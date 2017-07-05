Найден кандидат на пост генерального конструктора жидкостных ракетных комплексов
В ближайшее время гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов, кандидата на эту должность искали почти 2 года, сообщает Коммерсантъ .
«В ближайшее время гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов. Кандидата на этот пост искали почти два года – в правительстве не одобрили ни одну из представленных кандидатур», – говорится в публикации.
Сообщается, что назначение Дегтяря поставит точку в формировании института генеральных конструкторов по приоритетным направлениям вооружений и военной техники. Нынешнюю должность глава ГРЦ оставит.
По данным газеты, Дегтярь занимал пост главы РПЦ имени Макеева, крупнейшего разработчика жидкостных баллистических ракет в России, с 1998 года. Одной из главных его заслуг в отрасли считается реализация проекта "Сармат" – тяжелой шахтной жидкостной ракеты, которая должна быть принята на вооружение РВСН до 2020 года.
Издание отмечает, что новое назначение следует рассматривать как повышение: «он будет обладать всеми необходимыми полномочиями для продвижения и реализации своих идей, а по статусу приравнен к члену коллегии военно-промышленной комиссии, возглавляемой Дмитрием Рогозиным».
Институт генеральных конструкторов ведет работу «примерно на 20 приоритетных направлениях создания сложных систем вооружения и военной техники». Кандидатов утверждает военно-промышленная комиссия РФ, а назначает лично президент, напоминает газета.
«В ближайшее время гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов. Кандидата на этот пост искали почти два года – в правительстве не одобрили ни одну из представленных кандидатур», – говорится в публикации.
Сообщается, что назначение Дегтяря поставит точку в формировании института генеральных конструкторов по приоритетным направлениям вооружений и военной техники. Нынешнюю должность глава ГРЦ оставит.
По данным газеты, Дегтярь занимал пост главы РПЦ имени Макеева, крупнейшего разработчика жидкостных баллистических ракет в России, с 1998 года. Одной из главных его заслуг в отрасли считается реализация проекта "Сармат" – тяжелой шахтной жидкостной ракеты, которая должна быть принята на вооружение РВСН до 2020 года.
Издание отмечает, что новое назначение следует рассматривать как повышение: «он будет обладать всеми необходимыми полномочиями для продвижения и реализации своих идей, а по статусу приравнен к члену коллегии военно-промышленной комиссии, возглавляемой Дмитрием Рогозиным».
Институт генеральных конструкторов ведет работу «примерно на 20 приоритетных направлениях создания сложных систем вооружения и военной техники». Кандидатов утверждает военно-промышленная комиссия РФ, а назначает лично президент, напоминает газета.
Использованы фотографии: Коммерсантъ / пресс-служба Государственного ракетного центра им. Макеева
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