17:49 04 июля

Москва и Пекин предложили вариант разрешения кризиса на Корейском полуострове

В совместном заявлении, опубликованном главами Российской Федерации и КНР, говорится о предложении по выходе из кризиса на Корейском полуострове. Кризис, напомним, связан с тем, что КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты. Ракета, если верить сообщениям японских СМИ, упала в экономической зоне Страны восходящего солнца.

В предложении говорится о том, что Москва и Пекин предлагают Пхеньяну принять мораторий на пуски ракет и испытания ядерных боеголовок.
РИА Новости приводит выдержку из текста:
Стороны предлагают КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений.



Особо отмечается, что крайне важен переговорный процесс. Заявлено, что все заинтересованные в разрешении кризиса стороны должны сесть за стол переговоров.



Подведены и общие итоги встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об итогах сообщает пресс-служба Кремля:
По итогам визита главы КНР в Россию Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах. Кроме того, по итогам визита утвержден План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2017–2020 годы.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru/
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Комментарии 22

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  1. tiredwithall Сегодня, 17:12
    В предложении говорится о том, что Москва и Пекин предлагают Пхеньяну принять мораторий на пуски ракет и испытания ядерных боеголовок.

    Предложение хорошее, правильное, но его необходимо дополнить фразой: "в первую очередь на территории США и стран НАТО".
    tiredwithall
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:19
      Москва и Пекин предложили вариант разрешения кризиса на Корейском полуострове
      хм...а что на это скажет товарищь Ын ? может идея ВВП и Си Цзиньпина,покажется ему..ээээ...короче "не ваше дело,это моя страна и мне её защищать)... what
      андрей юрьевич
      1. analgin Сегодня, 17:22
        Цитата: андрей юрьевич
        Москва и Пекин предложили вариант разрешения кризиса на Корейском полуострове
        хм...а что на это скажет товарищь Ын ? может идея ВВП и Си Цзиньпина,покажется ему..ээээ...короче "не ваше дело,это моя страна и мне её защищать)... what

        От кого защищать?
        analgin
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:41
          Цитата: analgin
          От кого защищать?

          Каддафи тоже думал так...
          андрей юрьевич
      2. 210окв Сегодня, 17:29
        Предложение дельное..Только продолжить надо.С последующе демилитаризацией Корейского полуострова.И выводом янки из Японии.
        Цитата: андрей юрьевич
        Москва и Пекин предложили вариант разрешения кризиса на Корейском полуострове
        хм...а что на это скажет товарищь Ын ? может идея ВВП и Си Цзиньпина,покажется ему..ээээ...короче "не ваше дело,это моя страна и мне её защищать)... what
        210окв
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:21
      Помнится СССР-Россия односторонние моратории объявляла на испытания всего и тд.д...Бесполезно все было! Но это заявление совместное России и Китая о многом говорит, типо не хотите и не надо..Пеняйте на себя ,НАШЕ ДЕЛО ПРЕДЛОЖИТЬ!
      А Ын молодец стоит на своем! Его просто так не возьмешь ..
      ОТДЕЛ
    3. влад66 Сегодня, 17:22
      Стороны предлагают КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений.

      Вот это радует. good Полосатотряпочные как всегда забьют конечно,но репой то задумаются.Вот только ЫН может тоже забить,хотя вряд ли на своего кормильца из Китая будет голос подавать.
      влад66
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:30
        Цитата: влад66
        Полосатотряпочные как всегда забьют конечно,но репой то задумаются.

        А толку-то от этих раздумий ? "Наши хотелки превыше всего , плевать на остальной мир !" - вот матрасная религия .
        bouncyhunter
        1. влад66 Сегодня, 17:36
          Цитата: bouncyhunter
          А толку-то от этих раздумий ? "Наши хотелки превыше всего" - вот матрасная религия

          Двое больше чем один,полосатотряпочные больше всего опасаются военно политического союза России и Китая,им тогда придется собирать манатки и проваливать из Азии,спасает их то что с Китаем всем надо держать ухо востро.
          влад66
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:43
            Цитата: влад66
            полосатотряпочные больше всего опасаются военно политического союза России и Китая

            Согласен .
            Цитата: влад66
            спасает их то что с Китаем всем надо держать ухо востро.

