21:25 04 июля

Посол ЕС: СБУ необходимо срочно реформировать

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли призывает незамедлительно реформировать Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом он сказал в ходе 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве, пишет УНИАН .

Посол подчеркнул важность реформирования СБУ путем лишения ее тех функции, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы.

Посол ЕС: СБУ необходимо срочно реформировать



СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам
- заявил Мингарелли.

В частности, он добавил, что одной из таких функций является борьба с коррупцией.

Говоря о борьбе с коррупцией Мингарелли отметил, что в Евросоюзе не увидели шагов украинских властей по созданию антикоррупционного суда. "Очень важно завершить реформу судебной системы, учредить без каких-либо задержек антикоррупционный суд. Без нового антикоррупционного суда установление верховенства права будет невозможным", - подчеркнул Мингарелли.

По его словам, "мы говорим об этом украинской власти на протяжении уже длительного времени, но мы не видели каких-либо действий с целью принятия этого нового антикоррупционного законодательства".

Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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Комментарии 55

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  1. Венд Сегодня, 17:52
    Ну я бы сказал, что посол несколько ошибся. не реформировать. а расформировать. Так будет правильно.
    Венд
    1. cniza Сегодня, 18:00
      Говоря о борьбе с коррупцией Мингарелли отметил, что в Евросоюзе не увидели шагов украинских властей по созданию антикоррупционного суда.


      Наивные , хотят увидеть борьбу пчел против меда.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:04
        Похоже , посол пребывает в той же реальности , что и Порось . Вместе горилку трескают ?
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 18:11
          Они оба в зазеркалье.
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 18:12
            Посол ЕС: СБУ необходимо срочно реформировать
            Да чего уж там...просто переименовать в ГЕСТАПО...
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:23
              Учитывая что у некоторых деятелей "Майн кампф" настольная книга - это вполне возможно .
              bouncyhunter
              1. Тралл Сегодня, 18:32
                Охренеть, в "незалежной" стране иностранный деятель указывает как реформировать главную спецслужбу.
                Тралл
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:36
                  Это лишний раз подтверждает то , что Украина принадлежит кому угодно , но не украинцам , к сожалению ...
                  bouncyhunter
                  1. pjastolov Сегодня, 19:08
                    все "настоящие" украинцы стоят у власти и у них очень важное дело
                    pjastolov
                2. ЛукичЪ Сегодня, 18:54
                  Цитата: Тралл
                  Охренеть, в "незалежной" стране иностранный деятель указывает как реформировать главную спецслужбу.

                  так в этой "незалежной" целый этаж цру занимает
                  ЛукичЪ
                  1. vovanpain Сегодня, 19:10
                    Цитата: ЛукичЪ
                    так в этой "незалежной" целый этаж цру занимает

                    При чем украинцам на этот этаж хода нет yes
                    vovanpain
                    1. ЛукичЪ Сегодня, 19:38
                      Цитата: vovanpain
                      При чем украинцам на этот этаж хода нет

                      да кто холопа дальше порога пустит
                      ЛукичЪ
        2. analgin Сегодня, 18:12
          Цитата: bouncyhunter
          Похоже , посол пребывает в той же реальности , что и Порось . Вместе горилку трескают ?

          А Лукаш, в какой реальности пребывает, периодически взбрыкивая на Россию?
          analgin
          1. cniza Сегодня, 18:25
            Это Вы мил человек о чем? Вам то это каким боком мешает жить?
            cniza
            1. Подрезчик Сегодня, 18:29
              Действительно, и с Вами вроде не граничим, чего переживать то?
              Подрезчик
              1. Тралл Сегодня, 18:34
                Цитата: analgin
                А Лукаш, в какой реальности пребывает

                Это у которого денщиком был Швейк? Боюсь, что огорчу Вас. Поручик Лукаш давно умер request
                Тралл
              2. bouncyhunter Сегодня, 18:35
                Не обращайте на него внимания - человек отрабатывает Госдеповские денежки . wink
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 19:18
                  человек отрабатывает Госдеповские
                  осень хосется кусать
                  pjastolov
                  1. bouncyhunter Сегодня, 19:31
                    Цитата: pjastolov
                    осень хосется кусать

