Рядовые американцы считают, что США обрели независимость от России, Мексики или Афганистана
Американская газета Washington Examiner выходит с материалом, в котором анализируются ответы рядовых американцев на вопрос о том, от кого США обрели независимость в XVIII веке. Опрос был приурочен ко дню независимости, которые в США отмечают 4 июля.
В результате опроса выяснилось, что около четверти американских граждан понятия не имеют о том, от кого Штаты стали независимыми в 1776 году. Опрос, проведённый Институтом изучения общественного мнения, показал, что 77% опрошенных американцев знают: независимыми США стали от Британии. А вот мнения 23% респондентов расходятся. Большинство из этих 23 процентов считают, что независимость США обретена от России и Мексики. Кроме того, названы и такие страны как Италия, Афганистан, Германия, Китай, Колумбия, Панама, Канада, Япония и Бразилия.
При этом каждый третий американец не знает, в каком году Соединёнными Штатами была обретена независимость.
Этому можно было бы удивляться, но дело в том, что в России ситуация ещё сложнее. Ведь даже люди, интересующиеся историей и политологией, не всегда однозначно могут ответить на вопрос, от кого же конкретно Российская Федерация стала независимой в начале 90-х и стала ли тогда наша страна независимой вообще?
В результате опроса выяснилось, что около четверти американских граждан понятия не имеют о том, от кого Штаты стали независимыми в 1776 году. Опрос, проведённый Институтом изучения общественного мнения, показал, что 77% опрошенных американцев знают: независимыми США стали от Британии. А вот мнения 23% респондентов расходятся. Большинство из этих 23 процентов считают, что независимость США обретена от России и Мексики. Кроме того, названы и такие страны как Италия, Афганистан, Германия, Китай, Колумбия, Панама, Канада, Япония и Бразилия.
При этом каждый третий американец не знает, в каком году Соединёнными Штатами была обретена независимость.
Этому можно было бы удивляться, но дело в том, что в России ситуация ещё сложнее. Ведь даже люди, интересующиеся историей и политологией, не всегда однозначно могут ответить на вопрос, от кого же конкретно Российская Федерация стала независимой в начале 90-х и стала ли тогда наша страна независимой вообще?
Использованы фотографии: AP Photo/David Zalubowski
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