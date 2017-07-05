13:00 05 июля

В Петербурге демонтировали мемориальную доску Колчаку

В Санкт-Петербурге по решению суда демонтировали памятную доску адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Петроградского района в среду.

На основании решения суда было издано распоряжение комитета по культуре, по которому Музею городской скульптуры было вменено произвести демонтаж мемориальной доски. Сегодня работы были произведены, доска демонтирована
- сказал собеседник.

В Петербурге демонтировали мемориальную доску Колчаку



Как сообщалось, доска памяти одному из лидеров белого движения в годы Гражданской войны в России Колчаку была установлена в Петербурге на доме 3 по улице Большая Зеленина 12 ноября 2016 года. Инициатором ее установки выступил мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело". Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.

Однако ее размещение оспорила инициативная группа граждан. 24 января 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск петербуржцев, признал установку доски незаконной и постановил ее демонтировать. Решение суда также содержало предписание не увековечивать Колчака на мемориальных досках в будущем. Это решение позднее подтвердил Санкт-Петербургский городской суд.

Колчак - полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года получил возможность для продолжения карьеры в США, но вернулся в Россию для борьбы с большевиками, считая их власть губительной для России. Участник белого движения на Востоке. Расстрелян в 1920 году.

Вопрос о реабилитации Колчака до сих пор не решен положительно. В 2002 году в Петербурге в Морском корпусе Петра Великого была открыта мемориальная доска, посвященная адмиралу Колчаку, который был выпускником корпуса.

Использованы фотографии: Фото: ТАСС, Петр Ковалев
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Комментарии 22

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  1. Тралл Сегодня, 12:26
    Еще бы ущерб возместить за счет чиновников
    Тралл
    1. Владимир16 Сегодня, 12:29
      Суд признал действия губернатора Полтавченко НЕЗАКОННЫМИ! Ура!
      Одни присягали жизни отдать за страну, а довели до развала наплевав на присягу, а вторые им памятники за это ставят. Упыри.
      Мединский очередную доску где нибудь прибьет. С него станет. negative
      Владимир16
      1. Татьяна Сегодня, 12:50
        В 2002 году в Петербурге в Морском корпусе Петра Великого была открыта мемориальная доска, посвященная адмиралу Колчаку, который был выпускником корпуса.
        Эту памятную доску Колчаку в Петербурге в Морском корпусе Петра Великого тоже нужно снять, чтобы она не пропагандировала нынешним российским курсантам предательство выпускниками вуза своей национальной Родины вкупе с иностранными захватчиками России.
        Татьяна
    2. vovanpain Сегодня, 12:31
      Цитата: Тралл
      Еще бы ущерб возместить за счет чиновников

      Тут Коллега Тралл сейчас больший ущерб будет yes Дискуссия будет жаркой,по мне бы вместе с этой доской повесили бы и список дел Колчака в годы гражданской войны,многие бы сибиряки бы печально вздохнули,а народ бы глядишь и подумал бы. hi
      vovanpain
      1. i80186_ Сегодня, 12:38
        Цитата: vovanpain
        о мне бы вместе с этой доской повесили бы и список дел Колчака в годы гражданской войны,многие бы сибиряки бы печально вздохнули,а народ бы глядишь и подумал бы

        Угу. Да и про золотой запас царской России спросили бы.
        i80186_
      2. bouncyhunter Сегодня, 12:38
        Насмотрелись некоторые как за бугром и у соседей Историю переписывают и решили в России такое провернуть , из предателя героя сделать ? Стыдно , господа либерасты ! Привет , братка ! hi drinks
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 12:51
          Паша, и какой он предатель? кого предал? Керенского? Ленина? Троцкого? request
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:55
            Цитата: pjastolov
            какой он предатель? кого предал? Керенского? Ленина? Троцкого?

            Россию .
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 12:58
              прочитай комент ниже - для Балу
              pjastolov
          2. i80186_ Сегодня, 12:55
            Цитата: pjastolov
            Паша, и какой он предатель? кого предал? Керенского? Ленина? Троцкого? request

