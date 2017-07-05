16:11 05 июля

Шухевич: Я бы плюнул полякам в рожу

Народный депутат ВРУ от Радикальной партии Юрий Шухевич (сын нацистского преступника Романа Шухевича) отреагировал на заявления польских политических элит по поводу того, что двери в ЕС для Украины будут закрыты до тех пор, пока Киев героизирует бандеровцев. Напомним, что накануне глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Варшава наложит вето на возможное вступление Украины в ЕС в будущем, если «не будут решены вопросы исторической правды».

Комментируя заявление Ващиковского, Шухевич заявил о том, что Украина со своей стороны «может выставить исторические претензии полякам». По словам г-на Шухевича, Польша «занимается фальсификациями всего того, что было в Волыни».

Шухевич: Я бы плюнул полякам в рожу



Юрия Шухевича цитируют украинские СМИ :
Зачем такие партнёры? Они такие партнёры, которые хотят, чтобы мы танцевали под их дудку. В конце концов, кто такие поляки, что должны нам определять кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил.


Квинтэссенцией заявления Шухевича по поводу польской готовности заблокировать саму возможность украинского вхождения в ЕС является его слова о том, что он готов полякам «плюнуть в рожу».

Из заявления Шухевича, назвавшего Ващиковского «голодранцем»:
Я бы плюнул полякам в рожу - и вся ситуация. Потому что из-за того, что мы прогибаемся перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как перепуганная мышь, которая не знает куда броситься.


Напомним, что это слова действующего украинского представителя законодательной власти.

Использованы фотографии: News.pn
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Комментарии 71

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  1. Teberii Сегодня, 14:13
    Если они и попадут только в задницу.
    Teberii
    1. Копчёный Сегодня, 14:17
      При чём свою.
      Копчёный
      1. квадрат Сегодня, 14:21
        Цитата: Копчёный
        Я бы плюнул полякам в рожу - и вся ситуация.

        Что-то измельчали, дед головы резал, а он только плюнуть готов.
        квадрат
        1. Кент0001 Сегодня, 14:30
          А дед этого существа мог только бабам и детишкам головы резать, и в итоге был забит кирзовыми сапогами красноармейцев. И хватит эту м разь на ВО цитировать. Это их с поляками терки, они по русофобству друг друга достойны, может перегрызутся за первое место по этому направлению.
          Кент0001
          1. ЛукичЪ Сегодня, 14:43
            Цитата: Кент0001
            они по русофобству друг друга достойны, может перегрызутся за первое место по этому направлению.

            а прибалты? те тоже на призовое место претендуют
            ЛукичЪ
            1. Комментарий был удален.
            2. Владимир16 Сегодня, 15:02
              Цитата: квадрат
              Что-то измельчали, дед головы резал, а он только плюнуть готов.

              Не дед, а отец. Так как неруси Сталина считают врагом своим, то не будем распространять на украинцев сталинское - "сын за отца не отвечает". Этот упырь с фамилией шухевич отвечает и за себя и за отца. Оба враги русского человека.
              Похоже крысы продолжают грызню.
              Владимир16
            3. роман66 Сегодня, 15:12
              да слабаки они, куда им против таких махрушек!
              роман66
            4. Гарик76 Сегодня, 15:52
              Претендуют. Я тут живу и вижу всё своими глазами... Но русские не здаются )
              Гарик76
          2. Татьяна Сегодня, 14:46
            Напомним, что это слова действующего украинского представителя законодательной власти.

            А "испражнения" представителя любой власти - они и есть "испражнения", от кого бы то ни было они не исходили
            Татьяна
        2. Владимир 38 Сегодня, 14:37
          Даешь войну украины и польши! Давай Шукевич, нужно доказать, что хохол не лыком шит и вдарить всей своей огромной армией по полякам..
          Владимир 38
          1. роман66 Сегодня, 15:13
            не лыком шит и не шиком брит! вот здорово армия ломанется к поляцкой границе, а лднр спокойно войдут в киев и наведут порядок
            роман66
            1. Владимир 38 Сегодня, 15:21
              Цитата: роман66
              не лыком шит и не шиком брит! вот здорово армия ломанется к поляцкой границе, а лднр спокойно войдут в киев и наведут порядок

              Да не плохой сценарий)
              Владимир 38
        3. Комментарий был удален.
      2. Чёрный Сегодня, 14:23
        И правильно.сделал бы....раз у них память такая короткая, раз они на стороне ВСУ на Донбассе воюют, раз им нравития с хунтиками брататься...пусть им ещё бюстик бандеры подарит laughing
        Чёрный
      3. mac789 Сегодня, 14:29
        В задницу он не попадёт.... Исключительно в ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ ОРГАН.
        mac789
      4. vovanpain Сегодня, 14:44
        Шухевич: Я бы плюнул полякам в рожу

        Сьезди и плюнь yes Кто мешает то,святой безвиз есть ведь. laughing Сцыкотно ведь на словах только херой,как и папик умел только с бабами и детишками воевать,тьфу чумоходы. negative
        vovanpain
    2. cniza Сегодня, 14:18
      Его "лицо" просит только кирпича , а Украина , вернее её сегодняшние руководили , открываются во всей красе.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 14:35
        А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как перепуганная мышь, которая не знает куда броситься.


