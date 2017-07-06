10:52 06 июля

Назарбаев прокомментировал присвоение аэропорту Астаны его имени

Российские журналисты попросили прокомментировать президента Казахстана Нурсултана Назарбаева переименование международного аэропорта Астаны в его честь. Напомним, что правительство Республики Казахстан приняло постановление о присвоении имени Назарбаева аэропорту казахстанской столицы 21 июня.

Назарбаев прокомментировал присвоение аэропорту Астаны его имени


Отвечая на вопрос о присвоении его имени воздушной гавани корреспонденту ТК «Россия24» , Нурсултан Назарбаев заявил, что это не его инициатива. При этом президент Казахстана отметил, что «если люди оценивают проделанную работу, то я благодарен им за это». По словам главы республики, лично он был «против».


Из заявления Назарбаева:
Вообще, любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами. Вообще-то, это вопрос грядущих поколений.

Потому что лицом к лицу лица не видно. Я всегда вспоминаю высказывание, по-моему, Марка Аврелия, великого императора Рима и философа, который много сделал для расширения Римской империи, присоединил много стран.

Ему говорили, почему тебе памятника нет, до сих пор, ты заслуживаешь. А он отвечал: "Я не хочу, чтобы спрашивали люди, чей это памятник. Пусть после меня люди скажут, почему ему памятника нет.


Оппозиционные силы в Казахстане после такого высказывания Назарбаева заявили, что президент РК «намекает на установку ещё одного памятника при жизни». В Казахстане уже есть скульптурные изображения действующего президента. Одно из них находится в городе Талдыкорган (Талды-Курган).



Есть памятники Назарбаеву и в других города Казахстана.


Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 14

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  1. cniza Сегодня, 08:33
    Восток дело тонкое , но кто то делает ему медвежью услугу.
    cniza
    1. Околоточный Сегодня, 08:44
      Вить, утро доброе! Да без разницы. Считают так жители Казахстана, я только за. Их страна, их дело.
      Околоточный
      1. cniza Сегодня, 08:50
        Утро доброе Алексей ! Это понятно , что это их дело , но они наши соседи и хотелось бы , что бы у них все было спокойно и дружественно по отношению к нам и другим странам
        cniza
        1. KUOLEMA Сегодня, 09:04
          да Восток дело такое )))как отьедет шах в страну великого программиста сразу памятники снесут и аэропорт переименуют чай не первый раз))))
          KUOLEMA
          1. cniza Сегодня, 09:12
            Если клан устоит у власти , то будут только добавлять свои , а так да камня на камне не оставят.
            cniza
      2. dorz Сегодня, 09:08
        По словам главы республики, лично он был «против».

        Непослушание какое-то.
        dorz
        1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  2. МВГ Сегодня, 08:35
    Факт перехода на латиницу будет одним из памятников президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Только долго простоит ли?
    МВГ
  3. demo Сегодня, 08:49
    Если бы скульптор Назарбаеву руки бы прижал к туловищу, то можно подумать что это копия скульптуры Ю,А.Гагарину в Москве.
    Прямо то первый казахский покоритель степей.
    Ходок в народ.

    И народ оценил.
    И воздвиг. И назвал.

    Как азиаты падки на лесть.
    Назарбаев, окстись.
    demo
  4. БВС Сегодня, 08:51
    Цитата: Околоточный
    Вить, утро доброе! Да без разницы. Считают так жители Казахстана, я только за. Их страна, их дело.

    Так жители Казахстана считают так или правительство, кстати подотчетное Президенту?
    БВС
    1. Околоточный Сегодня, 09:03
      Напомните явку избирателей на последних ваших президентских выборах? И процент проголосовавших за Назарбаева?
      Околоточный
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:11
        Памятник при жизни ! Как-то нескромно. О и называется ПАМЯТник, что бы люди помнили про хорошие дела...
        Uncle Lee
    2. Василенко Владимир Сегодня, 09:18
      Цитата: БВС
      Так жители Казахстана считают

      сколько жителей так считает?!
      Василенко Владимир
  5. Василенко Владимир Сегодня, 09:17
    , Нурсултан Назарбаев заявил, что это не его инициатива. При этом президент Казахстана отметил, что «если люди оценивают проделанную работу, то я благодарен им за это». По словам главы республики, лично он был «против»

    был бы против не назвали бы, цирк сплошной
    Василенко Владимир
  6. 32363 Сегодня, 10:11
    жаль, Казахстан в цирк с конями превращаеться.
    32363
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