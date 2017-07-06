10:52 06 июля

Сирийские курды не исключают полномасштабных боестолкновений с турецкой армией

В сложившихся условиях может разгореться полномасштабный конфликт с турецкой стороной, передает РИА Новости заявление командующего силами самообороны (YPG) Сипана Хемо.



Эти приготовления (со стороны Турции) достигли уровня объявления войны и могут привести к началу реальных столкновений в ближайшие дни,
заявил Хемо в письменных комментариях агентству «Рейтер».


Мы не собираемся бездействовать в условиях потенциальной агрессии,
добавил командующий.

Ранее агентство IHA со ссылкой на источники сообщило, что турецкая армия «нанесла 20 ударов по позициям сил самообороны сирийских курдов в регионе Африн». Уточняется, что обстрел велся из гаубиц «Фыртына» и ракетных установок, размещенных на турецко-сирийской границе.

Как заявил недавно министр обороны Турции Фикри Ышык, Анкара не исключает военной операции в Африне «в случае угрозы национальной безопасности, исходящей из этого региона».

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Использованы фотографии: http://wsjournal.ru
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Комментарии 9

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  1. vch Сегодня, 09:20
    Курды против турок, американцы за курдов...... Ох и каша заваривается......
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 09:28
      ....Фикрик Ышак задом чует, что скоро с курдами туркам не справиться.. laughing ....если с помощью американцев курды укрепят свои вооружённые формировапния, то пирдоганчикам будет очень грусно....тут главное нашей дипломатии ни за кого не впрягаться, а вяленько так призывать стороны к сдержанности..ну очень вяленько... smile
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 09:40
        вяленько так призывать стороны к сдержанности..ну очень вяленько.
        Лавров умеет выражать озабоченность laughing
        pjastolov
      2. viktor. Сегодня, 10:13
        вяленько. ну как всегда? laughing
        viktor.
    2. Uncle Lee Сегодня, 09:30
      Цитата: vch
      американцы за курдов.

      Турок это напрягает.
      Цитата: vch
      Ох и каша заваривается

      Она там давно кипит и если не сгорит, то выльется за пределы горшка.
      Uncle Lee
    3. сибиралт Сегодня, 09:40
      Возьмите в перекрестье границы Ирака, Ирана, Турции и Сирии. Там курды. Взгляды и банды - от террористов до коммунистов, но народ один и давно просит о создании своего национального государства. Кто им это обещает, тому они и союзники. Вот и думайте к чему приведет такой расклад. Пока выигрывают США.
      сибиралт
  2. Мар.Тира Сегодня, 09:35
    Цитата: vch
    Курды против турок, американцы за курдов...... Ох и каша заваривается......

    Американцы ни за кого.Им главное народы друг с другом столкнуть,и на крови заработать.Надо знать эту мерзкую нацию.Курды нужны как плацдарм,для дальнейшего расчленения Сирии,и умерить аппетит Турции,в воссоздании Османской империи.Потом их так же бросят как Аджалана,Россия,в обмен на невмешательство Турции в Чеченскую войну.
    Мар.Тира
  3. новичок Сегодня, 09:35
    пусть помолотят друг друга. посмотрим дальше. в люьом случае это выгодно нам с сирийцами. турки получат ощутимые потери с послудующими размышлееиями_ а оно нам надо?; курды изрядно истрепаются, что приведёт к ослаблению их позиций.
    новичок
  4. pvv113 Сегодня, 10:11
    может разгореться полномасштабный конфликт с турецкой стороной, передает РИА Новости заявление командующего силами самообороны (YPG) Сипана Хемо.

    Да, лихо закручивается сюжет. Как интересно отреагируют в Белом доме? Что скажет товарищ Трамп?
    pvv113
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