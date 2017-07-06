08:15 06 июля

Рядовые американцы считают, что США обрели независимость от России, Мексики или Афганистана

Американская газета Washington Examiner выходит с материалом, в котором анализируются ответы рядовых американцев на вопрос о том, от кого США обрели независимость в XVIII веке. Опрос был приурочен ко дню независимости, которые в США отмечают 4 июля.



В результате опроса выяснилось, что около четверти американских граждан понятия не имеют о том, от кого Штаты стали независимыми в 1776 году. Опрос, проведённый Институтом изучения общественного мнения, показал, что 77% опрошенных американцев знают: независимыми США стали от Британии. А вот мнения 23% респондентов расходятся. Большинство из этих 23 процентов считают, что независимость США обретена от России и Мексики. Кроме того, названы и такие страны как Италия, Афганистан, Германия, Китай, Колумбия, Панама, Канада, Япония и Бразилия.


При этом каждый третий американец не знает, в каком году Соединёнными Штатами была обретена независимость.

Этому можно было бы удивляться, но дело в том, что в России ситуация ещё сложнее. Ведь даже люди, интересующиеся историей и политологией, не всегда однозначно могут ответить на вопрос, от кого же конкретно Российская Федерация стала независимой в начале 90-х и стала ли тогда наша страна независимой вообще?

Использованы фотографии: AP Photo/David Zalubowski
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. Logall Сегодня, 07:15
    — Миша, где ты?
    — Ну тупые...
    Logall
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:27
      23 % безграмотных идиотов .
      Spartanez300
      1. Shurik70 Сегодня, 07:38
        А много ли россиян знает, от кого 12 июня Россия приобрела независимость?
        Только тут тупым считаю не россиян, а Ельцина, давшего название празднику. Хорошо хоть Путин название изменил на "День России"
        Shurik70
        1. pvv113 Сегодня, 07:56
          Ельцин изобрел дополнительный праздник, чтобы лишний раз побухать wink
          pvv113
      2. tomket Сегодня, 07:47
        Цитата: Spartanez300
        23 % безграмотных идиотов

        А не задумывались, что это могут быть мигранты, которым вообще по барабану, в каком году Америка что то там приобрела?
        tomket
        1. Лопатов Сегодня, 07:58
          Насколько знаю, в США от мигрантов как раз таки требуют знания истории США.
          Лопатов
        2. pvv113 Сегодня, 07:58
          Вполне возможно. Но есть и другая сторона: может те 77% как раз и есть приезжие laughing
          pvv113
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:17
    В результате опроса выяснилось, что около четверти американских граждан понятия не имеют о том, от кого Штаты стали независимыми в 1776 году.

    ... и о чём тогда с ними можно говорить?... laughing
    a.s.zzz888
  3. pv1005 Сегодня, 07:18
    В 1776 году США (СГА, САСШ) приобрели независимость от СОВЕСТИ.
    pv1005
    1. МВГ Сегодня, 07:23
      А мы приобрели независимость от спокойной жизни
      МВГ
  4. alexleony Сегодня, 07:19
    Статья-потраченные время на написание и чтение.
    alexleony
  5. литератор Сегодня, 07:22
    Они совсем кино не смотрят? Независимость они обрели от инопланетян.
    литератор
  6. НЕКСУС Сегодня, 07:22
    Опрос, проведённый Институтом изучения общественного мнения, показал, что 77% опрошенных американцев знают: независимыми США стали от Британии. А вот мнения 23% респондентов расходятся. Большинство из этих 23 процентов считают, что независимость США обретена от России и Мексики. Кроме того, названы и такие страны как Италия, Афганистан, Германия, Китай, Колумбия, Панама, Канада, Япония и Бразилия.

    И от марсиан...ДБ...
    НЕКСУС
  7. Сергей-svs Сегодня, 07:23
    Лучше, чем сказал Задорнов, про интеллект рядовых америкосов, даже и не скажешь. Тупые и самовлюбленные! yes
    Сергей-svs
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:29
      Цитата: Сергей-svs
      Лучше, чем сказал Задорнов, про интеллект рядовых америкосов, даже и не скажешь. Тупые и самовлюбленные! yes

      скоро сравняемся,в этом направлении идём.
      андрей юрьевич
      1. g1washntwn Сегодня, 07:58
        Андрей Юрьевич, вы наверное свернули не туда. Вернитесь. laughing
        g1washntwn
      2. КОСМОС Сегодня, 07:59
        Цитата: андрей юрьевич
        скоро сравняемся,в этом направлении идём.

