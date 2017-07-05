09:26 05 июля

Паника в Германии: немецкое правительство прослушивают русские, китайские, турецкие и иранские шпионы

За немецким правительством взялись дружно шпионить русские, китайцы, турки и иранцы. Информация о массовом шпионаже поступила от ведомства по защите Конституции Германии.

О шпионских кибератаках Москвы и Пекина сообщил сайт tagesschau.de (телеканал ARD) в репортаже «Verfassungsschützer warnen vor Spionage».

Сотрудники ведомства по защите Конституции Германии предостерегают от шпионажа. Доклад сотрудников разведки занимает более трёхсот страниц. Документ «рисует мрачную картину». Шпионаж идёт со стороны России и Китая: предполагается, что русские и китайцы оказывают влияние на избирательную кампанию в ФРГ и шарят в дипломатической почте. Такого рода деятельность «может иметь последствия для саммита G20».


Ведомство указывает не только на соответствующую деятельность России и Китая, но и на шпионаж со стороны Ирана и Турции.

Россию и Китай немецкие разведчики уже несколько раз ловили на кибератаках против Германии. Об этом говорят источники DPA, сославшиеся на информацию из нового доклада. «Стабильность и целевой выбор атак» ясно показали: хакеры шуруют «в сфере политики и федеральной стратегии». В основном пострадали Министерство иностранных дел ФРГ и его представительства за рубежом, Министерство финансов и Министерство экономики. Даже службы бундесвера и канцлера попали под прицел злоумышленников. Также предупреждается о кибератаках в сегменте правительственного квартала в Берлине.

По сообщению газеты «Bild», на которое опирается телеканал, русские ведут целевые кибератаки против немецких политических партий и политиков. Шпионов интересуют конфиденциальные сообщения электронной почты или другие конфиденциальные данные, а посему в любое время следует ожидать обнародования «взрывоопасных или компрометирующих фактов», цитирует новый отчёт «Бильд».

Кроме того, ведомство конституционной защиты предостерегает от подслушивания правительства в Берлине, в первую очередь здания посольства «из-за его стратегического положения и экстерриториальности в самом центре Берлина».


В правительственном квартале русские слышат всё. Фото: Bildquelle: picture alliance / Markus C. Hur


Атаки стали более частыми, отмечается далее, следовательно, это связано с грядущим саммитом, на котором будут обсуждаться вопросы экономической и финансовой политики.

Неспроста, добавим, этот доклад на 300 страниц всплыл аккурат перед саммитом G20, который на днях состоится как раз в Германии. Это такая «политическая бомба», которая одновременно является хорошей пищей для СМИ и разнообразных конспирологов. Обвинения в адрес России и Китая, а заодно Ирана и Турции идеально укладывается в новейшую западную политику, в которой Турция считается отбившейся от рук, а Иран снова стал врагом США и Европы.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 31

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  1. Сергей-svs Сегодня, 07:30
    А это уже не паника, а самая настоящая - паранойя! laughing
    Сергей-svs
    1. Тралл Сегодня, 07:33
      Меркель слил Германию smile
      Тралл
      1. Николай С. Сегодня, 08:25
        В Германии уже забыли, что их, начиная с Меркель, прослушивает США?
        Похоже, глобалистская пропаганда там уже может делать с массовым сознанием всё. Как говорил старик Оруэлл про их лозунги: «Война – это мир, незнание – это сила, свобода – это рабство».
        Николай С.
        1. антивирус Сегодня, 08:52
          слушают все всех. кому надо тот и кричит" о секретности". а потом идет слушать
          антивирус
        2. cniza Сегодня, 08:55
          Цитата: Николай С.
          В Германии уже забыли, что их, начиная с Меркель, прослушивает США?


          США можно , они прослушивают демократично laughing , а если серьезно , то все это для разогрева саммита G - 20 и делают это США , так как планировалось давить на США по выбросам и МВФ.
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 09:23
            А Парагвай их не прослушивает? Умалишенные...
            Подрезчик
    2. ЛукичЪ Сегодня, 07:59
      Цитата: Сергей-svs
      А это уже не паника, а самая настоящая - паранойя!

      это большая политика
      ЛукичЪ
      1. Azim77 Сегодня, 08:15
        Политика все больше отрывается от жизни и становится сюрреалистической.
        Нередко сюрреалисты выполняли свои работы под воздействием гипноза, алкоголя, наркотиков или голода, ради того, чтобы достичь глубин своего подсознания
        Azim77
    3. влад66 Сегодня, 08:27
      Паника в Германии: немецкое правительство прослушивают русские, китайские, турецкие и иранские шпионы

      Да слушаем,подглядываем и записываем laughing Паранойя она такая fool fool fool
      влад66
    4. san4es Сегодня, 08:44
      Цитата: Сергей-svs
      А это уже не паника, а самая настоящая - паранойя! laughing

      san4es
  2. Михаил м Сегодня, 07:33
    Разведка для того и существует, чтобы собирать информацию. Для немцев это откровение, ниспосланное свыше?
    Интересно, чем немецкая разведка занимается? Цветочки собирает?
    Михаил м
    1. Владимирец Сегодня, 07:40
      Цитата: Михаил м
      чем немецкая разведка занимается? Цветочки собирает?

      Рассказывает, кто прослушивает правительство, а судя по списку это полмира. Удивлен, что правительство не прослушивает КНДР, Сирия и Сомали. what
      Владимирец
      1. kirgiz58 Сегодня, 07:46
        Цитата: Владимирец
        Удивлен, что правительство не прослушивает КНДР, Сирия и Сомали.

