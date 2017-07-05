Экс-премьер Австралии раскритиковал госпрограмму развития подводного флота

Я обеспокоен тем, что в течение ближайших десяти лет, возможно раньше, Австралия может столкнуться с серьезным кризисом безопасности в регионе, когда обнаружится, что предыдущие и нынешнее правительства не оставили своим приемникам адекватных средств для борьбы с этими вызовами,

Отсутствие подводных лодок было суровым напоминанием об ограниченных возможностях стратегического сдерживания, состоящих всего из шести подводных лодок, две из которых находятся в состоянии глубокого технического обслуживания, две используются в учениях, и лишь две оставшиеся доступны в любое время – с ограничением крейсерской скорости движения под водой до 10 узлов,

Задача правительства заключается не только в том, чтобы работать во благо, но и планировать действия на случай развития событий по худшему сценарию. Современники и история дадут оценку нашим действиям, и, по крайней мере, в том, что касается национальной безопасности, мы должны думать и готовиться на действительно долгосрочную перспективу,

Весь смысл следующих закупок ПЛ заключается в том, чтобы избежать проблем, имеющихся у моделей типа Collins – найти подводные лодки, которые могут быть быстро введены в эксплуатацию при внесении минимальных изменений – но все, что мы делали до сих пор, лишь риск и повторение ошибок,

Все подводные лодки, участвовавшие в тендере, превосходны с точки зрения потребностей их стран-производителей, однако ни одна, как мне представляется, не соответствует нашим потребностям,

Однако параллельно с этим мы должны пересмотреть вопрос о том, чего мы хотим от наших подводных лодок, какими они должны быть в условиях меняющихся угроз безопасности, а также изучить возможность использования атомных ПЛ при том, что наши фиксированные издержки исчисляются только сотнями миллионов,