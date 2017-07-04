В США представили новую штурмовую винтовку TAVOR 7
Израильские винтовки TAVOR вскоре будут доступны в калибре 7,62 NATO (.308 Win). Американское подразделение израильской компании IWI анонсировало TAVOR 7 – новую штурмовую винтовку, передает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com
TAVOR 7 является новой моделью в линейке штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов TAVOR, а также первым из «Таворов», выполненным в калибре 7,62 × 51 мм. Все предыдущие модели выпускались в калибрах 5,56 х 45 мм (5,45 x 39 мм), а также 9 mm Luger и .300 AAC Blackout (7,62 × 35 мм).
Масса нового автомата составит 3,9 кг, а его автоматика построена на коротком ходу газового поршня (имеет четыре положения для настройки под различные типы боеприпасов). TAVOR 7 будет выпускаться со стволами длиной 16 и 18 дюймов и трех вариантах расцветки. При этом шаг нарезов модификации с коротким стволом составит 1:12, с длинным – 1:10.
TAVOR 7 будет полностью амбидекстральным (элементы управления продублированы и одинаково удобны для левшей и правшей). В розничную продажу винтовка поступит с магазином на 20 патронов (с возможностью ограничения до 10 в зависимости от местных законов). Первой страной, где TAVOR 7 будет доступен в продаже, станут США – реализацию новой модели на американском рынке планируется начать уже в январе 2018 года, при этом цена на нее еще не обнародована.
TAVOR 7 является новой моделью в линейке штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов TAVOR, а также первым из «Таворов», выполненным в калибре 7,62 × 51 мм. Все предыдущие модели выпускались в калибрах 5,56 х 45 мм (5,45 x 39 мм), а также 9 mm Luger и .300 AAC Blackout (7,62 × 35 мм).
Масса нового автомата составит 3,9 кг, а его автоматика построена на коротком ходу газового поршня (имеет четыре положения для настройки под различные типы боеприпасов). TAVOR 7 будет выпускаться со стволами длиной 16 и 18 дюймов и трех вариантах расцветки. При этом шаг нарезов модификации с коротким стволом составит 1:12, с длинным – 1:10.
TAVOR 7 будет полностью амбидекстральным (элементы управления продублированы и одинаково удобны для левшей и правшей). В розничную продажу винтовка поступит с магазином на 20 патронов (с возможностью ограничения до 10 в зависимости от местных законов). Первой страной, где TAVOR 7 будет доступен в продаже, станут США – реализацию новой модели на американском рынке планируется начать уже в январе 2018 года, при этом цена на нее еще не обнародована.
Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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