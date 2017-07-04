13:42 04 июля

В США представили новую штурмовую винтовку TAVOR 7

Израильские винтовки TAVOR вскоре будут доступны в калибре 7,62 NATO (.308 Win). Американское подразделение израильской компании IWI анонсировало TAVOR 7 – новую штурмовую винтовку, передает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com

TAVOR 7 является новой моделью в линейке штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов TAVOR, а также первым из «Таворов», выполненным в калибре 7,62 × 51 мм. Все предыдущие модели выпускались в калибрах 5,56 х 45 мм (5,45 x 39 мм), а также 9 mm Luger и .300 AAC Blackout (7,62 × 35 мм).




Масса нового автомата составит 3,9 кг, а его автоматика построена на коротком ходу газового поршня (имеет четыре положения для настройки под различные типы боеприпасов). TAVOR 7 будет выпускаться со стволами длиной 16 и 18 дюймов и трех вариантах расцветки. При этом шаг нарезов модификации с коротким стволом составит 1:12, с длинным – 1:10.



TAVOR 7 будет полностью амбидекстральным (элементы управления продублированы и одинаково удобны для левшей и правшей). В розничную продажу винтовка поступит с магазином на 20 патронов (с возможностью ограничения до 10 в зависимости от местных законов). Первой страной, где TAVOR 7 будет доступен в продаже, станут США – реализацию новой модели на американском рынке планируется начать уже в январе 2018 года, при этом цена на нее еще не обнародована.

Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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Комментарии 34

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  1. Комментарий был удален.
  2. dvina71 Сегодня, 11:43
    7.62х51..для автоматической стрельбы? Израилитяне думают что в США только рэмбы..?
    dvina71
    1. cariperpaint Сегодня, 11:50
      по моему автоматика запрещена в штатах.
      cariperpaint
      1. Владимирец Сегодня, 11:54
        Цитата: cariperpaint
        автоматика запрещена в штатах.

        С 1986-го года, видимо, в Таворе для гражданского рынка автоматической будет только перезарядка, без возможности автоматической стрельбы (полуавтомат).
        Владимирец
      2. dvina71 Сегодня, 11:57
        Цитата: cariperpaint
        по моему автоматика запрещена в штатах.

        автоматика запрещена для гражданского оборота в России. Сайга ,в девичестве АК,не имеет режима авто.
        В США таких ограничений нет.Хотя..по штатам ситуация может отличаться.. ТАм еще не все штаты браки меду пидоргами легализировали.
        dvina71
        1. Владимирец Сегодня, 12:02
          Цитата: dvina71
          В США таких ограничений нет.

          "С 1986 года в США запрещено продавать полностью автоматическое оружие (однако, автоматы, пулеметы и пр., выпущенные до 1986 года, могут оставаться во владении людей и продаваться ими частным порядком)."
          Владимирец
      3. Starover_Z Сегодня, 12:25
        В розничную продажу винтовка поступит с магазином на 20 патронов (с возможностью ограничения до 10 в зависимости от местных законов). Первой страной, где TAVOR 7 будет доступен в продаже, станут США

        Пускай продают в Штатах - там народ любит пострелять.
        Не худший вариант начала торговли с Вашингтона !
        А потом, с насыщением рынка двинуть торговлю дальше по стране !
        Starover_Z
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:51
      А не собирается ли Израиль эту винтовку на гражданский рынок запустить в самозарядном виде ?
      bouncyhunter
    3. А Нас Рать Сегодня, 11:55
      Цитата: dvina71
      7.62х51..для автоматической стрельбы?

      Это винтовка для гражданского рынка, а там только полуавтоматы разрешены. request
      А Нас Рать
      1. dvina71 Сегодня, 12:05
        Цитата: А Нас Рать
        Это винтовка для гражданского рынка, а там только полуавтоматы разрешены.

        Ага..вести из США..