        привет Виктор hi
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 15:41
          Привет Володя ! hi

          Скакуны звереют от безнаказанности.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 15:53
            их может исправить только
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 15:54
              Это не про них , они и из могилы фигу покажут , лишь бы назло.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 16:00
                Надо копать глубже
                pjastolov
    3. biserino Сегодня, 14:20
      Я бы плюнул полякам в рожу - и вся ситуация. Потому что из-за того, что мы прогибаемся перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут?


      Вашингтоне почему забьiл???
      biserino
      1. ЛукичЪ Сегодня, 14:45
        Цитата: biserino
        Вашингтоне почему забьiл???

        так это хозяева. на них косо посмотреть и то нельзя
        ЛукичЪ
    4. Подрезчик Сегодня, 14:22
      Живет еще недобиток? Рожа то какая! Прогибаетесь говоришь? Это ваша постоянная "жизненная"позиция!
      Подрезчик
      1. Кент0001 Сегодня, 14:31
        А им другого не дано со времен Мазепы,.....а может им и не надо, уже привыкли за столько лет.
        Кент0001
    5. Grenader Сегодня, 14:25
      Цитата: Teberii
      Шухевич: Я бы плюнул полякам в рожу

      А придется подставлять [email protected]
      Grenader
    6. Deadушка Сегодня, 14:34
      Цитата: Teberii
      Если они и попадут только в задницу.

      В "Исполнителе желаний" был момент с адвокатом... похожая ситуация.
      Deadушка
    7. Spartanez300 Сегодня, 15:20
      Я бы плюнул полякам в рожу

      Интересно было бы посмотреть на это шоу .
      Spartanez300
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:16
    Шухевич: Я бы плюнул полякам в рожу

    Ну а бОльшая часть русских тебе желает висеть на суку в назидание всем нацистам.
    НЕКСУС
    1. Vik66 Сегодня, 14:19
      Ну тогда уж на сукУ, можно вверх ногами ! Ну, или с крюком под ребром...
      Vik66
      1. роман66 Сегодня, 15:15
        а внизу костерчик, но не сильный
        роман66
  3. bouncyhunter Сегодня, 14:17
    О какой вменяемости и здравом смысле можно говорить после таких слов нардепа ВРУ ? Скачи , Европа - Украина йдэ ! fool
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 14:20
      Они уже вертятся и чешут уже не только репу.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:25
        Раньше надо было думать . А теперь поздно - пусть готовятся , раз им бармалеев мало .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 14:27
          Так они же думали "они же дети" , а оказалось козлищи.
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 14:36
            Паша,Виктор, приветствую!!! Надо этого "сынка" пригласить по парламентскому обмену в Белоруссию! Здесь он узнает что такое плевки!!!
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:41
              У нас ему и подобным быстро напомнят и Хатынь , и ещё около 1200 деревень , сожжённых выродками типа его предка . Народ не забыл ! am
              bouncyhunter
              1. Нормаль ок Сегодня, 15:27
                Цитата: bouncyhunter
                У нас ему и подобным быстро напомнят и Хатынь , и ещё около 1200 деревень , сожжённых выродками типа его предка . Народ не забыл ! am

                Только вот Хатынь жёг, в том числе, и 624 батальон Русской Освободительной Армии (власовцы)!!!
                Нормаль ок
            2. pvv113 Сегодня, 15:21
              С водолазами искать придется wink
              pvv113
          2. bouncyhunter Сегодня, 14:38
            Повторюсь : боролись за дерьмократию в Украине ? Теперь расхлёбывайте всем стадом !
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 15:22
              Они не шибко-то рвутся расхлебывать. Ждут, когда кто-нибудь за них это сделает
              pvv113
              1. cniza Сегодня, 15:43
                Цитата: bouncyhunter
                Повторюсь : боролись за дерьмократию в Украине ? Теперь расхлёбывайте всем стадом !


