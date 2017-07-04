УВЗ готовится к серийному производству танка "Армата" и САУ "Коалиция"
Корпорация "Уралвагонзавод" планирует модернизировать производственные мощности для серийного выпуска танка "Армата" и самоходной гаубицы "Коалиция", говорится в годовом отчете корпорации.
Среди приоритетов инвестпрограммы "Уралвагонзавода" в период с 2017 года также названа модернизация производственных мощностей по серийному выпуску колесной и гусеничной самоходных артиллерийских установок "Коалиция".
Новейший российский танк Т-14 "Армата", как ожидается, начнет поступать в Вооруженные силы после 2019 года, сообщил в июне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Тяжёлая гусеничная унифицированная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В апреле замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу-АВН", что у военного ведомства есть контракт на поставку партии из около 100 танков Т-14 "Армата".
В конце мая начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский сообщил, что военные рассчитывают на скорое начало серийных поставок новейших самоходных артиллерийских гаубиц "Коалиция-СВ".
"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе - танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы условного противника.
"Уралвагонзавод" (перешел в "Ростех") - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. "Уралвагонзавод" - единственный в РФ производитель танков.
Реконструкция специального производства, направленная на развитие производства боевых, специальных и обеспечивающих машин Сухопутных войск на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата"- отмечается в отчете, передает "Интерфакс-АВН" .
Среди приоритетов инвестпрограммы "Уралвагонзавода" в период с 2017 года также названа модернизация производственных мощностей по серийному выпуску колесной и гусеничной самоходных артиллерийских установок "Коалиция".
Новейший российский танк Т-14 "Армата", как ожидается, начнет поступать в Вооруженные силы после 2019 года, сообщил в июне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Я надеюсь, что "Урагвагонзавод" подтвердит, что 2019 год - это начало уже опытно-войсковой эксплуатации "Арматы". То есть, танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны. А дальше - серия- сообщил Д.Рогозин.
Тяжёлая гусеничная унифицированная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В апреле замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу-АВН", что у военного ведомства есть контракт на поставку партии из около 100 танков Т-14 "Армата".
В конце мая начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский сообщил, что военные рассчитывают на скорое начало серийных поставок новейших самоходных артиллерийских гаубиц "Коалиция-СВ".
В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ- сказал М.Матвеевский о планах на период до 2020 года.
"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе - танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы условного противника.
"Уралвагонзавод" (перешел в "Ростех") - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. "Уралвагонзавод" - единственный в РФ производитель танков.
Использованы фотографии: http://vichivisam.ru/
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