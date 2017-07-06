10:51 06 июля

Швеция закупает новые ПТРК

Как сообщает блог bmpd , в Швеции 29 июня стартовали тендерные процедуры по закупке для нужд сухопутных войск страны нового переносного противотанкового ракетного комплекса, получившего обозначение RBS-58 (Robotsystem 58). Новое оружие призвано заменить в шведской армии ПТРК местного производства Saab Bofors RBS-56 BILL. Последний в силу исчерпания сроков службы к 2013 году был изъят из войск и передан на хранение.

Требования к комплексу RBS-58 включают переносность на поле боя, дальность стрельбы в диапазоне от 200 до 4000 м, круглосуточность применения, инфракрасную головку самонаведения неохлаждаемую либо с воздушным охлаждением, использование режима "выстрелил и забыл", возможность захвата цели после пуска, возможность установки на бронированные машины, срок хранения ракеты минимум 10 лет с возможностью продления до 20 лет.

Ожидается, что по итогам предстоящего тендера поставки систем начнутся в третьем квартале 2019 года. Как полагают шведские эксперты, фактически выбор будет сделан между новым французским MBDA MMP и израильским Rafael Spike-LR .


Швеция закупает новые ПТРК

Spike LR



MMP


Указывается, что Литва намерена присоединиться к шведской программе приобретения ПТРК RBS-58.


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Комментарии 19

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  1. Владимирец Сегодня, 08:24
    "включают переносность на поле боя,"

    Что "на поле боя"? belay

    "Литва намерена присоединиться к шведской программе приобретения ПТРК RBS-58."

    Как это "присоединиться к программе приобретения", если Швеция собирается RBS-58 отправить на хранение? request
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:44
      Цитата: Владимирец
      Как это "присоединиться к программе приобретения", если Швеция собирается RBS-58 отправить на хранение?

      Может , литовцы тоже хотят закупить и спрятать в сундук на случай "русской агрессии" ? Привет , Женя ! hi
      bouncyhunter
      1. Комментарий был удален.
      2. тлауикол Сегодня, 08:47
        Просто цифра 56 и 58 различаются
        тлауикол
        1. Владимирец Сегодня, 08:50
          Цитата: тлауикол
          Просто цифра 56 и 58 различаются

          Да, камрад, согласен, затупил. hi
          Владимирец
      3. pjastolov Сегодня, 08:52
        Привет Павел, литва точно хочет только хранить RBS-58, на больше денег нету laughing
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
          Ну может им хозяин на защиту выделит ? wink Привет , Володя ! hi
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 09:00
            кому? полтора литовских солдата и один ПТРК им? laughing
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:07
              Так ведь "злые русские" под боком ... crying
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 09:09
                а что они с ним делать будут? - если только любить laughing
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
                  Володя , что литовцы с этим ПТРК делать будут - вопрос их личной гигиены . Нас это вообще не касается . Но если пульнут в нашу сторону - по рогам отхватят . soldier
                  bouncyhunter
                  1. pjastolov Сегодня, 09:25
                    Они не будут, у них же там ната laughing
                    pjastolov
        2. prosto_rgb Сегодня, 09:36
          Цитата: pjastolov
          на больше денег нету

          Денег может и нет, а ПТРК появляются. Тут будет нечто подобное
          https://topwar.ru/88303-litva-namerena-priobresti
          -esche-74-ustanovki-javelin.html
          prosto_rgb
  2. win9090 Сегодня, 08:27
    Опасная штука
    win9090
  3. IS-80_RVGK2 Сегодня, 08:41
    Пущай наш Корнет покупают. Дешево, сурово, железно. laughing
    IS-80_RVGK2
    1. тлауикол Сегодня, 08:48
      Так он не соответствует ни одному выдвинутому требованию
      тлауикол
    2. Лопатов Сегодня, 09:07
      Цитата: IS-80_RVGK2
      Дешево, сурово, железно

      А зачем дёшево, если можно дорого?

      Вообще, у СААБ давно есть все технологии, позволяющие создать не просто аналог "Корнета", а "продвинутый" аналог, поражающий цель на пролёте. Они с лазерно-лучевым управлением начали работать раньше нас, RBS-70 в 1977 году появился. Не удивлюсь, если во времена ирано-иракской нашим удалось спереть какие-то решения в этой области, что поспособствовало появлению "Корнета". Почему их, появившийся через 11 лет, ПТРК управлялся по проводам- сие есть большая загадка...
      Лопатов
  4. stone Сегодня, 09:31
    Как полагают шведские эксперты, фактически выбор будет сделан между новым французским MBDA MMP и израильским Rafael Spike-LR .

    Учитывая отношение левацкого шведского правительства к Израилю Спайки не купят. Придется же тогда объяснять зачем они финансируют "оккупацию Палестины" lol
    stone
    1. voyaka uh Сегодня, 10:49
      Я тоже так думаю. Возьмут французцкий
      voyaka uh
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:44
    Швеция закупает новые ПТРК

    Очень своевременно, т.к. после "захвата" Прибалтики Россия двинет войска на Швецию и Норвегию. С Финляндией пока подождем.
    rotmistr60
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