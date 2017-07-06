СМИ: турбины Siemens поставлены в Крым вопреки санкциям
Согласно информации РИА Новости , британское новостное агентство Рейтер сообщает о поставке вопреки санкционному режиму в Крым турбин для электростанции, выпушенных немецкой фирмой Siemens.
Как утверждается, данное оборудование предназначено для электростанции в Севастополе. Сообщается о газовых турбинах SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями.
При этом в компании отрицают указанную отгрузку:
По мнению издания, Siemens могла отгрузить изделия в Тамань для использования на строящейся в городе электростанции. Уже оттуда российская сторона могла перевезти их в Крым.
В Севастополе и Симферополе в настоящее время ведется строительство газовых ТЭС мощностью по 470 МВт в целях обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.
Как утверждается, данное оборудование предназначено для электростанции в Севастополе. Сообщается о газовых турбинах SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями.
При этом в компании отрицают указанную отгрузку:
Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля.
По мнению издания, Siemens могла отгрузить изделия в Тамань для использования на строящейся в городе электростанции. Уже оттуда российская сторона могла перевезти их в Крым.
В Севастополе и Симферополе в настоящее время ведется строительство газовых ТЭС мощностью по 470 МВт в целях обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.
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