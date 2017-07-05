Российская военная полиция в зонах деэскалации САР получит лёгкое вооружение

Хотел бы особо подчеркнуть, что это небоевые подразделения регулярной армии, это небоевые подразделения полиции с конкретными, не боевыми, задачами. По конкретным подразделениям, которые будут задействованы в рамках контроля деэскалации, ещё не приняты (решения). Тем не менее уже можно с уверенностью говорить, что важной составной частью этих подразделений, которые будут размещены на полосах безопасности в зонах деэскалации, станет российская военная полиция.

В ходе очередного раунда переговоров по сирийскому кризису, проведённому в Астане, был затронут вопрос несения службы представителями российской военной полиции в САР. Официальный представитель российской делегации Александр Лаврентьев по итогам переговоров сообщил о том, что военная полиция РФ будет оснащаться лёгким вооружениям в так называемых зонах деэскалации. Интерфакс приводит заявление Лаврентьева:По словам российского дипломата, на территории зон деэскалации вооружение военной полиции РФ необходимо в первую очередь для самообороны.Вопрос осуществления охраны правопорядка в зонах безопасности на территории САР, на самом деле, нуждается в особой проработке. Ведь одно дело, когда российская военная полиция работает только в освобождённом от боевиков Алеппо, и совсем другое - сразу в 4-х зонах деэскалации, в которых действуют и вооружённые боевики, "присмирённые" на время соглашениями. Основные вопросы: сколько понадобится российских военных для осуществления контроля соблюдения режима прекращения огня в таких зонах, и будут ли россиянам помогать представители других государств, заинтересованных в стабилизации обстановки в САР?