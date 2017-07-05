16:10 05 июля

Строительство железной дороги в обход Украины

Продолжается строительство железной дороги в обход Украины. Это участок от воронежской станции Журавка до ростовского города Миллерово. Он обходит территорию Луганского региона, находящуюся под контролем киевских властей. Представители РЖД сообщают о том, что с введением в строй нового железнодорожного участка пропускная способность поездов в направлении черноморских курортов и портов может вырасти.

Сообщается, что к 2018 году будет осуществлена реконструкция и строительство новых железнодорожных путей на направлении Котельниково-Тихорецкая-Крымская. После завершения всех работ пропускная способность направления вырастет до 153 пар поездов в сутки.

Помимо непосредственного строительства железнодорожного полотна из Воронежской в Ростовскую области идёт возведение сопутствующей инфраструктуры и транспортных объектов. Так, ведутся строительные работы по возведению автомобильных путепроводов над железной дорогой, которые позволят не останавливать автомобильный трафик на тех участках, где железная дорога пересекает автомобильные направления в двух упомянутых областях. Создаются дренажные системы, в эксплуатацию вводятся новые станции на маршруте Журавка-Миллерово.


Строительство железной дороги в обход Украины


По прокладываемой железной дороге уже идут технические составы со щебнем, который используется при строительстве. Кроме того, на маршрут выведены поезда-путеукладчики.



А это фотография работ по созданию транспортной инфраструктуры с крымской стороны Керченского моста (фото сайта kerch.com.ru ):



На этом фоне приходят сообщения из Киева о том, что «Укрзалiзниця» пытается ограничить транзитные транспортные перевозки из России. Речь в первую очередь идёт о желании либо ограничить, либо полностью запретить транзит российской руды в страны Европы через украинскую территорию. Это помощь России в том, чтобы наши компании занимались переработкой руды на своей территории?..

Использованы фотографии: http://jury-a-kap.livejournal.com
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Комментарии 16

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:54
    ну почему они не Мадагаскар!?

    или Остров Пасхи - лучше.

    Подвезло же с соседом.....

    Просто вагон дегенератов орёт под боком что им слава- фсё больше них..ничего не делают....делали пока их воспитывали а теперь опять - слава , самые гигантские тризубы из всякого дерь.ма и фффсё чем занимается страна....!!
    DEZINTO
    1. Megatron Сегодня, 14:59
      Пора полностью ввести блокаду окраины, за исключением граждан Донбасса!
      Megatron
      1. Татьяна Сегодня, 15:08
        Megatron
        Пора полностью ввести блокаду окраины, за исключением граждан Донбасса

        Пора! А то слово «Укрзалiзниця» даже в переводчике Яндекса на русский язык по смыслу не переводится, а на другие языки, видимо, и подавно.
        Ха! Нет, оказывается Яндекс всё-таки с трудом перевёл на русский - "железная дорога" Украины называется. laughing
        Татьяна
        1. Владимир16 Сегодня, 15:13
          Нам пора полностью заняться собственной жизнью. Дорогу в 200 км два года делают и конца стройки пока не видно. Вручную что ли?
          Тут же связали стройку с Крымом. Завтра привяжут к БАМу.
          Лозунги кричать могут, а на деле...
          Да, здравствует Цифровая экономика!!! Железные дороги для отсталых экономик!!! Наши цифровые поезда самые быстрые!!! Мы по цифровым линиям перевезем много и быстро!!! Ура!!! angry
          Владимир16
          1. Владимир16 Сегодня, 15:29
            Цифровой экономикой должен заниматься Чубайс. Как главная творческая личность России. Самый передовой специалист. Поднял энергетику с колен. Мировой лидер нанотехнологий. wassat
            Лишь Чубайсу ему по силам новый прожект правительства!!! laughing
            Владимир16
          2. Paranoid50 Сегодня, 15:57
            Цитата: Владимир16
            Дорогу в 200 км два года делают и конца стройки пока не видно. Вручную что ли?

            Дык, не только полотно кладут.... Попутно создаётся вся соответствующая инфраструктура, включая строительство новых станций(их,судя по карте, семь).
            Paranoid50
      2. Комментарий был удален.
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:57
    приходят сообщения из Киева о том, что «Укрзалiзниця» пытается ограничить транзитные транспортные перевозки из России.

    Запретят все и вся связанное с РОССИЕЙ... what
    кроме наверно бесплатной халявы советского периода...после 2019 года и она закончится ...будет полная ж...па...для украинской экономики...
    но свидомые со здравым смыслом не дружат belay
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 15:33
      Пусть запрещают и живут одни в своем зоопарке на еду которую им приносят посетители.."Скотный двор"..
      210окв
  3. tchoni Сегодня, 14:57
    там той дороги - меньше сотни километров. а шуму как от строительства БАМа!
    tchoni
    1. vch Сегодня, 15:13
      Да, протяженность объездной дороги короткая, но по важности не на много уступает БАМу. В советское время 90% поездов на юг шли по маршруту Харьков - Ясиноватая - Иловайск-Таганрог. С начала 90-х этот поток постепенно начал сокращаться, т.к. время в пути увеличилось из за пересечения границ, причем дважды. Основные маршруты пассажирских поездов стали перенаправляться через Воронеж. Дорога уже реально не справлялась с потоком. Если перенаправить этим же маршрутом еще и грузовые поезда - это будет полный ....... Тем более с учетом складывающейся обстановки. И правильно, что стали строить заранее, не дожидаясь пока майданутые вообще не перекроют транзит.
      vch
  4. Spartanez300 Сегодня, 14:59
    Представляю как укропы кипятком исходят из за моста и жд .
    Spartanez300
  5. domnich Сегодня, 15:08
    В статье неплохо бы разместить вот такую карту:

    domnich
    1. Комментарий был удален.
    2. loft79 Сегодня, 15:41
      Зачет вам за карту. hi
      loft79
  6. Толстоевский Сегодня, 15:12
    не мешало бы этот зачумлённый лепрозорий для буйнопомешанных обнести с нашей стороны бетонной стеной метров в 10-15. И по колючке сверху ток пустить. В экологических целях
    Толстоевский
    1. andr327 Сегодня, 16:00
      ответ увы в стиле Яценюка, но все-таки ДОТы не помешают
      andr327
  7. Nimitz Сегодня, 15:16
    Вообще если честно страшно, когда на навигаторе видишь , что поезд "заныривает" на территорию незалежной. Кроме нескольких километров движения по территории Украины, значительное расстояние поезд проходит фактически по границе , есть даже населенные пункты которые поделены границей. Первая мысль при этом " а вдруг какой ни будь ненормальный персонаж из АТО врежет из пулемета по поезду" . Другие жд ветки с Югов нашей Родины в среднюю полосу проходят через территорию Казахстана - тоже не идеал (там со связью проблемы).
    Так что скрестим пальцы, и ждём сдачу линию раньше срока , ну или хотя бы в срок.
    Респект нашим строителям жд путей которые решают проблемы с переносом многочисленных коммуникаций и согласуют прохождение линии по с/х угодьям в сравнительно густонаселенном районе.
    Nimitz
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:19
    От такого соседа лучше держаться - за забором...
    Горный стрелок
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