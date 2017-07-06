Швеция закупает новые ПТРК
Как сообщает блог bmpd , в Швеции 29 июня стартовали тендерные процедуры по закупке для нужд сухопутных войск страны нового переносного противотанкового ракетного комплекса, получившего обозначение RBS-58 (Robotsystem 58). Новое оружие призвано заменить в шведской армии ПТРК местного производства Saab Bofors RBS-56 BILL. Последний в силу исчерпания сроков службы к 2013 году был изъят из войск и передан на хранение.
Требования к комплексу RBS-58 включают переносность на поле боя, дальность стрельбы в диапазоне от 200 до 4000 м, круглосуточность применения, инфракрасную головку самонаведения неохлаждаемую либо с воздушным охлаждением, использование режима "выстрелил и забыл", возможность захвата цели после пуска, возможность установки на бронированные машины, срок хранения ракеты минимум 10 лет с возможностью продления до 20 лет.
Ожидается, что по итогам предстоящего тендера поставки систем начнутся в третьем квартале 2019 года. Как полагают шведские эксперты, фактически выбор будет сделан между новым французским MBDA MMP и израильским Rafael Spike-LR .
Указывается, что Литва намерена присоединиться к шведской программе приобретения ПТРК RBS-58.
Требования к комплексу RBS-58 включают переносность на поле боя, дальность стрельбы в диапазоне от 200 до 4000 м, круглосуточность применения, инфракрасную головку самонаведения неохлаждаемую либо с воздушным охлаждением, использование режима "выстрелил и забыл", возможность захвата цели после пуска, возможность установки на бронированные машины, срок хранения ракеты минимум 10 лет с возможностью продления до 20 лет.
Ожидается, что по итогам предстоящего тендера поставки систем начнутся в третьем квартале 2019 года. Как полагают шведские эксперты, фактически выбор будет сделан между новым французским MBDA MMP и израильским Rafael Spike-LR .
Spike LR
MMP
Указывается, что Литва намерена присоединиться к шведской программе приобретения ПТРК RBS-58.
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