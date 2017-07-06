Войска Хафтара полностью освободили Бенгази
Согласно информации РИА Новости , командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о полном освобождении от террористов Бенгази, являющегося вторым по значимости городом страны.
Операция в Бенгази длилась в течение более двух лет.
Бенгази - военно-морская база и морской порт Ливии на Средиземном море. Находится в заливе Сидра, в небольшой бухте, защищенной с моря молами. Морской порт Бенгази доступен для судов водоизмещением до 30 тыс. т. Может использоваться для базирования кораблей до эсминцев включительно. Порт имеет глубоководные Новую и Старую гавани и мелководную — Марса-Джулиана и Себхет-эль-Бунта. Длинна причального фронта 1,6 км с глубинами 5—12 м. Имеются 3 точечных рейдовых причала для танкеров.
Вооруженные силы сообщают вам радостную весть — об освобождении города Бенгази от терроризма. Бенгази полностью освобожден.
Операция в Бенгази длилась в течение более двух лет.
Бенгази - военно-морская база и морской порт Ливии на Средиземном море. Находится в заливе Сидра, в небольшой бухте, защищенной с моря молами. Морской порт Бенгази доступен для судов водоизмещением до 30 тыс. т. Может использоваться для базирования кораблей до эсминцев включительно. Порт имеет глубоководные Новую и Старую гавани и мелководную — Марса-Джулиана и Себхет-эль-Бунта. Длинна причального фронта 1,6 км с глубинами 5—12 м. Имеются 3 точечных рейдовых причала для танкеров.
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