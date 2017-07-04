17:49 04 июля

НАТО верит в североатлантическую интеграцию Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Сорин Дукару заявил, что верит в европейскую и североатлантическую интеграцию Украины, сообщает пресс-служба СНБО Украины по итогам встречи Дукару с секретарем СНБО Алекандром Турчиновым, которая прошла во вторник в Киеве.

По данным ведомства, на встрече Дукару отметил глубинные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "которые направлены на евроатлантическую интеграцию Украины", передает РИА Новости

НАТО верит в североатлантическую интеграцию Украины



Мы сегодня вышли на тот уровень сотрудничества, которого до этого никогда не было. Верю в европейскую и североатлантическую интеграцию Украины
— цитирует пресс-служба слова Дукару, который заявил также, что интересы безопасности Украины и НАТО "полностью связаны и переплетены".

Стороны уделили значительное внимание вопросам углубления сотрудничества в военно-технической сфере и сфере кибербезопасности между Украиной и странами-членами НАТО. Заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнул важность сотрудничества в научной сфере и в вопросах кибербезопасности.

На данном этапе мы углубляем практическое сотрудничество и интеграцию наших действий
— сказал он, добавив, что работа целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности при НАТО признана удовлетворительной, и "сейчас планируется расширение его работы".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Рада также приняла документ, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Использованы фотографии: http://n-auditor.com.ua/
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Комментарии 38

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  1. 210окв Сегодня, 14:45
    Верить можно во что угодно..Даже в черта.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 14:46
      Ну всё...весь Кыев визжит от счастья... wassat ...но...хочу разочаровать щеневмерликов - никакой европы вам не светит, никогда. Ваш удел, полунищих шавок на привязи скиглыть с сторону России...А чем больше вы сами себя передавите европе даже лучше, меньше костей вам подбрасывать... bully
      Чёрный
      1. влад66 Сегодня, 14:52
        Цитата: Чёрный
        Ну всё...весь Кыев визжит от счастья..

        Больше всех там дон Педро визжит от счастья.
        влад66
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:59
          Цитата: влад66
          Больше всех там дон Педро визжит от счастья.

          А от необходимости взносов НАТО он ещё не визжит ? lol
          bouncyhunter
          1. влад66 Сегодня, 15:02
            Цитата: bouncyhunter
            А от необходимости взносов НАТО он ещё не визжит ?

            Неа,пока еще не знает размер взноса,как узнает последние шаровары с укропов снимет. laughing hi
            влад66
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:03
              Цитата: влад66
              Неа,пока еще не знает размер взноса,как узнает последние шаровары с укропов снимет.

              Это точно . Зато какой железобетонный повод натрескаться в умат . lol hi
              bouncyhunter
              1. Подрезчик Сегодня, 15:13
                Ближайшие 20 лет...А потом может возьмут? Дожить бы, посмотреть, если УКРАИНА доживет...
                Подрезчик
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:26
                  За всю Украину я говорить не буду . Но если Порось к тому времени не сменит печень - точно не доживёт . lol
                  bouncyhunter
                  1. Подрезчик Сегодня, 15:30
                    Ему пересадят, гроши есть, можно бухать! Кстати, может поэтому и бухает?
                    Подрезчик
                    1. bouncyhunter Сегодня, 15:32
                      Горе у него , Саня - Крым сбежал ... crying
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 15:40
                        Угу и Донбасс.
                        cniza
                  2. cniza Сегодня, 15:30
                    Я думаю Украину надо отправить в НАТО , тогда оно быстро загнется. laughing
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 15:33
                      Так никто же не против ! Кроме НАТы ... lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 15:39
                        Цитата: bouncyhunter
                        Так никто же не против ! Кроме НАТы ... lol


                        Вот гады , что то заподозрили. laughing
                        cniza
                      2. Подрезчик Сегодня, 15:40
                        Юморист ты, Паш! Столтенберг же говорит что хотят, но....не раньше 20 лет!
                        Подрезчик
                    2. Подрезчик Сегодня, 15:34
                      Во, правильно! Там (судя по новостям) бойцы квасят регулярно! А-а-а, вот чего украинцы туда рвутся!
                      Подрезчик
                  3. san4es Сегодня, 16:13
                    Цитата: bouncyhunter
                    . Но если Порось к тому времени не сменит печень - точно не доживёт . lol

                    Паш hi , у него в ВСУ (на фронте) целая толпа потенциальных доноров имеется
                    san4es
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:35
                      Саша hi эти т.н. "доноры" никуда не годятся - печень пропита во славу Украины ! drinks
                      bouncyhunter
          2. Чёрный Сегодня, 15:21
            Цитата: bouncyhunter
            А от необходимости взносов НАТО он ещё не визжит ?

