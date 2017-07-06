08:14 06 июля

СМИ: турбины Siemens поставлены в Крым вопреки санкциям

Согласно информации РИА Новости , британское новостное агентство Рейтер сообщает о поставке вопреки санкционному режиму в Крым турбин для электростанции, выпушенных немецкой фирмой Siemens.

Как утверждается, данное оборудование предназначено для электростанции в Севастополе. Сообщается о газовых турбинах SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями.

СМИ: турбины Siemens поставлены в Крым вопреки санкциям



При этом в компании отрицают указанную отгрузку:

Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля.


По мнению издания, Siemens могла отгрузить изделия в Тамань для использования на строящейся в городе электростанции. Уже оттуда российская сторона могла перевезти их в Крым.

В Севастополе и Симферополе в настоящее время ведется строительство газовых ТЭС мощностью по 470 МВт в целях обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.


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Комментарии 28

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  1. Zaurbek Сегодня, 07:19
    Вообще интересно: когда продавали Сименс АГ завод по производству таких Турбин в Питере(Единственный, даже в СССР) кто нибудь думал про санкции и т.д.? Подобные турбины выпускает Китай, Иран (бывший завод Сименс) и у нас (действующий завод Сименс) и В США (GE)
    Zaurbek
    1. Shurik70 Сегодня, 07:23
      Немцы, в отличии от многих, свое слово держат даже себе в убыток.
      Сказали не будут продавать - значит не будут.
      Что касается самих турбин, то в Севастополе ещё в прошлом году предельно и четко объяснили, что нарушений санкций нет.
      http://sevastopol.su/news.php?id=92023
      Shurik70
    2. просто экспл Сегодня, 07:24
      тут прикол в том что наши год два назад хвастались как у нас пермяки научились делать газовые турбины большой мощности .
      и тут я понимаю что нам тогда опять врали , наши ничему не научились . иначе почему покупают турбины Сименса а не их ?
      просто экспл
      1. Zaurbek Сегодня, 07:27
        Большая мощность понятие растяжимое. Это паровая турбина большого размера...Перегретый пар крутить турбину и вырабатывает электричество...А пермяки делают большой грубо говоря авиадвигатель со генератором.
        Zaurbek
      2. 210окв Сегодня, 07:29
        Это сообщил "Рейтер"..Кстати автор написал,что в Крыму тоже люди и имеют права пользоваться благами цивилизации.
        210окв
      3. venik Сегодня, 07:54
        Цитата: просто экспл
        тут прикол в том что наши год два назад хвастались как у нас пермяки научились делать газовые турбины большой мощности .
        и тут я понимаю что нам тогда опять врали , наши ничему не научились . иначе почему покупают турбины Сименса а не их ?

        =======
        А загруженность завода не пробовали выяснить??? А если у них заказов - на 5 лет вперед, так что теперь - 5 лет ждать??? Или вы милейший, по наивности всоей, полагаете, что в России турбоагрегаты, кроме как Севастополю, больше никому и не нужны?????
        venik
    3. mikh-korsakov Сегодня, 08:02
      Таких турбин в Ленинграде не производили, производили паровые турбины и турбины для ГЭС. В девяностые годы на провалившейся крыше ЛМЗ, росли березки. Сейчас производство восстанавливается. но медленно
      mikh-korsakov
  2. APASUS Сегодня, 07:22
    Приплыли,турбину для ТЭС уже не можем производить,а если это окажется шуткой ,то все накроется "медным тазом "весь проект?Ситуация более чем странная ,тут либо наши точно знают что получат турбины,либо опять манагеры развели государство на деньги
    APASUS
    1. 210окв Сегодня, 07:30
      Паровую можем.Производит ЛМЗ и ТМЗ .
      Цитата: APASUS
      Приплыли,турбину для ТЭС уже не можем производить,а если это окажется шуткой ,то все накроется "медным тазом "весь проект?Ситуация более чем странная ,тут либо наши точно знают что получат турбины,либо опять манагеры развели государство на деньги
      210окв
      1. APASUS Сегодня, 07:39
        Цитата: 210окв
        Паровую можем.Производит ЛМЗ и ТМЗ .

        Так вот в этом и вопрос,почему именно Сименс ,что не слышали про санкции или есть твердые гарантии поставки
        APASUS
        1. 210окв Сегодня, 07:53
          Просто есть пути обхода...Короче на хитропопых есть еще хитрее..
          Цитата: APASUS
          Цитата: 210окв
          Паровую можем.Производит ЛМЗ и ТМЗ .