                Паша , они ещё только вкусили , а расхлебывать будут долго и горько.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:04
                  Ничего , пусть хлебают - может , думалка включится . Хотя , где там - думает за них хозяин .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 16:08
                    У меня впечатление , что они уже надоели хозяину и скоро скакуны будут искать другого.
                    cniza
    2. vch Сегодня, 14:31
      Цитата: bouncyhunter
      О какой вменяемости и здравом смысле можно говорить после таких слов нардепа ВРУ ? Скачи , Европа - Украина йдэ ! fool
      Ага, приходит, получает по мордасам в польских трамваях и просто на улицах, утирается и идет драить шляхские сортиры......
      vch
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:37
        Хорошо если так , но ведь скакуасы могут повести себя как беженцы-бармалеи , а то и хуже .
        bouncyhunter
        1. vch Сегодня, 14:39
          Ну тогда будут не просто по мордасам получать..... Поляки они ох как какие злопамятные, да и с толерантностью у них проблемы......))))))
          vch
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:45
            Да скакуасам Польша нужна только в качестве транзитного коридора в Европу , но даже по пути они отхватят то , что давно заслужили . lol Что касается польской толерантности : поляки всегда отличались отсутствием терпения , не говоря уж о терпимости . yes
            bouncyhunter
            1. Подрезчик Сегодня, 15:00
              Не скажи, Паша! Когда приезжают к нам за бензином, плевать какая очередь на границе-будут терпеть! lol
              Подрезчик
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:02
                Саня , ради выгоды они и васаби матрасный в известном месте терпят уж который год . А от майдаунов им какая выгода , кроме убытков ?
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 16:10
                  Все кончилась у них любовь.
                  cniza
    3. pjastolov Сегодня, 14:37
      единомышленники будут всегда
      pjastolov
  4. kot28.ru Сегодня, 14:18
    С молчаливого согласия "цивилизованных" стран на Украине пришли к власти потомки фашистов!!!
    kot28.ru
  5. seti Сегодня, 14:20
    Смотри не получи от польских "не братьев" по этой самой роже..
    seti
  6. А1845 Сегодня, 14:21
    У кукловодов из "мировой закулисы" руки не доходят приструнить "перепуганных мышей"? laughing чтобы между собой не грызлись, а тявкали строго по команде?
    А1845
  7. Балу Сегодня, 14:24
    Шухевич: Я бы плюнул полякам в рожу
    Пусть попробует. Если поляки в ответ плюнут, этот чувак просто утонет
    Балу
    1. pjastolov Сегодня, 14:40
      Пусть попробует.

      pjastolov
  8. Ванёк Сегодня, 14:32
    Они (украина) чего думали? Их вот так просто, с подобными заявлениями? Взяли, да и приняли? Куда они там хотят попасть?.. Как было замечено:

    Цитата: Teberii
    Если они и попадут только в задницу.


    Так думаю, что и туда их не примут...

    Здравствуйте Вам каждому hi
    Ванёк
  9. mac789 Сегодня, 14:32
    Тиха ГермаИнская ночь... Но сало надо перепрятать.
    mac789
  10. ydjin Сегодня, 14:34
    А потому что скажут, что убивать безнаказано нехорошо! И за вами придут за ответом! Эх украинцы, вам не отмыться за преступления некоторой части своего народа которые перешли законы человеческие! Вы допустили сами себя что бы оскотинится!
    ydjin
  11. viktor. Сегодня, 14:39
    Не понимаю как СССР могло сохранить эту животину???
    viktor.
  12. DEZINTO Сегодня, 14:41
    Забавно как - "мировое сообщество" не то что сквозь пальцы, а просто в упор не видят этого!
    Ну просто дичь.

    Стоит барсуку в Сибири пукнуть как бл.ь налетят cnn и fox и ещё вагон критиков и политиков запада.
    Какие нибудь учения у себя! Россия проводит - сколько вони? А тут......

    Но возрождение откровенно фашистского государства ---- и? ---ти-ши--на..... а не прифигели они часом?
    DEZINTO
    1. роман66 Сегодня, 15:17
      а вот да! в решениях нюрнбергского трибунала по бандеровцам что-нибудь было?
      роман66
  13. Толстоевский Сегодня, 14:42
    если поляки плюнут в ответ - щухевичи утонут. ещё и вальцманам останется
    Толстоевский
  14. tolyasik0577 Сегодня, 14:43
    скажу только одну фразу-Сдохни !
    tolyasik0577
  15. Василенко Владимир Сегодня, 14:57
    Я бы плюнул полякам в рожу - и вся ситуация.
    я бы то же ему плюнул
    Василенко Владимир
    1. роман66 Сегодня, 15:18
      можно даже обоим - жалко что ли
      роман66
  16. exo Сегодня, 15:17
    Когда,голодранец плюёт в лицо своим "еврокормильцам",он остаётся без еды.
    exo
  17. pafegosoff Сегодня, 15:17
    Польша обрела niepodległości (незалежность) благодаря немцам: 11 ноября 1918 года и потеряла её 1 сентября 1939 года, благодаря немцам. Судьба у этой страны такая: то немцы её теребонят, то - русские. Потом паны, пользуясь разборками у соседей, ныряют к ним порулить. Хозяева, увидев, что их государственную машину угоняют поляки, догоняют их и садят на цепь...
    29 апреля 1918 года благодаря германским войскам Украина получила (Скоропадский) самостийность...14 декабря 1918 года из-за ухода германских войск, гетман отрёкся от власти и тайно дёрнул в Берлин.
    Никуда без немцев! То-то шухевич и вступил в СС.
    В общем, одни других стоят...
    pafegosoff
  18. Югра Сегодня, 15:31
    А поляки все равно в засос со страной 404 дружат.Ну-ну,бандеровцы вам повторят,что творили в годы ВОВ...
    Югра
  19. Slon_on Сегодня, 16:02
    Вот если сей подержанный контрацептив своевременно был подвергнут выпиливанию, то про эти словесные п о н о с ы никто не узнал
    Slon_on
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