            А ему то чё от этого визжать...взносы то петькин народ платить будет... wassat
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:28
              Слава , мелко мыслишь : народ заплатит столько , сколько Педро скажет , а не сколько надо на взнос . Улавливаешь , какой бонус он себе на счёт зачислит ? wink
              bouncyhunter
          3. ЛукичЪ Сегодня, 15:37
            Цитата: bouncyhunter
            А от необходимости взносов НАТО он ещё не визжит ?

            ну побегает по миру с протянутой рукой. ему не привыкать
            ЛукичЪ
        2. Комментарий был удален.
      2. Paranoid50 Сегодня, 14:56
        Цитата: Чёрный
        .весь Кыев визжит от счастья... wassat

        Дык,всё вполне осуществимо - сперва берётся остров в северной Атлантике. Допустим,если дёрнуть из Канадского архипелага - никто не заметит. Шаг второй - остров называется Украина и заселяется свидомьём. Все условия соблюдены. Вуаля. Только исландцев жалко - хорошие ребята, с такими соседями пропадут.
        Paranoid50
    2. Владимир 38 Сегодня, 14:55
      Ну правильно, майдан для этого и делался, что бы кастрюлеголовых в НАТУ затащить. А потом пушечным мясом на войну с Россией отправить.
      Владимир 38
    3. ЛукичЪ Сегодня, 15:35
      Цитата: 210окв
      Верить можно во что угодно.

      не верь, не бойся, не проси
      ЛукичЪ
    4. Маз Сегодня, 16:27
      Дак они во что вкладывают, в ото и верят , как можно в Европе не верить в десять миллиардов баксов? Нонсенс, вот и молятся на дивиденды
      Маз
  2. Копчёный Сегодня, 14:46
    Как то так наверно.
    Копчёный
  3. iliitchitch Сегодня, 14:49
    Не , они границы нато не расширили . Ни на дюйм и ни на лье . Теперь ещё и эти в мишени записываются . И чего с головой у людей ?
    iliitchitch
    1. Кент0001 Сегодня, 14:55
      С головой что? Моск высох.
      Кент0001
  4. Комментарий был удален.
  5. sir_obs Сегодня, 14:57
    Опять морковкой помахали перед носом идиотов
    sir_obs
    1. barclay Сегодня, 15:13
      Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
      Вот не легче от этого. Что бы гадить России, не обязательно быть в НАТО.
      barclay
      1. Слон Сегодня, 15:51
        А гадят России регулярно, как-будто голливудские режиссеры у соседей в менеджерах!
        Слон
  6. роман66 Сегодня, 15:00
    вот это интеграл будет!!! по всей, блин, поверхности!
    роман66
  7. Shamil Maev Сегодня, 15:01
    Без Крыма в НАТО? lol
    Shamil Maev
  8. Слон Сегодня, 15:47
    Америкосы мертвой хваткой вцепились в Украину. Много денег уже вложено в этот проект... Как видим, определенные результаты есть. И возможно напрасно считают в руководстве РФ, что у соседей все само-собой рассосется...
    Слон
  9. Толстоевский Сегодня, 15:59
    верят они, сектанты чёртовы
    Толстоевский
  10. Екатерина II Сегодня, 16:01
    странно что такие движения соседей вызывают одни ура патриотические и шапочные настроения... Впрочем-очевидно никто не помнит с кем РФ имеет самую длинную сухопутную границу на западе..И насколько близко к важным центрам..
    хотя отказ от союзников, отправление нейтралов в стан врага-это по нашему.
    Екатерина II
  11. Толстоевский Сегодня, 16:19
    ничто не ново под Луной
    Толстоевский
  12. изя топ Сегодня, 17:43
    угу,безвизу дали,теперь перед ослом повесили новую морковку
    изя топ
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