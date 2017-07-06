10:52 06 июля

Эстония закупает новые автоматы

Как сообщает интернет-портал rus.err.ee , государственный центр оборонных инвестиций Эстонии объявил тендер на приобретение автоматического огнестрельного оружия и дополнительного снаряжения к нему. Предварительная стоимость потенциальной сделки составляет 75 млн. евро.

Эстония закупает новые автоматы


В рамках предстоящего контракта предполагается закупка для нужд 1-й и 2-й пехотных бригад нового автоматического огнестрельного оружия калибром 5,56-мм и 7,62-мм. Кроме того, перевооружению подлежат подразделения Министерства юстиции и Департамента полиции и погранохраны.


Ожидается, что в течение 2018 – 2021 годов будут поставлены примерно 11 000 единиц автоматического огнестрельного оружия.
Как указывают Силы обороны Эстонии, указанный тендер является наиболее важным в деле перевооружения местных войск наряду с планируемым приобретением южнокорейских самоходных артиллерийских установок K-9 и закупкой боеприпасов.


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Комментарии 21

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  1. Чёрный Сегодня, 08:44
    Эстония закупает новые автоматы
    Тигры готовятся к прыжку wassat
    Чёрный
  2. Владимирец Сегодня, 08:45
    Галиль уже не нравится?
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:51
      государственный центр оборонных инвестиций Эстонии объявил тендер на приобретение автоматического огнестрельного оружия и дополнительного снаряжения к нему.

      Учитывая что у них сейчас стрелковка производства США, Финляндии , Израиля , Франции , Италии , Швеции (сборная солянка lol ) - решили навести порядок и принять единый образец ? Похвально . Ждём-с результатов тендера .
      bouncyhunter
      1. voyaka uh Сегодня, 08:56
        Главное, чтобы патрон был стандартный.
        voyaka uh
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:05
          Так в статье же сказано :
          оружия калибром 5,56-мм и 7,62-мм

          С 5,56 всё понятно . Да и с 7,62 можно смело предположить что это НАТОвский 7,62Х51 , а не советский 7,62Х39 образца 1943 .
          bouncyhunter
          1. Лганхи Сегодня, 10:51
            7,62*39 и 5,56*45 это автоматные патроны. Если и рассматривать варианты, то только 7,62*51 и 7,62*54.
            Лганхи
    2. Околоточный Сегодня, 08:52
      На Фото вроде Валмет финский. Нет?
      Околоточный
      1. vkl.47 Сегодня, 08:55
        Неее.на фото галил.немцы я думаю подсуетятся с g36 laughing
        vkl.47
        1. voyaka uh Сегодня, 08:59
          Немцы сделали отличный апгрейд М-4 - Heckler & Koch HK416
          voyaka uh
          1. inkass_98 Сегодня, 09:32
            Цитата: voyaka uh
            Немцы сделали отличный апгрейд М-4 - Heckler & Koch HK416

            Апгрейд немцы оставят себе и платежеспособным клиентам. Ценным союзникам вроде Эстонии пойдет что-то со складов и из неликвида. Они же вооружены как партизаны - кто во что горазд, а уж 11 000 единообразных стволов на складах НАТО найдется.
            inkass_98
            1. voyaka uh Сегодня, 10:40
              У них маленькая армия. Поэтому вооружить качественным оружием -
              небольшие деньги.
              voyaka uh
      2. Владимирец Сегодня, 09:01
        Цитата: Околоточный
        На Фото вроде Валмет финский. Нет?

        Нет, вроде. Посмотрите на рукоятку затвора.
        Владимирец
        1. Околоточный Сегодня, 09:05
          Возможно. Посмотрел (для быстроты в Вики) за Валмет. Фото только одной модели. А судя по описанию там их серия целая.
          Околоточный
    3. voyaka uh Сегодня, 08:53
      Галил не очень точен. Целик расположен на крышке коробки.
      Крышка разбалтывается и оружие начинает "косить". Пули уходят вбок.
      voyaka uh
      1. роман66 Сегодня, 09:05
        так, из-за угла стрелять удобнее!
        роман66
      2. Околоточный Сегодня, 09:07
        Для семейства АК (Галиль, Валмет его дети и внуки) для крепления прицельных приспособлений на крышке ствольной коробки "не от хорошей жизни" изобрели "ласточкин хвост".
        Околоточный
  3. Altona Сегодня, 09:14
    Цитата: voyaka uh
    Крышка разбалтывается и оружие начинает "косить". Пули уходят вбок.

    ----------------------------
    Вы думаете у эстонцев хватит денег столько патронов закупить, чтобы оружие разболталось? laughing Купят HK G36 и по два рожка патронов к нему, чтобы на парадах красоваться. А литовцам американцы вообще М14 подарили или продали за символические деньги, а они их продали как коллекционное оружие с большой наценкой. laughing
    Altona
    1. prosto_rgb Сегодня, 09:39
      Цитата: Altona
      А литовцам американцы вообще М14 подарили или продали за символические деньги, а они их продали как коллекционное оружие с большой наценкой.

      Наоборотжеж. Распродали они из как раз задёшево.
      prosto_rgb
  4. Blue Fox Сегодня, 09:15
    Эстония закупает новые автоматы
    У старых мушки слишком большие?
    Blue Fox
    1. prosto_rgb Сегодня, 09:39
      Цитата: Blue Fox
      Эстония закупает новые автоматы
      У старых мушки слишком большие?

      laughing
      prosto_rgb
  5. Лганхи Сегодня, 10:50
    Однако, нехило пилят эстонцы на тендерах. 11000 единиц за 75 млн евро - это 7000 евро за ствол! Да 500 евро за ствол бы хватило!
    Лганхи
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