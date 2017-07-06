08:14 06 июля

Защита Алисовой: Мальчик мог скончаться от травм, полученных до или после контакта с автомобилем

Пока продолжается изрядно затягивающееся расследование по делу, получившему широкую общественную огласку как «дело пьяного мальчика», эксперты высказывают свою точку зрения по поводу ситуации. Вкратце напомним, что в Подмосковье 31-летняя Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris сбила ребёнка (Алёшу Шимко) во дворе дома, где он гулял в сопровождении дедушки.

Впоследствии экспертизой было установлено, что в крови мальчика - якобы высокое содержание алкоголя. Опубликованная информация вызвала шквал общественного негодования, как и комментарии человека (Михаил Клеймёнов), подписавшего такое экспертное заключение.

Мало того, защита Алисовой утверждает, что 6-летний ребёнок скончался не в результате наезда автомобиля, а, «получив несовместимые с жизнью травмы либо до, либо после контакта с автомобилем». Одно только это заявление отдаёт самым настоящим цинизмом.


Защита Алисовой: Мальчик мог скончаться от травм, полученных до или после контакта с автомобилем


Семья погибшего мальчика говорит о том, что эксперт совершил должностной подлог и в его отношении должно быть возбуждено уголовное дело.

В результате была проведена комплексная экспертиза. Её осуществляли сотрудники ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области и ЭКЦ ГУ МВД по Московской области. Экспертиза подтвердила, что кровь на специальных тампонах действительно принадлежала Алёше Шимко, однако не подтвердила содержание в крови алкоголя. При этом заявлено, что перед врачами задача по определению наличия спирта в крови и не ставилась по той простой причине, что в данной ситуации это никак не влияет на вину водителя, совершившего на большой скорости наезд на ребёнка во дворе.

Нужно отметить, что следствие установило: Ольга Алисова даже не нажала на педаль тормоза перед осуществлением наезда. При этом, что удивительно, никаких экспертных заключений о состоянии самой Алисовой в тот день не публикуется.

По мнению отца ребёнка, если в крови был обнаружен алкоголь, значит вещество могли вколоть в печень мальчика перед осуществлением экспертизы. Семья Шимко, а с ней и вся Россия, требует прозрачного ведения дела и наказания виновных, включая тех, кто осуществил подлог.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 36

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:00
    По мнению отца ребёнка, если в крови был обнаружен алкоголь, значит вещество могли вколоть в печень мальчика перед осуществлением экспертизы.

    Темная история...но явно просматривается попытка увести виновную от наказания за убийство мальчика...
    надо просмотреть круг знакомых дамочки-убийцы и род ее деятельности...
    потому что это просто невероятно что ребенок был накачен спиртным до своей гибели ....при такой дозе он просто не мог бы ходить и не то что перейти дорогу.
    Тот же ЛЕХА
    1. НЕКСУС Сегодня, 07:07
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Темная история...но явно просматривается попытка увести виновную от наказания за убийство мальчика...

      Что вы тут темного разглядели? Ребенка 6-ти летнего обьявили пьяницей!Экспертиза выдала,что у ребенка в крови было алкоголя не совместимого с жизнью. Чушь не пишите. Эту девку судить надо,впрочем как и ее папашу,и отправить из больших деревьев делать маленькие куда-нибудь на Калыму,а не обсуждать ее виновность или невиновность. Вообще оборзели эти туловища ,называемые "золотой молодежью".
      НЕКСУС
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:09
        Что вы тут темного разглядели?


        Как в крови ребенка оказался алкоголь в убойной дозе?...
        скажите мне ясно солнышко ...не надо махать шашкой не разобравшись в сути вопроса.

        На каком этапе и кто способствовал этому...или вы уже провели следствие и установили круг виновных...
        не рановато ли судить начали?
        Само по себе накачивание ребенка алкоголем преступление ...с этого надо начинать.
        Тот же ЛЕХА
        1. НЕКСУС Сегодня, 07:11
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Как в крови ребенка оказался алкоголь в убойной дозе?...

          Вот так и оказалась-ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ! И возникает вопрос-Что там за эксперты такие?
          Само по себе накачивание ребенка алкоголем преступление ...с этого надо начинать.