        Идите, идите и неоглядывайтесь, у нас свобода выбора, вас никто не держит. Короче
        скатертью дорожка...
        КОСМОС
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:24
    около четверти американских граждан понятия не имеют о том, от кого Штаты стали независимым

    Новая школьная программа в России приведет к тому же. Разница в том, что у нас еще десятки лет будут жить те кто учился при СССР.
    rotmistr60
  9. APASUS Сегодня, 07:24
    Все что положено знать американцам четко сказал президент Обама,американцы исключительная нация и нам по барабану законы и правила.
    Печально ,но факт!
    APASUS
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:29
    Рядовые американцы считают, что США обрели независимость от России, Мексики или Афганистана
    Не скромничайте! От России ,Мексики laughing Это ещё нормально для американцев.Скажите правду людям!Вот от кого вы независимость по мнению 99% получили bully wassat
    Наблюдатель2014
  11. NUR Сегодня, 07:33
    Независимость от ума, а дальше от всего прочего.
    NUR
  12. SarS Сегодня, 07:37
    Нет в Америке никакой независимости, американцы не все неумные люди (у нас их сейчас наплодили не меньше), американцы, кто с мозгами, говорят, что у них - диктатура шайки название которой на сайте приравнивается к разжиганию религиозной и межнациональной розне.
    SarS
  13. mac789 Сегодня, 07:47
    Точно. От кого стала независимая Россия в июне 1990?
    mac789
    1. Лопатов Сегодня, 08:04
      Вопрос ну очень спорный... Угадайте единственную республику СССР не имевшую права на собственную коммунистическую партию... Угадайте, чем отличались жители какого-нибудь Алуксне от жителей Торопца, города в котором снимался сериал о времени сразу после войны потому что для этого было достаточно убрать с домов телевизионные антенны.
      Лопатов
  14. Altona Сегодня, 07:53
    США разные тоже по менталитету и вообще. Историю хранят в провинции обычно, в виде традиций. В мегаполисах конечно процент безграмотных окажется выше. Но, например, в Техасе, многие помнят, что Техас был республикой и присоединение его к США в 1845 было неправомочным. Точно таких же незалежников можно найти и в других штатах. Также на Юге США снова повторюсь, есть патриоты движения III%(три процента населения смогли, как считается, свергнуть власть англичан), которые считают Федеральное Правительство США главным злом в стране и считают незаконным любое изменение самой первой Конституции, данной отцами-основателями. В США кстати бережно хранят собственные исторические памятники, во всяком случае стараются, скорее частным образом наверное. В интернете можете найти древние избушки (log cabins) американцев, в общем то от наших мало отличаются. А ответы типа "независимые от Афганистана" скорее были даны "по приколу", всерьез данные ответы воспринимать невозможно.
    Altona
  15. pvv113 Сегодня, 07:54
    от кого США обрели независимость в XVIII веке

    От совести, чести и ума hi
    pvv113
  16. Nitarius Сегодня, 08:14
    Позволите ложку дегтя .. потому как реально народ даже историю незнает ... нет не потому что малограмотен ... а потому что почти на 60-80% она лживая! ДА но и Россияне её не знают ... мы как раз приобрели зависимость от США а точнее от англосаксов ... на 50 лет вроде как Миша .. продал наши души!




    Германия колония США
    Именно об этом и рассказывает Г.-Г. Комосса. В государственном договоре от 21 мая 1949 года, которому БНД присвоило наивысшую степень секретности, прописаны ограничения государственного суверенитета Федеративной Республики Германия до 2099 года. В договоре обозначено, что страны-союзницы осуществляют полный контроль над немецкими средствами массовой информации и коммуникации. Каждый федеральный канцлер Германии должен перед вступлением в должность подписать так называемый канцлер-акт. Кроме того, весь золотой запас Германии находится под арестом, наложенным союзниками. И ведь действительно, все канцлеры ФРГ, включая нынешнего Ангелу Меркель, свой первый государственный визит наносили в США. Администрация США продолжает вмешиваться во внутренние процессы в Германии. Всеми политическими партиями ФРГ руководит специальный контрольный орган из Вашингтона, а созданная американцами в Германии лицензионная пресса является еще более унифицированным средством промывания мозгов, чем при нацистском режиме. Территория ФРГ остается оккупированной американскими войсками. Все это могло бы показаться картиной, порожденной чьей-то больной фантазией, если бы не фигура автора-Бывший Генерал НАТО.
    Nitarius
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