Шухевич: Я бы плюнул полякам в рожу
Народный депутат ВРУ от Радикальной партии Юрий Шухевич (сын нацистского преступника Романа Шухевича) отреагировал на заявления польских политических элит по поводу того, что двери в ЕС для Украины будут закрыты до тех пор, пока Киев героизирует бандеровцев. Напомним, что накануне глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Варшава наложит вето на возможное вступление Украины в ЕС в будущем, если «не будут решены вопросы исторической правды».
Комментируя заявление Ващиковского, Шухевич заявил о том, что Украина со своей стороны «может выставить исторические претензии полякам». По словам г-на Шухевича, Польша «занимается фальсификациями всего того, что было в Волыни».
Юрия Шухевича цитируют украинские СМИ :
Квинтэссенцией заявления Шухевича по поводу польской готовности заблокировать саму возможность украинского вхождения в ЕС является его слова о том, что он готов полякам «плюнуть в рожу».
Из заявления Шухевича, назвавшего Ващиковского «голодранцем»:
Напомним, что это слова действующего украинского представителя законодательной власти.
Комментируя заявление Ващиковского, Шухевич заявил о том, что Украина со своей стороны «может выставить исторические претензии полякам». По словам г-на Шухевича, Польша «занимается фальсификациями всего того, что было в Волыни».
Юрия Шухевича цитируют украинские СМИ :
Зачем такие партнёры? Они такие партнёры, которые хотят, чтобы мы танцевали под их дудку. В конце концов, кто такие поляки, что должны нам определять кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил.
Квинтэссенцией заявления Шухевича по поводу польской готовности заблокировать саму возможность украинского вхождения в ЕС является его слова о том, что он готов полякам «плюнуть в рожу».
Из заявления Шухевича, назвавшего Ващиковского «голодранцем»:
Я бы плюнул полякам в рожу - и вся ситуация. Потому что из-за того, что мы прогибаемся перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как перепуганная мышь, которая не знает куда броситься.
Напомним, что это слова действующего украинского представителя законодательной власти.
Использованы фотографии: News.pn
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