                    Пусть идёт лесом - не подаём . wink
                    bouncyhunter
                    1. pjastolov Сегодня, 19:42
                      они уже заявление на увольнение написали
                      pjastolov
                      1. bouncyhunter Сегодня, 19:49
                        Картинка - good Пишу изпоцтола . laughing laughing laughing
                        bouncyhunter
          2. Околоточный Сегодня, 18:49
            "Лукаш" может и взбрыкивает, а Белоруссия (Паша, Александр, прошу прощения, но называю так) нет. Имею в виду большинство белоруссов.
            Околоточный
        3. ЛукичЪ Сегодня, 18:53
          Цитата: bouncyhunter
          Похоже , посол пребывает в той же реальности , что и Порось

          а мну кажется он не понимает о какой полустране говорит. он думает, что говорит с людьми. вот, что "свободная" пресса с людьми делает
          ЛукичЪ
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:03
            Попутал берега и сел не в ту лодку этот посол . wassat
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 20:30
              Посол бывает 4-х видов, чрезвычайный, временный, пряный и тот , который не в ту лодку сел и его, как принято, послали на.... потому этот посол и пошёл, куда направили.
              Svarog51
      2. 210окв Сегодня, 18:05
        "Карфаген" должен быть разрушен!
        210окв
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:01
      Да пора уже реформировать СБУ ..В первую очередь оставить один американский флаг на здании!

      Во вторых реформировать правительство уков...

      И будет вам счастья "братья" ваша мечта сбылась наконец (хотя флаг с хвастикой так же развивался в прошлом..) Видать соскучились по хозяевам..
      ОТДЕЛ
      1. Околоточный Сегодня, 18:53
        Виталий, вы недалеки от истины - На Владимирской 33 в годы оккупации располагалось гехаймштатцполицай, по простому Гестапо. И не знал, в закладке этого здания участвовала жена Столыпина. Вот такие выверты история преподносит.
        Околоточный
    3. влад66 Сегодня, 18:32
      Цитата: Венд
      Ну я бы сказал, что посол несколько ошибся. не реформировать. а расформировать. Так будет правильно

      Правильно послу было сказать,что СБУшников нужно
      Но мечты,мечты. request
      влад66
    4. Владимир 38 Сегодня, 18:45
      Уже как только не отреформировали украину и так и сяк.. Реформируют переформируют выформить не могут...
      Владимир 38
      1. ЛукичЪ Сегодня, 18:57
        Цитата: Владимир 38
        Уже как только не отреформировали украину и так и сяк.. Реформируют переформируют выформить не могут...

        попробовал вслух сказать, не получилось sad laughing
        ЛукичЪ
        1. Svarog51 Сегодня, 20:32
          Выформировать, hi пока мой язык ещё ворочается. good drinks
          Svarog51
  2. НЕКСУС Сегодня, 17:56
    Посол ЕС: СБУ необходимо срочно реформировать

    Реформацию через расстрел,без права на амнистию.
    НЕКСУС
    1. Svarog51 Сегодня, 20:35
      Реформацию через расстрел
      Это слишком гуманно - только костёр, и пепел по ветру. wink
      Svarog51
  3. Alekseits Сегодня, 17:57
    ===..."мы говорим об этом украинской власти на протяжении уже длительного времени, но мы не видели каких-либо действий с целью принятия этого нового антикоррупционного законодательства"===
    Хотят, чтобы пчелы с мёдом боролись, что- ли? lol
    Alekseits
    1. cniza Сегодня, 18:01
      Извиняюсь , не прочитал и ответил почти так же. lol
      cniza
      1. Alekseits Сегодня, 18:04
        Так тут ответ сразу и в единственном виде сам напрашивается. lol
        Alekseits
  4. Подрезчик Сегодня, 17:58
    Папа сказал как надо делать, делайте. Папа сказал реформировать-вперед! Куратор сказал посадить в СБУ этаж црушников-выполняй! Это государство?
    Подрезчик
    1. cniza Сегодня, 18:06
      Цитата: Подрезчик
      Это государство?


      Это Украина.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 18:14
        Лаконично, но точно. А если завтра прикажут встать на четвереньки...? Прогнозы?
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 18:17
          Поползут как миленькие , в их истории это было уже не раз.
          cniza
        2. Околоточный Сегодня, 18:55
          Саша, смотря для чего встать? С какой целью? laughing
          Околоточный
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:12
            Цитата: Околоточный
            Саша, смотря для чего встать? С какой целью?

