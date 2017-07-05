13:00 05 июля

СБУ расследует дело о "возвращении" Комсомольска

Украинский институт национальной памяти обратился в СБУ в связи с нарушением закона о так называемой декоммунизации. Поводом послужило то, что в городе, получившем от майданных властей название Горишние Плавни, решили вернуть стелу с прежним названием города. Речь идёт о городе Комсомольск Полтавской области, основанном в 1960 году.

СБУ расследует дело о "возвращении" Комсомольска


В письме на имя В.Грицака сообщается, что инициаторами восстановления стелы на въезде в город выступили местные власти. Пресс-служба украинского института нацпамяти, борющегося с мельницами и устраивающего охоту на ведьм, сообщает, что городские власти поручили одному из предприятий коммунального хозяйства восстановить недостающие элементы на стеле и вернуть её на прежнее место. Это буквы С и М, которые не так давно были утрачены.




Известно, что на восстановление из городского бюджета выделили 8 тыс. гривен.

В СБУ теперь должны разобраться не только в «нарушении закона о декоммунизации», но и в «нецелевом расходовании бюджетных средств». При это сами местные власти заявляют, что восстанавливают стелу с целью «экономии госсредств». Аргументы примерно следующие: вернуть две буквы дешевле, чем устанавливать стелу с новым (более длинным) названием – Горишние Плавни. Чисто украинская аргументация...

УИНП не унимается:
В обращении в правоохранительные структуры Институт нацпамяти просит возбудить уголовное производство по ст. Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных лиц к ответственности.


Использованы фотографии: http://korrespondent.net
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Комментарии 9

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  1. Тралл Сегодня, 12:00
    Объявить там АТО, делов то...
    Стелу разбомбить
    Тралл
    1. Венд Сегодня, 12:01
      Цитата: Тралл
      Объявить там АТО, делов то...
      Стелу разбомбить

      А вы их не провоцируйте. Мало Донбасса?
      Венд
      1. Злой543 Сегодня, 12:05
        Проще главу под арест и срок впаять побольше, 100% Путинский агент feel
        Злой543
      2. pjastolov Сегодня, 12:11
        А вы их не провоцируйте. Мало Донбасса?
        пусть очнутся от дурманного сна
        pjastolov
    2. vovanpain Сегодня, 12:34
      Опять новости из сумасшедшего дома. negative Как не назови город,люди лучше жить не станут. yes
      vovanpain
    3. ЛукичЪ Сегодня, 12:35
      Цитата: Тралл
      Стелу разбомбить

      "Градами"
      ЛукичЪ
  2. Толстоевский Сегодня, 12:06
    дарю национальному институту беспамятства уркаины названия : Навозовск, Кизяковск, Сортирск, Помойниково, Остойное, Дебиловск, Йододефицитнинск
    Толстоевский
    1. Uncle Lee Сегодня, 12:19
      Дифтерийник, ангинник, радикулитник, артритник, ревматик, язвенник. и далее по списку - См. Большую медицинскую энциклопедию ! wassat
      Uncle Lee
  3. Борис25 Сегодня, 12:21
    [quote=Толстоевский]дарю национальному институту беспамятства уркаины названия : Навозовск, Кизяковск, Сортирск, Помойниково, Остойное, Дебиловск, Йододефицитнинск[/
    quote]
    Зря вы так, из-за флага на вашем нике такие идеи пропадут. Вот если бы вы на гербовой бумаге полосатого посольства, это написали, да ещё латиницей, да с подписью их посла...
    м-м-м-м...тогда да...
    Борис25
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