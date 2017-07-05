13:00 05 июля

Найден кандидат на пост генерального конструктора жидкостных ракетных комплексов

В ближайшее время гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов, кандидата на эту должность искали почти 2 года, сообщает Коммерсантъ .

Найден кандидат на пост генерального конструктора жидкостных ракетных комплексов


«В ближайшее время гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов. Кандидата на этот пост искали почти два года – в правительстве не одобрили ни одну из представленных кандидатур», – говорится в публикации.


Сообщается, что назначение Дегтяря поставит точку в формировании института генеральных конструкторов по приоритетным направлениям вооружений и военной техники. Нынешнюю должность глава ГРЦ оставит.

По данным газеты, Дегтярь занимал пост главы РПЦ имени Макеева, крупнейшего разработчика жидкостных баллистических ракет в России, с 1998 года. Одной из главных его заслуг в отрасли считается реализация проекта "Сармат" – тяжелой шахтной жидкостной ракеты, которая должна быть принята на вооружение РВСН до 2020 года.

Издание отмечает, что новое назначение следует рассматривать как повышение: «он будет обладать всеми необходимыми полномочиями для продвижения и реализации своих идей, а по статусу приравнен к члену коллегии военно-промышленной комиссии, возглавляемой Дмитрием Рогозиным».

Институт генеральных конструкторов ведет работу «примерно на 20 приоритетных направлениях создания сложных систем вооружения и военной техники». Кандидатов утверждает военно-промышленная комиссия РФ, а назначает лично президент, напоминает газета.

Использованы фотографии: Коммерсантъ / пресс-служба Государственного ракетного центра им. Макеева
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Комментарии 9

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  1. Mavrikiy Сегодня, 10:55
    По данным газеты, Дегтярь занимал пост главы РПЦ имени Макеева, крупнейшего разработчика жидкостных баллистических ракет в России, с 1998 года.
    Местный? Это хорошо. А то за два года могли и с Южмаша приглядеть, были прицинденты.
    Mavrikiy
    1. Синьор Помидор Сегодня, 10:56
      Цитата: Mavrikiy
      прицинденты.


      ПРЕЦЕДЕНТЫ.
      Откуда только вас повылазило ???
      Синьор Помидор
      1. Владимир16 Сегодня, 11:08
        Цитата: Синьор Помидор
        Откуда только вас повылазило ???

        От туда, откуда и Вас! wassat далее писать нельзя - забанят. hi
        А вот образование у всех разное. Время такое. Сейчас важно, что человек продолжает самостоятельно мыслить. А грамотно писать сейчас так же важно как и внимательно слушать.
        Владимир16
        1. Mestny Сегодня, 11:22
          Способность самостоятельно мыслить есть развиваемый навык, умение. Соответственно, что бы развить данную способность необходимо пройти несколько базовых, основных этапов обучения.
          Один из них - умение правильно писать и говорить на родном языке.
          Без этого никакая "способность мыслить" не развивается.
          Иначе говоря, прежде рассуждений о судьбах цивилизации необходимо научится уверенно застёгивать собственные штаны, каковыми в данном случае и является ваш "прицидент".
          Mestny
        2. bk316 Сегодня, 12:04
          Сейчас важно, что человек продолжает самостоятельно мыслить

          Русский язык очень богат. Не знаешь как пишется слово - используй другое.
          Однако человек упрямо использует незнакомые ему слова, наверняка если попросить дать точное определение терминов, он тоже не сможет. То есть , по факту, человек с апломбом пишет о том , в чем не разбирается. ЭТО НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ, ЭТО ВООБЩЕ НЕ МЫШЛЕНИЕ - ЭТО ФЛУД.
          bk316
    2. maxim947 Сегодня, 11:48
      А то за два года могли и с Южмаша приглядеть, были прицинденты[i][/i]
      На Южмаше никогда не занимались разработкой ЖРД.
      maxim947
  2. Синьор Помидор Сегодня, 10:55
    Владимир Дегтярь.
    Интересно, он реальный Генеральный или очередной дЭффективный ?
    Синьор Помидор
    1. DenZ Сегодня, 11:33
      И то и другое, про собственность он тоже не забывает. Самое интересное что Сармат еще не сдали но уже- в статье говориться о каких- то заслугах Дегтяря. Его заслуги по сравнению с заслугами Макеева- практически ничто, зато пиара... Он, конечно человек грамотный но реально не так уж и много сделал поэтому видимо "Кандидата на этот пост искали почти два года – в правительстве не одобрили ни одну из представленных кандидатур» - это уже о чем- то говорит.
      DenZ
  3. Комментарий был удален.
  4. капрал Сегодня, 12:24
    жидкостных боевых ракетных комплексов,

    Таки нормальную рецептуру для РДТТ осилить не смогли request Гидразин им в задницу.
    капрал
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