СБУ расследует дело о "возвращении" Комсомольска

В обращении в правоохранительные структуры Институт нацпамяти просит возбудить уголовное производство по ст. Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных лиц к ответственности.

Украинский институт национальной памяти обратился в СБУ в связи с нарушением закона о так называемой декоммунизации. Поводом послужило то, что в городе, получившем от майданных властей название Горишние Плавни, решили вернуть стелу с прежним названием города. Речь идёт о городе Комсомольск Полтавской области, основанном в 1960 году.В письме на имя В.Грицака сообщается, что инициаторами восстановления стелы на въезде в город выступили местные власти. Пресс-служба украинского института нацпамяти, борющегося с мельницами и устраивающего охоту на ведьм, сообщает, что городские власти поручили одному из предприятий коммунального хозяйства восстановить недостающие элементы на стеле и вернуть её на прежнее место. Это буквы С и М, которые не так давно были утрачены.Известно, что на восстановление из городского бюджета выделили 8 тыс. гривен.В СБУ теперь должны разобраться не только в «нарушении закона о декоммунизации», но и в «нецелевом расходовании бюджетных средств». При это сами местные власти заявляют, что восстанавливают стелу с целью «экономии госсредств». Аргументы примерно следующие: вернуть две буквы дешевле, чем устанавливать стелу с новым (более длинным) названием – Горишние Плавни. Чисто украинская аргументация...УИНП не унимается: