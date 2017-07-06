Назарбаев прокомментировал присвоение аэропорту Астаны его имени

Вообще, любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами. Вообще-то, это вопрос грядущих поколений.



Потому что лицом к лицу лица не видно. Я всегда вспоминаю высказывание, по-моему, Марка Аврелия, великого императора Рима и философа, который много сделал для расширения Римской империи, присоединил много стран.



Ему говорили, почему тебе памятника нет, до сих пор, ты заслуживаешь. А он отвечал: "Я не хочу, чтобы спрашивали люди, чей это памятник. Пусть после меня люди скажут, почему ему памятника нет.

Российские журналисты попросили прокомментировать президента Казахстана Нурсултана Назарбаева переименование международного аэропорта Астаны в его честь. Напомним, что правительство Республики Казахстан приняло постановление о присвоении имени Назарбаева аэропорту казахстанской столицы 21 июня.Отвечая на вопрос о присвоении его имени воздушной гавани корреспонденту ТК «Россия24» , Нурсултан Назарбаев заявил, что это не его инициатива. При этом президент Казахстана отметил, что «если люди оценивают проделанную работу, то я благодарен им за это». По словам главы республики, лично он был «против».Из заявления Назарбаева:Оппозиционные силы в Казахстане после такого высказывания Назарбаева заявили, что президент РК «намекает на установку ещё одного памятника при жизни». В Казахстане уже есть скульптурные изображения действующего президента. Одно из них находится в городе Талдыкорган (Талды-Курган).Есть памятники Назарбаеву и в других города Казахстана.