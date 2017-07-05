В зонах безопасности в САР предполагается разместить российскую военную полицию
В буферных зонах безопасности, которые создаются в Сирии, предусматривается присутствие российской военной полиции, передает РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.
Сейчас в Астане проходит 5-й раунд переговоров. Стороны обсуждают вопрос о границах зон деэскалации и контроле над ними.
По его словам, в случае подписания документа о зонах безопасности «конкретные действия по установлению контроля над ними и размещению сил будут предприняты в течение двух-трех недель».
Лаврентьев сообщил также, что линии соприкосновения и границы второй и третьей зон деэскалации почти определены.
Отвечая на вопрос, возможно ли соглашение только по двум центральным зонам, если соглашение по Идлибу и южной зоне так и не будет достигнуто, глава делегации сказал, что «любые варианты возможны».
Лаврентьев подчеркнул, что «от запуска процесса создания зон деэскалации зависит принятие целого ряда сопутствующих документов, которые работают на усиление доверия между противоборствующими сторонами в Сирии».
Переговоры начались во вторник и продлятся 2 дня. Во встрече принимают участие страны-гаранты – Россия, Турция и Иран, а также делегация ООН и наблюдатели – США и Иордания.
Сейчас в Астане проходит 5-й раунд переговоров. Стороны обсуждают вопрос о границах зон деэскалации и контроле над ними.
Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей, представителей российского Министерства обороны, тем не менее, в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности. Но, опять же, этот вопрос до конца еще не согласован,сказал Лаврентьев.
По его словам, в случае подписания документа о зонах безопасности «конкретные действия по установлению контроля над ними и размещению сил будут предприняты в течение двух-трех недель».
Лаврентьев сообщил также, что линии соприкосновения и границы второй и третьей зон деэскалации почти определены.
Есть еще вопрос у нас по Идлибу, и есть кое-какие резервации еще по южной зоне. Но, тем не менее, я думаю, что не за горами то время, когда мы сможем выйти на какое-то компромиссное решение по этим вопросам,добавил он.
Отвечая на вопрос, возможно ли соглашение только по двум центральным зонам, если соглашение по Идлибу и южной зоне так и не будет достигнуто, глава делегации сказал, что «любые варианты возможны».
Есть вариант и по трем зонам, есть вариант по двум центральным зонам, где уже согласовано, есть вариант и включая Идлиб. (…) Но это будет зависеть от ситуации к завтрашнему дню,отметил он.
Лаврентьев подчеркнул, что «от запуска процесса создания зон деэскалации зависит принятие целого ряда сопутствующих документов, которые работают на усиление доверия между противоборствующими сторонами в Сирии».
Это и положение по обмену заключенными и насильственно удерживаемыми лицами, и положение о разминировании памятников исторического наследия. Они находятся сейчас в проработке,сообщил он.
Переговоры начались во вторник и продлятся 2 дня. Во встрече принимают участие страны-гаранты – Россия, Турция и Иран, а также делегация ООН и наблюдатели – США и Иордания.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Omar haj kadour
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