УВЗ готовится к серийному производству танка "Армата" и САУ "Коалиция"

Реконструкция специального производства, направленная на развитие производства боевых, специальных и обеспечивающих машин Сухопутных войск на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата"

Я надеюсь, что "Урагвагонзавод" подтвердит, что 2019 год - это начало уже опытно-войсковой эксплуатации "Арматы". То есть, танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны. А дальше - серия

В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