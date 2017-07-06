10:52 06 июля

Постройка фрегатов проекта 22350М начнется не раньше 2019-2020 годов

Как сообщает интернет-портал flotprom со ссылкой на анонимный источник, Крыловский государственный научный центр приступил к анализу документации проекта фрегата водоизмещением 8 тысяч тонн на базе кораблей типа "Адмирал Горшков" .

Как указывается, после экспертизы документов и ряда испытаний будет сделано заключение, которое передадут для изучения проектанту и ВМФ. После этого начнется создание технического и рабочего проектов. В итоге постройка нового корабля может начаться не раньше 2019-2020 годов.

Постройка фрегатов проекта 22350М начнется не раньше 2019-2020 годов



Как пояснили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, в настоящее время осуществляется "предварительная проработка облика фрегата проекта 22350М. Минобороны пока не утвердило облик корабля, из чего следует, что и отдельные характеристики, включая водоизмещение и также состав ГЭУ, пока не определены".

Ранее на Коломенском заводе заявляли о намерении предприятия обеспечить корабль своими дизелями.

О проекте фрегатов проекта 22350М впервые заявил в декабре 2014 года адмирал Виктор Чирков, занимавший тогда должность главкома ВМФ РФ. По сравнению с базовой версией (полное водоизмещение – 5,4 тысячи тонн) модернизированный фрегат проекта 22350М потяжелеет примерно на 2,5 тысячи тонн. Другие подробности о проекте на текущий момент не раскрываются.

Использованы фотографии: http://flotprom.ru/2017/%D0%9E%D1%81%D0%BA14/
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Комментарии 8

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  1. НЕКСУС Сегодня, 10:04
    Лучше бы пораньше...фрегаты проекта 22350М ,по водоизмещению очень приближены к эсминцам. И это совсем иная огневая мощь,возможности ,тактика и стратегия применения в сравнении с проектом 22350.
    НЕКСУС
    1. Алексей 2016 Сегодня, 10:13
      Конечно хотелось бы. Но учитывая, что руководство ВМФ постоянно мечется от одного к другому проекту, и сроки строительства кораблей у нас.... хотелось бы, что бы уж хоть какой-нибудь проект пошёл в крупную серию, а не модельный кружок. Но я думаю всё наладиться.
      Алексей 2016
  2. Владимирец Сегодня, 10:04
    Чудо чудное, у одного от эскиза до техдокументации 7 лет пройдет, у другого от анализа до закладки - 2. request
    Владимирец
    1. НЕКСУС Сегодня, 10:08
      Цитата: Владимирец
      Чудо чудное, у одного от эскиза до техдокументации 7 лет пройдет, у другого от анализа до закладки - 2. request

      При этом для Лидера уже есть рабочая СУ РИТМ-200 на ледоколе Арктика,а у 22350М она только только рождается. Чудеса в тридевятом государстве,блин.
      НЕКСУС
  3. Dormidosha Сегодня, 10:10
    Всегда восхищался " обводами " и статью наших кораблей, хочется верить . что славные традиции Советского кораблестроения не канут в " лету". Побольше " красавцев" в ряды ТОФа, СФ, ЧФ, БФ !!!!!!!!!!!!!!!
    Dormidosha
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 10:22
      выбирать боевой корабль по обводам? это тоже самое что обсуждать чья военная форма лучше от адидаса или от найка, не, "отечественная" от юдашкина, мы же патриоты! wassat
      ProkletyiPirat
      1. 30 вис Сегодня, 10:38
        Корабль и самолёт с красивыми корпусами- обводами обладают отличными лётными и мореходными характеристиками .
        30 вис
  4. shans2 Сегодня, 10:24
    тогда и ракет ударных станет в 3 раза больше, вначале говорили о повышении водоизмещения на 1 тыс тонн... 8 тыс тонн это полноценный эсминец. Видимо Эсминцы будут реально по 12 тыс тонн и с ядерной установкой. В общем замена крейсерам проекта "Атлант" + неограниченная дальность действия.
    shans2
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