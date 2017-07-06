08:14 06 июля

«Соколы пустыни» получили БМП-2

Как сообщает « Вестник Мордовии », бригада "Соколы пустыни", относящаяся к правительственным силам Сирии, на текущий момент существенно обновила свой бронетанковый парк. На вооружение приняты танки Т-72Б3, бронеавтомобили "Тигр", в последнее время – БМП-2 .

«Соколы пустыни» получили БМП-2


Данные легкобронированные машины обладают высокой маневренностью и огневой мощью, которая обеспечивается 30-мм автоматической пушкой 2А42. Данное орудие способно уверенно поражать различные цели. К тому же в распоряжении экипажа имеется противотанковый комплекс.


Серийное производство БМП-2 продолжалось вплоть до конца 1980-х годов. По данным, содержащимся в документах Договора по ограничению вооруженных сил и вооружений в Европе, на европейской части территории СССР в 1990 году насчитывалось 5996 БМП-2. На вооружении Российской Армии БМП-2 остаются и по сей день. Для этих машин разработаны различные программы модернизации, предусматривающие в основном усиление вооружения, совершенствование системы управления огнем и повышение разведывательных возможностей прицельно-наблюдательных комплексов.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20567.htm
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Комментарии 3

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  1. Мар.Тира Сегодня, 07:53
    Сколько уже им оружия дали,а они всё топчутся на месте,и ждут,что мы за них войну выиграем.Не хотят идти в атаку без капитальной обработки позиций боевиков нашими ВКС,ССО,и артиллерией.И с легкостью оставляют позиции после небольших наступлений Игил,и оппозиции.
    Мар.Тира
    1. vkl.47 Сегодня, 08:07
      А ты пройдёшь в атаку без арт подготовки???вот и ответ на вопрос.умирать глупо и просто так никто не хочет.хотя с дивана виднее
      vkl.47
      1. просто экспл Сегодня, 08:12
        ИГИЛовцы же идут и выигрывают . почему эти не могут?
        и главное не почему они туда не идут без артподготовки , а почему они в портки откладывают больше чем сами весят при одном приближении ИГИЛа и драпают быстрее чем могут бегать .
        помните как они "героически" Пальмиру "отстояли" и помните как наши 16 спецов отбили атаку более 300 бородачей , а ведь они не просто так их атаки отбивали , а потому что сирийцы сдрыснули с позиций как только порохом запахло . а наши стояли , хотя это не наша земля и не наши семьи надо от теров защищать .
        просто экспл
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