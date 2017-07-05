16:10 05 июля

Экс-премьер Австралии раскритиковал госпрограмму развития подводного флота

Государственные инвестиции на развитие австралийского подводного флота, планируемые в размере 50 млрд. долл., должны быть пересмотрены, Австралии нужны атомные подлодки, приводит bmpd заявление бывшего премьер-министра страны Тони Эббота.

Экс-премьер Австралии раскритиковал госпрограмму развития подводного флота
Дизель-электрическая подводная лодка SSG 75 Waller типа Collins ВМС Австралии

В своей речи на тему «Подводные лодки: почему следует довольствоваться не самым лучшим вариантом?» в австралийском Центре независимых, Эббот раскрыл информацию о том, что в 2014 году при появлении российский военных кораблей в международных водах неподалеку от Брисбена в период проведения саммита «Большой двадцатки», ему сообщили, что ни одна из двух боеготовых австралийских ПЛ не способна обеспечить необходимую защиту.


Я обеспокоен тем, что в течение ближайших десяти лет, возможно раньше, Австралия может столкнуться с серьезным кризисом безопасности в регионе, когда обнаружится, что предыдущие и нынешнее правительства не оставили своим приемникам адекватных средств для борьбы с этими вызовами,
сказал Эббот.

Отсутствие подводных лодок было суровым напоминанием об ограниченных возможностях стратегического сдерживания, состоящих всего из шести подводных лодок, две из которых находятся в состоянии глубокого технического обслуживания, две используются в учениях, и лишь две оставшиеся доступны в любое время – с ограничением крейсерской скорости движения под водой до 10 узлов,
отметил он.

Задача правительства заключается не только в том, чтобы работать во благо, но и планировать действия на случай развития событий по худшему сценарию. Современники и история дадут оценку нашим действиям, и, по крайней мере, в том, что касается национальной безопасности, мы должны думать и готовиться на действительно долгосрочную перспективу,
сказал экс-премьер.

Правительство Эботта в свое время организовало конкуренцию между Японией, Германией и Францией за контракт по подводным лодкам. Победителем стал французский концерн DCNS (ныне Naval Group), 12 дизель-электрических ПЛ будут построены в городе Аделаида.

Тем не менее, Эббот заявил, что «французское проектирование еще даже не начато, не говоря уже о завершении работ». «Ни один контракт на строительство не был и не будет подписан в течение многих лет», – добавил он.

Первая подлодка должна быть введена в эксплуатацию в начале 2030-х.

В своей речи бывший премьер призвал рассмотреть вариант с атомными подводными лодками «до того, как возможность будет упущена еще на несколько десятилетий.

Весь смысл следующих закупок ПЛ заключается в том, чтобы избежать проблем, имеющихся у моделей типа Collins – найти подводные лодки, которые могут быть быстро введены в эксплуатацию при внесении минимальных изменений – но все, что мы делали до сих пор, лишь риск и повторение ошибок,
отметил Эббот.

Все подводные лодки, участвовавшие в тендере, превосходны с точки зрения потребностей их стран-производителей, однако ни одна, как мне представляется, не соответствует нашим потребностям,
сказал он.

В свою очередь действующий премьер Малкольм Тернбулл заявил, что «не хотел бы прерывать процесс закупки новых подводных лодок, учитывая то, как долго он откладывался».

Он добавил, что «проектирование с участием DCNS должно продолжиться и вылиться в постройку, если это все еще будет соответствовать нашим взвешенным оценкам того, что является для нас лучшим».

Однако параллельно с этим мы должны пересмотреть вопрос о том, чего мы хотим от наших подводных лодок, какими они должны быть в условиях меняющихся угроз безопасности, а также изучить возможность использования атомных ПЛ при том, что наши фиксированные издержки исчисляются только сотнями миллионов,
заключил Тернбулл.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 9

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:44
    А Китай молча ,но бойко строит свой флот,пока австралийцы репу чешат...
    НЕКСУС
    1. maxim947 Сегодня, 14:04
      И "эти" туда же... вооружаются. Для многих Австралия с Н. Зеландией ассоциируются, как страны относительно отдаленные от общего политического бардака. Казалось бы - живите и радуйтесь. Но все равно видать "затягивает". Может и на самом деле ими до сих пор управляют из Лондона?
      maxim947
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:09
        Цитата: maxim947
        Может и на самом деле ими до сих пор управляют из Лондона?

        Австралийский доллар,канадский доллар,американский доллар и тд...все эти страны долларовой зоны,есть вассалы Лондона.
        НЕКСУС
  2. DEZINTO Сегодня, 13:56
    Подводные лодки Австралии - внутри путешествуют куча пауков, змей, разных букашек и два не понимающих какого хрена они тут делают Джона. ))))

    Помимо самих лодок нужно вырастить подводников, образование, навыки и опыт прошедших службу. Это у Австралии есть?
    DEZINTO
  3. новичок Сегодня, 13:58
    как всё запущено в кенгурятнике. хотя, чего они мучаются вопросос безопасности и вызовам современности, им вполне уютно под юбкой тёти сем. хотя, наверное не случайно заёрзали любители кенгуру, никак трамп надавил поднять расходы на игрушки.
    новичок
  4. NUR Сегодня, 14:19
    Кто угрожает Австралии? Сидели тихо никто их не замечал, теперь понадобились для флота Америки, Бумеранг им в руки.
    NUR
  5. voyaka uh Сегодня, 14:32
    Может, он и прав. Надо смотреть вперед. Австралия быстро
    развивается и богатеет. Становится важным игроком.
    С АПЛ-ракетоносцами они смогут защитить себя на дальних подступах
    и в Тихом и в Индийском океанах.
    Как тогда английская АПЛ торпедировала аргентинский крейсер в Южной
    Анламтике...
    voyaka uh
  6. Wedmak Сегодня, 14:37
    что ни одна из двух боеготовых австралийских ПЛ не способна обеспечить необходимую защиту

    От кого??? Вам пингвины что-ли угрожают?
    Wedmak
  7. Толстоевский Сегодня, 14:43
    с кем воевать собрались? с Новой Зеландией?
    Толстоевский
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