09:26 05 июля

МВФ-Украине: Сегодня - земля, завтра - кредит

Информационная служба Bloomberg со ссылкой на главу украинского правительства Владимира Гройсмана сообщает о том, что Международный валютный фонд не станет выделять Украине кредитный транш в ближайшее время. Заявлено, что выделение кредитной «помощи» Украине отложено до осени. Сообщается и о конкретных причинах такого решения МВФ.

По словам Гройсмана, в Международном валютном фонде озабочены тем, что в Верховной раде не принята земельная реформа. Напомним, что одним из пунктов изменений в земельный кодекс Украины является возможность продажи земель иностранным покупателям, в более мягкой трактовке – совместным предприятиям. На принятии такого рода изменений настаивают в МВФ, заявляя, что украинские депутаты до начала летних парламентских каникул принять законопроект не успеют.

Нужно отметить, что законопроект земельной реформы на Украине фактически никаких гарантий не даёт непосредственно украинским аграриям, добивающимся получения долгосрочных кредитов под такой процент, который не будет съедать всю их прибыль.


МВФ-Украине: Сегодня - земля, завтра - кредит


На данный момент на Украине действует мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий, что в МВФ рассматривают как «противодействие проведению демократических реформ».

«Оппозиционный блок» рассматривает возможность продажи сельхозземель как очередной удар по стратегическим активам Украины и окончательное прощание с суверенитетом.

Использованы фотографии: Твиттер
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец Сегодня, 07:47
    "На принятии такого рода изменений настаивают в МВФ, заявляя, что украинские депутаты до начала летних парламентских каникул принять законопроект не успеют."
    Владимирец
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 07:52
      МВФ-Украине: Сегодня - земля, завтра - кредит

      Ну вот на Украине и настало время "платить по кредитам"!
      СРЦ П-15
      1. Злой543 Сегодня, 07:55
        Ну допустим примут они закон, дадут им транш , а последующие транши чем оплачивать будут? Что у них осталось?
        Злой543
        1. Балу Сегодня, 08:07
          последующие транши чем оплачивать будут?Вы кого имеете ввиду? Яйценюх уже оплатил, на свободе и при деньгах за лужей.
          Поросенко? Владеет 300 тыс га помимо прочих владений и заводов, работающих на ВПК, не говоря о прочих. Аваков? Не пропадет,у него в Италии макаронный заводик и запасной аэродромчик. Трупчинов-у него уютное гнездышко в Канаде. Этим людям нужен мир, они жаждут остановить братоубийство на Донбассе? Им еще есть что продать: Уран, роедкоземельные элементы, сланец, уголь, дышащие на ладан АЭС, шахты, куда можно сбросить отходы со всей гейропы... Они еще не насытились. А украинцы? Они мечтают прыжками переместиться в гейропу, опятьтаки Россия добрая, примет, если чё.
          Балу
          1. cniza Сегодня, 08:50
            Похоже близка развязка.
            cniza
            1. BecmepH Сегодня, 09:24
              Цитата: cniza
              Похоже близка развязка.

              Мы об это слышим и говорим четвёртый год уже...
              BecmepH
          2. Злой543 Сегодня, 08:53
            Ну про этих то понятно, дупу Ляшко тоже не предлагать, но из Вами перечисленного часть в руках ихних олигархов, думаете что будут отбирать?
            Злой543
      2. ЛукичЪ Сегодня, 07:55
        Цитата: СРЦ П-15
        Ну вот и настало время "платить по кредитам"!

        начали затягивать удавку
        ЛукичЪ
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 07:57
          Цитата: ЛукичЪ
          начали затягивать удавку

          Да к тому же приставив к горлу нож! yes
          СРЦ П-15
          1. ЛукичЪ Сегодня, 08:13
            Цитата: СРЦ П-15
            Да к тому же приставив к горлу нож!

            и пистолет к виску. штоб с гарантией
            ЛукичЪ
      3. avt Сегодня, 08:26
        Цитата: СРЦ П-15
        Ну вот на Украине и настало время "платить по кредитам"!

        Ну во первых
        Ну вот и все. Теперь ты можешь плакать.
        Пришла пора за все платить по векселям,
        Мне негде жить, и я хочу, чтоб маклер -
        дядя Изя -
        Твой уголок на два похуже разменял.

