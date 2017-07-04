Москва и Пекин предложили вариант разрешения кризиса на Корейском полуострове
В совместном заявлении, опубликованном главами Российской Федерации и КНР, говорится о предложении по выходе из кризиса на Корейском полуострове. Кризис, напомним, связан с тем, что КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты. Ракета, если верить сообщениям японских СМИ, упала в экономической зоне Страны восходящего солнца.
В предложении говорится о том, что Москва и Пекин предлагают Пхеньяну принять мораторий на пуски ракет и испытания ядерных боеголовок.
РИА Новости приводит выдержку из текста:
Особо отмечается, что крайне важен переговорный процесс. Заявлено, что все заинтересованные в разрешении кризиса стороны должны сесть за стол переговоров.
Подведены и общие итоги встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об итогах сообщает пресс-служба Кремля:
В предложении говорится о том, что Москва и Пекин предлагают Пхеньяну принять мораторий на пуски ракет и испытания ядерных боеголовок.
РИА Новости приводит выдержку из текста:
Стороны предлагают КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений.
Особо отмечается, что крайне важен переговорный процесс. Заявлено, что все заинтересованные в разрешении кризиса стороны должны сесть за стол переговоров.
Подведены и общие итоги встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об итогах сообщает пресс-служба Кремля:
По итогам визита главы КНР в Россию Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах. Кроме того, по итогам визита утвержден План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2017–2020 годы.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru/
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