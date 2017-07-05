В зонах безопасности в САР предполагается разместить российскую военную полицию

Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей, представителей российского Министерства обороны, тем не менее, в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности. Но, опять же, этот вопрос до конца еще не согласован,

Есть еще вопрос у нас по Идлибу, и есть кое-какие резервации еще по южной зоне. Но, тем не менее, я думаю, что не за горами то время, когда мы сможем выйти на какое-то компромиссное решение по этим вопросам,

Есть вариант и по трем зонам, есть вариант по двум центральным зонам, где уже согласовано, есть вариант и включая Идлиб. (…) Но это будет зависеть от ситуации к завтрашнему дню,

Это и положение по обмену заключенными и насильственно удерживаемыми лицами, и положение о разминировании памятников исторического наследия. Они находятся сейчас в проработке,