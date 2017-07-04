В Приморье определят состав сил и средств, привлекаемых к совместному учению «ИНДРА-2017»

На данном этапе консультаций, представители руководства учением с обеих сторон обсудят порядок проведения совместных международных маневров, сценарий практических действий сил (войск) и состав сил и средств, привлекаемых от российской и индийской сторон,

В приморском крае стартовала вторая планирующая конференция по организации планирования и подготовки международного российско-индийского межвидового учения «ИНДРА-2017», сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Также в рамках конференции «спланирована рекогносцировка районов проведения учения, мест размещения личного состава, вооружения и техники с посещением полигонов и аэродромов Тихоокеанского флота и Восточного военного округа», – отметили в округе.В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате.«Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа», – пояснили в пресс-службе.