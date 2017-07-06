Эстония закупает новые автоматы
Как сообщает интернет-портал rus.err.ee , государственный центр оборонных инвестиций Эстонии объявил тендер на приобретение автоматического огнестрельного оружия и дополнительного снаряжения к нему. Предварительная стоимость потенциальной сделки составляет 75 млн. евро.
В рамках предстоящего контракта предполагается закупка для нужд 1-й и 2-й пехотных бригад нового автоматического огнестрельного оружия калибром 5,56-мм и 7,62-мм. Кроме того, перевооружению подлежат подразделения Министерства юстиции и Департамента полиции и погранохраны.
Ожидается, что в течение 2018 – 2021 годов будут поставлены примерно 11 000 единиц автоматического огнестрельного оружия.
Как указывают Силы обороны Эстонии, указанный тендер является наиболее важным в деле перевооружения местных войск наряду с планируемым приобретением южнокорейских самоходных артиллерийских установок K-9 и закупкой боеприпасов.
В рамках предстоящего контракта предполагается закупка для нужд 1-й и 2-й пехотных бригад нового автоматического огнестрельного оружия калибром 5,56-мм и 7,62-мм. Кроме того, перевооружению подлежат подразделения Министерства юстиции и Департамента полиции и погранохраны.
Ожидается, что в течение 2018 – 2021 годов будут поставлены примерно 11 000 единиц автоматического огнестрельного оружия.
Как указывают Силы обороны Эстонии, указанный тендер является наиболее важным в деле перевооружения местных войск наряду с планируемым приобретением южнокорейских самоходных артиллерийских установок K-9 и закупкой боеприпасов.
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