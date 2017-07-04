Посол ЕС: СБУ необходимо срочно реформировать

СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли призывает незамедлительно реформировать Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом он сказал в ходе 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве, пишет УНИАН Посол подчеркнул важность реформирования СБУ путем лишения ее тех функции, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы.- заявил Мингарелли.В частности, он добавил, что одной из таких функций является борьба с коррупцией.Говоря о борьбе с коррупцией Мингарелли отметил, что в Евросоюзе не увидели шагов украинских властей по созданию антикоррупционного суда. "Очень важно завершить реформу судебной системы, учредить без каких-либо задержек антикоррупционный суд. Без нового антикоррупционного суда установление верховенства права будет невозможным", - подчеркнул Мингарелли.По его словам, "мы говорим об этом украинской власти на протяжении уже длительного времени, но мы не видели каких-либо действий с целью принятия этого нового антикоррупционного законодательства".