Учения с военными медиками проходят в 4-х российских регионах
Тактико-специальные учения по организации массового приема условно раненых и больных идут в лечебных учреждениях Минобороны, дислоцированных в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Ставропольском крае, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного округа.
Сообщается, что с целью приближения условий максимально к боевым в медучреждение поступают условно раненые с боевыми травмами: раненые в голову – около 20%, в шею – 2%, позвоночник и спинной мозг – 0,5%, ранения в грудь – 9%, в живот – около 7%, подавляющее большинство имели ранения конечностей».
«Из числа поступивших пациентов половина – легкораненые, 30% получили увечья средней степени и 18% – тяжелые, и лишь только 2% пациентов были отнесены специалистами к категории крайне тяжелых», – говорится в сообщении.
Согласно информации, «в рамках учений медицинский персонал также отработает выезды бригад экстренной медицинской помощи за пределы лечебного учреждения, для оказания помощи пострадавшим подвергшихся воздействию различных химических веществ и токсичного воздействия». Для этих целей «задействовано более 40 статистов, имитирующих поступающих в госпиталь раненых с зараженной территории и пациентов, получивших обычные ранения», добавили в пресс-службе.
Главная цель учений – научить действовать военных медиков в экстренных ситуациях,говорится в релизе.
Сообщается, что с целью приближения условий максимально к боевым в медучреждение поступают условно раненые с боевыми травмами: раненые в голову – около 20%, в шею – 2%, позвоночник и спинной мозг – 0,5%, ранения в грудь – 9%, в живот – около 7%, подавляющее большинство имели ранения конечностей».
«Из числа поступивших пациентов половина – легкораненые, 30% получили увечья средней степени и 18% – тяжелые, и лишь только 2% пациентов были отнесены специалистами к категории крайне тяжелых», – говорится в сообщении.
Согласно информации, «в рамках учений медицинский персонал также отработает выезды бригад экстренной медицинской помощи за пределы лечебного учреждения, для оказания помощи пострадавшим подвергшихся воздействию различных химических веществ и токсичного воздействия». Для этих целей «задействовано более 40 статистов, имитирующих поступающих в госпиталь раненых с зараженной территории и пациентов, получивших обычные ранения», добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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