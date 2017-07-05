16:10 05 июля

Далю Грибаускайте и Керсти Кальюлайд привлекли к съёмкам пропагандистского ролика НАТО

НАТО на своём официальном канале YouTube публикует откровенно пропагандистский ролик о размещении военного контингента в странах Прибалтики и Польше. Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве «комментаторов» в натовском ролике выступают президенты Литвы и Эстонии. Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд рассказывают о том, что их страны открыли двери военнослужащим стран Североатлантического военного блока в связи с тем, что страны находятся под «давление со стороны России».

Грибаускайте заявила, что Россия «может не остановиться на оккупации Крыма и Донбасса и осуществить вторжение в Прибалтику». Но, по словам той же Грибаускайте, «натовские партнёры теперь надёжно защищают рубежи литовского государства».

А это заявление г-жи Кальюлайд:
Размещение военного контингента стран-союзников по НАТО – это важная демонстрация того, что альянс понимает риски, которые присутствуют в Балтийском регионе и Польше.



В ролике демонстрируются марширующие «коробки» натовских военных на плацах военных баз в странах Балтии, показано проведение учений, переброска военной техники и другие действия военного блока у границ России.



Ещё одним комментатором в ролике выступает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в свою очередь объявил, что натовские батальоны пришли в Прибалтику, чтобы "защитить её от агрессии России". Столтенберг заявил, что НАТО "не позволит России повторить украинский и грузинские сценарии". О том, что именно политики в странах НАТО эти сценарии в своё время и запускали, надеясь на бездействие со стороны России, генсек военного блока не сказал ни слова.


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Комментарии 43

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  1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 13:09
    В Доич фильмах пусть лучше снимается, больше толку будет.
    Vasya_Piterskiy
    1. Чёрный Сегодня, 13:13
      Эх далька далька раньше её снимали немцы wassat .... рядом с гостиницами wassat
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 13:20
        Вспомнила молодость - главное помнит что надо сниматься , а как нет. laughing , попробует в НАТО...
        cniza
        1. Татьяна Сегодня, 13:31
          При такой оккупации Литвы, Латвии Эстонии, а также Польши войсками НАТО под предводительством Пентагона зачем аборигенам служить в НАТО? Свои страны они уже сдали иноземцам, и пусть теперь аборигены на оккупантов работают!
          А то аборигены зачем-то жалуются, что солдаты НАТО писают на их клумбы и прямо государственные здания - и вообще облегчаются в публичных местах в самих помещениях на глазах аборигенов! Жалуются, что их вообще не предупреждают о проведении военных учений! Что во время военных учений НАТОвцы бесцеремонно портят их жилое имущество! И т.п.
          Если Пентагон в лице НАТО начнёт войну с РФ с территории этих туземцев, то самих туземцев спрашивать разрешения на это точно никто в пентагоне и НАТО не будет!
          Татьяна
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:20
        Слава hi Возраст уж не тот - теперь Даля в политической "клубничке" занимается тем же , чем и раньше , да ещё и эстонскую подругу подключила . lol
        bouncyhunter
        1. Комментарий был удален.
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:43
            У них , в Гейропах , это - уважаемый бизнес , не путай . lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 13:45
              Извиняюсь , запамятовал ... правда у них это можно только в определенных местах и по определенным часам.
              cniza
              1. stalkerwalker Сегодня, 13:47
                Цитата: cniza
                правда у них это можно только в определенных местах и по определенным часам.

                Главное - что бы не забыли в финале ролика хором сказать "Дас ис фантастишь!"
                lol
                stalkerwalker
                1. Татьяна Сегодня, 14:03
                   bouncyhunter
                  Возраст уж не тот - теперь Даля в политической "клубничке" занимается тем же , чем и раньше , да ещё и эстонскую подругу подключила .
                  Как только Даля Грибаускайте заявляет о себе, как о порядочной женщине, то невольно перед глазами встаёт протокол о её прошлом в её молодости - а именно о её задержании в советской гостинице с интуристами мужеского пола в компании девиц лёгкого поведения.
                  Татьяна
                  1. pvv113 Сегодня, 14:26
                    В принципе Далина сущность и без протокола понятна
                    pvv113
                  2. bouncyhunter Сегодня, 14:29
                    Цитата: Татьяна
                    Как только Даля Грибаускайте заявляет о себе, как о порядочной женщине, то невольно перед глазами встаёт протокол о её прошлом в её молодости - а именно о её задержании в советской гостинице с интуристами мужеского пола в компании девиц лёгкого поведения.

                    Какая страна - такой и президент .
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 14:33
                      Немного переиначу: у страны тот президент, которого она заслуживает wink
                      pvv113
                    2. Татьяна Сегодня, 14:35
                      И какой президент - такая и страна. Рыба гниёт с головы.
                      Татьяна
                      1. bouncyhunter Сегодня, 14:47
                        Совершенно верно . Добавить нечего .
                        bouncyhunter
              2. bouncyhunter Сегодня, 13:51
                Вить , тут налицо факт использования Далей служебного положения в личных целях . Она - президент , ей можно . lol
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 13:55
                  Что прям все можно , без ограничений ? , а как же демократия?
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 14:04
                    Цитата: cniza
                    а как же демократия?

