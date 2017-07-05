Паника в Германии: немецкое правительство прослушивают русские, китайские, турецкие и иранские шпионы
За немецким правительством взялись дружно шпионить русские, китайцы, турки и иранцы. Информация о массовом шпионаже поступила от ведомства по защите Конституции Германии.
О шпионских кибератаках Москвы и Пекина сообщил сайт tagesschau.de (телеканал ARD) в репортаже «Verfassungsschützer warnen vor Spionage».
Сотрудники ведомства по защите Конституции Германии предостерегают от шпионажа. Доклад сотрудников разведки занимает более трёхсот страниц. Документ «рисует мрачную картину». Шпионаж идёт со стороны России и Китая: предполагается, что русские и китайцы оказывают влияние на избирательную кампанию в ФРГ и шарят в дипломатической почте. Такого рода деятельность «может иметь последствия для саммита G20».
Ведомство указывает не только на соответствующую деятельность России и Китая, но и на шпионаж со стороны Ирана и Турции.
Россию и Китай немецкие разведчики уже несколько раз ловили на кибератаках против Германии. Об этом говорят источники DPA, сославшиеся на информацию из нового доклада. «Стабильность и целевой выбор атак» ясно показали: хакеры шуруют «в сфере политики и федеральной стратегии». В основном пострадали Министерство иностранных дел ФРГ и его представительства за рубежом, Министерство финансов и Министерство экономики. Даже службы бундесвера и канцлера попали под прицел злоумышленников. Также предупреждается о кибератаках в сегменте правительственного квартала в Берлине.
По сообщению газеты «Bild», на которое опирается телеканал, русские ведут целевые кибератаки против немецких политических партий и политиков. Шпионов интересуют конфиденциальные сообщения электронной почты или другие конфиденциальные данные, а посему в любое время следует ожидать обнародования «взрывоопасных или компрометирующих фактов», цитирует новый отчёт «Бильд».
Кроме того, ведомство конституционной защиты предостерегает от подслушивания правительства в Берлине, в первую очередь здания посольства «из-за его стратегического положения и экстерриториальности в самом центре Берлина».
Атаки стали более частыми, отмечается далее, следовательно, это связано с грядущим саммитом, на котором будут обсуждаться вопросы экономической и финансовой политики.
Неспроста, добавим, этот доклад на 300 страниц всплыл аккурат перед саммитом G20, который на днях состоится как раз в Германии. Это такая «политическая бомба», которая одновременно является хорошей пищей для СМИ и разнообразных конспирологов. Обвинения в адрес России и Китая, а заодно Ирана и Турции идеально укладывается в новейшую западную политику, в которой Турция считается отбившейся от рук, а Иран снова стал врагом США и Европы.
О шпионских кибератаках Москвы и Пекина сообщил сайт tagesschau.de (телеканал ARD) в репортаже «Verfassungsschützer warnen vor Spionage».
Сотрудники ведомства по защите Конституции Германии предостерегают от шпионажа. Доклад сотрудников разведки занимает более трёхсот страниц. Документ «рисует мрачную картину». Шпионаж идёт со стороны России и Китая: предполагается, что русские и китайцы оказывают влияние на избирательную кампанию в ФРГ и шарят в дипломатической почте. Такого рода деятельность «может иметь последствия для саммита G20».
Ведомство указывает не только на соответствующую деятельность России и Китая, но и на шпионаж со стороны Ирана и Турции.
Россию и Китай немецкие разведчики уже несколько раз ловили на кибератаках против Германии. Об этом говорят источники DPA, сославшиеся на информацию из нового доклада. «Стабильность и целевой выбор атак» ясно показали: хакеры шуруют «в сфере политики и федеральной стратегии». В основном пострадали Министерство иностранных дел ФРГ и его представительства за рубежом, Министерство финансов и Министерство экономики. Даже службы бундесвера и канцлера попали под прицел злоумышленников. Также предупреждается о кибератаках в сегменте правительственного квартала в Берлине.
По сообщению газеты «Bild», на которое опирается телеканал, русские ведут целевые кибератаки против немецких политических партий и политиков. Шпионов интересуют конфиденциальные сообщения электронной почты или другие конфиденциальные данные, а посему в любое время следует ожидать обнародования «взрывоопасных или компрометирующих фактов», цитирует новый отчёт «Бильд».
Кроме того, ведомство конституционной защиты предостерегает от подслушивания правительства в Берлине, в первую очередь здания посольства «из-за его стратегического положения и экстерриториальности в самом центре Берлина».
В правительственном квартале русские слышат всё. Фото: Bildquelle: picture alliance / Markus C. Hur
Атаки стали более частыми, отмечается далее, следовательно, это связано с грядущим саммитом, на котором будут обсуждаться вопросы экономической и финансовой политики.
Неспроста, добавим, этот доклад на 300 страниц всплыл аккурат перед саммитом G20, который на днях состоится как раз в Германии. Это такая «политическая бомба», которая одновременно является хорошей пищей для СМИ и разнообразных конспирологов. Обвинения в адрес России и Китая, а заодно Ирана и Турции идеально укладывается в новейшую западную политику, в которой Турция считается отбившейся от рук, а Иран снова стал врагом США и Европы.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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