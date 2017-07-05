МВФ-Украине: Сегодня - земля, завтра - кредит

Информационная служба Bloomberg со ссылкой на главу украинского правительства Владимира Гройсмана сообщает о том, что Международный валютный фонд не станет выделять Украине кредитный транш в ближайшее время. Заявлено, что выделение кредитной «помощи» Украине отложено до осени. Сообщается и о конкретных причинах такого решения МВФ.По словам Гройсмана, в Международном валютном фонде озабочены тем, что в Верховной раде не принята земельная реформа. Напомним, что одним из пунктов изменений в земельный кодекс Украины является возможность продажи земель иностранным покупателям, в более мягкой трактовке – совместным предприятиям. На принятии такого рода изменений настаивают в МВФ, заявляя, что украинские депутаты до начала летних парламентских каникул принять законопроект не успеют.Нужно отметить, что законопроект земельной реформы на Украине фактически никаких гарантий не даёт непосредственно украинским аграриям, добивающимся получения долгосрочных кредитов под такой процент, который не будет съедать всю их прибыль.На данный момент на Украине действует мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий, что в МВФ рассматривают как «противодействие проведению демократических реформ».«Оппозиционный блок» рассматривает возможность продажи сельхозземель как очередной удар по стратегическим активам Украины и окончательное прощание с суверенитетом.