10:52 06 июля

Ситуация в Сирии

ВКС РФ уничтожили командный пункт и склад боеприпасов ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинциях Дейр эз-Зор и Хама. ССА начала новую операцию против террористов в провинции Даръа. Курды получили партию вооружения от США. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Основные военные действия происходили к северу и к северо-западу от административного центра провинции Алеппо. Фиксировались ожесточенные бои между Сирийской демократической армией (SDF) и протурецкими боевиками в районе городов Мари и Африн. Подтвержденных данных о потерях не поступало.


Продолжились столкновения в кварталах Дейр эз-Зора. Российские ВКС и сирийские ВВС активизировали воздушные атаки укрепленных пунктов боевиков ИГ на окраинах районов Хувейка, Аль-Хамидия и Аль-Багилия и недалеко от авиабазы столицы региона. В результате авианалетов был уничтожен один из крупнейших военных штабов ИГ, а также десятки террористов. В ходе наземных действий были нейтрализованы как минимум три террориста, а также «джихад-мобиль» боевиков.

ВВС западной коалиции проводили бомбардировки укрепрайонов исламистов к юго-востоку от столицы провинции Дейр эз-Зор вблизи населенных пунктов Абу-Кемаль и Аль-Ашара, в результате чего был уничтожен один из лидеров ИГ Абу Фатима Аль-Албани.

В минувшие сутки Сирийская свободная армия (ССА) объявила о начале новой военной операции под названием «Аль-Саф Аль-Вахед» в юго-западной части провинции Даръа в рамках которой начала крупномасштабное наступление на позиции подконтрольных ИГ группировок. Отмечались столкновения в районе населенных пунктов Адван, Таль Аштара и Джлин, а также недалеко от лагеря Аль-Ярмук.

Сирийская демократическая армия (SDF) и курдские отряды YPG, получив новую партию американского оружия и боеприпасов, продолжили наступление в рамках кампании «Гнев Евфрата». Согласно данным информационного портала Al Manar News, в ходе сражений группировка ИГ потеряла множество террористов убитыми и раненными. Около 18 процентов города находится под контролем курдов.

Тем не менее, радикалы не намерены сдавать позиции: они в очередной раз прибегли к атаке смертника. Террорист активировал на себе «пояс шахида» на южных окраинах Ракки. В результате взрыва были убиты семь бойцов курдских подразделений, еще трое получили ранения.

На восток провинции Хама прибыл сирийский отряд «Соколы пустыни». В ближайшее время ожидается масштабное наступление сирийских войск в направлении города Акербат. Тем временем ВКС РФ интенсифицировали авиаудары по военным штабам и укреплениям ИГ в регионе. В результате бомбардировки ликвидирован крупный склад боеприпасов группировки.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 18

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  1. adma Сегодня, 08:24
    Чёта подзавязли мы в этой Сирии....
    adma
    1. Владимирец Сегодня, 08:28
      Цитата: adma
      Чёта подзавязли мы в этой Сирии

      Два года, учитывая всевозможную помощь бармалеям от "друзей Сирии", причем с явными положительными результатами, это не так уж много.
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 08:30
        Да и лучше нам там с бармалеями воевать , нежели в России , а все шло к этому.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 08:48
          Привет Виктор, лучше было бы их там похоронить negative
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 08:55
            Приветствую Володя ! hi , уверен , что именно этим мы там и занимаемся.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 08:58
              Да только экскаваторов у нас там маловато - могила то большая нужна laughing
              pjastolov
            2. Evgeniy667b Сегодня, 09:40
              Восток дело тонкое, как сказал товарищ Сухов! Как не выкашивают бородатых, а ряды их все не редет. Взамен приходят новые. Процесс до бесконечности. Тем более неразумно сравнивать наши людские ресурсы и ихние. А если учесть, что многие-выходцы из РФ, то получается воюем сами с собой.
              Evgeniy667b
      2. adma Сегодня, 08:31
        маленькая победоносная была бы интереснее. soldier
        adma
        1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:36
          Цитата: adma
          маленькая победоносная была бы интереснее.

          Это только в сказках бывает. По щучьему велению - по моему хотению...
          IGOR GORDEEV
        2. dnestr74 Сегодня, 08:52
          Не в наших силах отсечь финансирование и поставки оружия противнику. Потому так и медленно.
          Плюс не горит умирать за Асада местное население.
          dnestr74
          1. Любитель Акул Сегодня, 09:53
            Цитата: dnestr74
            Плюс не горит умирать за Асада местное население.

            Цитата: dnestr74
            Плюс не горит умирать за Асада местное население.

            Афганистан 2. Не по вовлечению наших ВС в конфликт,а по общей динамике. Там тоже "друзья"поставляли,там тоже местные не хотели.Вернее хотели,но только в качестве,где выгодней,на чьей стороне. Там и здесь есть идейные(больше кровники),но их мало в общей массе.
            Короче у всех свои интересы
            Любитель Акул
  2. Грица Сегодня, 08:48
    Да сколько можно писать об уничтожении складов оружия и командных пунктов? В этой войне, по большому счету, командный пункт - это глинобитный дом в котором стоит стол с картой и рацией. А склад боеприпасов - сарай, в котором лежат два ящика патронов. Потому как серьезные пункты управления и склады за два года можно было уже раз 200 уничтожить по второму кругу.
    Заваливать бомбами нужно не какие то непонятные пункты управления, а скопления живой силы бармалеев, укрпрайоны, блок-посты, места дислокации и прочих сборищ.
    Грица
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:59
      Цитата: Грица
      Заваливать бомбами нужно не какие то непонятные пункты управления, а скопления живой силы бармалеев, укрпрайоны, блок-посты, места дислокации и прочих сборищ.

      Срочно пишите докладную записку в генштаб! Да, и данные разведки - спутниковой и агентурной приложите.
      IGOR GORDEEV
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 09:49
      В Сирии бои ведутся рассредоточенными группами, причем на огромной территории, - чаще усиленный взвод/усиленная рота, реже батальонная тактическая группа. Потому нашу авиацию в Сирии сильно сократили.
      А все эти эффектные ракетные удары - демонстрация мускулов нашим недругам, войсковые испытания новых образцов вооружения и боевая учеба.
      Капитан Пушкин
  3. БВС Сегодня, 08:56
    Цитата: dnestr74
    Не в наших силах отсечь финансирование и поставки оружия противнику. Потому так и медленно.
    Плюс не горит умирать за Асада местное население.

    Странно как-то, сирийцы не горят умирать за Асада, а российские солдаты и офицеры умирают.
    БВС
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 09:02
      Все это Афганистан напоминает...
      Viktor.12.71
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 09:08
        Цитата: Viktor.12.71
        Все это Афганистан напоминает...

        Чем напоминает?
        IGOR GORDEEV
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:00
          Цитата: IGOR GORDEEV
          Чем напоминает?

          Как ввязались туда на долгие года.
          Viktor.12.71
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