Далю Грибаускайте и Керсти Кальюлайд привлекли к съёмкам пропагандистского ролика НАТО

Размещение военного контингента стран-союзников по НАТО – это важная демонстрация того, что альянс понимает риски, которые присутствуют в Балтийском регионе и Польше.

НАТО на своём официальном канале YouTube публикует откровенно пропагандистский ролик о размещении военного контингента в странах Прибалтики и Польше. Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве «комментаторов» в натовском ролике выступают президенты Литвы и Эстонии. Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд рассказывают о том, что их страны открыли двери военнослужащим стран Североатлантического военного блока в связи с тем, что страны находятся под «давление со стороны России».Грибаускайте заявила, что Россия «может не остановиться на оккупации Крыма и Донбасса и осуществить вторжение в Прибалтику». Но, по словам той же Грибаускайте, «натовские партнёры теперь надёжно защищают рубежи литовского государства».А это заявление г-жи Кальюлайд:В ролике демонстрируются марширующие «коробки» натовских военных на плацах военных баз в странах Балтии, показано проведение учений, переброска военной техники и другие действия военного блока у границ России.Ещё одним комментатором в ролике выступает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в свою очередь объявил, что натовские батальоны пришли в Прибалтику, чтобы "защитить её от агрессии России". Столтенберг заявил, что НАТО "не позволит России повторить украинский и грузинские сценарии". О том, что именно политики в странах НАТО эти сценарии в своё время и запускали, надеясь на бездействие со стороны России, генсек военного блока не сказал ни слова.