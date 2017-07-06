Постройка фрегатов проекта 22350М начнется не раньше 2019-2020 годов
Как сообщает интернет-портал flotprom со ссылкой на анонимный источник, Крыловский государственный научный центр приступил к анализу документации проекта фрегата водоизмещением 8 тысяч тонн на базе кораблей типа "Адмирал Горшков" .
Как указывается, после экспертизы документов и ряда испытаний будет сделано заключение, которое передадут для изучения проектанту и ВМФ. После этого начнется создание технического и рабочего проектов. В итоге постройка нового корабля может начаться не раньше 2019-2020 годов.
Как пояснили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, в настоящее время осуществляется "предварительная проработка облика фрегата проекта 22350М. Минобороны пока не утвердило облик корабля, из чего следует, что и отдельные характеристики, включая водоизмещение и также состав ГЭУ, пока не определены".
Ранее на Коломенском заводе заявляли о намерении предприятия обеспечить корабль своими дизелями.
О проекте фрегатов проекта 22350М впервые заявил в декабре 2014 года адмирал Виктор Чирков, занимавший тогда должность главкома ВМФ РФ. По сравнению с базовой версией (полное водоизмещение – 5,4 тысячи тонн) модернизированный фрегат проекта 22350М потяжелеет примерно на 2,5 тысячи тонн. Другие подробности о проекте на текущий момент не раскрываются.
Как указывается, после экспертизы документов и ряда испытаний будет сделано заключение, которое передадут для изучения проектанту и ВМФ. После этого начнется создание технического и рабочего проектов. В итоге постройка нового корабля может начаться не раньше 2019-2020 годов.
Как пояснили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, в настоящее время осуществляется "предварительная проработка облика фрегата проекта 22350М. Минобороны пока не утвердило облик корабля, из чего следует, что и отдельные характеристики, включая водоизмещение и также состав ГЭУ, пока не определены".
Ранее на Коломенском заводе заявляли о намерении предприятия обеспечить корабль своими дизелями.
О проекте фрегатов проекта 22350М впервые заявил в декабре 2014 года адмирал Виктор Чирков, занимавший тогда должность главкома ВМФ РФ. По сравнению с базовой версией (полное водоизмещение – 5,4 тысячи тонн) модернизированный фрегат проекта 22350М потяжелеет примерно на 2,5 тысячи тонн. Другие подробности о проекте на текущий момент не раскрываются.
Использованы фотографии: http://flotprom.ru/2017/%D0%9E%D1%81%D0%BA14/
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