Н.Хейли в ООН заявила об американской возможности применения военной силы против КНДР

Одна из возможностей разрешения кризиса состоит в нашем значительном военном потенциале. Да, мы будем его использовать, если решим, что он нам в данной ситуации понадобится, но пока мы предпочитаем не идти по такому пути. Мы считаем, что на данном этапе нужно усилить санкционное давление. США решили отказаться от торговых отношений с теми странами, которые продолжают торговать с Северной Кореей вопреки резолюциям ООН.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в жёстких формулировках прокомментировала недавние испытания межконтинентальной баллистической ракеты, осуществлённые Пхеньяном. Напомним, что успешные испытания МБР продемонстрировали, что у КНДР имеются средства доставки ядерной боеголовки на внушительные расстояния – вплоть до американского штата Аляска.Никки Хейли заявила, что действия Пхеньяна «закрывают все возможности для дипломатического урегулирования кризиса на Корейском полуострове». К этому она добавила, что США готовы применить военную силу в отношении КНДР, «если посчитают нужным».Постпреда США в ООН цитирует Reuters Напомним, что львиная доля торговли КНДР относится к Китайской Народной Республике. В этой связи будет интересно понаблюдать, хватит ли у Вашингтона смелости отказаться от торговли с Китаем, которая оценивается сотнями миллиардов долларов.