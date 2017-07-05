13:00 05 июля

Немецкую армию "спрячут" на время саммита G20

Немецкий журнал Der Spiegel выходит с публикацией статьи о подготовке силовиков ФРГ к саммиту Большой Двадцатки в Гамбурге. Подготовка, откровенно говоря, весьма своеобразная. С сегодняшнего дня и до окончания саммита военнослужащим Бундесвера запрещается ношение военной формы вне расположений в/ч.

Немецкую армию "спрячут" на время саммита G20


Министерство обороны Германии, на которое ссылаются немецкие журналисты, информирует военнослужащих о том, что военная форма может вызвать «приступы агрессии со стороны антиглобалистов и других противников саммита».


Ведомство в свою очередь оперирует данными немецкой контрразведки, которые говорят о том, что «солдаты и офицеры в военной форме могут стать объектами нападения со стороны экстремистски настроенных группировок и прочих радикалов.

Примечательно, что помимо запрета на ношение военной формы в дни подготовки и проведения саммита командование Бундесвера получило распоряжение отказаться от использования военных автомобилей и автомобилей с военной символикой на улицах Гамбурга и других немецких городов.

Из материала:
Не исключаются попытки блокирования подъездов к военным базам и казармам. Военнослужащие должны быть готовы к возможными провокациям и на них не отвечать.


Отмечено, что контрразведка выявила несколько радикально настроенных групп, прибывших в Германию из-за рубежа. Заявлено, что это группы антиглобалистов из Италии, Испании и Греции. Удивительно, что в «наводнении» Германии противниками саммита не обвинили Россию...

Использованы фотографии: SINGER EPA/ REX/ Shutterstock
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимир 38 Сегодня, 12:48
    Вообще бы спрятали свои армии.. Что б не слышно и не видно было
    Владимир 38
    1. pjastolov Сегодня, 12:57
      ну так и надо прятать, а то как бы чего не вышло
      Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен 31 января 2017 года выступила на состоявшейся в Берлине конференции о месте сексуальных меньшинств в вооруженных силах ФРГ. В конференции приняли участие более 200 военнослужащих.

      В своем выступлении фон дер Лайен потребовала "более открытого подхода к сексуальному разнообразию среди войск".

      pjastolov
  2. vch Сегодня, 12:49
    Ну какие приступы агрессии? Ведь немецкие солдатики такие миленькие, такие голубенькие!
    vch
  3. andr327 Сегодня, 12:49
    Надо предложить вежливых зеленых людей!
    andr327
  4. Павловский Сегодня, 12:54

    Прятать, так прятать
    Павловский
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:56
    ...всех бундэвцев засадить в бункер, прикрыть железной крышкой и залить бетоном... laughing
    a.s.zzz888
Картина дня