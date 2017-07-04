17:49 04 июля

УВЗ готовится к серийному производству танка "Армата" и САУ "Коалиция"

Корпорация "Уралвагонзавод" планирует модернизировать производственные мощности для серийного выпуска танка "Армата" и самоходной гаубицы "Коалиция", говорится в годовом отчете корпорации.

Реконструкция специального производства, направленная на развитие производства боевых, специальных и обеспечивающих машин Сухопутных войск на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата"
- отмечается в отчете, передает "Интерфакс-АВН" .

Среди приоритетов инвестпрограммы "Уралвагонзавода" в период с 2017 года также названа модернизация производственных мощностей по серийному выпуску колесной и гусеничной самоходных артиллерийских установок "Коалиция".


УВЗ готовится к серийному производству танка "Армата" и САУ "Коалиция"


Новейший российский танк Т-14 "Армата", как ожидается, начнет поступать в Вооруженные силы после 2019 года, сообщил в июне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Я надеюсь, что "Урагвагонзавод" подтвердит, что 2019 год - это начало уже опытно-войсковой эксплуатации "Арматы". То есть, танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны. А дальше - серия
- сообщил Д.Рогозин.

Тяжёлая гусеничная унифицированная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В апреле замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу-АВН", что у военного ведомства есть контракт на поставку партии из около 100 танков Т-14 "Армата".



В конце мая начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский сообщил, что военные рассчитывают на скорое начало серийных поставок новейших самоходных артиллерийских гаубиц "Коалиция-СВ".

В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ
- сказал М.Матвеевский о планах на период до 2020 года.

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе - танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы условного противника.

"Уралвагонзавод" (перешел в "Ростех") - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. "Уралвагонзавод" - единственный в РФ производитель танков.

Использованы фотографии: http://vichivisam.ru/
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Комментарии 29

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  1. maxim947 Сегодня, 15:30
    Опять будущее время, у многих от такого ожидания оргазм будет, когда это произойдет)))
    maxim947
    1. Pancir026 Сегодня, 15:40
      Цитата: maxim947
      Опять будущее время, у многих от такого ожидания оргазм будет, когда это произойдет

      Ну не понятно.... что вам сказать...даже табурет из чурки сделать ..и то оснастка,инструмент разный нужен..а вам вынь да положь прям сейчас да сразу..И при чем тут остальные..
      Pancir026
      1. maxim947 Сегодня, 15:47
        Это шутка. А если серьезно, то после презентации техники на параде, через год она должна поступать войска, а не через пять и более лет. А то, это выглядит не очень "хорошо". Про трудности создания техники и сложной процедуры приемо-сдаточных испытаний (в т.ч. по необходимым доработкам) я, и думаю многие остальные знают. Но, тем не менее....
        maxim947
        1. Pancir026 Сегодня, 16:21
          Цитата: maxim947
          через год она должна поступать войска, а не через пять и более лет. А то, это выглядит не очень "хорошо".

          Вспомните как.в какой спешке принимали т64 на вооружени и сколько с ним потом в войсках мучались ,пока его не довели до более менее приемлемого качества.
          100 единиц уже на полигонах,так что выявить все детские болячки а уж потом в серию..так лучше будет.
          Цитата: maxim947
          Безусловно, оснастка для производства необходима, и это само собой разумеется.
          Только вот статью нужно было ваять после того как производственные мощности уже модернизировали.

          Ну ..что сказать..у нас к сожалению иной раз,поперед батька в пекло,все норовят протрубить об успехах..хотя и в этом есть кой какой смысл.
          Pancir026
        2. nikita74 Сегодня, 17:34
          Тогда было время(2014 г.) показать западу что Россия готова к агрессии ( Сирия, Украина).
          nikita74
      2. barclay Сегодня, 15:49
        Корпорация "Уралвагонзавод" планирует модернизировать производственные мощности для серийного выпуска танка "Армата" и самоходной гаубицы "Коалиция", говорится в годовом отчете корпорации.
        Безусловно, оснастка для производства необходима, и это само собой разумеется.
        Только вот статью нужно было ваять после того как производственные мощности уже модернизировали.
        barclay
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:41
      Цитата: maxim947
      Опять будущее время, у многих от такого ожидания оргазм будет, когда это произойдет)))

      Если следовать вашей логике,то сейчас у многих юношеские полюции от таких заявлений)) wassat
      НЕКСУС
      1. maxim947 Сегодня, 15:43
        Рассмешил))) Лишь бы запора не было)))
        maxim947
        1. андрей юрьевич Сегодня, 15:46
          УВЗ готовится к серийному производству танка "Армата" и САУ "Коалиция"
          с цеха по производству катков,сняли арест?
          андрей юрьевич
          1. Pancir026 Сегодня, 16:22
            Цитата: андрей юрьевич
            с цеха по производству катков,сняли арест?

