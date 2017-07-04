17:49 04 июля

Учения с военными медиками проходят в 4-х российских регионах

Тактико-специальные учения по организации массового приема условно раненых и больных идут в лечебных учреждениях Минобороны, дислоцированных в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Ставропольском крае, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного округа.

Учения с военными медиками проходят в 4-х российских регионах


Главная цель учений – научить действовать военных медиков в экстренных ситуациях,
говорится в релизе.


Сообщается, что с целью приближения условий максимально к боевым в медучреждение поступают условно раненые с боевыми травмами: раненые в голову – около 20%, в шею – 2%, позвоночник и спинной мозг – 0,5%, ранения в грудь – 9%, в живот – около 7%, подавляющее большинство имели ранения конечностей».

«Из числа поступивших пациентов половина – легкораненые, 30% получили увечья средней степени и 18% – тяжелые, и лишь только 2% пациентов были отнесены специалистами к категории крайне тяжелых», – говорится в сообщении.

Согласно информации, «в рамках учений медицинский персонал также отработает выезды бригад экстренной медицинской помощи за пределы лечебного учреждения, для оказания помощи пострадавшим подвергшихся воздействию различных химических веществ и токсичного воздействия». Для этих целей «задействовано более 40 статистов, имитирующих поступающих в госпиталь раненых с зараженной территории и пациентов, получивших обычные ранения», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Logall Сегодня, 15:16
    Им большое уважение! Эти люди, действительно гибнут за правое дело, ради других!..
    Logall
    1. svp67 Сегодня, 15:50
      Цитата: Logall
      Им большое уважение! Эти люди, действительно гибнут за правое дело, ради других!..

      Да честь им и хвала, особенно "батальным сестрицам милосердным". Сколько людей обязаны им своими жизнями.
      А вот теперь вопросы:
      1. Не давно видел "книженцию" по медицинской подготовке для рядовых бойцов. Такого позора давно не испытывал. Взять американскую методичку и просто её перепечатать в русском переводе, местами даже не поменяв фото американских военнослужащих. А ведь, видимо какой то коллектив ученых получил за это , "разработанное с нуля" "творение" деньги. Ну были же еще советские отличные наставления.
      2. Как решается вопрос эвакуации раненных с поля боя? Все на тех же носилках 50-х годов разработки. Ну раньше хоть был ТПК, а сейчас на чем и как раненного вытаскивать?

      3. И когда на форме членов экипажей боевых машин появятся петли за которые их можно будет возможно быстро эвакуировать из боевой машины без использования лямки
      svp67
    2. андрей юрьевич Сегодня, 15:53
      Министерство обороны продолжает бороться с тяжелым сердюковским наследием
      Сергей Шойгу объявил о том, что военные медики, которых Анатолий Сердюков решил заменить на гражданских специалистов, все-таки вернутся в армию. Масштабные сокращения остановлены, но исправить ситуацию будет не так просто: не дошедшая до конца реформа успела запутать и без того сложное управление.
      Министерство обороны продолжает пересматривать политику сокращений и перевода некоторых армейских функций на аутсорсинг. Теперь в армию возвращаются медики. «Нарушена вся преемственность, вся цепочка подготовки, уничтожены институты и осталась единственная, чудом сохранившаяся Военно-медицинская академия»
      В четверг начальник главного военно-медицинского управления ведомства Александр Фисун заявил о том, что Минобороны планирует организовать медицинские отряды спецназначения, которые, по словам генерала, «должны быть мобильными, способными в кратчайшие сроки передислоцироваться в заданный район и выполнить необходимую задачу».
      О сроках создания таких подразделений Фисун не сообщил, однако военный отметил, что уже в ближайшие полтора года в России появится около полусотни медицинских рот.
      «Сегодня усиливается организационно-штатная структура медицинских рот – мы их будем видеть порядка 50 в наших ВС в течение этого и следующего года», – сказал Фисун.
      Напомним, в конце мая в военном ведомстве сообщили, что опытные медики, сокращенные в бытность министром обороны Анатолия Сердюкова, по приказу Сергея Шойгу будут возвращены в армию.
      С середины этого года они будут призываться из запаса для укомплектования штатов военных госпиталей и других медучреждений Вооруженных сил, где есть нехватка специалистов.
      Ранее Шойгу настаивал на воссоздании упраздненного предшественником управления боеподготовки и медицинских рот.

      "Сократите их немедленно."

      Реформа армии, проводимая Анатолием Сердюковым и заключавшаяся в максимально возможном сокращении всех военных специалистов, которые могли быть хотя бы теоретически заменены на гражданских, проводилась в 2009–2011 гг. и вызвала резкое недовольство офицерского состава.
      В случае с военными медиками результаты реформ формально состояли в выводе специалистов за штат, а на самом деле привели к закрытию и сокращению медицинских учреждений, состоящих на балансе военных округов.
      Так, по данным издания «Медпортал», в 2009 году офицерский состав военных медиков был сокращен почти в три раза – с 15,9 тысячи человек до 5,8 тысячи, гражданский персонал военно-медицинского управления сократился со 145 до 97 тысяч человек. Также были ликвидированы три военно-медицинских вуза, более 30 госпиталей военных гарнизонов и десятки военных поликлиник.
      полный текст:http://militariorg.ucoz.ru/publ/novosti_mo_
      i_mvd_rf/shojgu_pytaetsja_spasi_voennuju_medicinu
      _posle_serdjukova/12-1-0-20192
      андрей юрьевич
  2. Росомаха1234 Сегодня, 15:39
    Блин, хочется туда к ним на учения.
    Росомаха1234
  3. Балу Сегодня, 15:40
    Учения с военными медиками проходят в 4-х российских регионах

    А "партизан", т.е. тех кто в запасе? Особенно тех, кто не хирургических специальностей и не имеет опыта работы в неотложке.
    Меня полжизни назад вызывали на сборы. Так у нас в"медсанбате" начальник отделения реанимации оказался рядовой пожарник, к медицине не имеющий отношения. А по работе, пункт сбора если чё для развертывания за 200 с лишним км от города. И в час Ч мы оказывается должны там добираться своим ходом. Правда в моем предписании было сказано в чьем я подчинении. Я не для стеба над СССР. Я к тому, что страна у нас другая, все по другому и коррекция нужна. Такая жизнь вокруг кипит. Кто мог подумать, что памятники нашим воинам освободителям будут сносить неблагодарные соседи, за чьебудущее столько жизней советский народ положил.
    Балу
  4. Ursus Сегодня, 16:09
    Моя первая специальность :) Молодцы, ребята!
    Ursus
  5. Слава Беркуту Сегодня, 16:21
    В мире уже не пахнет, а просто воняет большой войной. Беспокойно на душе
    Слава Беркуту
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