          Вы сами то понимаете,чего пишите...независимая экспертиза после доказала,что ,если бы в ребенке было столько промили,он бы в состоянии комы гулял по двору,без вариантов.
          НЕКСУС
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:15
            Вот так и оказалась-ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ! И возникает вопрос-Что там за эксперты такие?

            В уголовных делах иногда бывают случаи когда человека могут просто подставить ...влить ,вколоть насильно отраву чтобы увести следствие по ложному следу...надеюсь следаки опытные специалисты и разберутся кто провернул эту аферу.
            Тот же ЛЕХА
            1. НЕКСУС Сегодня, 07:18
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              В уголовных делах часто бывают случаи когда человека могут просто подставить ...влить вколоть насильно отраву чтобы увести следствие по ложному следу...надеюсь следаки опытные специалисты и разберутся кто провернул эту аферу.

              А я вам не о том говорю тут?6-ти летнего ребенка обьявляют пьяницей на всю страну,да так,что его родителям еще приходиться оправдываться. Это куда?! Эту мерзость в стрингах на нары отправлять надо,а не обсуждения устраивать. Что тут нормальному адекватному человеку не понятно в этой истории?м
              НЕКСУС
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:21
                6-ти летнего ребенка обьявляют пьяницей на всю страну,да так,что его родителям еще приходиться оправдываться. Это куда?


                С этим согласен...да мерзко и отвратительно все это.
                Тем более важно найти и наказать виновных по полной...чтобы больше подобного не повторялось...наберемся терпения ...подождем выводов следователей.
                Тот же ЛЕХА
            2. larand Сегодня, 07:26
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              ....надеюсь следаки опытные специалисты и разберутся кто провернул эту аферу.

              Надежды юношей питают. Следаки ничего не решают, решат другие, так же как решали по сердюкову, васильевой и прочим. Вот если бы малыш поцарапал великом тачку мадамы - вот тут бы уже всё решили и отец малыша уже бы по родне собирал тыщи на ремонт тачки. А так всё замнут.
              larand
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:29
                Следаки ничего не решают, решат другие, так же как решали по сердюкову, васильевой и прочим.


                Кроме суда человеческого есть суд БОЖИЙ...
                а это куда пострашнее будет...раньше не верил в это ...сейчас убежден каждому воздастся по делам его.
                Тот же ЛЕХА
                1. larand Сегодня, 07:36
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  ...сейчас убежден каждому воздастся по делам его.

                  Блажен кто верует, но лучше справедливость на этом свете.
                  larand
    2. ЛукичЪ Сегодня, 07:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      при такой дозе он просто не мог бы ходить и не то что перейти дорогу.

      да он вроде как на велосипеде катался. и это даже более удивительно как он вообще на него сесть сумел
      ЛукичЪ
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:20
      Всех этих гнид во главе с Алисовой на скамью подсудимых и максимальные сроки без всяких апелляций . Невооруженным глазом видно что идет отмазка этой убийцы от срока.
      Spartanez300
    4. vovanpain Сегодня, 07:26
      надо просмотреть круг знакомых дамочки-убийцы и род ее деятельности...

      Проскакивала инфа,жена какого то бандита,сидящего сейчас в тюрьме за вымогательство.Правда ли нет request Ну естественно аблакаты крючкотворы постараются за денежку немалую,слов нет,одна цензура,жалко что на месте эту чувырлу не прибили,если так дальше пойдет так и будет. hi
      vovanpain
    5. Балу Сегодня, 07:47
      Темная история...но явно просматривается попытка увести виновную от наказания за убийство мальчика.

      Мадам наверняка болтала по телефону. В новостях одна из свидетельниц утверждала: она металась по двору, при этом говорила по телефону. После наезда к мальчику не подошла, а опять кому-то начала названивать.
      Наличие в крови алкоголя у 6 летнего малыша вообще не подлежит обсуждению. Одназначно подлог фальсификация.
      Родителям выражаю еще раз сочувствие. Будем надеяться, что дело будет решено по справедливости.
      Балу
      1. Балу Сегодня, 08:05
        ... до скандала с пробами крови Алёши Шимко к экспертизам Клейменова возникали вопросы. ...житель Железнодорожного Роман Ломов ... рассказал, как в 2013 году под машину попала его девятилетняя дочь.
        "В результате аварии она сломала передние зубы и получила закрытую черепно-мозговую травму. Клейменов нашёл эти травмы незначительными и написал, что они не причинили никакого вреда здоровью ребёнка".
        «Невзирая на очевидное — на свидетельские показания и первичную диагностику, — он написал, что вреда не было. . «Благодаря» этому дело было спущено на тормозах и через несколько лет закрыто по истечении срока давности»,
        И это не единственные неправомочные действия.
        Балу
    6. adma Сегодня, 08:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      просматривается попытка увести виновную от наказания за убийство мальчика...