        Это еще гранды мировой разведки. Их даже Лимпопо прослушивает, президент Лимпопо, Айболит, требует от своей разведки чуть ли не онлайн сведений о происходящем в Германии. laughing
        kirgiz58
      2. Михаил м Сегодня, 07:55
        Я могу ошибаться, но это функция контрразведки.
        Михаил м
      3. ЛукичЪ Сегодня, 08:02
        Цитата: Владимирец
        Рассказывает, кто прослушивает правительство,

        интересно почему в списке саш нету? их ведь за руку ловили когда они бабулю слушали. та только утёрлась и промолчала
        ЛукичЪ
        1. Владимирец Сегодня, 08:03
          Цитата: ЛукичЪ
          утёрлась

          Поэтому и нету.
          Владимирец
  3. Logall Сегодня, 07:33
    Америкосикам можно, а нам нет? На войне как на войне! А на выборах хакеров подключим...
    На западе ещё не красивых русских девушек жаловались, их тоже...
    Logall
    1. Тралл Сегодня, 07:34
      Цитата: Logall
      А на выборах хакеров подключим...

      Северокорейских smile
      Тралл
    2. ЛукичЪ Сегодня, 08:05
      Цитата: Logall
      А на выборах хакеров подключим...

      «Российский хакер Анатолий Фадеев в отчаянии: выборы в Бундестаг уже не за горами, а 27-летний парень ещё не решил, кто станет объектом его атак — Ангела Меркель, представляющая партию ХДС, или её главный конкурент — Мартин Шульц из партии СДПГ. С помощью своих хакерских атак он смог бы создать преференции другим кандидатам. По всей очевидности, хакер, получающий задания напрямую от Путина, считает тупыми обоих кандидатов», — отметили авторы иронического фельетона.
      http://politobzor.net/show-137029-postillion-zach
      em-russkim-atakovat-merkel-ili-shulca-esli-oni-ob
      a-tupye.html
      ЛукичЪ
  4. AlexDARK Сегодня, 07:34
    Пыль в глаза, чтобы людей не беспокоил тот факт, что их матрацы прослушивают, да и вообще контролируют. Вот теперь про них забудут. Они опять пушистые милахи.
    AlexDARK
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
    Неспроста, добавим, этот доклад на 300 страниц всплыл аккурат перед саммитом G20

    ... очень даже "неспроста" ... и хим.атака в Сирии... всё будут выносить чтобы нагадить... вот такие они гейропейцы - ни флага ни чести...
    a.s.zzz888
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:34
    Наши агенты возле дипмиссий толпами стоят с транспорантами в руках "хотим пошпионить ,обеспечите фронт работы "!!! good
    Изгоняющий либероидов
  7. Ken71 Сегодня, 07:41
    Я горжусь нашими хакерами
    Ken71
  8. Толстоевский Сегодня, 07:42
    немецкие фашисты такие ранимые
    Толстоевский
  9. Влад5307 Сегодня, 07:46
    Ну так немецкая разведка давно является филиалом ЦРУ, отсюда и эта паранойя с прослушкой и др.фантазии воспаленного мозга, тогда как у хозяина раздвоение личности! wassat
    Влад5307
  10. Altona Сегодня, 07:56
    Фигня какая то.В ФРГ расположен самый крупный радио и кибер центр НАТО, вернее США. Этот монстр наверное даже мышей прослушивает.Вообще, прослушка и кибератаки - это визитные карточки ЦРУ и АНБ, в которых этим делом занимается какое то немыслимое количество людей, там одних хакеров-оборотней, пардон, специалистов по кибербезопасности около 1500 человек и набор продолжается.
    Altona
  11. rotmistr60 Сегодня, 08:06
    взялись дружно шпионить русские, китайцы, турки и иранцы

    Все те кого запад и в частности Германия считает своими противниками. Куда бедному немцу податься? В итоге останется сдаться на милость мигрантам, которые в скором времени станут хозяевами жизни в европейских странах. Тогда выше перечисленные страны будут шпионить не за немцами, а за арабами и выходцами из Африки. "Счастливые" дни настанут для Арабогермании.
    rotmistr60
  12. ник7 Сегодня, 08:08
    В тотальном шпионаже, поймали за руку Америку, но контроль мировых СМИ позволяет штатам переводить "стрелки" на РФ, получается о Сноудене все забыли, теперь РФ главный шпион. А в чём смысл атак хакерских? Зачем перед переговорами, заниматься мелким хулиганством, так перед переговорами обычно задабривают, а не хулиганят какими-то атаками, что за бред эти атаки.
    ник7
  13. seregatara1969 Сегодня, 08:17
    а есть кто не слушает немцев ?
    seregatara1969
    1. Svarog51 Сегодня, 08:51
      а есть кто не слушает немцев ?
      Да, есть! Я их точно не слушаю и у меня два доказательства имеются. Во первых - мне "до лампочки" их разговоры. Во вторых - я немецкий не знаю. wink
      Svarog51
  14. ВЕРЕСК Сегодня, 09:04
    Паника в Германии: немецкое правительство прослушивают русские. Два вы,девочки задолбали!Как и наушники напялю-так только немчура одна!Вы хоть понимаете,чего творите?Кретины полные.Жаль вас и поляков наши в 40-х полностью не уничтожили.Вместе с французами.Слишком мы добрые.В результате доброты нашей-вы пока живёте.Но -походу договоритесь до мордобития.Причём конкретного,а не футбольного.Жаль дурака.
    ВЕРЕСК
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