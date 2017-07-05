Экс-премьер Австралии раскритиковал госпрограмму развития подводного флота
Государственные инвестиции на развитие австралийского подводного флота, планируемые в размере 50 млрд. долл., должны быть пересмотрены, Австралии нужны атомные подлодки, приводит bmpd заявление бывшего премьер-министра страны Тони Эббота.
Дизель-электрическая подводная лодка SSG 75 Waller типа Collins ВМС Австралии
В своей речи на тему «Подводные лодки: почему следует довольствоваться не самым лучшим вариантом?» в австралийском Центре независимых, Эббот раскрыл информацию о том, что в 2014 году при появлении российский военных кораблей в международных водах неподалеку от Брисбена в период проведения саммита «Большой двадцатки», ему сообщили, что ни одна из двух боеготовых австралийских ПЛ не способна обеспечить необходимую защиту.
Правительство Эботта в свое время организовало конкуренцию между Японией, Германией и Францией за контракт по подводным лодкам. Победителем стал французский концерн DCNS (ныне Naval Group), 12 дизель-электрических ПЛ будут построены в городе Аделаида.
Тем не менее, Эббот заявил, что «французское проектирование еще даже не начато, не говоря уже о завершении работ». «Ни один контракт на строительство не был и не будет подписан в течение многих лет», – добавил он.
Первая подлодка должна быть введена в эксплуатацию в начале 2030-х.
В своей речи бывший премьер призвал рассмотреть вариант с атомными подводными лодками «до того, как возможность будет упущена еще на несколько десятилетий.
В свою очередь действующий премьер Малкольм Тернбулл заявил, что «не хотел бы прерывать процесс закупки новых подводных лодок, учитывая то, как долго он откладывался».
Он добавил, что «проектирование с участием DCNS должно продолжиться и вылиться в постройку, если это все еще будет соответствовать нашим взвешенным оценкам того, что является для нас лучшим».
В своей речи на тему «Подводные лодки: почему следует довольствоваться не самым лучшим вариантом?» в австралийском Центре независимых, Эббот раскрыл информацию о том, что в 2014 году при появлении российский военных кораблей в международных водах неподалеку от Брисбена в период проведения саммита «Большой двадцатки», ему сообщили, что ни одна из двух боеготовых австралийских ПЛ не способна обеспечить необходимую защиту.
Я обеспокоен тем, что в течение ближайших десяти лет, возможно раньше, Австралия может столкнуться с серьезным кризисом безопасности в регионе, когда обнаружится, что предыдущие и нынешнее правительства не оставили своим приемникам адекватных средств для борьбы с этими вызовами,сказал Эббот.
Отсутствие подводных лодок было суровым напоминанием об ограниченных возможностях стратегического сдерживания, состоящих всего из шести подводных лодок, две из которых находятся в состоянии глубокого технического обслуживания, две используются в учениях, и лишь две оставшиеся доступны в любое время – с ограничением крейсерской скорости движения под водой до 10 узлов,отметил он.
Задача правительства заключается не только в том, чтобы работать во благо, но и планировать действия на случай развития событий по худшему сценарию. Современники и история дадут оценку нашим действиям, и, по крайней мере, в том, что касается национальной безопасности, мы должны думать и готовиться на действительно долгосрочную перспективу,сказал экс-премьер.
Правительство Эботта в свое время организовало конкуренцию между Японией, Германией и Францией за контракт по подводным лодкам. Победителем стал французский концерн DCNS (ныне Naval Group), 12 дизель-электрических ПЛ будут построены в городе Аделаида.
Тем не менее, Эббот заявил, что «французское проектирование еще даже не начато, не говоря уже о завершении работ». «Ни один контракт на строительство не был и не будет подписан в течение многих лет», – добавил он.
Первая подлодка должна быть введена в эксплуатацию в начале 2030-х.
В своей речи бывший премьер призвал рассмотреть вариант с атомными подводными лодками «до того, как возможность будет упущена еще на несколько десятилетий.
Весь смысл следующих закупок ПЛ заключается в том, чтобы избежать проблем, имеющихся у моделей типа Collins – найти подводные лодки, которые могут быть быстро введены в эксплуатацию при внесении минимальных изменений – но все, что мы делали до сих пор, лишь риск и повторение ошибок,отметил Эббот.
Все подводные лодки, участвовавшие в тендере, превосходны с точки зрения потребностей их стран-производителей, однако ни одна, как мне представляется, не соответствует нашим потребностям,сказал он.
В свою очередь действующий премьер Малкольм Тернбулл заявил, что «не хотел бы прерывать процесс закупки новых подводных лодок, учитывая то, как долго он откладывался».
Он добавил, что «проектирование с участием DCNS должно продолжиться и вылиться в постройку, если это все еще будет соответствовать нашим взвешенным оценкам того, что является для нас лучшим».
Однако параллельно с этим мы должны пересмотреть вопрос о том, чего мы хотим от наших подводных лодок, какими они должны быть в условиях меняющихся угроз безопасности, а также изучить возможность использования атомных ПЛ при том, что наши фиксированные издержки исчисляются только сотнями миллионов,заключил Тернбулл.
Использованы фотографии: AFP
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