      Каким образом, я извиняюсь? Наличие алкоголя в крови мальчика абсолютно не влияет на наказание виновной в ДТП со смертельным исходом.
      А вот вопросы к родителям ребёнка должны появиться.
      adma
  2. Alex66 Сегодня, 07:00
    На такие резонансные дела власть должна реагировать жестко и четко в заранее объявленные сроки и меры принимать не только к виновникам, но и к тем кто по каким то причинам помогал им уйти от ответственности, не забывать и руководство региона.
    Alex66
  3. 210окв Сегодня, 07:02
    Скажите пожалуйста,у нас сайт прокуратуры или Следственного комитета?Понятно что случай этот знаковый и беспредельно циничный.Но всё же....
    210окв
    1. Караул73 Сегодня, 07:08
      Да, нужно писать только о том, как старые калоши бороздят просторы мирового океана и стирать с лица слезы радости за великую и легендарную. Ау, мы живем в реальном мире! Такие новости нужно тиражировать по всем каналам для изменения и улучшения системы власти.
      Караул73
      1. 210окв Сегодня, 07:18
        Давайте быть реалистами..Раз мы живем в реальном мире..Новости этой уже несколько месяцев..Да,случай похоже стал типичным для нашей системы "купи-продай..всё и вся"Уголовщина смыкается с госслужбами.Кстати волна уже поднята по всей стране уже месяц назад.Я еще хочу добавить.Меня взбесило одно сообщение в СМИ по этому делу..Сам Колокольцев заявил о том что был найден в крови алкоголь....
        210окв
      2. vovanpain Сегодня, 07:32
        Цитата: Караул73
        Такие новости нужно тиражировать по всем каналам для изменения и улучшения системы власти.

        Ау! Вам абсолютно чихать на этот случай,вам нужно пофлудить,поорать,побузить и развести срач,нно не слышал ни одного слова сочувствия ребенку и его родным.СТЫДНО.Хотя вам значение этого слова неизвестно. yes
        vovanpain
    2. sabakina Сегодня, 08:03
      Цитата: 210окв
      Скажите пожалуйста,у нас сайт прокуратуры или Следственного комитета?
      Я работаю водителем в прокуратуре более 20 лет и худо бедно знаю эту кухню изнутри. И у меня есть вопросы к этому делу. Почему не обсудить? Тем более случай более, чем из ряда вон выходящий.
      sabakina
  4. НЕКСУС Сегодня, 07:03
    Девку эту,плевать кто у нее родитель,за решетку на очень долгий срок...всех кто фальсифицировал результаты экспертизы и обьявил о том,что 6-ти летний ребенок был пьян,под суд с последующим запретом работать по специальности. Ну и родителя этой земноводной проверить на предмет зашкаленного борзометра,с лишением его всех должностей.Пусть дворы метет,выродок.
    НЕКСУС
  5. Logall Сегодня, 07:04
    Сбила ребенка и по...! Это уже не люди. У самой ноготь сломается по чьей то вине, готова на эшафот вести...
    Эксперты тоже ничем не отличается...
    Даже не твари, просто "Ххххххххх.............ня из под ногтей"...
    Logall
  6. kvs207 Сегодня, 07:12
    Цитата: 210окв
    Скажите пожалуйста,у нас сайт прокуратуры или Следственного комитета?Понятно что случай этот знаковый и беспредельно циничный.Но всё же....