                    Она самая и есть , матрасного разлива .
                    bouncyhunter
              3. Подрезчик Сегодня, 13:59
                Джентльмены hi Какие серьезные там бойцы, морды размазывают, на САУшках ездят...Не поверишь даже, что все в памперсах! На самом деле все это красивая картинка, пропагандистски для них этот ролик имеет значение, для нас имеет значение другое: не буду утверждать что боеспособность НАТОвцев равна нулю, но.... точно знаю, что вояки они хр....е!
                Подрезчик
            2. Смог Сегодня, 13:49
              Цитата: bouncyhunter
              в Гейропах , это - уважаемый бизнес

              Сутенерство или давальческий?????? lol
              Смог
              1. cniza Сегодня, 13:52
                Похоже и тот и тот.
                cniza
              2. bouncyhunter Сегодня, 13:53
                Костик , привет ! soldier drinks
                Цитата: Смог
                Сутенерство или давальческий?

                Одно другому не мешает . wink
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 13:56
                  А способствует увеличению дохода.
                  cniza
                2. Смог Сегодня, 13:56
                  Паша! Приветствую!
                  Цитата: bouncyhunter
                  Одно другому не мешает .

                  Ааааааа, многостаночники......, так сказать............
                  Смог
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:57
                    Цитата: Смог
                    Ааааааа, многостаночники......, так сказать..........

                    Фигли там - многолетний опыт не пропьёшь . lol
                    bouncyhunter
                    1. Смог Сегодня, 14:02
                      Цитата: bouncyhunter
                      многолетний опыт не пропьёшь

                      Ой, не буду дальше, от греха......
                      Смог
                      1. Подрезчик Сегодня, 14:13
                        Сидит какой-нибудь дедок в Финляндии или Германии, и пыжится, показывая пальцем на Президента Литвы-эту ....я "целовал"!!!
                        Подрезчик
        2. Злой543 Сегодня, 13:45
          А я один на их карте Белоруссию не увидел? Чет Россия и сразу Польша.
          Злой543
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:49
            Так ведь они уверены что учения "Запад 2017" не что иное как оккупация Беларуси Россией , вот и подготовили новые карты . wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 13:53
              Нагнетают сами себе чертей и потом с ними борются , что то это мне напоминает.
              cniza
        3. Комментарий был удален.
        4. pvv113 Сегодня, 14:24
          Цитата: bouncyhunter
          Слава hi Возраст уж не тот - теперь Даля в политической "клубничке" занимается тем же , чем и раньше , да ещё и эстонскую подругу подключила . lol

          А что? Можно организовать ролик про клубничку в доме престарелых laughing
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:31
            Сейчас твою идейку слижут и через пару-тройку дней на ресурсах "для взрослых" появится новое пикантное видео для тех , кто любит "погорячее" . lol
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 14:36
              Надо как-то идею зарегистрировать на авторство, может какой бакшиш срублю laughing
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:48
                Если успеешь . Эти прибалты халяву любят не меньше укропов .
                bouncyhunter
    2. Paranoid50 Сегодня, 14:30
      Цитата: Vasya_Piterskiy
      В Доич фильмах пусть лучше снимается,

      Столтенберг, кстати, в кино снимался. Недавно попался на глаза норвежский ужастик о горных троллях, так там в финале Столтенберг(тогда ещё премьер Норвегии) заявляет о том,что тролли в Норвегии сильно вредят ЛЭП, ломая их. Так что ничего нового: там тролли, тут -мы. laughing
      Paranoid50
  2. Spartanez300 Сегодня, 13:10
    Гнусные шавки , слов нет одни маты .
    Spartanez300
  3. Толстоевский Сегодня, 13:13
    Лёгкая эротика? Про так нато размещается в Керсти Кальюлайд и в Дале Грибаускайте?
    Толстоевский
  4. andr327 Сегодня, 13:18
    Самый ходовой экспортный товар прибалтов - русофобия! Больше они не для чего не нужны , да и ничего больше у них нет, окромя не кому не нужной территории.
    andr327
  5. ProkletyiPirat Сегодня, 13:19
    О, ДА! молодцы! смотрим карту на 0:56 laughing
    ProkletyiPirat
    1. g1v2 Сегодня, 13:30
      Ага я тоже заметил. laughing Может натовцы чего то знают , чего не знаем мы? belay Например куда делись Беларусь и Украина? wink
      g1v2
  6. Комментарий был удален.
  7. vch Сегодня, 13:34
    Пускай Даля лучше расскажет, каким местом она себе делала карьеру в ее комсомольско-партийную молодость......
    vch
  8. Толик_74 Сегодня, 13:44
    Цитата: ProkletyiPirat
    О, ДА! молодцы! смотрим карту на 0:56 laughing

    Быстрей бы.
    Толик_74
  9. Смог Сегодня, 13:53
    Пообнищала что ли Даля? Интересно, как им в НАТО заплатили? Почасово или за интервью ? Хотя чем это я? Какая оплата рабам на галерах..
    Смог
  10. by001261 Сегодня, 14:00
    Цитата: Толик_74
    Цитата: ProkletyiPirat
    О, ДА! молодцы! смотрим карту на 0:56 laughing

    Быстрей бы.

    Согласен.
    by001261
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