            Скорее всего очередному эффективно-неэффективному собственничку указали его штатное место..а катки будут.
            Pancir026
      2. Вас Влад Сегодня, 17:20
        Цитата: НЕКСУС
        Если следовать вашей логике,то сейчас у многих юношеские полюции от таких заявлений))

        Я вспоминаю как я долго ждал,ну когда,когда покажут Армату?Когда я её всё таки увидел во всех ракурсах, у меня были не передаваемые ощущения good
        Вас Влад
    3. Роман 11 Сегодня, 15:50
      Цитата: maxim947
      у многих от такого ожидания

      У них тоже laughing

      Когда столько воды утечёт уже и проект устареет. Пока её доделывают, появятся новые задумки и так по спирали во всём ВПК.. В результате сами уже не уверены, выпускать то, или ЕЩЁ подождать и улучшить чуток.
      Роман 11
  2. svp67 Сегодня, 15:37
    Ну, УВЗ..начинай, помолясь. Удачи. Русский воин должен иметь лучшее оружие и технику. Он это заслужил.
    svp67
  3. Владимир 38 Сегодня, 15:39
    Хватит уже готовиться - пора производить..
    Владимир 38
    1. Muvka Сегодня, 15:40
      Кто вам мешает? Производите. Что, не можете?
      Muvka
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:42
      Цитата: Владимир 38
      Хватит уже готовиться - пора производить..

      А перекурить,а на дорожку посидеть,а "Прощание Славянки" послушать..? wink
      НЕКСУС
      1. Подрезчик Сегодня, 15:46
        Технологически переоснащение сложная штука! Этож не отвертки поменять...В добрый путь!!!
        Подрезчик
      2. Paranoid50 Сегодня, 16:10
        Цитата: НЕКСУС
        ,а "Прощание Славянки" послушать..? wink

        Что ж, хороший марш... Почему бы и нет? Нехай лучше сейчас перестрахуются,дабы потом ,если что(тьфу-тьфу), серию не "кромсать-перекраивать". По себе знаю - хуже нет, когда уже половина дела сделана,и тут выясняется,что кто-то где-то что-то.... и всё снова, "с первого такта". И это частный случай, а тут - государственный масштаб. Так что : "Оркестр,прощание Славянки!!!"
        Paranoid50
  4. Роман 11 Сегодня, 15:45
    "Уралвагонзавод" - единственный в РФ производитель танков.
    Не дальновидно. Нужен резервный, на всякий случай.

    Вроде Армату на 17-й обещали? Может и 19-й не предел? Говорили бы сразу правду - мы не знаем, когда начнём поставки, а то как девицы постоянно юлят в сми......
    Роман 11
  5. андрей юрьевич Сегодня, 15:47
    Цитата: Роман 11
    Не дальновидно. Нужен резервный, на всякий случай.

    такой войны что в 40вые не будет,нет нужды строить в "тылу" заводы
    . Роман 11 -Вроде Армату на 17-й обещали?
    два десятка "обкатку" в войсках проходят,видимо удачно,раз приняли решение о "конвейере"...
    андрей юрьевич
  6. mahoney Сегодня, 15:52
    Странно, знакомый работает на УВЗ и говорил что ленту по производству свернули. Просто чинят поломки и поддерживают в рабочем состояние уже сделанные т14.
    mahoney
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:00
      Цитата: mahoney
      Странно, знакомый работает на УВЗ и говорил что ленту по производству свернули. Просто чинят поломки и поддерживают в рабочем состояние уже сделанные т14.

