Сирийские курды не исключают полномасштабных боестолкновений с турецкой армией
В сложившихся условиях может разгореться полномасштабный конфликт с турецкой стороной, передает РИА Новости заявление командующего силами самообороны (YPG) Сипана Хемо.
Ранее агентство IHA со ссылкой на источники сообщило, что турецкая армия «нанесла 20 ударов по позициям сил самообороны сирийских курдов в регионе Африн». Уточняется, что обстрел велся из гаубиц «Фыртына» и ракетных установок, размещенных на турецко-сирийской границе.
Как заявил недавно министр обороны Турции Фикри Ышык, Анкара не исключает военной операции в Африне «в случае угрозы национальной безопасности, исходящей из этого региона».
Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).
Эти приготовления (со стороны Турции) достигли уровня объявления войны и могут привести к началу реальных столкновений в ближайшие дни,заявил Хемо в письменных комментариях агентству «Рейтер».
Мы не собираемся бездействовать в условиях потенциальной агрессии,добавил командующий.
Ранее агентство IHA со ссылкой на источники сообщило, что турецкая армия «нанесла 20 ударов по позициям сил самообороны сирийских курдов в регионе Африн». Уточняется, что обстрел велся из гаубиц «Фыртына» и ракетных установок, размещенных на турецко-сирийской границе.
Как заявил недавно министр обороны Турции Фикри Ышык, Анкара не исключает военной операции в Африне «в случае угрозы национальной безопасности, исходящей из этого региона».
Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).
Использованы фотографии: http://wsjournal.ru
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