Россия выступает против размещения THAAD в Северо-Восточной Азии

Размещение в Северо-Восточной Азии комплексов ПРО THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, не содержит достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе на основе неделимой безопасности,

Москва выступает против развертывания системы ПРО THAAD в Северо-Восточной Азии, которое наносит серьезный ущерб стратегической безопасности России и Китая, передает Интерфакс-АВН заявление заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова.сказал Сафронков на заседании Совбеза ООН по северокорейской проблеме.Он подчеркнул, что Россия «выступает против размещения указанных комплексов, призывает соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения».Также «выступаем против военного присутствия внерегиональных сил Северо-восточной Азии и его наращивания под предлогом противодействия ракетно-ядерных программам КНДР», добавил Сафронков.