». Седьмого июля конвенция должна быть принята и представлена на утверждение Генассамблеи ООН.
Сообщается, что основная часть документа включает 20 статей, в которых перечислены обязательства государств-участников конвенции, порядок декларации арсеналов оружия и материалов, описаны гарантии и механизмы имплементации конвенции.
В соответствии с проектом документа, «каждая страна, которая присоединится к конвенции, обязуется ни при каких условиях не разрабатывать, испытывать, производить, получать в свое распоряжение, обладать или накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением».
Помимо этого, государствам-участникам будет запрещено передавать ядерное оружие или помогать разрабатывать его другим странам.
Второй раунд переговоров по конвенции начался 15 июня. Пять ядерных держав, являющихся постоянными членами СБ ООН, (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания), не участвуют в конференции.
Ранее директор департамента МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Москва не ратифицирует антиядерную конвенцию, поскольку она противоречит национальным интересам России. По его словам, есть также опасения, что принятие документа «может негативно сказаться на положении дел на международной арене, прежде всего в сфере ядерного нераспространения».
Вчера председатель форума Элейн Уайт Гомес распространила среди делегаций третий по счету черновик документа, учитывающий поправки, предложенные ранее. Ни Россия, ни США в данной дискуссии не участвуют.
Делегации предприняли значительные усилия, стараясь обеспечить, чтобы положения этой конвенции выдержали испытания временем,сказала Гомес.
Она призвала присутствующих «немедленно начать изучение» документа и внести возможные новые предложения, «чтобы к вечеру 5 июля текст принял окончательный вид». Седьмого июля конвенция должна быть принята и представлена на утверждение Генассамблеи ООН.
Сообщается, что основная часть документа включает 20 статей, в которых перечислены обязательства государств-участников конвенции, порядок декларации арсеналов оружия и материалов, описаны гарантии и механизмы имплементации конвенции.
В соответствии с проектом документа, «каждая страна, которая присоединится к конвенции, обязуется ни при каких условиях не разрабатывать, испытывать, производить, получать в свое распоряжение, обладать или накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением».
Помимо этого, государствам-участникам будет запрещено передавать ядерное оружие или помогать разрабатывать его другим странам.
Второй раунд переговоров по конвенции начался 15 июня. Пять ядерных держав, являющихся постоянными членами СБ ООН, (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания), не участвуют в конференции.
Ранее директор департамента МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Москва не ратифицирует антиядерную конвенцию, поскольку она противоречит национальным интересам России. По его словам, есть также опасения, что принятие документа «может негативно сказаться на положении дел на международной арене, прежде всего в сфере ядерного нераспространения».
Разработка запретительной конвенции объясняется стремлением незамедлительно устранить ядерную угрозу, как это декларируют участники переговоров. Задача, несомненно, благородная, но они избрали для ее решения, мягко говоря, не самый рациональный и продуктивный путь,сказал Ульянов.
Использованы фотографии: http://politikus.ru
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