      Махони,ваш "знакомый"-трепло...
      андрей юрьевич
      1. okko077 Сегодня, 17:35
        А я не уверен ? Ни к производству Т-14 , ни к "Коалиции СВ" наша армия не готова, они ей просто не нужны. Для этих современных, этапных разработок нужны внешние системы целеуказания в рамках современной сетецентрической войны. У нас в армии таких систем нет, они не только не развёрнуты, они ещё не созданы. Чтобы танкам двигаться вперёд , а Коалициям стрелять им нужна информация о противнике, о целях, их координатах для принятия решения, которая должна отображаться на мониторах. А этой информации и систем для её обеспечения у них нет. Зачем посылать на бойню дорогую современную технику, которая не доедет до врага.. и людей в ней ...Сейчас так, в лоб с потерями уже не воюют, и никакие передовые способы защиты и РЭБ не спасут. Нужно видеть врага, а не подставляться слепыми... Пока нам предлагает командование только такой вариант, так уж лучше на старых танках. их больше... И вопросы не ко мне, а к нашему ГШ, как они собираются воевать, как искать врага. как внедряют передовые информационные технологии? А ни как !!! Лезть в прямой боевой контакт и терять технику и людей и побеждать на их героизме, посмертно....
        okko077
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:45
          Цитата: okko077
          . И вопросы не ко мне, а к нашему ГШ, как они собираются воевать, как искать врага. как внедряют передовые информационные технологии?

          помнится была бредовая идея таскать беспилотник на верёвке за танком...)))
          андрей юрьевич
  7. Монархист Сегодня, 16:02
    Как говорится:"Бог в помощь".
    Бюджет бы только не подкачал: финансов как всегда много не бывает,а с учетом наших грызунчиков.... На примере мобильного телефона: кладешь 10 руб,а % снимут то 2 до4 рублей
    Монархист
  8. kunstkammer Сегодня, 16:13
    Цитата: Роман 11
    "Уралвагонзавод" - единственный в РФ производитель танков.
    Не дальновидно. Нужен резервный, на всякий случай.

    А в Питере «Кировский завод» уже не производит? Тогда печалька.
    kunstkammer
    1. Paranoid50 Сегодня, 17:08
      Цитата: kunstkammer
      «Кировский завод» уже не производит?

      Танкоремонтная тема присутствует. ЕМНИП, Т-80 проходят ремонт и модернизацию.
      Paranoid50
  9. Рязанец87 Сегодня, 16:22
    Право слово, от легкости заявления г-на Рогозина (и не только его) оторопь берет:
    06.09.2016 г.
    https://rg.ru/2016/09/06/minoborony-zakazalo-dlia
    -nuzhd-armii-bolee-100-tankov-armata.html
    "Министерство обороны России заключило с "Уралвагонзаводом" первый контракт на поставку для нужд армии опытной партии новейших танков Т-14 "Армата". Всего военное ведомство намерено получить более 100 боевых машин от производителя. При этом первые образцы уже начали поступать в опытно-боевую эксплуатацию...О заключении контракта сегодня на открывшемся в подмосковном парке "Патриот" форуме "Армия-2016" рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов. Именно он в военном ведомстве отвечает за закупки вооружения и боевой техники.По словам замминистра, танки уже поступили в опытно-боевую эксплуатацию."
    20.06.2017 г.
    http://tass.ru/armiya-i-opk/4351592
    "...Опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" будет проводиться с 2019 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании о ходе реализации портфеля заказов для УВЗ.
    "Надеюсь, сегодня руководство "Уралвагонзавода" подтвердит, что 2019 год - это уже начало опытно-войсковой эксплуатации "Арматы", то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше серия", - сказал зампред правительства."

    Как это понимать? Или опытно-боевая и опытно-войсковая это разное?
    В 2016 замминистра обороны уверяет, что танк уже в опытной эксплуатации. А в 2017 вице-премьер запросто говорит, что опытная эксплуатация начнется в 2019!
    Не сторонник репрессивных мер, однако ж впору вводить дисциплинарную ответственность за необоснованные заявления официальных лиц в части конкретных показателей, например, сроков.
    Рязанец87
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:13
      Цитата: Рязанец87
      тут не понятно,то ли журнализы косячат,то ли Рогозин заговаривается...у нас с вами есть только печатное слово,а верить-не верить,дело личное.
      андрей юрьевич
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