16:11 05 июля

В РФ созданы пилотные образцы узлов турбин для самолета А-100

Объединение «Технодинамика» изготовило опытные образцы узлов газогенератора УБЭ-1700, разработанного для нового российского самолета-разведчика А-100, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы компании.



«Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" изготовил опытные образцы узлов турбин для энергетической бортовой установки УБЭ-1700. После проведения испытаний и сертификации газогенератор будет применен на новейшем российском военном самолете А-100», – говорится в релизе.


Ожидается, что ресурсные и летные испытания агрегата займут около трех лет. У проекта большие перспективы. Кроме бортов А-100, в будущем УБЭ-1700 планируется использовать в качестве маршевого двигателя для целого ряда вертолетов и самолетов,
цитирует пресс-служба гендиректора холдинга Игоря Насенкова.

Ранее он сообщил, что испытания самолета начнутся в 2017 году. По словам гендиректора, «проект А-100 находится на финальной стадии».

В марте замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что испытания перспективного самолета А-100, создаваемого в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, начнутся в июле.

ТАНТК имени Бериева является одним из участников работ по созданию комплекса дальнего радиолокационного обнаружения. Это – одна из приоритетных работ существующей государственной программы вооружения. Могу сказать, что работы идут по графику, и в июле месяце мы перейдём к государственным совместным испытаниям,
сказал Борисов журналистам.

Справка агентства: «Перспективный самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 создается на базе штатного самолета А-50 для ведения наблюдения за воздушной, наземной и надводной обстановкой. Его разведывательные возможности позволят обнаруживать новые классы целей, осуществлять наведение самолетов ударной авиации и управление ими. Самолет создается по гособоронзаказу в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Премьер-476". Он заменит авиационные комплексы А-50 и А-50У».

Использованы фотографии: http://russianplanes.net
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 14:14
    Ох как нам нужны эти самолеты...скорей бы серию запустили.
    НЕКСУС
  2. seti Сегодня, 14:15
    Добавить нужно что этот самолет нужен как воздух. Как для наземных аэродромов так и для перспективного авианосца. И не один а как минимум 15-20..Согласен дорого но безопасность дороже.
    seti
    1. Walanin Сегодня, 14:51
      Ил-76 на авианосце? Этож какой авианосец понадобится?
      Walanin
      1. ССИ Сегодня, 15:02
        Крупный и толстый... Какой же еще...
        ССИ
      2. Bronevick Сегодня, 15:27
        На авианосце ещё будут базироваться Ту-160
        Bronevick
  3. ССИ Сегодня, 15:09
    [quote][/quote] в будущем УБЭ-1700 планируется использовать в качестве маршевого двигателя для целого ряда вертолетов и самолетов,

    ВСУ (вспомогательная силовая установка) как-то не вяжется с "маршевым двигателем"...
    ССИ
Картина дня