        смотрим с 22.40
        dvina71
        1. rait Сегодня, 12:30
          А теперь можете загуглить и узнать что с 1986 запрещено продавать гражданским полностью автоматическое оружие. И это федеральный закон действующий во всех штатах. Исключение делается только для оружия выпущенного до принятия закона,его можно если в штате есть соответствующая лицензия. Так что на 22:40 2 варианта

          1. Либо эта винтовка была выпущена до 1986 года.
          2. Либо это какой-нибудь обход упомянутого закона коих есть,но это зависит от штата.
          rait
          1. dvina71 Сегодня, 12:42
            Цитата: rait
            А теперь можете загуглить и узнать что с 1986 запрещено продавать гражданским полностью автоматическое оружие

            Еще немножко весте й с полей..
            The deal is you can own fully automatic weapons that are registered prior to 1986 That's because the registry was closed in 1986 and in order to be legal for private ownership it has to be ATF registered. Contrary to popular belief, you are not required to have any sort of "Class 3 License" as a lot of people will tell you. All you have to do is find a dealer that deals in fully automatic weapons, find the weapon you want to buy, pay a $200 tax stamp, submit to the background checks and fingerprints and so on, then wait 6-8 months for ATF to approve the transfer tand then you can take ownership of the weapon. Be prepared to spend big bucks though, full-auto M16's can run you upwards of $20,000 due to the demand. A full auto AK would be extremely hard to find since we stopped importing such weapons in 1968, and the US has never issued AK's. I'd imagine they'd be even more expensive if you were even able to find one. Also, modifiying a semi automatic to be fully automatic is completely illegal, no expceptions, it is a felony.

            Перевод нужен..?
            dvina71
            1. rait Сегодня, 12:45
              Нет,не нужен,все так как я и написал.

              The deal is you can own fully automatic weapons that are registered prior to 1986


              Соответственно выше люди написали тоже верно. Винтовка из поста невозможно легально продать гражданскому в США.

              Ну и на счет того что якобы не требуется никаких лицензий,это неверно для ряда штатов. В 43 лицензия не требуется,но штатов то 50. Еще на моей памяти в Техасе требовалась прям отдельная лицензия,но утверждать не берусь,информация старая.
              rait
              1. dvina71 Сегодня, 13:01
                Цитата: rait
                Нет,не нужен,все так как я и написал.

                НУ вы же не написали.. еще этого
                All you have to do is find a dealer that deals in fully automatic weapons, find the weapon you want to buy, pay a $200 tax stamp, submit to the background checks and fingerprints and so on, then wait 6-8 months for ATF to approve the transfer tand then you can take ownership of the weapon
                dvina71
                1. rait Сегодня, 13:04
                  А зачем мне после того как я написал о том что можно описывать краткую стандартную процедуру покупки?
                  rait
                  1. dvina71 Сегодня, 13:09
                    Цитата: rait
                    А зачем мне после того как я написал о том что можно описывать краткую стандартную процедуру покупки?

                    Затем что это процедура покупки full automatic weapons.
                    dvina71
    4. Маз Сегодня, 12:42
      Оружие характеризуется высокой манёвренностью и удобством при стрельбе навскидку, однако имеет недостаток перед M16 в виде высокой стоимости — $1000, в то время как американские автоматы по программе финансовой помощи Израилю продаются почти в 10 раз дешевле. То есть это автомат для самообороны, дорогой и тяжёлый
      Маз
    5. jonhr Сегодня, 13:08
      гражданские версии оружия в США кастрированы. там возможность стрельбы только одиночными
      jonhr
  3. Trevis Сегодня, 11:43
    А что без коллиматора не пострелять? Механику совсем убрали.
    Trevis
    1. dvina71 Сегодня, 11:50
      НУ на ПП можно любой прицел присобачить,в том числе и "пенек".Было бы желание.
      dvina71
    2. А Нас Рать Сегодня, 11:54
      Цитата: Trevis
      А что без коллиматора не пострелять? Механику совсем убрали.

      "Механику" сейчас принято делать съемной. На Пикатинни крепится.
      А Нас Рать
      1. Trevis Сегодня, 11:56
        "Механику" сейчас принято делать съемной. На Пикатинни крепится.


