В РФ созданы пилотные образцы узлов турбин для самолета А-100
Объединение «Технодинамика» изготовило опытные образцы узлов газогенератора УБЭ-1700, разработанного для нового российского самолета-разведчика А-100, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы компании.
«Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" изготовил опытные образцы узлов турбин для энергетической бортовой установки УБЭ-1700. После проведения испытаний и сертификации газогенератор будет применен на новейшем российском военном самолете А-100», – говорится в релизе.
Ранее он сообщил, что испытания самолета начнутся в 2017 году. По словам гендиректора, «проект А-100 находится на финальной стадии».
В марте замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что испытания перспективного самолета А-100, создаваемого в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, начнутся в июле.
Справка агентства: «Перспективный самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 создается на базе штатного самолета А-50 для ведения наблюдения за воздушной, наземной и надводной обстановкой. Его разведывательные возможности позволят обнаруживать новые классы целей, осуществлять наведение самолетов ударной авиации и управление ими. Самолет создается по гособоронзаказу в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Премьер-476". Он заменит авиационные комплексы А-50 и А-50У».
«Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" изготовил опытные образцы узлов турбин для энергетической бортовой установки УБЭ-1700. После проведения испытаний и сертификации газогенератор будет применен на новейшем российском военном самолете А-100», – говорится в релизе.
Ожидается, что ресурсные и летные испытания агрегата займут около трех лет. У проекта большие перспективы. Кроме бортов А-100, в будущем УБЭ-1700 планируется использовать в качестве маршевого двигателя для целого ряда вертолетов и самолетов,цитирует пресс-служба гендиректора холдинга Игоря Насенкова.
Ранее он сообщил, что испытания самолета начнутся в 2017 году. По словам гендиректора, «проект А-100 находится на финальной стадии».
В марте замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что испытания перспективного самолета А-100, создаваемого в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, начнутся в июле.
ТАНТК имени Бериева является одним из участников работ по созданию комплекса дальнего радиолокационного обнаружения. Это – одна из приоритетных работ существующей государственной программы вооружения. Могу сказать, что работы идут по графику, и в июле месяце мы перейдём к государственным совместным испытаниям,сказал Борисов журналистам.
Справка агентства: «Перспективный самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 создается на базе штатного самолета А-50 для ведения наблюдения за воздушной, наземной и надводной обстановкой. Его разведывательные возможности позволят обнаруживать новые классы целей, осуществлять наведение самолетов ударной авиации и управление ими. Самолет создается по гособоронзаказу в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Премьер-476". Он заменит авиационные комплексы А-50 и А-50У».
Использованы фотографии: http://russianplanes.net
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