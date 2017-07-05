Строительство железной дороги в обход Украины
Продолжается строительство железной дороги в обход Украины. Это участок от воронежской станции Журавка до ростовского города Миллерово. Он обходит территорию Луганского региона, находящуюся под контролем киевских властей. Представители РЖД сообщают о том, что с введением в строй нового железнодорожного участка пропускная способность поездов в направлении черноморских курортов и портов может вырасти.
Сообщается, что к 2018 году будет осуществлена реконструкция и строительство новых железнодорожных путей на направлении Котельниково-Тихорецкая-Крымская. После завершения всех работ пропускная способность направления вырастет до 153 пар поездов в сутки.
Помимо непосредственного строительства железнодорожного полотна из Воронежской в Ростовскую области идёт возведение сопутствующей инфраструктуры и транспортных объектов. Так, ведутся строительные работы по возведению автомобильных путепроводов над железной дорогой, которые позволят не останавливать автомобильный трафик на тех участках, где железная дорога пересекает автомобильные направления в двух упомянутых областях. Создаются дренажные системы, в эксплуатацию вводятся новые станции на маршруте Журавка-Миллерово.
По прокладываемой железной дороге уже идут технические составы со щебнем, который используется при строительстве. Кроме того, на маршрут выведены поезда-путеукладчики.
А это фотография работ по созданию транспортной инфраструктуры с крымской стороны Керченского моста (фото сайта kerch.com.ru ):
На этом фоне приходят сообщения из Киева о том, что «Укрзалiзниця» пытается ограничить транзитные транспортные перевозки из России. Речь в первую очередь идёт о желании либо ограничить, либо полностью запретить транзит российской руды в страны Европы через украинскую территорию. Это помощь России в том, чтобы наши компании занимались переработкой руды на своей территории?..
Сообщается, что к 2018 году будет осуществлена реконструкция и строительство новых железнодорожных путей на направлении Котельниково-Тихорецкая-Крымская. После завершения всех работ пропускная способность направления вырастет до 153 пар поездов в сутки.
Помимо непосредственного строительства железнодорожного полотна из Воронежской в Ростовскую области идёт возведение сопутствующей инфраструктуры и транспортных объектов. Так, ведутся строительные работы по возведению автомобильных путепроводов над железной дорогой, которые позволят не останавливать автомобильный трафик на тех участках, где железная дорога пересекает автомобильные направления в двух упомянутых областях. Создаются дренажные системы, в эксплуатацию вводятся новые станции на маршруте Журавка-Миллерово.
По прокладываемой железной дороге уже идут технические составы со щебнем, который используется при строительстве. Кроме того, на маршрут выведены поезда-путеукладчики.
А это фотография работ по созданию транспортной инфраструктуры с крымской стороны Керченского моста (фото сайта kerch.com.ru ):
На этом фоне приходят сообщения из Киева о том, что «Укрзалiзниця» пытается ограничить транзитные транспортные перевозки из России. Речь в первую очередь идёт о желании либо ограничить, либо полностью запретить транзит российской руды в страны Европы через украинскую территорию. Это помощь России в том, чтобы наши компании занимались переработкой руды на своей территории?..
Использованы фотографии: http://jury-a-kap.livejournal.com
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