            Гусары ! Молчать !!! laughing
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 20:42
              Не буду!
              А если завтра прикажут встать на четвереньки...? Прогнозы?
              Не встанут, а попросят куратора встать на табуретку. Так и на колени не надо вставать и лизать удобно. Я б по подробней нарисовал, но за это "губа" светит. soldier
              Svarog51
  5. kefan Сегодня, 18:07
    И это только говорит лишний раз о том, что укропия НИКОГДА не была и не будет суверенным государством.
    kefan
  6. APASUS Сегодня, 18:10
    СБУ уже опозорилась по самое не балуйся и кураторам из ЕС уже стало не удобно закрывать глаза ,вот решили реформироваться.
    Задержанных сразу начинали избивать, даже если те не оказывали никакого сопротивления. Это нередко приводило, в том числе, к серьезным травмам. Так, у одного из тех, кого задержали сотрудники СБУ осенью 2014 года, при задержании были сломаны ребра с правой стороны, у другого — разбита голова, что сопровождалось сильным сотрясением мозга и сильно повреждена левая нога.
    После задержания пленных обычно передавали в руки карателей.
    2) Перевозка на базу одного из «добровольческих» подразделений — таких, как «Днепр-1», «Донбасс», «Азов», «Айдар» и других.
    При этом нередко перевозка производилась в багажнике или другом не предназначенном для этого месте и сопровождалась избиениями. Имели место имитации расстрела. Так, Геннадию В., вместе с другими неоднократно угрожали расстрелом при задержании и транспортировке.
    APASUS
    1. Vita VKO Сегодня, 18:23
      Цитата: APASUS
      СБУ уже опозорилась

      Это не позор, а терроризм и военные преступления, сравнимые с преступлениями карателей СС в годы Второй мировой. Что в принципе не удивительно для бандеровцев. В ЕС начали понимать, что это нужно как то прекратить, вот они и пытаются действовать методами опробованными в Косово, завернуть дерь...о в красивую обертку.
      Vita VKO
      1. APASUS Сегодня, 19:17
        Цитата: Vita VKO
        завернуть дерь...о в красивую обертку.

        Это дерь..о уже хрен завернешь в обертку ,вот по этому кураторы предложили реформу и новые цели для спецслужбы,а грехи будут списаны именно на старую СБУ.
        APASUS
  7. Влад5307 Сегодня, 18:24
    Цитата: Венд
    Ну я бы сказал, что посол несколько ошибся. не реформировать. а расформировать. Так будет правильно.

    Действительно,народная мудрость говорит :"Черного кобеля не отмоешь добела!" angry
    Влад5307
  8. Толстоевский Сегодня, 18:32
    [/quote]без нового антикоррупционного суда установление верховенства права будет невозможным", - подчеркнул Мингарелли.[quote]
    Толстоевский
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 18:45
    Срочно реформировать СБУ - выгнать от туда последних оставшихся х.хлов и поставить еще больше американцев! good
    Ретвизан 8
  10. samarin1969 Сегодня, 18:48
    Реформировать СБУ?...А кто будет тогда курировать "контрабас"?...Это "деликатное дело" для "деликатных людей"....
    А вообще эти "люди" на Украине давно на 5 "нюрбергов" наработали....
    samarin1969
  11. изя топ Сегодня, 19:08
    реформировать Службу безопасности Украины
    а чё так? belay эти чубатые лыцари плаща и кинжала ежедневно пачками ловят российских диверсантов и шпигунов и ещё успевают по десятку террактов в лондонах-парижах предотвратить.а уж где-либо отыскать руку Кремля,так это для них вообще не загвоздка yes
    изя топ
  12. wei Сегодня, 19:27
    Мудрое заявление я даже думаю что помогут и деньгами в том числе laughing
    вот это я понимаю независимое европейское государство good
    wei
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:40
      Цитата: wei
      вот это я понимаю независимое европейское государство

      СБУ думаю уже конкретно отдадут моссаду.! Всех (бывших) выгонят в АТО..И сдадут. под снайперов..! Израиль давно мечтал о такой колонии гыоев...По всем параметрам подходят! Ну удачи вам ... soldier
      ОТДЕЛ
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