18:59 05 июля

Российская военная полиция в зонах деэскалации САР получит лёгкое вооружение

В ходе очередного раунда переговоров по сирийскому кризису, проведённому в Астане, был затронут вопрос несения службы представителями российской военной полиции в САР. Официальный представитель российской делегации Александр Лаврентьев по итогам переговоров сообщил о том, что военная полиция РФ будет оснащаться лёгким вооружениям в так называемых зонах деэскалации.

Российская военная полиция в зонах деэскалации САР получит лёгкое вооружение


Интерфакс приводит заявление Лаврентьева:
Хотел бы особо подчеркнуть, что это небоевые подразделения регулярной армии, это небоевые подразделения полиции с конкретными, не боевыми, задачами. По конкретным подразделениям, которые будут задействованы в рамках контроля деэскалации, ещё не приняты (решения). Тем не менее уже можно с уверенностью говорить, что важной составной частью этих подразделений, которые будут размещены на полосах безопасности в зонах деэскалации, станет российская военная полиция.



По словам российского дипломата, на территории зон деэскалации вооружение военной полиции РФ необходимо в первую очередь для самообороны.

Вопрос осуществления охраны правопорядка в зонах безопасности на территории САР, на самом деле, нуждается в особой проработке. Ведь одно дело, когда российская военная полиция работает только в освобождённом от боевиков Алеппо, и совсем другое - сразу в 4-х зонах деэскалации, в которых действуют и вооружённые боевики, "присмирённые" на время соглашениями. Основные вопросы: сколько понадобится российских военных для осуществления контроля соблюдения режима прекращения огня в таких зонах, и будут ли россиянам помогать представители других государств, заинтересованных в стабилизации обстановки в САР?

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 26

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:22
    Разрешат только стрелковое вооружение? В 4-х зонах деэскалации присутствует неопределенность насчет будущего перемирия. Или не хотят провоцировать?
    oleg-gr
    1. Толстоевский Сегодня, 18:25
      не лишними будут и огнемёты
      Толстоевский
      1. Чёрный Сегодня, 18:32
        Что то я не совсем понял, а раньше они что, без оружия службу несли?
        Чёрный
        1. Володин Сегодня, 18:44
          Цитата: Чёрный
          а раньше они что, без оружия службу несли?

          Раньше их не было в зонах деэскалации, как не было и самих зон деэскалации. - Службу несли в Алеппо - тоже с лёгким вооружением. А в Астане обсуждались именно упомянутые зоны.
          Володин
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:37
        Толстоевский
        не лишними будут и огнемёты
        Там вообще ничего лишнего из военной продукции не может быть.. hi
        Наблюдатель2014
    2. vovanpain Сегодня, 18:37
      на территории зон деэскалации вооружение военной полиции РФ необходимо в первую очередь для самообороны.

      А сейчас чего они с резиновыми дубинками ходили? belay
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 18:45
        Ага и кулаками , вообще не понятная постановка.
        cniza
    3. pjastolov Сегодня, 18:44
      Или не хотят провоцировать?
      К легким вооружениям ООН относит станковые пулемёты, ручные подствольные и станковые гранатомёты, ПЗРК, ПТРК, миномёты калибра не более 100 мм и другие виды оружия.
      надеюсь ответил на ваш вопрос? hi
      pjastolov
  2. bouncyhunter Сегодня, 18:23
    будут ли россиянам помогать представители других государств, заинтересованных в стабилизации обстановки в САР?

    А такие есть ??? belay
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 18:28
      Паша , вопрос в пустоту ... и не предполагается , все хотят только подербанить.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:37
        Цитата: cniza
        все хотят только подербанить

        Так и есть , некоторые чуть ли не прямым текстом об этом говорят .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 18:39
          А что стеснятся , никто же не спросит.
          cniza
    2. Владимирец Сегодня, 18:30
      Цитата: bouncyhunter
      А такие есть ???

      Да хрен с ним, с помогать, лишь бы не мешали. Привет, Паша. hi
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:35
        Цитата: Владимирец
        лишь бы не мешали.

        Угу , самые те . Скорее небо рухнет на землю , чем эти грифы-стервятники удовольствуются ролью статистов . Они уже друг друга локтями толкают в предвкушении дележа Сирийского пирога . Привет , Женя ! hi
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 18:47
          В том то и беда , так и норовят из под тишка укусить.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:50
            Цитата: cniza
            так и норовят из под тишка укусить.

            Вот пусть и кусают друг друга , а нам не мешают .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 18:55
              Надо изловчиться и организовать сие состязание.
              cniza
            2. pjastolov Сегодня, 18:55
              Вот пусть и кусают друг друга
              а наводить порядок придется нам fool
              pjastolov
  3. 3officer Сегодня, 18:32
    Страны ОДКБ опять в кусты?(или в Ирак с американцами).Ни одного человека ни одной единицы техники в помощь.Поистине бесполезная иждевенческая организация negative
    3officer
  4. Стройбат запаса Сегодня, 18:32
    Будем надеяться, что в перечне "легкого вооружения" будут изделия типа БТР, "Тайфун", "Тигр", "Шмель", "Бородач", на худой конец, "Рысь".
    Стройбат запаса
    1. svp67 Сегодня, 18:37
      Цитата: Стройбат запаса
      Будем надеяться, что в перечне "легкого вооружения" будут изделия типа БТР, "Тайфун", "Тигр", "Шмель", "Бородач", на худой конец, "Рысь".
      Я бы еще продолжил..."БМПТ"Терминатор", Т-90, САУ 2С19, Ми-28, Ка-52..Главное, что бы на бортах было написано "военная полиция".
      svp67
      1. Стройбат запаса Сегодня, 18:49
        Не надо путать тёплое с мягким))) Перечисленные Вами образцы будут у рядом дислоцированных войск САР))) А полиции они ник чему))) Основы взаимодействия мотопехоты с танками помним?))) Доброго вечера! drinks
        Стройбат запаса
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:41
    Там видать свои критерии -легким считается оружие калибром не менее 57мм! wassat
    Изгоняющий либероидов
  6. Комментарий был удален.
    1. Чёрный Сегодня, 18:45
      Цитата: Володин
      Цитата: Чёрный
      а раньше они что, без оружия службу несли?

      Раньше их не было в зонах деэскалации, как не было и самих зон деэскалации. - Службу несли в Алеппо - тоже с лёгким вооружением. А в Астане обсуждались именно упомянутые зоны.

      Спс, понятно hi
      Чёрный
      1. Володин Сегодня, 18:48
        Да не за что.

        Кстати, что-то у нас сегодня комментарии "бегают". Отвечал вроде в одном месте, а опубликовалось совсем не там.
        Володин
  7. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:46
    Рано или поздно на ВП повесят и миротворческую деятельность....
    DOCTOR ZLO
  8. Kot3713 Сегодня, 18:52
    А раньше с каким вооружением были ? Военная полиция в Сирии уже давно.
    Kot3713
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