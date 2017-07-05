16:10 05 июля

"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологий

Концерн "Калашников" создал автоматизированный боевой модуль, работающий на базе нейронных сетей – впервые данная разработка будет представлена в августе на форуме "Армия-2017", сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

Наличие нейронных сетей у боевого роботизированного комплекса подразумевает способность машины действовать не только в рамках заранее заданного человеком алгоритма, но и формировать его самостоятельно.

"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологий



"Калашников" анонсировал свои разработки в области нейросетевых решений. В ближайшее время концерн представит линейку продуктов на базе нейросетей. Полностью автоматизированный боевой модуль с применением технологии планируется к показу во время форума "Армия-2017"
— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Фонде перспективных исследований занялись разработкой «нервной системы» для робототехники. В фонде отметили что такая система позволит собирать информацию о физическом состоянии узлов и агрегатов роботов. Подчёркивается, что собственная «кожа» у роботов появится уже через двадцать лет. Отрабатываются и вопросы оснащения интеллектуальным внешним контуром авиасудов. Благодаря таким контурам сигналы о нарушении целостности агрегатов будут передаваться на обработку в специальный комплекс, работающий в автоматическом режиме.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино, аэродрома Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах РФ и на Северном флоте.

Использованы фотографии: © Пресс-служба концерна "Калашников"
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Комментарии 11

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  1. Сергей уи Сегодня, 15:10
    Грёбаный Скайнет laughing
    Сергей уи
    1. Общество Память Сегодня, 15:13
      где же Шварц?)
      Общество Память
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:19
        где же Шварц?)
        smile

        Я тут... сейчас с дивана сползу...аккумулятор надо зарядить.
        Тот же ЛЕХА
    2. Копчёный Сегодня, 15:21
      См. "Терминатор из Сколково"
      Копчёный
    3. А Нас Рать Сегодня, 15:56
      Цитата: Сергей уи
      Грёбаный Скайнет laughing

      И поскольку он зарождается в России, правильно говорить "Небосеть" laughing
      А Нас Рать
  2. Love is Сегодня, 15:20
    Здорово. На этом модуле можно создать сеть ПВО в малодоступных районах РФ. Установив вместо пулемета-ПЗРК или помощнее ракеты.
    Love is
  3. Офицер запаса Сегодня, 15:22
    Нейронные сети и без Чубайса?! Как это он упустил? Совсем он нюх потерял со своими нанотехнологиями.
    Офицер запаса
    1. Deadушка Сегодня, 15:28
      У него другая сеть - нано, ей удобнее деньги добывать.
      Deadушка
  4. Altona Сегодня, 15:29
    Украинские зрадо-переможники постараются в течение месяца дать достойный ответ хотя бы в картинках или на картонной модели. laughing
    Altona
  5. новичок Сегодня, 15:30
    “умное покрытие“ на пак фа ведь уже есть. про него говорят в “колашникове“, или готовят конкуренцию?
    новичок
  6. Владимир Постников Сегодня, 15:33
    Что-то сегодня много новостей с "Калашниковым". Тут тебе и мотоцикл, тут тебе и "нейронная сеть". Вчера читал про другую частную компанию - ВПК, которая
    В рамках проекта "Бумеранг" мы реально тащим всю промышленность вперед.
    , а Ярославский завод в рамках этого же проекта
    осуществил настоящую промышленную революцию.

    Не удивлюсь, если очень скоро Калашникова" переименуют в ООО "Роснейро Калашников Столичная Лада". Сразу узнаваемый брэнд. Вот, как надо быть в тренде, старп..., то бишь пенсы!
    Владимир Постников
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