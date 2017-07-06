«Соколы пустыни» получили БМП-2
Как сообщает « Вестник Мордовии », бригада "Соколы пустыни", относящаяся к правительственным силам Сирии, на текущий момент существенно обновила свой бронетанковый парк. На вооружение приняты танки Т-72Б3, бронеавтомобили "Тигр", в последнее время – БМП-2 .
Данные легкобронированные машины обладают высокой маневренностью и огневой мощью, которая обеспечивается 30-мм автоматической пушкой 2А42. Данное орудие способно уверенно поражать различные цели. К тому же в распоряжении экипажа имеется противотанковый комплекс.
Серийное производство БМП-2 продолжалось вплоть до конца 1980-х годов. По данным, содержащимся в документах Договора по ограничению вооруженных сил и вооружений в Европе, на европейской части территории СССР в 1990 году насчитывалось 5996 БМП-2. На вооружении Российской Армии БМП-2 остаются и по сей день. Для этих машин разработаны различные программы модернизации, предусматривающие в основном усиление вооружения, совершенствование системы управления огнем и повышение разведывательных возможностей прицельно-наблюдательных комплексов.
Данные легкобронированные машины обладают высокой маневренностью и огневой мощью, которая обеспечивается 30-мм автоматической пушкой 2А42. Данное орудие способно уверенно поражать различные цели. К тому же в распоряжении экипажа имеется противотанковый комплекс.
Серийное производство БМП-2 продолжалось вплоть до конца 1980-х годов. По данным, содержащимся в документах Договора по ограничению вооруженных сил и вооружений в Европе, на европейской части территории СССР в 1990 году насчитывалось 5996 БМП-2. На вооружении Российской Армии БМП-2 остаются и по сей день. Для этих машин разработаны различные программы модернизации, предусматривающие в основном усиление вооружения, совершенствование системы управления огнем и повышение разведывательных возможностей прицельно-наблюдательных комплексов.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20567.htm
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