        НУ на ПП можно любой прицел присобачить,в том числе и "пенек".Было бы желание.


        Ясно, я не игу в ногу со временем. smile
        Trevis
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:10
        А Нас Рать
        "Механику" сейчас принято делать съемной. На Пикатинни крепится.

        ... или неудачный ракурс фото, или это всё таки диоптрика?
        a.s.zzz888
        1. А Нас Рать Сегодня, 12:17
          Цитата: a.s.zzz888
          или это всё таки диоптрика

          А что такое "механика" по вашему? belay Полоска мелом вдоль ствола?
          Диоптрика попадает в раздел "механика", так как не имеет оптических линз и электронных элементов. (С оными это уже коллиматор).
          А Нас Рать
      3. Маз Сегодня, 12:25
        Да там хоть, что крепи на этот бандуру, центр тяжести оружия расположен ближе к плечу, с полным магазином вниз будет тянуть ещё сильнее, при том что рукоять вынесена вперёд, плюс отдача, после каждого выстрела прицел на визире линии стрельбы будет сбиваться сильнее, отчего целиться из него и держать на руках будет тяжко, руки будут быстрее уставать. На коллекцию да, пойдёт - для прикола купить. Кстати цену не назвали. Эта обычный рекламный израильский ход. Заинтересовать - вот какая необычная хрень, даже в ВСУ есть.... Американцы не дураки - быстро разберутся - чего им впаривают. да и конкуренты смотреть на это вряд ли будут. НСА вещь, как организация, вельми патриотичная.
        Маз
        1. А Нас Рать Сегодня, 12:39
          Цитата: Маз
          ...центр тяжести оружия расположен ближе к плечу, с полным магазином вниз будет тянуть ещё сильнее, при том что рукоять вынесена вперёд, плюс отдача, после каждого выстрела прицел на визире линии стрельбы будет сбиваться сильнее, отчего целиться из него и держать на руках будет тяжко, руки будут быстрее уставать...

          Ты из него постреляй сначала (из любой модели), потом выдавай "авторитетные мнения". Не смеши сведущих людей. wink
          А Нас Рать
  4. yehat Сегодня, 11:55
    интересно, верх переработан в сторону минималистичности.
    не ожидал. Интересно узнать, почему.
    yehat
    1. А Нас Рать Сегодня, 11:57
      Цитата: yehat
      Интересно узнать, почему.

      Универсальнее и дешевле в производстве. request
      А Нас Рать
      1. Deadушка Сегодня, 12:10
        Цитата: А Нас Рать
        Универсальнее и дешевле в производстве.

        Не всегда удобна эта универсальность, а дешевизна важна для кармана производителя. request
        Deadушка
        1. А Нас Рать Сегодня, 12:19
          Цитата: Deadушка
          а дешевизна важна для кармана производителя.

          Так это же коммерческое изделие! Логично же? request
          А Нас Рать
          1. Deadушка Сегодня, 12:37
            Цитата: А Нас Рать
            Так это же коммерческое изделие

            Тем более!... за свои то кровные покупать...
            Мне бы не понравилось когда на мне пытаются сэкономить laughing
            Deadушка
            1. А Нас Рать Сегодня, 13:20
              Цитата: Deadушка
              Тем более!... за свои то кровные покупать...

              Дело добровольное. yes
              Цитата: Deadушка
              Мне бы не понравилось когда на мне пытаются сэкономить

              Доброе утро!!! wassat ВСЕ производители (чего либо) экономят на нас тем или иным способом! fellow laughing
              А Нас Рать
      2. yehat Сегодня, 12:16
        да там разница в цене малозначительная, насколько я понимаю.
        yehat
  5. Старый Воин Сегодня, 12:24
    FAMAS вылитый.
    Старый Воин
    1. А Нас Рать Сегодня, 13:25
      Цитата: Старый Воин
      FAMAS вылитый.

      Скорее тогда уж Styer AUG. laughing


      А Нас Рать
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