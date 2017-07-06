10:52 06 июля

Россия выступает против размещения THAAD в Северо-Восточной Азии

Москва выступает против развертывания системы ПРО THAAD в Северо-Восточной Азии, которое наносит серьезный ущерб стратегической безопасности России и Китая, передает Интерфакс-АВН заявление заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова.



Размещение в Северо-Восточной Азии комплексов ПРО THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, не содержит достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе на основе неделимой безопасности,
сказал Сафронков на заседании Совбеза ООН по северокорейской проблеме.


Он подчеркнул, что Россия «выступает против размещения указанных комплексов, призывает соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения».

Также «выступаем против военного присутствия внерегиональных сил Северо-восточной Азии и его наращивания под предлогом противодействия ракетно-ядерных программам КНДР», добавил Сафронков.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 08:38
    В этом вопросе нам не нужно "бежать впереди паровоза."...Так что с заявлениями пусть китайцы выступают, а мы лишь должны их поддержать, а то они привыкли отмалчиваться и выглядывать из-за нашей спины...
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 08:51
      Цитата: Чёрный
      В этом вопросе нам не нужно "бежать впереди паровоза."...Так что с заявлениями пусть китайцы выступают, а мы лишь должны их поддержать, а то они привыкли отмалчиваться и выглядывать из-за нашей спины...

      Китайцы ждут, пока по реке "труп США" проплывёт! Философия у них такая...
      Logall
      1. pjastolov Сегодня, 08:56
        выступаем против военного присутствия внерегиональных сил Северо-восточной Азии и его наращивания под предлогом противодействия
        может кто нибудь расшифровать внерегиональные силы Северо-восточной Азии - это что, или кто, и кто тогда Северо-восточная Азия?
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 09:06
          Володя , это США и НАТО в целом , чего они там делают? , да ещё строят базы и ставят там свое вооружение.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 09:11
            Виктор, наверное тогда у меня с географией не все в порядке - матрасы не северо-восточная азия, или я прпустил какой то штат? laughing
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 09:14
              Читай внимательно мой пост , я и говорю чего они там делают? lol
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 09:27
                Твой пост то я понял, но спрашивал
                может кто нибудь расшифровать внерегиональные силы Северо-восточной Азии - это что, или кто, и кто тогда Северо-восточная Азия?
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 09:39
                  Северо - восточная Азия - это географическое понятие , где расположены некоторые государства. Так вот в это географическое место приперлись США и НАТО тащат , для коллективной безответственности. Так пойдет? smile
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 09:42
                    Так это я понял, а силы северо-восточной азии - корея что ли?
                    pjastolov
                    1. cniza Сегодня, 09:51
                      smile Эти силы - это США и НАТО , поскольку их государства расположены в других регионах , поэтому в этой точке они называются внерегиональные. good
                      cniza
      2. Чёрный Сегодня, 09:10
        Цитата: Logall
        итайцы ждут, пока по реке "труп США" проплывёт! Философия у них такая...

        ...они ждут, что их проблемы с сша будем решать мы...а нам нужно быть более гибкими в этом вопросе....
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 09:15
          Вот в этом они мастаки , пусть жар загребают другие.
          cniza
      3. INVESTOR Сегодня, 09:17
        Россия выступает против размещения THAAD в Северо-Восточной Азии

        А ее, Россию когда нибудь спрашивали? Всегда игнорили, за что и получали по шее.
        INVESTOR
    2. хрыч Сегодня, 08:55
      Цитата: Чёрный
      выглядывать из-за нашей спины...

      Средний рост китайца поменьше, поэтому они смотрят из-за ... нижней части спины laughing
      А Сафронкову надо сказать: "Не ставить ракеты ... Хейли, в глаза смотри!!!"
      хрыч
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:12
        Приветствую ! hi
        Россия выступает против размещения THAAD в Северо-Восточной Азии

        А матрасы вместе с НАТОй вежливо откланялись и .... продолжили реализовывать свои хотелки .
        bouncyhunter
  2. Azim77 Сегодня, 08:56
    Раз в год и палка стреляет:
    Azim77
    1. хрыч Сегодня, 10:26
      Заметили, что молодые люди перекормленные? Писали, что закон "Одна семья, один ребенок" привела к тому, что новорожденных девочек утилизируют (на селе в канаве с водой), а малыша вся родня дружно откармливает. А попозже на такого безвольного пончика свалится забота о родителях и бабушек с дедушками ибо сегодня в завтрашний день не все могут получить пенсию, мало кто может в КНР... Хотя это зажравшиеся детишки партейцев, на тачке, с татухами, побрякушками и игрушками, но тоже видимо любят покушать laughing
      хрыч
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