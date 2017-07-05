16:11 05 июля

МО РФ рассекретило ультиматум маршала Василевского главкому Квантунской армией

Минобороны России рассекретило более 30 документов о сотрудничестве СССР и Китая в 1936-1945 годах в борьбе с Японией, заявила журналистам главный документовед Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.

МО РФ рассекретило ультиматум маршала Василевского главкому Квантунской армией


Третья международная российско-китайская военно-научная конференция посвящена 80-летию начала широкомасштабной агрессии Японии против Китая и решающему вкладу СССР в успешное завершение войны с Японией. По данным военного ведомства, конференция проходит 5-6 июля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Организаторами выступили Академия военных наук России, Цзилиньский университет Китая, Центр изучения Второй мировой войны – войны сопротивления китайского народа японской агрессии и послевоенного международного мира.


К конференции мы рассекретили 34 уникальных документа Центрального архива Минобороны, они отражают отношения Советского Союза и Китая. Самый интересный и уникальный документ — текст ультиматума маршала Василевского, который был направлен главнокомандующему Квантунской армией
— сказала Каяева.

В частности, в документах показано, как помогал Китаю Советский Союз: направлял военных специалистов, обучал китайских военнослужащих-лётчиков, посылал материальную и военно-техническую помощь.

Использованы фотографии: http://steam-hack.ru/
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Комментарии 18

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  1. vch Сегодня, 13:31
    Дайте почитать эти документы современным японцам. Так, что бы память немного освежили. А то что то последнее время они приборзели немного!
    vch
    1. Венд Сегодня, 13:33
      Цитата: vch
      Дайте почитать эти документы современным японцам. Так, что бы память немного освежили. А то что то последнее время они приборзели немного!

      Да я бы и сам с удовольствием почитал.
      Венд
      1. vch Сегодня, 13:36
        По идее должны выложить на сайте МО....
        vch
        1. faridg7 Сегодня, 16:09
          Я вообще не понимаю, почему такой документ засекречен? Там что, весь ультиматум ненормативной лексикой наполнен, что там может быть секретного?
          faridg7
      2. Карась Сегодня, 13:39
        А то что то последнее время они приборзели немного!

        В данном контексте в слове "немного", "не" - это лишнее...
        Карась
        1. vch Сегодня, 13:45
          Согласен с поправкой.
          vch
      3. ЛукичЪ Сегодня, 14:39
        Цитата: Венд
        Да я бы и сам с удовольствием почитал.

        да со временем в инете должно появится.
        ЛукичЪ
      4. vch Сегодня, 14:43
        Вот нашел! http://iknigi.net/avtor-vladimir-daynes/128106-va
        silevskiy-vladimir-daynes/read/page-28.html Я так думаю, что это не полный текст, но пока все что есть......
        vch
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:08
      Цитата: vch
      Дайте почитать эти документы современным японцам. Так, что бы память немного освежили.

      Матрасы быстро убедят японцев что рассекреченные документы - фейк . И ведь поверят им , а не нам . Попробуй не поверь , когда "партнёр" рядом стоит с дрыном .
      bouncyhunter
  2. Spartanez300 Сегодня, 13:44
    Всего за период 1937—1941 годов из СССР Китаю было поставлено: самолётов 1285 (из них — истребителей 777, бомбардировщиков — 408, учебных — 100), орудий разных калибров — 1600, танков средних — 82, пулемётов станковых и ручных — 14 тыс., автомашин и тракторов — 1850.
    В 1937—1940 годах в Китае работало свыше 300 советских военных советников. Всего же в эти годы там работало свыше 5 тыс. советских граждан. Среди них были лётчики-добровольцы, преподаватели и инструкторы, рабочие по сборке самолетов и танков, авиационные специалисты, специалисты-дорожники и мостовики, транспортники, медики и, наконец, военные советники.
    Spartanez300
    1. ochakow703 Сегодня, 13:53
      Только вот подзабылось многое китайскими товарищами... дошло до Даманского.
      ochakow703
      1. yehat Сегодня, 14:04
        тех китайцев, которым помогали, в Китае к событиям Даманского не осталось - они на Тайване (Формозе) были или в могиле.
        yehat
      2. Sergej1972 Сегодня, 14:10
        Это была в основном помощь СССР гоминьдановскому режиму во главе с Чан Кайши, который и был официальным представителем Китая до 1949 г. Хотя и коммунистическим отрядам Мао Цзе-дуна помощь с нашей стороны в указанный период тоже оказывалась.
        Sergej1972
      3. askort154 Сегодня, 14:21
        ochakow703 Только вот подзабылось многое китайскими товарищами... дошло до Даманского.

        Виноват Хрущёв, опустив до плинтуса мёртвого Сталина ( перед живым он только "плясал"). Мао, это не принял. Англосаксы этим воспользовались, как всегда, и вбили клин между СССР и Китаем. Это у них получилось. Сейчас у англосаксов первостепенная задача, не допустить нового сближения России и Китая. Пока они в растерянности. Создание экономического блока в ТАР не получилось. А Россия и Китай идут на сближение. Однополюсный мир, размагничивается. yes
        askort154
    2. Paranoid50 Сегодня, 14:05
      Цитата: Spartanez300
      В 1937—1940 годах в Китае работало свыше 300 советских военных советников.

      Сей факт даже в кино был отражён( к.ф."Офицеры", товарищ Ван).
      Paranoid50
  3. voyaka uh Сегодня, 14:08
    Ну, и где текст этого расскреченного ультиматума?
    voyaka uh
  4. ydjin Сегодня, 14:40
    Я конечно знаю что СССР освободил Китай от Японской окупации, но документы в студию! Как то ни о чём сей пост!
    ydjin
  5. Толстоевский Сегодня, 14:44
    вот это называется "Правильные контрсанкции"
    Толстоевский
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