            Народ он предал.
            i80186_
      3. Комментарий был удален.
  2. pjastolov Сегодня, 12:27
    Решение суда также содержало предписание не увековечивать Колчака на мемориальных досках в будущем
    царь Николай - причислен к лику святых, а тот кто за него сражался - враг народа, чудны дела твои, господи recourse
    pjastolov
    1. Балу Сегодня, 12:33
      В Санкт-Петербурге по решению суда демонтировали памятную доску адмиралу Александру Колчаку.Колчак сражался не за царя. Это он сдал карту минных поле, это он подписывал с антантой договор.. да просто почитайте ег письма любовнице этого англоамериканского агента, пошедшего по собственной инициативе на вербовку.
      Балу
      1. pjastolov Сегодня, 12:49
        События февральского переворота 1917 года застали Колчака в Батуми. Именно в этом грузинском городе адмирал проводил встречу с Великим князем Николаем Николаевичем, командующим Кавказским фронтом. Повесткой дня было обсуждение графика морских перевозок и строительство морского порта в Трапезунде (Турция). Получив секретную депешу из Генерального штаба о военном перевороте в Петрограде, адмирал срочно возвращается в Севастополь. По возвращении в штаб Черноморского флота адмирал А. В. Колчак отдаёт распоряжение о прекращении телеграфной и почтовой связи Крыма с другими областями Российской империи. Тем самым предотвращает распространение слухов и панических настроений на флоте. Все телеграммы поступали только в штаб Черноморского флота.

        В отличие от ситуации на Балтийском флоте, положение на Чёрном море было под контролем адмирала. А. В. Колчак долго удерживал черноморскую флотилию от революционного развала. Однако политические события не прошли мимо. В июне 1917 года решением Севастопольского Совета адмирал Колчак был отстранён от руководства Черноморским флотом. Во время разоружения Колчак перед строем своих подчинённых ломает наградную золотую саблю и произносит: «Море меня наградило, морю я и возвращаю награду».
        а дальше, может на поклон к советам идти, или можете что-то другое предложить?
        pjastolov
    2. 3officer Сегодня, 12:35
      Вопросы зачисления или отчисления Николая,сугубо внутрецерковные дела причем здесь порча фасадов в Петербурге.
      3officer
    3. DenZ Сегодня, 12:36
      Цитата: pjastolov
      чудны дела твои, господи

      Именно, это дела Господни, тут земным умом не понять (и к логике не привязать) и, считаю, не надо пытаться.
      DenZ
    4. Владимир16 Сегодня, 12:44
      Цитата: pjastolov
      царь Николай - причислен к лику святых, а тот кто за него сражался - враг народа, чудны дела твои, господи recourse

      Кто за него сражался? Колчак вступился за Николая и спас его? Это в каком фильме Вы посмотрели? А кто тогда кинул Царя? Пушкин? Или Ленин с немцами во всем виноваты?
      И Господа Вы не к месту упомянули - дела это людские. Люди в пагонах предали того кому присягали именем Господа и ввергли тем самым страну нашу в войны.
      Владимир16
  3. василий50 Сегодня, 12:27
    На фото очень лукавая *мемория*. Вот почему там не указано что Колчак умудрился принести четыре присяги на верность четырём странам. И про садистские методы борьбы с собственным народом не указано. Так скоро и до других предателей очередь дойдёт. Чем Колчак от Власова отличается?. Только тем что один служил нескольким хозяевам а другой только немцам? Методы и способы были абсолютно похожи, массовые репрессии и оголтелое враньё для оправдания собственного предательства. Правда Колчак превзошёл остальных в количестве вывезенного из РОССИИ золота. Может эта *мемория* в благодарность за ограбление РОССИИ от *благодарных*?
    василий50
    1. CentDo Сегодня, 12:58
      А можно уточнить про присяги? Вроде только России (точнее Императору) и Британии? Ну, еще Временному правительству.
      США он присягу не приносил, хотя и рассчитывал поступить к ним на службу.
      Ваше утверждение я не оспариваю, просто интересуюсь.
      CentDo
  4. Гардамир Сегодня, 12:32
    Есть ложь, а есть неверное освещение и умолчание.
    Полярных исследователей, было множество, но если это советский полярник значит его лучше не вспоминать. После революции, Колчак не поддержал Николая Кровавого, а бросив Черноморский флот, который он тогда возглавлял, срулил в Англию. Во время так называемого возвращения чем занимался Колчак? Правильно автор умолчал. Потому что пытки и расстрелы колчаковцами русского народа были самыми зверскими.
    Гардамир
  5. pvv113 Сегодня, 12:39
    Участник белого движения на Востоке

    Вспомнился стишок из школьного учебника истории:

    Мундир - английский,
    Погон - российский,
    Табак - японский,
    Правитель - омский.



    Мундир сносился,
    Погон свалился,
    Табак скурился,
    Правитель смылся
    smile
    pvv113
  6. Atlant-1164 Сегодня, 12:47
    этот человек может быть смело обвинен в геноциде русского народа. а его за уши тянут в герои русского народа.
    Atlant-1164
  7. сергей2183 Сегодня, 12:53
    В Иркутске целый памятник колчаку отгрохали
    сергей2183
  8. pussamussa Сегодня, 12:55
    Однако в России есть места где этому херою белогвардейскому палачу кто-то умудрился памятник поставить.
    pussamussa
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