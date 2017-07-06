08:14 06 июля

Н.Хейли в ООН заявила об американской возможности применения военной силы против КНДР

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в жёстких формулировках прокомментировала недавние испытания межконтинентальной баллистической ракеты, осуществлённые Пхеньяном. Напомним, что успешные испытания МБР продемонстрировали, что у КНДР имеются средства доставки ядерной боеголовки на внушительные расстояния – вплоть до американского штата Аляска.

Никки Хейли заявила, что действия Пхеньяна «закрывают все возможности для дипломатического урегулирования кризиса на Корейском полуострове». К этому она добавила, что США готовы применить военную силу в отношении КНДР, «если посчитают нужным».

Н.Хейли в ООН заявила об американской возможности применения военной силы против КНДР



Постпреда США в ООН цитирует Reuters :
Одна из возможностей разрешения кризиса состоит в нашем значительном военном потенциале. Да, мы будем его использовать, если решим, что он нам в данной ситуации понадобится, но пока мы предпочитаем не идти по такому пути. Мы считаем, что на данном этапе нужно усилить санкционное давление. США решили отказаться от торговых отношений с теми странами, которые продолжают торговать с Северной Кореей вопреки резолюциям ООН.


Напомним, что львиная доля торговли КНДР относится к Китайской Народной Республике. В этой связи будет интересно понаблюдать, хватит ли у Вашингтона смелости отказаться от торговли с Китаем, которая оценивается сотнями миллиардов долларов.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 20

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:27
    США готовы применить военную силу в отношении КНДР, «если посчитают нужным».

    Ух как мы сейчас ЫНУ покажем...как мы ему...
    Сможет ли США вести третью войну ...хе хе ежу понятно пупок надорвут...
    да и потом по законам американских боевиков вынул пистолет то стреляй ...а не ковыряй в носу...сколько можно ЫНА до смеху доводит...он сейчас возьмет снова испытываемую ракету пульнет в отместку...спектакль да и только.
    Тот же ЛЕХА
    1. Reptiloid Сегодня, 07:42
      Штатники , применяя агрессивную риторику , перед своим народом показывают, как хорошо они борятся за мир.
      Reptiloid
      1. mig29mks Сегодня, 08:00
        Третьей мировой войны не будет! Но будет такая борьба за мир ,что камня на камне не оставят!!!!! Не помню кто это сказал,но думаю так и будет!!!!
        mig29mks
      2. neri73-r Сегодня, 08:00
        Пупок развяжется, с Ыном воевать! Это им не локальная войнушка с аборигенами. Рядом союзник, которого Ын по горам раскатывать начнёт, ввязываться придётся, а это огромные потери, которые не приемлемы!!! Короче бла, бла, бла - мы сильные, но лёгкие! wassat
        neri73-r
  2. Толстоевский Сегодня, 06:34
    скоро сверхобщечеловеки взвоют как прикормленные ими животные: "А нас то за шо?!!!"
    Толстоевский
    1. НЕКСУС Сегодня, 06:37
      Цитата: Толстоевский
      "А нас то за шо?!!!"

      Раньше в паспорт американский плевали,а в скором времени за этот паспорт бить в ржу будут.
      НЕКСУС
  3. Spartanez300 Сегодня, 06:34
    Из последних сил все пытаются показать что они до сих пор являются жандармами планеты , умерь свой пыл стерва те времена прошли когда вы всем могли навязывать свою волю .
    Spartanez300
  4. ЛукичЪ Сегодня, 06:36
    К этому она добавила, что США готовы применить военную силу в отношении КНДР, «если посчитают нужным».

    а как совбез ООН? или опять наплевать? что хочу то и ворочу? уже последние остатки совести потеряли
    ЛукичЪ
    1. Logall Сегодня, 06:42
      Цитата: ЛукичЪ
      К этому она добавила, что США готовы применить военную силу в отношении КНДР, «если посчитают нужным».

      а как совбез ООН? или опять наплевать? что хочу то и ворочу? уже последние остатки совести потеряли

      Совесть они не теряли. Они её на демократию обменяли. Теперь другим рекомендуеют...
      Logall
      1. Reptiloid Сегодня, 07:57
        Совести не было никогда!!!!!.Индейцев истребляли в том числе скальпы снимали , негров подвергали мучениям, суду линча.....
        А уж своих-то президентов и значимых лиц мочили без суда и следствия!!!!!
        А уж за границей!!!!!.....Во .Вьетнаме что творили!
        Reptiloid
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    Поняли, что дешевые понты не действуют, да и союзники в Европе начинают искоса поглядывать. Нужно срочно восстанавливать авторитет, а для этого почему бы не жахнуть по суверенной стране и подставить Ю.Корею под удар.
    rotmistr60
  6. Yak28 Сегодня, 06:47
    У США огромный флот,и воинский контингент в Японии и Южной Корее,при желании они могут несколько месяцев обстреливать Северную Корею томагавками,и наносить воздушные удары.США на сегодня это единственная страна которая безнаказанно кроит мир под себя последние 25 лет.
    Yak28
  7. zulusuluz Сегодня, 06:49
    1000 b одна сказка от постпреда США в ООН.
    zulusuluz
  8. Alex66 Сегодня, 07:04
    "Люди холопского звания сущие псы иногда..." Ники видимо думает чем жестче она выступит тем больше ее уважать будут, да только для Трампа, Клинтон она так и будет холопкой.
    Alex66
  9. Сергей-svs Сегодня, 07:17
    Надо, пока ещё есть возможность, слетать и посмотреть Южную Корею. А то скоро, благодаря "звёздно-полосатым уродам" лететь уже скоро будет не куда! request
    Сергей-svs
  10. APASUS Сегодня, 07:37
    Да кто бы сомневался,тем более сам Ын дает властям США такой козырь ,как пуски ракет.При этом желательно чтоб в С Корею было можно затянуть войска Китая и России,сделать их спонсорами распространения ядерных и ракетных технологий.
    Такая возможность у США прикончить экономики сразу нескольких своих конкурентов
    APASUS
    1. Reptiloid Сегодня, 07:49
      Цитата: APASUS
      Да кто бы сомневался,тем более сам Ын дает властям США такой козырь ,как пуски ракет.При этом желательно чтоб в С Корею было можно затянуть войска Китая и России,сделать их спонсорами распространения ядерных и ракетных технологий.
      Такая возможность у США прикончить экономики сразу нескольких своих конкурентов

      Но ведь у штатов есть и мечта о том,что стравить РФ и Китай.Этим ослабили бы кредитора (Китай) и доступ к ресурсам РФ получили бы.
      Reptiloid
  11. МВГ Сегодня, 07:40
    Кто - то из руководства эту Никки Хейли явно обманывает, а то что бы она такую пургу несла. Нападение США на КНДР это прямой вызов Китаю, а за ним и РФ подтянется. США выгребут по полной программе, а за одно и на своей шкуре проверят, насколько у Китая и РФ новые вооружения эффективны.
    МВГ
    1. donavi49 Сегодня, 08:11
      Сомнительно - что впишутся даже как в 50-х.

      Скорее будут наблюдать и выражать озабоченность. Если армия РК и коалиции попрет на север - то НОАК нанесет удар милосердия с тыла по КНДР заняв как можно большую территорию. Решая свои задачи - оставить буфер и предотвратить захват Северной Кореи южанами.
      donavi49
  12. viktor. Сегодня, 07:50
    А на юге стадо овец уже пострижены и готовы идти на мясокомбинат?
    viktor.
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