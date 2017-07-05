09:26 05 июля

В зонах безопасности в САР предполагается разместить российскую военную полицию

В буферных зонах безопасности, которые создаются в Сирии, предусматривается присутствие российской военной полиции, передает РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.



Сейчас в Астане проходит 5-й раунд переговоров. Стороны обсуждают вопрос о границах зон деэскалации и контроле над ними.


Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей, представителей российского Министерства обороны, тем не менее, в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности. Но, опять же, этот вопрос до конца еще не согласован,
сказал Лаврентьев.

По его словам, в случае подписания документа о зонах безопасности «конкретные действия по установлению контроля над ними и размещению сил будут предприняты в течение двух-трех недель».

Лаврентьев сообщил также, что линии соприкосновения и границы второй и третьей зон деэскалации почти определены.

Есть еще вопрос у нас по Идлибу, и есть кое-какие резервации еще по южной зоне. Но, тем не менее, я думаю, что не за горами то время, когда мы сможем выйти на какое-то компромиссное решение по этим вопросам,
добавил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли соглашение только по двум центральным зонам, если соглашение по Идлибу и южной зоне так и не будет достигнуто, глава делегации сказал, что «любые варианты возможны».

Есть вариант и по трем зонам, есть вариант по двум центральным зонам, где уже согласовано, есть вариант и включая Идлиб. (…) Но это будет зависеть от ситуации к завтрашнему дню,
отметил он.

Лаврентьев подчеркнул, что «от запуска процесса создания зон деэскалации зависит принятие целого ряда сопутствующих документов, которые работают на усиление доверия между противоборствующими сторонами в Сирии».

Это и положение по обмену заключенными и насильственно удерживаемыми лицами, и положение о разминировании памятников исторического наследия. Они находятся сейчас в проработке,
сообщил он.

Переговоры начались во вторник и продлятся 2 дня. Во встрече принимают участие страны-гаранты – Россия, Турция и Иран, а также делегация ООН и наблюдатели – США и Иордания.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Omar haj kadour
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Комментарии 7

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  1. Ken71 Сегодня, 08:26
    Как снова ? Может вообще всех арабских полицейских заменить и гаишников..
    Ken71
    1. сибиралт Сегодня, 08:53
      Россию втягивают в войну. Наши врачи, минеры, полицейские, гуманитарка. Скоро потребуются военные водопроводчики, электрики, домработницы ... belay
      сибиралт
  2. 3officer Сегодня, 08:30
    Ввести только на условиях-гибель или ранение российского военнослужащего =массивно бомбовый удар по нарушевшим перемирие сразу и без "озабоченностей".
    3officer
    1. Logall Сегодня, 09:19
      Цитата: 3officer
      Ввести только на условиях-гибель или ранение российского военнослужащего =массивно бомбовый удар по нарушевшим перемирие сразу и без "озабоченностей".

      А если америкосики? Базы бомбить? Или сразу Вашингтон?...
      Logall
      1. 3officer Сегодня, 09:23
        Я написал про "озабоченности"
        3officer
  3. Spartanez300 Сегодня, 08:48
    Тут уже одним батальоном не обойдешься .
    Spartanez300
  4. rudolff Сегодня, 09:15
    Фактически, это речь о зонах оккупации. Неужели опыт раздела Германии в 45-м ничему не научил?
    rudolff
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