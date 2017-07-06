Защита Алисовой: Мальчик мог скончаться от травм, полученных до или после контакта с автомобилем

Пока продолжается изрядно затягивающееся расследование по делу, получившему широкую общественную огласку как «дело пьяного мальчика», эксперты высказывают свою точку зрения по поводу ситуации. Вкратце напомним, что в Подмосковье 31-летняя Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris сбила ребёнка (Алёшу Шимко) во дворе дома, где он гулял в сопровождении дедушки.Впоследствии экспертизой было установлено, что в крови мальчика - якобы высокое содержание алкоголя. Опубликованная информация вызвала шквал общественного негодования, как и комментарии человека (Михаил Клеймёнов), подписавшего такое экспертное заключение.Мало того, защита Алисовой утверждает, что 6-летний ребёнок скончался не в результате наезда автомобиля, а, «получив несовместимые с жизнью травмы либо до, либо после контакта с автомобилем». Одно только это заявление отдаёт самым настоящим цинизмом.Семья погибшего мальчика говорит о том, что эксперт совершил должностной подлог и в его отношении должно быть возбуждено уголовное дело.В результате была проведена комплексная экспертиза. Её осуществляли сотрудники ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области и ЭКЦ ГУ МВД по Московской области. Экспертиза подтвердила, что кровь на специальных тампонах действительно принадлежала Алёше Шимко, однако не подтвердила содержание в крови алкоголя. При этом заявлено, что перед врачами задача по определению наличия спирта в крови и не ставилась по той простой причине, что в данной ситуации это никак не влияет на вину водителя, совершившего на большой скорости наезд на ребёнка во дворе.Нужно отметить, что следствие установило: Ольга Алисова даже не нажала на педаль тормоза перед осуществлением наезда. При этом, что удивительно, никаких экспертных заключений о состоянии самой Алисовой в тот день не публикуется.По мнению отца ребёнка, если в крови был обнаружен алкоголь, значит вещество могли вколоть в печень мальчика перед осуществлением экспертизы. Семья Шимко, а с ней и вся Россия, требует прозрачного ведения дела и наказания виновных, включая тех, кто осуществил подлог.