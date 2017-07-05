В Петербурге демонтировали мемориальную доску Колчаку
В Санкт-Петербурге по решению суда демонтировали памятную доску адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Петроградского района в среду.
Как сообщалось, доска памяти одному из лидеров белого движения в годы Гражданской войны в России Колчаку была установлена в Петербурге на доме 3 по улице Большая Зеленина 12 ноября 2016 года. Инициатором ее установки выступил мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело". Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.
Однако ее размещение оспорила инициативная группа граждан. 24 января 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск петербуржцев, признал установку доски незаконной и постановил ее демонтировать. Решение суда также содержало предписание не увековечивать Колчака на мемориальных досках в будущем. Это решение позднее подтвердил Санкт-Петербургский городской суд.
Колчак - полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года получил возможность для продолжения карьеры в США, но вернулся в Россию для борьбы с большевиками, считая их власть губительной для России. Участник белого движения на Востоке. Расстрелян в 1920 году.
Вопрос о реабилитации Колчака до сих пор не решен положительно. В 2002 году в Петербурге в Морском корпусе Петра Великого была открыта мемориальная доска, посвященная адмиралу Колчаку, который был выпускником корпуса.
На основании решения суда было издано распоряжение комитета по культуре, по которому Музею городской скульптуры было вменено произвести демонтаж мемориальной доски. Сегодня работы были произведены, доска демонтирована- сказал собеседник.
Как сообщалось, доска памяти одному из лидеров белого движения в годы Гражданской войны в России Колчаку была установлена в Петербурге на доме 3 по улице Большая Зеленина 12 ноября 2016 года. Инициатором ее установки выступил мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело". Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.
Однако ее размещение оспорила инициативная группа граждан. 24 января 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск петербуржцев, признал установку доски незаконной и постановил ее демонтировать. Решение суда также содержало предписание не увековечивать Колчака на мемориальных досках в будущем. Это решение позднее подтвердил Санкт-Петербургский городской суд.
Колчак - полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года получил возможность для продолжения карьеры в США, но вернулся в Россию для борьбы с большевиками, считая их власть губительной для России. Участник белого движения на Востоке. Расстрелян в 1920 году.
Вопрос о реабилитации Колчака до сих пор не решен положительно. В 2002 году в Петербурге в Морском корпусе Петра Великого была открыта мемориальная доска, посвященная адмиралу Колчаку, который был выпускником корпуса.
Использованы фотографии: Фото: ТАСС, Петр Ковалев
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