    Поддерживаю. Случай, конечно, вопиющий, но...
    kvs207
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:26
    Душой вроде понимаю, что защита необходима в судебном процессе, но иногда возникает огромное желание "поправить" фейс адвокату.
    rotmistr60
  8. костя андреев Сегодня, 07:28
    Даже если она и виновата, в том что сбила ребенка, то много не дадут, года 3! это преступление непреднамеренное! Смешно когда комментаторв про эту водительницу, на кредитопомойке говорят как про золотую молодежь.
    И еще хочу добавить, что нужно задать вопрос дедушке с которым ребенок гулял! Говорю как водитель: задолбали дети и взрослые бросающиеся под колеса!!!!!!!Задолбали бабушки и дедушки и родители которые не смотрят что делают их дети!!!!!!
    костя андреев
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:40
      Даже если она и виновата, в том что сбила ребенка, то много не дадут, года 3! это преступление непреднамеренное! Смешно когда комментаторв про эту водительницу, на кредитопомойке говорят как про золотую молодежь.

      Нечто подобное было и в моем НОВОСИБИРСКЕ когда такая же дамочка задавила на смерть сотрудника ДПС...сейчас она гуляет на свободе а он лежит в могиле.
      Тот же ЛЕХА
    2. Б.Т.В. Сегодня, 07:44
      Цитата: костя андреев
      Говорю как водитель: задолбали дети и взрослые бросающиеся под колеса!!!!!!!Задолбали бабушки и дедушки и родители которые не смотрят что делают их дети!!!!!!


      Если это происходит рядом с проезжей частью, согласна.

      Но: задолбали водители, которые на придомовой территории не соблюдают скоростной режим, паркуются на тротуарах у магазинов так, что их надо обходить по проезжей части, на пешеходных переходах( даже там, где есть светофоры) стремятся побыстрее проскочить, пешеходы им до фонаря.
      Б.Т.В.
    3. vovanpain Сегодня, 07:50
      Цитата: костя андреев
      Говорю как водитель: задолбали дети и взрослые

      Тут многие водители Константин и вы как водитель должны понимать,что автомобиль не роскошь,а средство повышенной опасности,тем более во дворе дома,нефиг носится как полоумным,говорю как пешеход и дед:задолбали такие водители носящиеся во дворе как торпеды. yes
      vovanpain
  9. APASUS Сегодня, 07:29
    Безобразие,пьяные дети бросаются под колеса автомобилей,да еще пытаются убиться!
    Все смеются читаю западные парадоксы Фемиды ,но вот сейчас мы сами стали уже превращаться в цирк.Богатые и обеспеченные люди всему обществу показывают как выглядит влияние и что значит бесправие !
    Вот вам экзамен для Власти ,посмотрим как выкрутится гарант соблюдения законности!
    APASUS
  10. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 07:45
    Бабу посадить лет на десять, эксперта вообще расстрелять следует за липовое заключение. ВВП, наконец, должен решиться на масштабные чистки госапарата, иначе страна рискует повторить сценарий 17-го. Да, коррупцию полностью не искоренить никогда, но уменьшить ее масштабы во множество раз возможно всего за пару лет. Борьба с этим явлением требует крайней жесткости, особенно на ранних этапах. Необходимо восстановить "вышку" за получение взятки в крупном размере и начать целенаправленно провоцировать чиновников, судей и полицию на совершение преступлений коррупционного характера. Если размер взятки слишком мал для применения высшей меры, то наказание должно быть в виде заключения в трудовой лагерь. В Китае такая система успешно применяется и по сей день.

    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Гардамир Сегодня, 07:57
      ВВП, наконец, должен
      Он вам Крым дал? Дал! А больше он ничего не должен. Вы ещё его обвините, что при нём создалась такая система, когда пьяные мальчики кровью пачкают машины уважаемых людей.
      Гардамир
      1. Б.Т.В. Сегодня, 08:11
        Цитата: Гардамир
        Он вам Крым дал? Дал!


        Ну а Крым, то здесь, каким боком?!
        Б.Т.В.
  11. viktor. Сегодня, 08:07
    В соседнем за забором государстве до подобного не додумались!!! на нары эту кобылу, там матеря спросят с неё!!!!
    viktor.
  12. adma Сегодня, 08:07
    Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    эксперта вообще расстрелять следует за липовое заключение

    А кто-то сказал что оно липовое? НО мы уже готовы расстрелять любого на кого укажут неизвестно какие люди и с какой целью.
    Пускай следствие идёт своим чередом. Дело взято на контроль Генпрокуратурой и СК.
    А мы , в данной ситуации,напоминаем стадо баранов которое дружно бежит туда, куда его гонят. Уже говорят о смертельной дозе алкоголя, о вколотом спирте в печень. Посмотрим что будет дальше.
    adma
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