Ситуация в Сирии
ВКС РФ уничтожили командный пункт и склад боеприпасов ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинциях Дейр эз-Зор и Хама. ССА начала новую операцию против террористов в провинции Даръа. Курды получили партию вооружения от США. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Основные военные действия происходили к северу и к северо-западу от административного центра провинции Алеппо. Фиксировались ожесточенные бои между Сирийской демократической армией (SDF) и протурецкими боевиками в районе городов Мари и Африн. Подтвержденных данных о потерях не поступало.
Продолжились столкновения в кварталах Дейр эз-Зора. Российские ВКС и сирийские ВВС активизировали воздушные атаки укрепленных пунктов боевиков ИГ на окраинах районов Хувейка, Аль-Хамидия и Аль-Багилия и недалеко от авиабазы столицы региона. В результате авианалетов был уничтожен один из крупнейших военных штабов ИГ, а также десятки террористов. В ходе наземных действий были нейтрализованы как минимум три террориста, а также «джихад-мобиль» боевиков.
ВВС западной коалиции проводили бомбардировки укрепрайонов исламистов к юго-востоку от столицы провинции Дейр эз-Зор вблизи населенных пунктов Абу-Кемаль и Аль-Ашара, в результате чего был уничтожен один из лидеров ИГ Абу Фатима Аль-Албани.
В минувшие сутки Сирийская свободная армия (ССА) объявила о начале новой военной операции под названием «Аль-Саф Аль-Вахед» в юго-западной части провинции Даръа в рамках которой начала крупномасштабное наступление на позиции подконтрольных ИГ группировок. Отмечались столкновения в районе населенных пунктов Адван, Таль Аштара и Джлин, а также недалеко от лагеря Аль-Ярмук.
Сирийская демократическая армия (SDF) и курдские отряды YPG, получив новую партию американского оружия и боеприпасов, продолжили наступление в рамках кампании «Гнев Евфрата». Согласно данным информационного портала Al Manar News, в ходе сражений группировка ИГ потеряла множество террористов убитыми и раненными. Около 18 процентов города находится под контролем курдов.
Тем не менее, радикалы не намерены сдавать позиции: они в очередной раз прибегли к атаке смертника. Террорист активировал на себе «пояс шахида» на южных окраинах Ракки. В результате взрыва были убиты семь бойцов курдских подразделений, еще трое получили ранения.
На восток провинции Хама прибыл сирийский отряд «Соколы пустыни». В ближайшее время ожидается масштабное наступление сирийских войск в направлении города Акербат. Тем временем ВКС РФ интенсифицировали авиаудары по военным штабам и укреплениям ИГ в регионе. В результате бомбардировки ликвидирован крупный склад боеприпасов группировки.
Основные военные действия происходили к северу и к северо-западу от административного центра провинции Алеппо. Фиксировались ожесточенные бои между Сирийской демократической армией (SDF) и протурецкими боевиками в районе городов Мари и Африн. Подтвержденных данных о потерях не поступало.
Продолжились столкновения в кварталах Дейр эз-Зора. Российские ВКС и сирийские ВВС активизировали воздушные атаки укрепленных пунктов боевиков ИГ на окраинах районов Хувейка, Аль-Хамидия и Аль-Багилия и недалеко от авиабазы столицы региона. В результате авианалетов был уничтожен один из крупнейших военных штабов ИГ, а также десятки террористов. В ходе наземных действий были нейтрализованы как минимум три террориста, а также «джихад-мобиль» боевиков.
ВВС западной коалиции проводили бомбардировки укрепрайонов исламистов к юго-востоку от столицы провинции Дейр эз-Зор вблизи населенных пунктов Абу-Кемаль и Аль-Ашара, в результате чего был уничтожен один из лидеров ИГ Абу Фатима Аль-Албани.
В минувшие сутки Сирийская свободная армия (ССА) объявила о начале новой военной операции под названием «Аль-Саф Аль-Вахед» в юго-западной части провинции Даръа в рамках которой начала крупномасштабное наступление на позиции подконтрольных ИГ группировок. Отмечались столкновения в районе населенных пунктов Адван, Таль Аштара и Джлин, а также недалеко от лагеря Аль-Ярмук.
Сирийская демократическая армия (SDF) и курдские отряды YPG, получив новую партию американского оружия и боеприпасов, продолжили наступление в рамках кампании «Гнев Евфрата». Согласно данным информационного портала Al Manar News, в ходе сражений группировка ИГ потеряла множество террористов убитыми и раненными. Около 18 процентов города находится под контролем курдов.
Тем не менее, радикалы не намерены сдавать позиции: они в очередной раз прибегли к атаке смертника. Террорист активировал на себе «пояс шахида» на южных окраинах Ракки. В результате взрыва были убиты семь бойцов курдских подразделений, еще трое получили ранения.
На восток провинции Хама прибыл сирийский отряд «Соколы пустыни». В ближайшее время ожидается масштабное наступление сирийских войск в направлении города Акербат. Тем временем ВКС РФ интенсифицировали авиаудары по военным штабам и укреплениям ИГ в регионе. В результате бомбардировки ликвидирован крупный склад боеприпасов группировки.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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