            Именно этого и добиваются матрасы - вбить клин между РФ и Китаем . Поскольку отлично понимают чем такой союз грозит им не только в АТР , но и вообще на нашей планете .
            bouncyhunter
      2. andr327 Сегодня, 17:33
        вопрос конечно серьезный, и на ядерные испытания мораторий можно предложить, а ракеты пускай летают, ведь Ын в космос тоже хочет или обеспечить быстрый перелет в США.
        А последние испытания весьма внушительны. 40 минут баллистической ракеты - это при худшем раскладе около 8 000 км
        andr327
    4. сибиралт Сегодня, 17:31
      Да Ыну по на все эти моратории. Главное, бабки вперед и не мельтишить у берегов КНДР американским военным кораблям.
      сибиралт
  2. Толстоевский Сегодня, 17:20
    договоры с нашими западными и ближневосточными партнёрами не стоят бумаги, на которой они написаны
    Толстоевский
    1. analgin Сегодня, 17:23
      Цитата: Толстоевский
      договоры с нашими западными и ближневосточными партнёрами не стоят бумаги, на которой они написаны

      Например?
      analgin
      1. влад66 Сегодня, 17:25
        Цитата: analgin
        Например?

        ПРО от 1972 года.
        влад66
        1. analgin Сегодня, 17:35
          Цитата: влад66
          Цитата: analgin
          Например?

          ПРО от 1972 года.

          А они не имели на это права? winked Напрягитесь.
          analgin
      2. андрей юрьевич Сегодня, 17:42
        Цитата: analgin
        Цитата: Толстоевский
        договоры с нашими западными и ближневосточными партнёрами не стоят бумаги, на которой они написаны

        Например?

        все ОСВ...
        андрей юрьевич
  3. krops777 Сегодня, 17:21
    Москва и Пекин предложили вариант разрешения кризиса на Корейском полуострове


    Думаю это не самое главное для чего Си Цзиньпин приехал в Москву.
    krops777
  4. kepmor Сегодня, 17:22
    видимо, что-то "перетёрли с глазу на глаз" перед саммитом 20...
    всякие моратории так...для отвода глаз...усадить Ына за стол переговоров для В.В. и Си "как два пальца об асфальт"...способов предостаточно,но не хотят наверное...такой "буравчик в заднице" у амеров с японцами очень даже кстати будет...лишь бы "малый" не заигрался в войнушку...
    kepmor
  5. faterdom Сегодня, 17:22
    Вот и китайцев допекли "весь цивилизованный мир" и Ко. А то пока они нам втихаря сочувствовали, в ООН воздерживались, но выгоду свою в переговорах с нами блюли, и моментом вовсю пользовались...
    Но только за последнюю неделю американцы в отношениях с КНР наломали столько дров, что у Председателя Си возникло много вопросов и предложений к Путину. Причем до G20, в преддверие которой американцами готовится много провокаций, от Сирии и Украины до Южно-китайского моря и КНДР.
    faterdom
  6. Вежливый Лось Сегодня, 17:40
    Москва и Пекин предложили вариант разрешения кризиса на Корейском полуострове

    Особо отмечается, что крайне важен переговорный процесс. Заявлено, что все заинтересованные в разрешении кризиса стороны должны сесть за стол переговоров.

    Как бы мне хотелось прочитать в финальной части заявления: "...а кто не захочет переговариваться и будет нагнетать обстановку, тот получит по морде. По наглой рыжей морде..."
    Вежливый Лось
  7. RUB Сегодня, 17:44
    А может спектакль разыгрывают?
    RUB
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