10:52 06 июля

Войска Хафтара полностью освободили Бенгази

Согласно информации РИА Новости , командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о полном освобождении от террористов Бенгази, являющегося вторым по значимости городом страны.

Вооруженные силы сообщают вам радостную весть — об освобождении города Бенгази от терроризма. Бенгази полностью освобожден.


Операция в Бенгази длилась в течение более двух лет.


Войска Хафтара полностью освободили Бенгази


Бенгази - военно-морская база и морской порт Ливии на Средиземном море. Находится в заливе Сидра, в небольшой бухте, защищенной с моря молами. Морской порт Бенгази доступен для судов водоизмещением до 30 тыс. т. Может использоваться для базирования кораблей до эсминцев включительно. Порт имеет глубоководные Новую и Старую гавани и мелководную — Марса-Джулиана и Себхет-эль-Бунта. Длинна причального фронта 1,6 км с глубинами 5—12 м. Имеются 3 точечных рейдовых причала для танкеров.


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Комментарии 5

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  1. pjastolov Сегодня, 10:19
    Вооруженные силы сообщают вам радостную весть
    а когда уже будет радостная весть об освобождении всей Ливии? good
    pjastolov
    1. Копчёный Сегодня, 10:32
      А не будет. Они уже просрали страну, вернуть всё обратно не получится.
      Копчёный
      1. pjastolov Сегодня, 10:46
        Получится, только надо очень хотеть, а не пытаться сидеть на двух стульях
        pjastolov
  2. Paranoid50 Сегодня, 10:35
    Бенгази - военно-морская база и морской порт Ливии на Средиземном море. Находится в заливе Сидра, в небольшой бухте, защищенной с моря молами. Морской порт Бенгази доступен для судов водоизмещением до 30 тыс. т. Может использоваться для базирования кораблей до эсминцев включительно.
    Как бы намекает... yes
    Paranoid50
  3. Egorovich Сегодня, 10:46
    Перспективная морская база для России.Можно контролировать все Средиземноморье.Хафтар старый друг России,а главное ее оружия.
    Egorovich
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