          Так вот в этом и вопрос,почему именно Сименс ,что не слышали про санкции или есть твердые гарантии поставки
          210окв
    2. Архонт Сегодня, 07:49
      Капитализм же!
      Вон, в США государственные флаги в Китае закупают, отчего скандал возник.
      Архонт
    3. venik Сегодня, 07:58
      Цитата: APASUS
      Приплыли,турбину для ТЭС уже не можем производить,

      =======
      Еще один "всёпропальщик" "нарисовался"..... А если штаты у "Сименса" турбины покупают (а они таки покупают!), то выходит, что и "матрасники" турбины делать не умеют?? Так, что ли?? Ну так зайдите на их ("Сименса") сайт и гляньте, в какие страны они свою продукцию поставляют!!!!
      venik
  3. Spartanez300 Сегодня, 07:23
    Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля.

    Тогда в Крыму они появились по щучьему велению .
    Spartanez300
    1. Балу Сегодня, 07:58
      Тогда в Крыму они появились по щучьему велению

      И по нашему хотению.

      турбины Siemens поставлены в Крым вопреки санкциям
      Вот и молодцы. Монтаж, техобслуживание будет чье?
      Пора бы такие турбины делать и самим. Кто нибудь посчитал потребность в этих турбинах с учетом износа.
      Помню в первые годы реакцию Вяхирева на газовые турбины для элетростанций в их дискуссии с рыжим. Вяхирев был категорически против использования газа для электростанций, поскольку уголь девать некуда. hi
      Балу
  4. anjey Сегодня, 07:24
    "умный бизнес" всегда найдет лазейку в "глупой политике"
    anjey
    1. Zaurbek Сегодня, 07:28
      Думаю, Сименсу яйца прижали не только Американцы, но ВВП...
      Zaurbek
  5. NUR Сегодня, 07:28
    Турбины это гражданское оборудование и под санкции не подпадает.
    NUR
    1. annodomene Сегодня, 07:32
      Да, но они могут быть и продукцией двойного назначения.
      annodomene
      1. NUR Сегодня, 07:36
        Могут если захотят, но люди должны быть со светом.
        NUR
        1. annodomene Сегодня, 07:37
          Согласен, люди всегда должны быть со светом.
          annodomene
  6. ADmA_RUS Сегодня, 07:31
    Маркс всё ещё актуален)
    ADmA_RUS
  7. ланс Сегодня, 07:35
    зная проделки чубайса о перепродажи турбин от одних ао другим по кругу, не удивлюсь что нашлась «лишняя» парочка. живо «дело чубайса».
    ланс
  8. Ретвизан 8 Сегодня, 07:50
    Опять "блаженных " из Окраины огорчили! Они из кожи лезут чтобы в Крыму людям не сладко жилось, а тут на тебе -очередное благо привалило!
    Однако опять зрада!
    Ретвизан 8
  9. Горный стрелок Сегодня, 07:54
    Такие турбины по лицензии "Siеmens" производит Иран. Думаю, персы не откажутся "вставить фитиль" "друзьям" с гейропы wassat
    Горный стрелок
  10. Altona Сегодня, 08:02
    Цитата: Zaurbek
    Вообще интересно: когда продавали Сименс АГ завод

    --------------------------
    Вообще, концерн Siemens AG-большой друг Путина. Начнём с этого. Скоростные поезда "Ласточка" или как там они у нас называются? Это Siemens. Цифровые телефонные станции проводной связи в наших городах, это тоже Siemens. Трубопрокатные и сталеплавильные заводы типа "Стан-2000" и "Стан-5000" в Челябинске-это всё тот же вездесущий наш Siemens AG. Это я назвал те объекты, которые видел, щупал и даже не читал о них в газетах. А что еще я не знаю о Siemens в России?
    Altona
  11. Altona Сегодня, 08:05
    Цитата: Ретвизан 8
    Опять "блаженных " из Окраины огорчили! Они из кожи лезут чтобы в Крыму людям не сладко жилось, а тут на тебе -очередное благо привалило!
    Однако опять зрада!

    ------------------------
    То, что у нас делает немецкий Siemens, в Окраине делает корейская Hyundai.
    Altona
  12. mikh-korsakov Сегодня, 08:12
    Вопреки привычному нытью некоторых комментаторов производство паровых турбин, турбин для ГЭС, для самолетов и кораблей, уничтоженное в девяностые годы у нас налажено или налаживается на более современной основе. Газовые турбины еще при советской власти были ахиллесовой пятой нашего турбиностроения. Кто постарше, тот помнит как вопреки санкциям тот же Сименс поставлял турбины высокого давления для перекачки газа в газопроводах. Меня волнует другое. Допустим. что каким-то окольным путем турбины в Крым попали и каким-то образом Сименс застраховался от штрафов. Но ведь турбины надо установить, обслуживать, снабжать запасными деталями. Как это сделать без специалистов Сименс?
    mikh-korsakov
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