Шухевич: Я бы плюнул полякам в рожу

Зачем такие партнёры? Они такие партнёры, которые хотят, чтобы мы танцевали под их дудку. В конце концов, кто такие поляки, что должны нам определять кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил.

Я бы плюнул полякам в рожу - и вся ситуация. Потому что из-за того, что мы прогибаемся перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как перепуганная мышь, которая не знает куда броситься.