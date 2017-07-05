В РФ созданы пилотные образцы узлов турбин для самолета А-100

Ожидается, что ресурсные и летные испытания агрегата займут около трех лет. У проекта большие перспективы. Кроме бортов А-100, в будущем УБЭ-1700 планируется использовать в качестве маршевого двигателя для целого ряда вертолетов и самолетов,

ТАНТК имени Бериева является одним из участников работ по созданию комплекса дальнего радиолокационного обнаружения. Это – одна из приоритетных работ существующей государственной программы вооружения. Могу сказать, что работы идут по графику, и в июле месяце мы перейдём к государственным совместным испытаниям,