        А если нет, мне будет очень больно,
        И я, наверное, с ума сойду от слез,
        Когда тебя пришлют на двор на школьный
        Всю в белом и в венках из хризантем и роз.
        А собственно как майдауны хотели ?Здесь вам не тут , братского братсва и ,,утром встал и подумай -Что ты сделал для Украины?"Хотели ?Ну вот она -Эуропа.
        avt
  2. Shurik70 Сегодня, 07:47
    «Оппозиционный блок» рассматривает возможность продажи сельхозземель как очередной удар по стратегическим активам Украины и окончательное прощание с суверенитетом

    Охренеть! В Раде есть "Оппозиционный блок"? Который ещё и говорит разумные вещи?
    Shurik70
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:57
      Цитата: Shurik70
      Охренеть! В Раде есть "Оппозиционный блок"?

      во главе вот с этой

      но всё это борьба за кормушку
      ЛукичЪ
      1. avt Сегодня, 08:28
        Цитата: ЛукичЪ
        во главе вот с этой

        no Однако у неё должен быть -,,Божий храм с СЕМЁРКОЙ куполов , а под ним кандальные браслеты...." bully
        avt
      2. Екатерина II Сегодня, 08:48
        Тимошенко это Блок Батькивщина
        ОппоБлок-быв регионалы.
        Екатерина II
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:58
      Shurik70
      Охренеть! В Раде есть "Оппозиционный блок"? Который ещё и говорит разумные вещи?
      Есть .С Бойко во главе.Бывшие регионалы с востока Украины.
      Наблюдатель2014
  3. aleksfill Сегодня, 07:55
    "В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, а также с положениями ФЗ «О правовом положении иностранных граждан», нерезиденты на российской территории имеют такие же права и обязанности, как и резиденты РФ, если иное не установлено федеральными законами или какими-либо международными договорами."
    В России продаётся, почему в Украине - нет?
    aleksfill
    1. Володин Сегодня, 08:03
      Цитата: aleksfill
      если иное не установлено федеральными законами или какими-либо международными договорами."


      Так это как раз таки и ключевое.

      Прежде чем писать комментарий и заявлять "в России продаётся", уточнили бы наличие федерального закона, по которому сельскохозяйственные земли в РФ иностранным гражданам и компаниям-нерезидентам продаже не подлежат.
      Володин
    2. Горный стрелок Сегодня, 08:11
      И много случаев продажи сельхозземель иностранным гражданам и компаниям?
      Горный стрелок
  4. ротмистр Сегодня, 08:03
    Земля, которую будут продавать украинцы, до большевиков принадлежала России. Так что Украина будет продавать не свою землю, а землю обильно политую кровью русских солдат.
    ротмистр
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:04
    Ну что сказать.Последнее достояние Украины.Чернозём.Под это всё и подходило.Сейчас распродадут всё и аля-улю.Остальные могут разъезжаться laughing Теперь самое главное позакрывать АЭС тихо и мирно.А то с дуру зарозят каким нибудь цезием будущее поле и огород Европы.
    Наблюдатель2014
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:28
      В теорию всемирного заговора верите?Вот и не поверьте после : Чисто случайно Россия выторговала в ВТО возможность введение санкций сельхоз продукций. bully Крым случайно получилось домой! good bully Американцы североатлантический союз мутят.Газ за дорого в Европу.Чернозём американцы скупят и будут контролировать производство еды для Европы.Наши еду и энергоносители в Тихоокеанский регион.Мда! Всемирного заговора нет? Всё чисто случайно получается наверное winked
      Наблюдатель2014
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:09
    Ну и как, кастрюлеголовые? Продадим Ридну Нэньку ляхам? Ну, или тому, кто заплатит. Лишь бы не "москалям"? МВФ с огнём играет... Могут вызвать взрыв возмущения и раскол страны...
    Горный стрелок
    1. Alekseits Сегодня, 08:35
      Да не будет никакого взрыва и раскола. Там 70% зазомбированы, а кто не попал, тот запуган по самое никуда,а вместо взрываться все мечтают слинять куда угодно, лишь бы из Украины подальше.
      Alekseits
  7. Alex Nevs Сегодня, 08:17
    алкашу на "пузырь" не хватает
    Alex Nevs
  8. Runoway Сегодня, 09:01
    Давно об этом говорил:"осталось отобрать только землю!!!" Финальная стадия превращениях Украины в африканскую колонию, дешёвая рабочая сила,работающая на землях и предприятиях западных хозяев-выгоднее переноса производства в Китай! Украина це Европа))))
    Runoway
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:03
    Ну продадут землю и что от этого изменится. На Украину наплевать - сама себя в кабалу загнала. Для нас тоже ни чего не изменится, т.к. пора свыкнуться с мыслью, что на этой территории (не считая Донбасса) будут хозяйничать иностранцы и руками нац-бандеровцев периодически теребить Россию. Поэтому необходимо просто помочь побыстрее умереть Украине как государству..
    rotmistr60
  10. Kot3713 Сегодня, 09:18
    Утром деньги вечером стулья. laughing
    Kot3713
Картина дня