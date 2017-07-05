"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологий

"Калашников" анонсировал свои разработки в области нейросетевых решений. В ближайшее время концерн представит линейку продуктов на базе нейросетей. Полностью автоматизированный боевой модуль с применением технологии планируется к показу во время форума "Армия-2017"

Концерн "Калашников" создал автоматизированный боевой модуль, работающий на базе нейронных сетей – впервые данная разработка будет представлена в августе на форуме "Армия-2017", сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.Наличие нейронных сетей у боевого роботизированного комплекса подразумевает способность машины действовать не только в рамках заранее заданного человеком алгоритма, но и формировать его самостоятельно.— говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Фонде перспективных исследований занялись разработкой «нервной системы» для робототехники. В фонде отметили что такая система позволит собирать информацию о физическом состоянии узлов и агрегатов роботов. Подчёркивается, что собственная «кожа» у роботов появится уже через двадцать лет. Отрабатываются и вопросы оснащения интеллектуальным внешним контуром авиасудов. Благодаря таким контурам сигналы о нарушении целостности агрегатов будут передаваться на обработку в специальный комплекс, работающий в автоматическом режиме.Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино, аэродрома Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах РФ и на Северном флоте.