Немецкую армию "спрячут" на время саммита G20

Не исключаются попытки блокирования подъездов к военным базам и казармам. Военнослужащие должны быть готовы к возможными провокациям и на них не отвечать.

Немецкий журнал Der Spiegel выходит с публикацией статьи о подготовке силовиков ФРГ к саммиту Большой Двадцатки в Гамбурге. Подготовка, откровенно говоря, весьма своеобразная. С сегодняшнего дня и до окончания саммита военнослужащим Бундесвера запрещается ношение военной формы вне расположений в/ч.Министерство обороны Германии, на которое ссылаются немецкие журналисты, информирует военнослужащих о том, что военная форма может вызвать «приступы агрессии со стороны антиглобалистов и других противников саммита».Ведомство в свою очередь оперирует данными немецкой контрразведки, которые говорят о том, что «солдаты и офицеры в военной форме могут стать объектами нападения со стороны экстремистски настроенных группировок и прочих радикалов.Примечательно, что помимо запрета на ношение военной формы в дни подготовки и проведения саммита командование Бундесвера получило распоряжение отказаться от использования военных автомобилей и автомобилей с военной символикой на улицах Гамбурга и других немецких городов.Из материала:Отмечено, что контрразведка выявила несколько радикально настроенных групп, прибывших в Германию из-за рубежа. Заявлено, что это группы антиглобалистов из Италии, Испании и Греции. Удивительно, что в «наводнении» Германии противниками саммита не обвинили Россию...